Анонс на 9 квітня

* Брифінг голови ради федерації роботодавців АПК Вадима Бодаєва (компанії «SigmaBleyzer» та «Agro Generation») і виконавчого директора Федерації Тетяни Тимошенко.

* Біля Національного банку України ініціативна група киян «За гідне життя» разом з активістами Евромайдану проведуть пікет з вимогою негайно стабілізувати економічну ситуацію в країні, зупинити зростання долара та інфляції, що в свою чергу призводить до зростання цін на продукти і послуги ЖКГ. Організатори акції попереджають, що якщо чиновники їх не почують, то через тиждень подібні акції будуть проведені у всіх обласних центрах України.

* Відбудеться конференція на тему: «Європейські стандарти надання послуг транскордонного мовлення і свобода отримання і передавання інформації в Україні». Організатор: Комітет ВРУ з питань свободи слова та інформації спільно з проектом ЄС і РЄ «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі». У конференції візьмуть участь експерти РЄ - Жан - Франсуа Фурнемон, директор Вищої аудіовізуальної ради (Conseil supérieur de l audiovisuel (CSA) франкомовної спільноти Бельгії; президент Європейської платформи регуляторних органів (EPRA); Ад ван Лун, екс-секретар Постійного комітету Європейської Конвенції з транскордонного телебачення і секретар Міжурядового комітету РЄ з авторських прав, який працював в асоціації кабельних операторів «НЛкабель» (Нідерланди), засновник і власник компанії X - Media Strategies ( Нідерланди ).

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