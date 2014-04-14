Анонс на 14 квітня

* Круглий стіл на тему "Угода про спільний авіаційний простір України (САП) з країнами Європейського Союзу: нові можливості для авіаперевізників і зміни на авіаційному ринку України". Організатор - Європейська бізнес асоціація. Учасники: голова Державної авіаційної служби України Д.Антонюк, начальник відділу авіаційного транспорту Міністерства інфраструктури України В.Згурський, начальник відділу секторального співробітництва департаменту ЄС Міністерства закордонних справ Н.Бобицький, керівник секції з питань енергетики, довкілля та транспорту представництва Європейського Союзу в Україні Вальтер Треттон.

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру; Володимир Демчук, начальник Відділу Департаменту реагування на надзвичайні ситуації.

* Прес-конференція на тему: «Повзуча девальвація: труднощі стабілізації». Запрошені: Олександр Савченко, екс-заступник голови НБУ, ректор Міжнародного Інституту бізнесу, Володимир Лановий, екс-міністр економіки, президент Центру ринкових реформ. Учасники проаналізують причини девальвації національної валюти, труднощі зі стабілізацією гривні «Главком».

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