ТОП-10 (10 квітня)

Янукович і члени колишнього уряду "відмили" 77,2 млрд гривень - Держфінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу України за результатами розслідування фактів відмивання грошей, одержаних від корупційних дій екс-президента України, колишнього уряду і пов'язаних з ними осіб, у березні поточного року направила до правоохоронних органыв 126 матеріалів на 77,2 млрд грн, повідомляється на сайті відомства.

Держфінмоніторинг повідомив, що з 1 березня по 1 квітня поточного року концентрувався на розслідуванні фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна колишнім президентом України, його близькими, а також посадовцями колишнього уряду і зв'язаними з ними особами.

«За результатами проведених розслідувань у березні до правоохоронних органів направлено 126 матеріалів, згідно з якими сума операцій, що підозрюються в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, становить 77,2 млрд грн», - йдеться в повідомленні. За результатами вжитих заходів Держфінмоніторинг у березні поточного року виявив на території України рахунки 67 фізичних осіб і заблокував кошти, при цьому загальна сума заблокованих коштів становить 2,2 млрд грн.

Зокрема, заблоковано коштии на банківських рахунках на суму 261,1 млн. грн, 15 млн. дол., 2,6 млн. євро і 0,4 млн. російських рублів, дорогоцінні метали (золото і срібло) загальною вартістю 3 млн. грн, а також акції загальною вартістю 1,1 млрд грн. Крім цього, на банківських рахунках 7 юридичних осіб, пов'язаних з вищезазначеними фізособами, заблоковано кошти на загальну суму 630,9 млн. грн.

Також Держфінмоніторинг повідомив про проведення фінансових розслідувань щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей і сепаратистської діяльності на території України.

Під час проведення розслідувань Держфінмоніторинг координує свою діяльність з Генеральною прокуратурою, Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством доходів і зборів і Національним банком України.

Також повідомляється, що проводиться пошук активів за кордоном, у рамках якого Держфінмоніторинг направив запити в підрозділи фінансових розвідок 136 країн світу для встановлення і подальшого блокування банківських рахунків, корпоративних прав, цінних паперів та інших прав вимоги, рухомого, нерухомого майна й інших активів.

Держфінмоніторинг наголошує, що зазначені розслідування проводяться з безпрецедентної підтримки іноземних партнерів, особливо з боку підрозділів фінрозвідки і правоохоронних органів США та Великої Британії.

Одночасно Держфінмоніторинг спільно з Національним банком України вживає заходів щодо припинення діяльності так званих центрів конвертацій і незаконного виведення валютних коштів за межі України.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками Федерації роботодавців України, обсяг хабарів, які український бізнес був змушений виплачувати чиновникам, досягнув 160 млрд грн на рік.

У березні поточного року голова НБУ Степан Кубів заявив, що в Україні працювало близько 10 банків - центрів конвертацій, оборот готівки в яких за минулий рік становив 146 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) — центральний орган виконавчої влади при Кабінеті міністрів, створений у 2003 році для реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або для фінансування тероризму.

В Україні викрили 14 "пралень", що відмили 140 млрд гривень з бюджету

Правоохоронні органи спільно зі Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ і Національним банком України виявили 14 фінансових установ, через які було відмито 140 млрд грн державних і бюджетних коштів, повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

«За всю історію України правоохоронні органи не стикалися з таким масштабом зловживань і порушень у фінансовій і економічній сферах, як ми побачили на прикладах діяльності окремих посадовців. Це була чітка ієрархічна структура злочинної організації, яка починалася з владних структур, де продумувалися різні схеми для відмивання державних коштів через так звані «пральні банки» і «податкові ями», - наводяться в повідомленні слова першого заступника генерального прокурора Миколи Голомши.

За його словами, сьогодні ГПУ проводить активну роботу із документування цих злочинів.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками Федерації роботодавців України, обсяг хабарів, які український бізнес був вимушений виплачувати чиновникам, досяг 160 млрд грн на рік.

У березні цього року голова НБУ Степан Кубів заявив, що в Україні працювало близько 10 банків – конвертаційних центрів, обіг готівки за якими минулого року становив 146 млрд грн.

За інформацією Держфінмоніторингу, в результаті проведеного розслідування фактів відмивання грошей, одержаних від корупційних дій екс-президента України, колишнього уряду і пов'язаних із ними осіб, у березні цього року служба направила до правоохоронних органів 126 матеріалів на 77,2 млрд грн. Також у рамках цього розслідування Держфінмоніторинг виявив на території України рахунки 67 фізичних осіб і заблокував кошти на загальну суму 2,2 млрд грн.

Офіційний курс гривні до долара обвалився до нового мінімуму - 12,61

Офіційний курс гривні до долара, встановлений Національним банком України знизився до нового рекордного значення.Попередній мінімум був зафіксований 9 квітня і становив 1187.8416 грн за 100 доларів.

Курс гривні до євро на 10 квітня встановлений на рівні 1740.5129 грн за 100 євро, до російського рубля - 3.5296 за 10 рублів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня після обіду на поточний робочий день, і він буде діяти до наступного перегляду.

«Національний банк планує встановлювати та оприлюднювати офіційний курс гривні кожен робочий день після 12:00, - цитує прес-служба директора генерального департаменту грошово-кредитної політики Олену Щербакову. - Це цілком відповідає сучасним міжнародним тенденціям і практиці роботи провідних центральних банків світу».

Читайте такожКубів вилетів до Вашингтона на щорічні збори МВФ і Світового банку

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти наступного дня після дня їх затвердження.

Рада з другої спроби прийняла закон про держзакупівлі

Верховна Рада України ухвалила урядовий закон про здійснення державних закупівель (№4587).

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття його за основу та в цілому проголосували 226 із 290, зареєстрованих у сесійній залі, зокрема, від Партії регіонів — 0.

Закон був ухвалений з другої спроби – спочатку ВР не підтримала документ: за прийняття його за основу та і цілому проголосували 222 народних депутатів із 291, зареєстрованого у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, законом передбачається скоротити перелік випадків, на які не поширюється дія закону (з 44 до 10 випадків) з метою запобігання безконтрольному використанню державних коштів, прозорості та відкритості сфери державних закупівель; визначити поняття замовників згідно з принципами Директив ЄС; адаптувати процедури закупівлі в одного учасника, згідно з практикою застосування подібної процедури в Європейських країнах; скоротити перелік підстав для застосування неконкурентної процедури з метою зменшення випадків її застосування.

Крім того, законом передбачається скасувати необхідність розміщення інформації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель, залишивши при цьому обов’язковість оприлюднення цієї інформації на веб-порталі Уповноваженого органу з метою спрощення доступності, розміщення інформації про державні закупівлі, економії бюджетних коштів, що витрачаються на опублікування такої інформації та забезпечення прозорості доступу до інформації про державні закупівлі.

Також передбачається оприлюднення річних планів на веб-порталі Уповноваженого органу без зобов’язання їх надіслання Мінекономрозвитку з метою забезпечення економії державних коштів та спрощення доступу громадськості до інформації про заплановані державні закупівлі; надається можливість замовникам застосовувати електронні засоби під час застосування процедур закупівель, визначених статтею 12 закону.

Водночас, зазначається, що за результатами розгляду проекту закону на засіданні уряду 25 березня 2014 року було враховано пропозиції Мін’юсту щодо визначення поняття замовник, доповнення умов застосування переговорної процедури стосовно закупівлі юридичних послуг та пропозицій Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики Тетяни Чорновол щодо недопущення до участі у торгах юридичних осіб, що зареєстровані в офшорних зонах, та щодо скорочення строків проведення процедур закупівлі.

Як зазначив у своєму виступі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, звертаючись до депутатів із проханням підтримати цей закон, його прийняття означатиме, що "ліки не будуть купувати в чотири рази дорожче, ніж купують, що не будуть наживатися на дитячому харчуванні, що в системі "Нафтогаз України" не будуть купувати на 400% дорожче те, що сьогодні вартує..., і що всі державні компанії, які підпадуть під дію цього закону, будуть прозоро публікувати інформацію і виключно на конкурентних умовах закуповувати будь-які товари і послуги". Яценюк також запропонував технічно доопрацювати його стосовно спеціальних товарів та послуг.

Долар на міжбанку досяг рекордних 13,20 грн, євро - 18,30

У четвер, 10 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися на 12,9000/13,2000 грн/дол. проти 12,4000/13,0000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на закриття торгів знизилися до 17,8855/18,3075 грн/євро проти 17,1845/18,0225 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3835/1,3875.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів встановилися на рівні 0,3543/0,3655 грн/рубль проти 0,3486/0,3612 грн/рубль, на 12:00. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торів склав 35,4555 (-0,2645).

Як повідомляв УНІАН, у середу, 9 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 12,1500/12,4500 грн/дол., щодо євро - 16,7565/17,1765 грн/євро, щодо російського рубля - 0,3343/0,3399 грн/рубль.

МВФ обіцяє остаточно затвердити кредит Україні наприкінці квітня

Рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду планує розглянути і остаточно затвердити дворічну програму кредитування економіки України в обсягу близько 14-18 млрд дол. наприкінці квітня – початку травня.

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард.

«Ми досягли угоди на рівні місії приблизно 10 днів тому. Рада директорів вже збиралася з цього приводу. Ми сподіваємося, що влада (України - УНІАН) виконає всі необхідні умови. І ми ще раз проглянемо програму і подамо її на розгляд Ради директорів наприкінці квітня – на самому початку травня», - сказала Лагард.

Вона висловила упевненість, що програма буде схвалена і виконана. «Ми не починаємо переговорів, якщо бачимо небезпеку провалу або невиконання програм. Ми працюємо з владою, ми бачимо зацікавленість, і ми не допускаємо думки про провал програми», - сказала глава МВФ.

При цьому вона наголосила, що головною метою будь-якої програми співпраці є допомога країні в подоланні труднощів. «І головне, наше завдання - допомогти країні так, щоб вона могла фінансувати себе самостійно і потім працювати без допомоги МВФ, - сказала Лагард, відзначивши, що така допомога передбачає і підвищення платоспроможності України. - Ми говоримо про програму в 14-18 млрд дол. Це достатні кошти для того, щоб виконати фінансові зобов'язання перед будь-яким кредитором».

Сьогодні, 10 квітня, до Вашингтона на переговори з керівництвом МВФ вилетіли міністр фінансів Олександр Шлапак, міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета і голова НБУ Степан Кубів. Як відзначав напередодні міністр фінансів, Україна розраховує підписати програму співпраці з Фондом в кінці квітня. У свою чергу міністр економіки відзначав, що до кінця квітня Україна може одержати вже перший транш кредитування, який може становити до 3 млрд дол.

27 березня Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії домовився з українським урядом про програму співпраці stand-by строком на два роки і з обсягом фінансування 14-18 млрд дол. У цілому програма розблоковує фінансову допомогу від широкого кола фінансових організацій, яка може становити до 27 млрд дол. упродовж двох років.

Співпраця з МВФ для України є критично необхідною умовою для одержання макрофінансової допомоги від США, країн ЄС і Японії, а також можливого виходу України на зовнішні ринки запозичень.

ВР ухвалила закон щодо зниження ПДВ на ліки

Верховна Рада України з третьої спроби ухвалила урядовий закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства (№4645).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 229 народних депутатів із 294, зареєстрованих у сесійній залі.

Перед цим ВР двічі голосувала за його ухвалення, однак, голосів не вистачало

Як повідомляв УНІАН, на переконання уряду, прийняття зазначеного закону зумовлено необхідністю удосконалення окремих положень діючого законодавства, усунення подвійного трактування окремих його норм.

Зокрема, законом пропонується: збільшити ставку акцизного податку на транспортні засоби за кодом 8703 33 19 00 згідно із УКТЗЕД з 1,09 євро на 2,18 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна, яка з технічних причин не була включена до Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»;

узгодити окремі норми Податкового кодексу України з нормами Митного кодексу України;

здійснити редакційну правку з метою усунення подвійного трактування норми стосовно оподаткування ПДВ операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення за ставкою 7%. Зокрема, уточнити, що за ставкою 7% оподатковуються «операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України» лікарських засобів і виробів медичного призначення;

запровадити обов’язкове оприлюднення списку платників ПДВ, які отримують відшкодування з Державного бюджету України;

призупинити у період до 1 липня 2014 року норми Податкового кодексу України про застосування ставки 5% для процентів для узгодження окремих норм щодо набрання чинності;

у зв'язку зі зміною Національним банком України порядку встановлення і використання офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів (які набрали чинності 4 квітня 2014 року), вносяться зміни до Податкового та Митного кодексів, якими встановлено норми щодо правил перерахунку іноземної валюти у валюту України при здійсненні митних формальностей та нарахуванні митних платежів.

Реалізація зазначеного акта надасть можливість отримання додаткових надходжень до зведеного бюджету.

Депутати до 1 вересня відтермінували введення ПДВ на імпорт газу

Верховна Рада України до 1 вересня відстрочила введення податку на додану вартість на операції з імпорту газу для всіх компаній, крім Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Про це йдеться в законі про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства (№4645), ухваленому сьогодні.

Під час обговорення цієї норми при розгляді проекту закону прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відзначав, що таке відстрочення необхідне для інвентаризації газових контрактів і визначення, чи є для України можливість імпортувати газ за ціною нижче за ту, за якою імпортує газ НАК «Нафтогаз України».

«Нам потрібна така норма, щоб зрозуміти, чи є інші контракти за ціною нижче, ніж імпортує «Нафтогаз». Якщо такі контракти є і ціни є, то ми і далі продовжимо відстрочення щодо введення ПДВ. А якщо таких контактів немає, то норма набуде чинності», - сказав Яценюк.

При цьому він відзначив, що «Нафтогаз України» у будь-якому разі буде звільнений від цієї норми, тому що фінансовий стан компанії критично складний. «Зобов'язання НАК «Нафтогаз України» - близько 85 млрд грн, і не я ці борги накопичував. Сьогодні в підземних сховищах 7,2 млрд кубометрів газу, а треба більш як 20 – і не я цей газ крав. Але виключити ПДВ – це єдиний спосіб (не довести компанію до банкрутства - УНІАН)», - сказав глава уряду.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан підтверджував, що Кабмін планував повернутися до обкладення операцій з імпорту газу податком на додану вартість, скасованим у січні цього року.

Словаччина почала підготовку до реверсу газу в Україну

Словаччина готова до реверсних поставок газу в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник прем'єр-міністра, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив на 7-му Київському безпековому форумі «Безпека на лінії розриву» (On the Fault Line: to be Secure In - Between), що проходить сьогодні у Києві.

“Ми вже почали технічну підготовку до реверсу. Отже, немає підстав для звинувачень”, - сказав він.

Лайчак також повідомив, що після безпекового форуму зустрічатиметься з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком та міністром енергетики Юрієм Проданом, й на зустрічі обговорюватимуть питання поставок газу.

Він зазначив, що з грудня минулого року конкретних прямих контактів між українським і словацьким урядом не було, і вони поновлюються зараз.

“Ми готові, уряд готовий, потік готовий. Я хочу запросити Продана до Братислави, наші оператори наступного тижня будуть зустрічатися”, - додав Лайчак.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Продан повідомив, що зі Словаччини Україна може одержати близько 10 млрд кубометрів.

8 квітня Продан заявив, що Словаччина через домовленості з російською компанією "Газпром" не може повною мірою здійснити реверсні поставки газу в Україну.

"Польща й Угорщина відкриті для реверсу. Ми приділили увагу Словаччині. Зустріч зі словацькими представниками показала, що тут питання не технічне, а більше зав'язане на домовленості з "Газпромом". Нам було заявлено, що існуючі договори не дозволяють у повній мірі здійснити реверс", - сказав Продан.

Раніше Україна одержувала газ також у реверсивному режимі з Польщі і Угорщини, і планувала підписати угоду про поставки газу із Словаччини до кінця грудня 2013 року.

Казахстан слідом за Росією заборонив ввезення українських сирів

Головний державний санітарний лікар Казахстану Жандарбек Бекшин 9 квітня підписав постанову про заборону ввезення в країну сирів п'яти українських підприємств, повідомляє місцевий інформаційний портал Today.kz.

Зокрема, Казахстан обмежив імпорт сирів українських виробників «Рось» філія «Охтирський сиркомбінат», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотошский маслоробний комбінат» і «Техмолпром» через невідповідність їхньої продукції за масовою часткою білка, масовою часткою жиру і масовою часткою вологи, що є порушенням вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію РФ молочної продукції українських підприємств «Рось» філія «Охтирський сиркомбінат», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотошский маслоробний комбінат» і «Техмолпром» у зв'язку з невідповідністю «Технічному регламенту на молоко і молочну продукцію».

