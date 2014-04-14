Кабмін звільнив главу Нацкомпослуг

Кабінет міністрів України звільнив голову Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), Валерія Саратова на підставі його заяви про вихід на пенсію.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №308-р від 5 квітня 2014 року.

«Звільнити Саратова Валерія Володимировича з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, згідно з його заявою про вихід на пенсію», - говориться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Саратов був призначений на посаду голови Нацкомпослуг в липні 2011 року. До цього, в 2010-2011 рр. він був головою Севастопольської міської державної адміністрації.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, - державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 року. Завдання комісії - регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і постачання тепла, водопостачання і водовідведення.