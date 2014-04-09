ТОП-10 (9 квітня)

Україна припинила закачування російського газу в свої підземні сховища

«Укрінтеренерго» після дворічної перерви відновить експорт електроенергії в ЄС

Яценюк закликав парламент скасувати половину дозвільних процедур

Українська делегація завтра вилітає до Вашингтона на переговори з МВФ

Міндоходів змінило майже всіх керівників регіональних митних служб

МВФ оцінює дисбаланс держбюджету України в 60 млрд гривень

Долар на міжбанку зріс до 12,45 грн

Россільгоспнагляд ввів першу заборону на ввезення в Крим українських продуктів

У Росії заявляють, що можуть відмовитися від українських товарів

Уряд збільшив статутний капітал «Нафтогазу» на 6 млрд гривень

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Україна припинила закачування російського газу в свої підземні сховища

Україна, яка намагається домовиться з російським газовим монополістом "Газпромом" про повернення ціни на газ на рівні 268,5 дол. за тисячу кубометрів, на сьогоднішній день припинила закачування російського газу в свої підземні сховища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу перед засіданням Кабінету міністрів заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

"Ми газ на сьогоднішній день не закачуємо. У нас ще є час здійснити відповідне закачування", - сказав Продан.

Також міністр зазначив, що українську сторону не задовольняє той рівень ціни на газ, який був встановлений "Газпромом" із 1 квітня, й Україна вестиме переговори з російською стороною про повернення старої ціни, яка була в першому кварталі 2014 року.

Продан повідомив, що за березневі поставки газу українська сторона не розрахувалася, борг становить понад 550 млн дол.

“За березень місяць ми поки не розрахувалися”, - сказав він.

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«Укрінтеренерго» після дворічної перерви відновить експорт електроенергії в ЄС

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», після дворічної перерви, повернеться до експорту електроенергії до Словаччини, Угорщини і Румунії.

Про це свідчать результати щомісячного аукціону з доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж України, який був організований держкомпанією «Укренерго» 8 квітня 2014 року.

Згідно з повідомленням, «Укрінтеренерго» дістала доступ на травень до пропускної спроможності міждержавного перетину, потужністю 150 МВт, в напрямі «Острів Бурштинської ТЕС» - енергосистеми Словаччини, Угорщини і Румунії.







Крім цього, «Укрінтеренерго» отримала доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину, потужністю 75 МВт, у напрямку Молдови.

Інший учасник аукціону, компанія «Східенерго», що входить до структури найбільшого енергохолдингу України ДТЕК, придбала доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 1,175 Гвт у напрямі Молдови і Білорусі для експорту електроенергії в травні 2014 року.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку дістають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

За підсумками 2010 року частка ДТЕК у загальному обсязі експорту становила лише 28,6%. За підсумками 2011 частка держави у загальній структурі експорту становила 20,85%, частка ДТЕК - 79,15%. З 2012 року ДТЕК зайняв монопольне становище на ринку експорту електроенергії, витіснивши тим самим держкомпанію «Урінтеренерго», яка займалася експортними поставками з 1993 року.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) бізнесмена Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що складають вертикально інтегрований ланцюжок з видобування і збагаченню вугілля, виробництва і реалізації електроенергії.

«Укрінтеренерго» є державним оператором експорту електроенергії з України. Компанія у різний час здійснювала поставки електроенергії до всіх країн, що межують з Україною.

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Яценюк закликав парламент скасувати половину дозвільних процедур

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в рамках реальної боротьби з корупцією в Україні призвав Верховну Раду на сьогоднішньому засіданні проголосувати за законопроекти, що припускають скасування половини дозвільних процедур, що існують на сьогоднішній день.



Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив в середу, відкриваючи засідання уряду.

«Звертаюся до парламенту й коаліції проголосувати сьогодні скасування 70 дозволів із 143, які передбачені законодавством. Це буде реальний шлях до подолання корупції, - сказав Яценюк. – Сьогодні в парламенті розглядатиметься законопроект про фактично подвійне скорочення різного роду дозвільних документів, зокрема документів, які стосуються звільнення агропромислового комплексу від надвитрат. А це видача різного роду сертифікатів, зокрема сертифікації зерносховищ».

За словами прем'єра, уряд свідомо йде на скорочення повноважень. На думку Яценюка, щоб подолати корупцію, потрібно не лише створювати державні органи, а й займатися реальною дерегуляцією. «Чим менше повноважень у чиновника, тим менше в нього шансів брати хабарі. Чим простіші правила й процедури з видачі дозволів, тим менше необхідності займатися домовленостями й хабарництвом із представниками органів влади», - впевнений прем'єр-міністр.

При цьому він звернувся до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України з проханням продовжити роботу з дерегуляції економіки.

«Треба запозичити досвід, зокрема наших грузинських колег, як із України видавити метастази корупції, які існують до сьогоднішнього дня, - сказав прем'єр-міністр. – Я наполягаю, що корупція існує на середньому й нижньому рівні. І чекає, і дивиться, як розвиватимуться події. А події розвиватимуться лише одним способом – жорстка й реальна боротьба. Досить вже тих, хто купує золоті батони. Ті, хто купує золоті батони, потім повинні кришити батони в місцях не таких далеких» , - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Арсеній Яценюк на момент свого призначення на пост прем'єр-міністра називав боротьбу з корупцією в Україні одним із пріоритетних завдань нового уряду. При цьому, за уточненими даними Міністерства доходів і зборів України, обсяг коштів, який обертається в тіні в Україні за рік, становить близько 280 млрд грн, що значно більше обсягу зібраних за рік податкових надходжень.

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Українська делегація завтра вилітає до Вашингтона на переговори з МВФ

Українська делегація в складі міністра економічного розвитку та торгівлі Павла Шеремети, міністра фінансів Олександра Шлапака і голови Національного банку України Степана Кубіва має намір завтра, 10 квітня, вилетіти до Вашингтона для переговорів із керівництвом Міжнародного валютного фонду.

При цьому, за оптимістичним сценарієм, перший транш кредиту обсягом близько 3 млрд дол. із загальної програми співробітництва обсягом 14-18 млрд дол. може бути наданий нашій країні вже до кінця квітня.

Про це журналістам заявив міністр економрозивитку Павло Шеремета.

«Ми летимо делегацією – голова Мінфіну, голова Нацбанку і я. Завтра вилітаємо», - сказав Шеремета. При цьому він підкреслив, що МВФ не має претензій до України й не висуває додаткових умов для переговорів. «Все йде за планом. Додаткових претензій із боку МВФ немає. Є очікування», - сказав міністр.

Крім того, відповідаючи на запитання про те, коли можна очікувати перший транш кредиту, він відповів: «Перший транш - як і очікували. Кінець квітня – це оптимістичний сценарій», - сказав Шеремета.

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Також Шеремета наголосив, що відсутність прогнозу розвитку економіки України, відкликаного МВФ у зв'язку з кризою й анексією Криму, не можна розглядати як якийсь негативний сигнал. «Це не сигнал. Все йде за планом», - сказав міністр.

Голова Національного банку України Степан Кубів також заявив сьогодні, звертаючись до громадян, які пікетують Нацбанк з вимогою негайно стабілізувати економічну ситуацію в країні, що 10 квітня відбуває до Вашингтона. «Буквально завтра я виїжджаю з місією до Вашингтона, де буде проведено відповідну роботу зі світовими фінансовими структурами. По приїзді я поставлю вас до відома про результати цих переговорів», - сказав він.

МВФ є ключовим кредитором економіки України, співробітництво з яким активно відновилося після трирічної перерви наприкінці лютого цього року з приходом нового Кабінету міністрів Арсенія Яценюка.

27 березня Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії домовився з українським урядом про програму співробітництва stand-by строком на два роки і з обсягом фінансування 14-18 млрд дол. Загалом програма розблоковує фінансову допомогу від широкого кола фінансових організацій, яка може становити до 27 млрд дол. протягом двох років.

Співробітництво з МВФ для України є критично необхідною умовою для отримання макрофінансової допомоги від США, країн ЄС та Японії, а також можливого виходу України на зовнішні ринки запозичень.

Як зазначав міністр фінансів Олександр Шлапак, перший транш кредиту від МВФ може становити близько 3 млрд дол.

8 квітня Міжнародний валютний фонд відкликав макропрогноз розвитку України у зв'язку з анексією Криму Російською Федерацією й загальною політичною та економічною кризою в країні. При цьому директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард у ході свого виступу в Інституті міжнародних досліджень у Вашингтоні зазначала, що геополітична напруженість є істотним чинником погіршення розвитку світової економіки, і в цьому сенсі ситуація в Україні може значно вплинути на світові макроекономічні процеси.

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Міндоходів змінило майже всіх керівників регіональних митних служб

Міністерство доходів і зборів України оновило керівний склад регіональних митних служб, змінивши 22 із 27 керівників, повідомили УНІАН у прес-службі департаменту митної справи Міндоходів.

При цьому Міндоходів звільнило зі служби 20 начальників митниць.

«Значні зусилля керівництва Міндоходів сьогодні спрямовані на оптимізацію організаційної структури митних постів та підрозділів митного оформлення. Дуже важливим також є комплектування цих підрозділів кваліфікованими фахівцями з відповідною освітою, досвідом роботи та високими стандартами доброчесної поведінки», - цитує прес-служба заступника міністра доходів і зборів, який відповідає за митну справу, Віталія Науменка.

Також у відомстві повідомили, що на сьогоднішній день розпочато розроблення типової структури митниці.

Як повідомляв УНІАН, раніше новопризначений куратор митниці Віталій Науменко неодноразово заявляв, що митна служба потребує серйозних кадрових змінах.

Разом з тим перший заступник міністра доходів і зборів, який курирує податкову, Ігор Білоус раніше заявив, що вважає за доцільне зберегти податкову і митницю в єдиному відомстві, оскільки їх поділ може негативно вплинути на внутрішню безпеку митниці і надходження в бюджет. За його словами, у Міндоходів були вкладені значні ресурси на розвиток обох служб в рамках єдиного відомства. Крім того, було скорочено багато департаментів, і якщо розділити міністерство, то постраждає в першу чергу митниця.

3 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, підпорядкувавши утворені на його базі державну податкову і митну служби Міністерства фінансів. Кураторами податкової та митної служб призначені Ігор Білоус і Віталій Науменко, а служби фінансових розслідувань Володимир Хоменко.

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МВФ оцінює дисбаланс держбюджету України в 60 млрд гривень

Міжнародний валютний фонд оцінив дисбаланс державного бюджету України в 60 млрд грн, повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Шлапак.

«МВФ, як експерт, приїхав, подивився, і сказав: у вас тут непорядок, тут і тут. Сказав про те, що у вас 60 млрд грн – дисбаланс. Ліквідовуйте його якимсь чином. І поїхав», - сказав Шлапак.

Разом із тим, міністр зазначив, що така оцінка не є якоюсь додатковою умовою співробітництва України з Фондом. «Якихось додаткових умов (щодо співробітництва - УНІАН) МВФ не виставляє", - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-лютого 2014 року становив 5,279 млрд грн, що в 2,3 раза, або на 2,945 млрд грн, більше дефіциту за підсумками січня-лютого 2013 року в розмірі 2,334 млрд грн.

27 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, що передбачає скорочення дохідної частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн до 372,9 млрд грн і скорочення витрат на 23,8 млрд грн до 437,8 млрд грн, при дефіциті бюджету обсягом 68,5 млрд грн.

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Долар на міжбанку зріс до 12,45 грн

У середу, 9 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом СШАвідкрилися котируваннями 11,6500/11,9500, на 12:00 ціни зросли до 11,9500/12,1500. На закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 12,1500/12,4500, повідомляєІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0710/16,4875, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,4770/16,7590. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 16,7565/17,1765.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3258/0,3342, на 12:00 ціни піднялися до 0,3344/0,3399. На закриття торгів ціни досягли 0,3343/0,3399.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35,7295 (+0.2155).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3780/1,3805.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 8 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,6500/11,8500 грн/дол., щодо євро - на рівні 16,0450/16,3265 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,3277/0,3319 грн/рубль.

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Россільгоспнагляд ввів першу заборону на ввезення в Крим українських продуктів

Управління Россільгоспнагляду по Республіці Крим і місту Севастополь не дозволило ввезти до Криму 20 тисяч саджанців винограду і 21 тонну овочів з України.

Згідно з повідомленням відомства, таке рішення було ухвалене у зв'язку з відсутністю у постачальника фітосанітарних супровідних документів. Саджанці і овочі повернені в Україну.

Як повідомляв УНІАН, після військового вторгнення Російської Федерації на територію Криму наприкінці лютого 2014 року, результатом чого стала фактична анексія півострова Росією, між Україною і РФ спостерігається погіршення економічного співробітництва.

Зокрема, Россільгоспнагляд заборонив ввезення на територію РФ товарів низкиукраїнських виробників молочної продукції у зв'язку з невідповідністю «Технічному регламенту на молоко і молочну продукцію», і ввів режим посиленого лабораторного контролю за продукцією деяких українських виробників продуктів харчування.

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У Росії заявляють, що можуть відмовитися від українських товарів

Росія готова відмовитися від кооперації з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав міністр промисловості й торгівлі Росії Денис Мантуров на нараді з президентом РФ Володимиром Путіном.

«Серйозної залежності у нашої країни з поставок товарів з України немає. Якщо будуть вжиті якісь обмежувальні заходи з українського боку, то наші підприємства зможуть повністю замістити виробництво своєю номенклатурою по кооперації», - сказав Мантуров.

Перед цим Путін заявив, що Росія повинна бути готова замістити українські товари. «Я вас прошу дисципліновано виконувати всі контрактні зобов'язання з українськими партнерами, але потрібно наперед бути готовими до будь-якого розвитку подій, розвитку ситуації, зокрема з погляду імпортозаміщення», - сказав Путін.

Він доручив підготувати відповідні пропозиції з приводу внесення коректив в держоборонзамовлення, на випадок, якщо ситуація цього вимагатиме.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня після анексії Криму Росією державний концерн «Укроборонпром» припинив поставку зброї і військової техніки до РФ.

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Уряд збільшив статутний капітал «Нафтогазу» на 6 млрд гривень

Кабінет міністрів схвалив збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на суму 6 млрд грн — до 55,841 млрд грн.

Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові від 9 квітня 2014 року.

Кабмін вніс відповідні зміни до статуту компанії, затвердженого урядом 25 березня 1998 року.

В документі не уточнюється, за рахунок яких джерел буде збільшено статутний капітал «Нафтогазу».

Раніше збільшення статутного капіталу компанії часто здійснювалося за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прогнозує, що дефіцит державного енергохолдингу НАК «Нафтогаз України» в 2014 році становитиме близько 37 млрд грн.

Російський газовий гігант «Газпром» оцінює борг «Нафтогазу України» за спожитий російський газ із урахуванням березневих поставок у 2,2 млрд дол.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

УНІАН