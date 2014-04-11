ТОП-10 (11 квітня)

Грошова маса в березні зросла на 1%, монетарна база - на 6,9%

Україна готує позов у Стокгольмський арбітраж щодо контракту з "Газпромом"

Україна продовжила контракт з американцями на постачання ядерного палива для АЕС

Польща хоче залучити приватний бізнес до продовження нафтопроводу «Одеса-Броди»

Нацбанк в березні купив держоблігацій на 4,4 млрд гривень і 5 млн доларів

Нацбанк несподівано підвищив офіційний курс гривні до долара

"Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на всі поїзди з 27 травня

Гривня на міжбанку зміцнилася до долара на 50 копійок - до 13,30

Яценюк обіцяє стабілізувати курс гривні через два тижні

У Кабміні через інфляцію обіцяють провести індексацію пенсій

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Грошова маса в березні зросла на 1%, монетарна база - на 6,9%

В Україні у березні поточного року порівняно з попереднім місяцем грошова маса зросла на 1% - до 943,2 млрд грн, монетарна база - на 6,9%, до 329,7 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.



«Обсяг монетарної бази у березні зріс на 1% (з початку року – на 3,8%) – до 943,2 млрд грн. Монетарна база за цей період зросла на 6,9% (з початку року – на 7,4%) – до 329,7 млрд грн», – йдеться у повідомленні НБУ.

Згідно з повідомленням, у березні обсяг готівки поза банками збільшився на 6,1% (з початку року - на 12,9%) - до 268,5 млрд грн.

Національний банк зазначає, що грошово-кредитний ринок у березні залишався під впливом суспільно-політичного напруження в країні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у лютому поточного року порівняно з попереднім місяцем грошова маса зросла на 4,4% - до 933,5 млрд грн, монетарна база - на 4,7%, до 308,6 млрд грн.

У 2013 році НБУ прискорив випуск грошей в обіг у 3,4 разу - до 307,2 млрд грн. Приріст монетарної бази за 2013 рік становив 51,918 млрд грн, що в 3,4 разу перевищує показник приросту монетарної бази за 2012 рік. Грошова маса за цей період зросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.

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Україна готує позов у Стокгольмський арбітраж щодо контракту з "Газпромом"



Україна готує позов в Стокгольмський арбітраж за контрактом з "Газпромом"

Україна готується до подачі позову в Стокгольмський арбітражний суд за контрактом між НАК "Нафтогаз України" і російським газовим монополістом компанією «Газпром», яка постачає газ для України за необґрунтовано високою ціною.

Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан, виступаючи у Верховній Раді 11 квітня.

«Ця робота (щодо подачі позову до Стокгольмського арбітражного суду - УНІАН) ведеться з першого дня моєї появи на посаді. Ми сьогодні ґрунтовно підходимо до підготовки відповідних документів і перегляду тих невигідних умов, які зараз є в договорі між "Нафтогазом" і "Газпромом" від 2009 року», - заявив Продан.

Він зазначив, що до підготовки подання позову залучаються юристи, які мають досвід судових розглядів з «Газпромом».

"Ми залучаємо міжнародних юристів, які мають досвід роботи з компаніями, які подавали вимоги в суд Стокгольма до "Газпрому", - сказав міністр.

За його оцінкою, існуюча ціна російського газу для України є несправедливою і політичною.

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Україна продовжила контракт з американцями на постачання ядерного палива для АЕС



Україна продовжила контракт з американцями на постачання ядерного палива для АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і американський атомний гігант Westinghouse домовилися про продовження чинного контракту на поставки палива для українських атомних станцій до 2020 року, йдеться у повідомленні Westinghouse.

За умовами договору, Westinghouse вироблятиме паливо для українських АЕС на своїх виробничих потужностях у місті Вестерос, Швеція.

«Ми дуже раді нашому стратегічному партнерству з «Енергоатомом» і можливості допомогти Україні диверсифікувати джерела поставок ядерного палива. Для підрозділу Westinghouse VVER продовження цього договору є свідоцтвом якості нашого продукту, а також ще одним підтвердженням того, що з його використанням на Южно-Українській АЕС не було жодних проблем», - цитує прес-служба президента і голову правління компанії Westinghouse Данні Родеріка.

У повідомленні наголошується, що домовленість дозволить «Енергоатому» продовжити диверсифікацію джерел поставок ядерного палива.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана, ціна американського ядерного палива є комерційною таємницею компанії, при цьому вона конкурентна з російським паливом.

Довідка УНІАН. Тепловиділяючі елементи ТВЗ-W американської компанії Westinghouse використовуються на Южно-Українській атомній електростанції. У червні 2012 року під час планово-запобіжного ремонту на Южно-Українській АЕС було виявлено, що поставлені Westinghouse паливні елементи механічно пошкоджені і непридатні для подальшої експлуатації. Причиною відмови елементів визнані недоліки в їх конструкції.

Спільний аналіз характеру цих відхилень фахівцями ЮУАЕС і Westinghouse показав, що вони з’явилися у ході операцій із завантаження ТВЗ-W у ремонтний період 2011 року.



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Польща хоче залучити приватний бізнес до продовження нафтопроводу «Одеса-Броди»

Уряд Польщі наполягає на залученні приватного бізнесу до проекту будівництва магістрального нафтопроводу «Одеса-Броди» до Плоцька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан повідомив, виступаючи у Верховній Раді.

«Є позиція Польщі — цей проект повинен бути комерційним. Польща наполягає на тому, щоб залучити до цього проекту польських бізнесменів», - сказав Продан.

Міністр додав, що для початку практичної реалізації проекту повинна бути обгрунтована його економічна ефективність, чого на даний момент, на думку польської сторони, немає.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна і Польща на початку квітня 2014 року відновили переговори щодо будівництва магістрального нафтопроводу «Одеса-Броди» до Плоцька.

Раніше посол Польщі в Україні Генрік Литвин зазначав, що Польща готова повернутися до розвитку проекту нафтопроводу "Одеса-Броди-Гданськ", якщо одержить гарантії поставок необхідних обсягів нафти.

У жовтні 2013 року польська державна компанія PERN Przyjazn відмовилася виділити кошти на заходи, необхідні для добудови українського трубопроводу "Одеса-Броди" до Польщі, що призвело до втрати зарезервованого Європейським Союзом дофінансування проекту в розмірі близько 120 млн. євро.

Україна самостійно добудувала "Одеса-Броди" в 2001 році, але з того часу він практично не використовувався, за винятком прокачування невеликих обсягів у реверсному режимі для поставок російської нафти з Брод до Одеси в 2005-2010 роках і поставок нафти до Білорусі в 2010-2011 роках.



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Нацбанк в березні купив держоблігацій на 4,4 млрд гривень і 5 млн доларів

Національний банк України в березні цього року придбав у власність державні облігації України на 4,4 млрд грн і 5,0 млн дол. за номіналом, продажу цінних паперів зі свого портфеля НБУ не проводив, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, з початку року регулятор придбав у власність держоблігації на 26,3 млрд грн і 5,0 млн дол., і не проводив операції з продажу цінних паперів України зі свого портфеля.

Нацбанк також повідомив, що в березні не проводив операції з купівлі і продажу держоблігацій України через механізм двостороннього котирування.

Згідно з повідомленням регулятора, за результатами аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики в національній валюті, проведених у березні, до держбюджету надійшло 3,9 млрд грн (із початку року - 14,2 млрд грн), тоді як аукціони з розміщення ОВДП у доларах не відбулися (з початку року - 0,2 млрд дол.). Середньозважена прибутковість ОВДП у національній валюті при їх первинному розміщенні в березні становила 12,74% річних (із початку року - 12,73%, у доларах - 5,00%).

Також повідомляється, що погашення й сплата доходів за ОВДП проводилася своєчасно і в повному обсязі, який із початку року становив 21,5 млрд грн, зокрема погашення - 15,6 млрд грн, сплата купонного доходу - 5,9 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Нацбанк придбав у власність держоблігацій України (за номінальною вартістю) на суму 19,3 млрд грн (із початку року - 21,8 млрд грн). Окрім цього, в лютому регулятор здійснював операції з купівлі (продажу) державних облігацій України через механізм двостороннього котирування, й придбав держоблігацій на суму 0,3 млрд грн (із початку року - 1,0 млрд грн).

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Нацбанк несподівано підвищив офіційний курс гривні до долара

Національний банк України підвищив офіційний курс гривні до долара, після зниження протягом трьох тижнів з 20 березня.

Із 11 квітня курс становить 1256.9123 грн за 100 доларів.

10 квітня він упав до рекордного мінімуму і станновив 1261.7898 грн за 100 доларів.

Офіційний курс гривні до євро на 11 квітня піднявся до 1742.9603 грн за 100 євро, до російського рубля - зріс до 3.5348 за 10 рублів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня після полудня на поточний робочий день, і він буде діяти до наступного перегляду.

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«Національний банк планує встановлювати та оприлюднювати офіційний курс гривні кожен робочий день після 12:00, - цитує прес-служба директора генерального департаменту грошово-кредитної політики Олену Щербакову. - Це цілком відповідає сучасним міжнародним тенденціям і практиці роботи провідних центральних банків світу».

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти наступного дня після дня їх затвердження.

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"Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на всі поїзди з 27 травня

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») тимчасово припинила попередній продаж квитків на всі потяги, що курсують територією України з 27 травня 2014 року у зв'язку з неузгодженим з відомством рішенням керівництва самопроголошеного держпідприємства "Кримська залізниця" про коригування розкладу руху потягів у графіку на 2014-2015 роки, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"У зв'язку з коригуванням розкладу самопроголошеним ДП «Кримська залізниця» в графіку на 2014-2015 роки самостійно, без узгодження з "Укрзалізницею", було ухвалено рішення тимчасово припинити попередній продаж квитків на всі потяги, які відправляються в рейс з 27 травня", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, продаж квитків не здійснюватиметься як на внутрішньодержавні, так і на міжнародні потяги, що курсують територією України.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" заявила про тимчасове припинення попереднього продажу квитків на потяги, що курсують з материкової частини України до анексованого Росією Криму з 27 травня 2014 року у зв'язку з неузгодженим з відомством рішенням самопроголошеного держпідприємства "Кримська залізниця" про коригування розкладу руху потягів у графіку на 2014-2015 роки.

"Укрзалізниця" надіслала телеграму про відповідне рішення залізничним адміністраціям, зокрема керівництву Російської і Білоруської залізниць.

Разом з тим, на адресу "Укрзалізниці" також надійшла телеграма від голови самопроголошеного держпідприємства «Кримська залізниця» Андрія Каракулькіна з проханням припинити продаж квитків і відкоригувати графік руху пасажирських потягів.

Наступного тижня за ініціативою "Укрзалізниці" запланована тристороння зустріч представників відомства, а також представників Російської і Білоруської залізниць з врегулювання питання курсування потягів і узгодження графіка на 2014-2015 роки.

Попередній продаж квитків буде відновлено після узгодження графіка руху потягів між усіма залізничними адміністраціями.

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Гривня на міжбанку зміцнилася до долара на 50 копійок - до 13,30

У п'ятницю, 11 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара зміцнилися на 50 копійок - до 13,0000/13,3000 грн/дол. грн/дол. проти 13,4000/13,8000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на закриття торгів зросли до 18,0320/18,4540 грн/євро проти 18,6040/19,1655 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3875/1,3905.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів встановилися на рівні 0,3762/0,3846 грн/рубль проти 0,3762/0,3874 грн/рубль на 12:00. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,6580 (+0.1475).

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 10 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 12,9000/13,2000 грн/дол., щодо євро - на рівні 17,8855/18,3075 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,3543/0,3655 грн/рубль.

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Яценюк обіцяє стабілізувати курс гривні через два тижні

Україна упродовж двох тижнів очікує на рішення Міжнародного валютного фонду щодо програми кредитування економіки, щоб до країни прийшла фінансова допомога для збільшення золотовалютних резервів і стабілізації валютного курсу, заявив в ефірі Першого національного прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Упродовж двох тижнів ми очікуємо на рішення МВФ, до України піде серйозна фінансова допомога, - сказав глава уряду. – Країна розкрадена, золотовалютних резервів немає. Зараз прийдуть золотовалютні резерви, ми відразу стабілізуємо курс».

Яценюк наголосив, що він дуже упевнено дивиться у майбутнє. «Я дуже упевнено дивлюся у наше майбутнє. Часи тяжкі, але й ці часи минуть. Від нас залежить все, щоб відбуватиметься в країні. Все у наших силах», - додав глава уряду.

Раніше, в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні, директор Європейського департаменту МВФ Реза Могхадам також зазначав, що отримання Україною перших кредитних траншів у рамках виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом сприятиме збільшенню валютних резервів України і стабілізації курсу національної валюти, який на даний момент демонструє дуже високу волатильність.

Україна розраховує підписати програму співпраці з Фондом наприкінці квітня. Обсяг фінансування становитиме близько 14-18 млрд дол. строком на два роки. Перший транш очікується у розмірі 3 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, українська національна валюта останнім часом стрімко девальвує. Курс гривні до долара на закритті міжбанківського ринку в п'ятницю, 11 квітня, становив 13,30 грн/дол., до євро - 18,45 грн/євро.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор вирішив підтримувати ліквідність банківської системи при посиленні заходів до валютних спекулянтів.

З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 50%, до 12,57 грн/дол. згідно з курсом на п'ятницю, 11 квітня.

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У Кабміні через інфляцію обіцяють провести індексацію пенсій

Незважаючи на ситуацію в країні, соціальна сфера працює стабільно і безперебійно. Про це заявила міністр соціальної політики Людмила Денісова, виступаючи на нараді з головами обласних державних адміністрацій, міськими головами, керівниками силових структур, представниками промисловості Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, яку провів прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

"Влада усвідомлює, в яких умовах опинилася країна, при цьому ми так само розуміємо, що нашої підтримки вимагає кожен громадянин нашої держави. Саме тому, незважаючи на дефіцит державного бюджету та жорстку економію, всі види державної соціальної допомоги збережені. Крім того, всі виплати здійснюються своєчасно і за графіком”, – наголосила Денісова.

Міністр повідомила, що вже найближчим часом уряд прийме постанову, відповідно до якої збільшиться розмір щорічної разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Також, за її словами, буде проведена індексація пенсій, оскільки на сьогодні інфляція становить 3%.

"У зв’язку з підвищенням тарифів на газ та тепло уряд розробив спеціальну програму, завдяки якій сім'ї з низькими доходами (а це майже 3,5 млн сімей) отримають право на компенсацію, що дорівнює різниці між вартістю комунальних послуг після і до підвищення. Приблизно ще один мільйон сімей будуть захищені програмою житлових субсидій. Таким чином, 4,5 млн сімей отримають державну підтримку і розмір їх платежів за комунальні послуги не зміниться”, – зазначила Денісова.

Міністр наголосила, що уряд робить все можливе, аби в цій непростій ситуації максимально мінімізувати негативні наслідки складного економічного становища для громадян України.

УНІАН