Анонс на 10 квітня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Засідання НКРЕ.

* Відбудеться презентація співпраці у сфері енергоефективності та чистої енергії між Проектом USAID "Муніципальна Енергетична Реформа в Україні" та 17 українськими муніципалітетами. Презентація буде супроводжуватися урочистою церемонією обміну меморандумами про співпрацю і завершиться прес-конференцією. Запрошені: віце-прем'єр-міністр України, міністр Мінрегіону Володимир Гройсман, заст.адміністратора USAID Марк Фейерстейн, представники USAID, Світового Банку, ЄБРР, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, представники Асоціації міст України, Асоціації энерогоеффективні міста України, ЕСКО та НУО.

* Брифінг, присвячений запуску нової послуги на українському банківському ринку - "Страхування від фінансових ризиків". Учасники: директор роздрібного бізнесу "Альфа-Банку" Піотр Качмарек, директор з розвитку продукту "Кредитна картка" Альфа-Банку" А.Пузняк, керівник з безпеки технологій роздрібного бізнесу "Альфа-Банку" С.Досенко, керівник проектів управління безпеки технологій роздрібного бізнесу "Альфа-Банку" Ю.Хмеленко.

* Круглий стіл на тему: "Доля українського бізнесу в Криму: піти або залишитися?", організований компанією ЛІГА:ЗАКОН. Запрошені: Павло Петренко, міністр юстиції України; Ігор Алексєєв, голова Укрдержреєстру; Артем Кадомський, перший заступник голови Держагентства земельних ресурсів України; Олександра Кужель, голова Комітету ВРУ з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики; Степан Кубів, голова НБУ; Андрій Кошиль, президент Асоціації "Земельний союз України"; Катерина Коваль, голова правління АХК "Укрнафтопродукт"; Юлія Солодка, начальник відділу корпоративного управління ТОВ "НК "Альянс-Україна"; Артем Афян, керуючий партнер компанії Юскутум та ін.

* Прес-конференція на тему: «ЕнергоНЕзалежність: як врятувати країну». Запрошені: Ігор Черкашин, голова Фонду енергоефективних інвестицій, Іван Надєїн, голова ГО «Комітет енергетичної незалежності України», Сергій Лейвіков, директор КП «Одеська обласна енергозберігаюча компанія». Учасники розкажуть, як вистояти країні в газовій війні, яким чином розвивати енергонезалежність країни, чому гальмується реалізація заходів по енергоефективних та енергозберігаючих технологій.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Спроба рейдерського захоплення газобетонного заводу «Енерджі продакт» в Новій Каховці». В епіцентрі конфлікту виявилося бюджетоутворююче підприємство в Новій Каховці - газобетонний завод «Енерджі продакт» (колишня назва - ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» (ЗСМ №1). На початку квітня його намагалися штурмувати самопроголошені бійці самооборони Херсона під керівництвом колишніх керівників, які залишили багатомільйонні борги з заробітної плати, продали дороге обладнання і знищили документацію. Детальна інформація буде надана під час прес-конференції. Учасники: Микола Шиян, генеральний директор ТОВ "Енерджі продакт"; Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки; Олександр Лисенко, представник ПАТ «Альфа-Банк» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація . Телефон: (067) 943 24 49.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Річниця нових правил для ринку оціночних послуг: хто і що отримав у результаті?». 17 квітня 2013 р. набула чинності дію постанова КМУ № 231 від 04.03.2013 р., якою було затверджено «Порядок проведення оцінки для цілей оподаткування». Слідом за постановою побачили світ ряд нормативних документів ФДМ України, які повинні регулювати і контролювати діяльність оціночних фірм. Як зміни вплинули на роботу оціночних компаній? Що виграли споживачі? Чому законослухняні компанії, що чітко виконують вимоги законодавства, до сьогоднішнього дня ведуть боротьбу за право надавати професійні оціночні послуги? В ході прес-конференції представники оціночних компаній розкриють всі механізми корупційної схеми, що дозволила монополізувати ринок оцінки і призвела до численного обману громадян України. Учасники: представник оціночної компанії ТОВ "НОТАРІУС" Максим Гирик; представник оціночної компанії ТОВ "Олімп Консалтинг" Андрій Гусельников; представник оціночної компанії ТОВ "ТРІАЛЕКС" Олексій Мархоцький; представник відкритого клубу незалежних оцінювачів "ВІКНО" Андрій Філін (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція за підсумками "Форуму малого та середнього бізнесу: виклики на 2014-2017 рр..". На прес-конференції будуть резюморовані найактуальніші проблеми підприємницького середовища в Україні, оприлюднений проект Резолюції Форуму та запропоновані шляхи виходу з економічної кризи у вигляді "дорожньої карти" розвитку малого і середнього бізнесу. Також лідери об'єднань підприємців оголосять про створення Національної платформи малого та середнього бізнесу (МСБ) - принципи, пріоритети і плани її роботи. До роботи Платформи зможуть приєднатися представники громадських організацій та підприємці, зацікавлені в розробці пакету реальних реформ розвитку бізнесу в Україні. Учасники: Юлія Веретельникова, координатор ініціативної групи створення Національної платформи МСБ; Любомир Чорній, експерт із законодавства, керівник проектів, консультант і тренер, модератор публічних зборів (Центр громадської експертизи); Олена Галушко, директор з міжнародного розвитку Асоціації приватних інвесторів України (Дніпропетровськ); Олексій Антонюк, голова Київської організації роботодавців сфери послуг "Усім миром" (Київ); Олександр Печалін, керівник Спілки підприємців "Стіна" (Вінниця) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл у профільному парламентському комітеті з розвитку мережі широкосмугового інтернету.

* Круглий стіл на тему: «Зниження "зеленого" тарифу для сонячних електростанцій: розумний баланс та оздоровлення сектору». Учасники: Вадим Гламаздин, заст.ген.директора Центру досліджень енергетики (EIRCenter.com); Володимир Полочанінов, народний депутат України; Вадим Уліда, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України; Пітер О'Браєн, директор по Україні EuroCape New Energy; Нарек Арутюнян, керуючий партнер компанії Rengy Development; Юрій Кубрушко, партнер компанії IMEPOWER. Модератор: Дмитро Васильєв, заст.ген.директора Центру досліджень енергетики (EIRCenter.com) із зовнішніх зв'язків.

* 16-30 - в УНІАН прес-конференція оцінювачів.

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