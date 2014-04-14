ТОП-10 (14 квітня)

Словаччина готова почати реверс газу до України в листопаді - міністр економіки

Fitch підтвердило кредитний рейтинг Києва

Податкова Києва розкрила тіньові схеми Курченка на 1 млрд гривень

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за два місяці знизився у 5 разів

Офіційний курс гривні щодо долара впав до 12,97

Гривня зміцнилася до 13 грн/дол.

Рада ЄС затвердила допомогу Києву в 1 млрд євро і скасування мит на українські товари

Україна і США підписали угоду про виділення $1 млрд допомоги

МВФ затвердить програму співпраці з Україною протягом 2-3 тижнів

Кабмін до кінця року підготує новий Податковий кодекс

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Словаччина готова почати реверс газу до України в листопаді - міністр економіки

Словаччина у зв`язку з ситуацією з поставками газу в Україну може розпочати реверсні поставки газу в листопаді.

Про це повідомляє в неділю словацьке інформагентство TASR з посиланням на заяву міністра економіки Словаччини Томаша Малатинського.

”Ми сьогодні маємо підготовлене рішення. У понеділок я маю підписати ліцензію для словацької газотранспортної компанії Eustream на таке рішення, яке дозволить в листопаді поставляти реверсний газ в необхідному обсязі. Цей обсяг надалі можна збільшувати. Таке рішення потрібно обговорити з російською стороною”, - цитує главу Мінекономіки Словаччини РИА Новости.

За його словами, витрати на будівництво газової перемички в сумі 20 мільйонів євро готова взяти на себе компанія Eustream .

”Проте, з іншого боку (Україні - УНІАН) необхідно зобов`язання, що буде відбір газу” , - додав Малатинський.

Глава Мінекономіки Словаччини наголосив, що в Братиславі хочуть допомогти Україні вирішити проблему реверсних поставок газу, проте, ”рішення цієї проблеми не повинно завдавати шкоди ні самій Словаччині, ні інтересам ЄС”.

Як повідомляв УНІАН , раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан повідомив , що Україна має договір з німецьким трейдером RWE про постачання газу в обсязі до 5 млрд кубометрів, а зі Словаччини Україна може отримати близько 10 млрд кубометрів.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 вирішив скасувати пільги на поставки газу Україні , пояснивши це тим , що український партнер не виконує досягнуті домовленості про погашення заборгованості за поставлений газ.

Водночас Україна , після різкого зниження в лютому закупівель російського газу у зв`язку із загостренням політичної кризи , з 1 березня вдвічі збільшила добові обсяги імпорту цього виду палива.

У 2013 році «Нафтогаз України » отримав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу в середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна отримала від Росії знижку - на 2014 рік встановлена ціна в 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися , що борг за 2013 країна погасить 25 січня.

Раніше Україна отримувала газ також у реверсивному режимі з Польщі та Угорщини , і планувала підписати угоду про постачання газу зі Словаччини до кінця грудня 2013 року.

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Fitch підтвердило кредитний рейтинг Києва

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Києва в іноземній валюті на рівні «ССС» і довгостроковий кредитний рейтинг в національній валюті на рівні «В-», йдеться в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному веб-сайті.

Крім того, Fitch підтвердило національний довгостроковий рейтинг на рівні «BBB(ukr)».

«Прогнози за всіма рейтингами негативні», - йдеться в повідомленні.

Раніше рейтинг Києва, поряд з рейтингом Харкова і Одеси, був знижений слідом за зниженням суверенного рейтингу України.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Fitch Ratings знизило суверенний рейтинг України в іноземній валюті до рівня «ССС» з "B-" і підтвердило довгостроковий рейтинг у національній валюті на рівні «В-» з негативним прогнозом. Причинами зниження рейтингу тоді називалися зростання політичного конфлікту, погіршення доступу до зовнішнього фінансування, зниження міжнародних резервів.

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Податкова Києва розкрила тіньові схеми Курченка на 1 млрд гривень

Співробітники слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Києві розкрили низку тіньових схем і наклали арешт на майно і кошти, пов'язані зі скандально відомим бізнесменом Сергієм Курченком, загальним обсягом близько 1 млрд грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Слідчі відкрили одразу 7 кримінальних розслідувань стосовно посадових осіб низки підприємств, пов'язаних з Курченком, - відзначили в слідчому управлінні. - Зокрема, розслідуються три факти ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 182 млн грн, виявлено факт розкрадання і подальшої легалізації коштів у розмірі 800 млн грн, а також відкрито два кримінальні розслідування за фактами фіктивного підприємництва, у рамках яких розслідується діяльність близько 50 фірм».

Крім того, у слідчому управлінні підкреслили, що з метою відшкодування державі заподіяних збитків накладено арешт на банківські рахунки і майно пов'язаних з Курченком фірм. «На кошти, які перебувають на банківських рахунках у розмірі близько 700 млн грн, накладено арешт. Крім того, речовим доказом визнано і також арештовано нафтогазовий комплекс у Херсоні загальною вартістю близько 200 млн грн», - підкреслили у відомстві.

На даний момент, повідомили у прес-службі, ведуться слідчі дії з розслідування і ліквідації інших схем незаконного формування податкового кредиту по податку на додану вартість. Збитки, заподіяні державі за цими схемами, становлять, за оцінками слідчих, близько 2 млрд грн.

Раніше, у березні, Генеральна прокуратура України розпочала перевірку комерційних фірм, які так чи інакше наближені до Курченка, на предмет отримання і легалізації незаконним способом державних коштів.

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС розкрило злочинну схему ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східноєвропейська паливно-енергетична компанія" (ВЭТЕК), яка належить Курченку.

Як підкреслив перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус, боротьба з тіньовим сектором економіки є основним засобом поповнення бюджету.

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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за два місяці знизився у 5 разів

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-лютому 2014 року становив 267,4 млн дол., що на 1,029 млрд дол., або в 4,9 разу, менше від дефіциту за підсумками січня-лютого 2013 року в 1,297 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в січні-лютому 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року експорт товарів з України знизився на 10% - до 9,102 млрд дол., імпорт - на 17,9%, до 9,369 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-лютому 2014 року становив 0,97 (у січні-лютому 2013 – 0,89).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами із 191 країни світу.

За даними Держстату, в січні-лютому 2014 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами з найбільшим торговим партнером України – Росією становив 1,116 млрд дол., що на на 3,8% менше, ніж у січні-лютому 2013 року.

За підсумками січня-лютого 2014 року порівняно з січнем-лютим 2013 року імпорт природного газу знизився на 44,1% - до 871 млн дол., імпорт кам'яного вугілля - на 42,3%, до 137,5 млн дол., легкових автомобілів - на 23,6% - 95,6 млн дол., ліків - на 15,1% - до 60,6 млн дол. Водночас, імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) зріс на 71,5%, до 143,6 млн дол.

У січні-лютому 2014 року порівняно із січнем-лютим 2013 року Україна скоротила експорт залізничних і трамвайних вагонів на 83,3% - до 291,7 млн дол., добрив - на 59,3% - до 182,6 млн дол., соняшникової олії - на 23,2% - до 145,4 млн дол., прокату чорних металів - на 10,2% - до 119,9 млн дол., труб з чавуну і чорних металів - на 40,5% - до 97,5 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні 2014 року становив 142,8 млн дол., що на 15,2 млн дол., або на 11,91%, більше від дефіциту за підсумками січня 2013 року в 127,6 млн дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в 2013 році становив 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше від дефіциту 2012 року в 15,848 млрд дол.

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Офіційний курс гривні щодо долара впав до 12,97

З 14 квітня курс становить 1297.7090 грн за 100 доларів.

10 квітня він впав до рекордного мінімуму і склав 1297.7090 грн за 100 доларів, а вже 11 квітня склав 1256.9123 грн за 100 доларів.

Офіційний курс гривні до євро на 14 квітня встановився на позначці 1800.1819 грн за 100 євро, до російського рубля - 3.6428 за 10 рублів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань - 12,7000/13,4000.

Ціни на російську валюту впали - 0,3528/0,3723, котирування по євро-гривні пішли вниз - 17,5800/18,5555.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3846/48 (п'ятниця - 1,3896/98).

Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня після полудня на поточний робочий день, і він буде діяти до наступного перегляду.

«Національний банк планує встановлювати та оприлюднювати офіційний курс гривні кожен робочий день після 12:00, - цитує прес-служба директора генерального департаменту грошово-кредитної політики Олену Щербакову. - Це цілком відповідає сучасним міжнародним тенденціям і практиці роботи провідних центральних банків світу».

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти на наступний день після дня їх затвердження.

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Гривня зміцнилася до 13 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 12,7000/13,4000, до 12:00 звузився спред 13,0000/13,4000. До закриття торгів цінові рівні знизилися 12,7000/13,0000.

Як повідомляє "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3528/0,3723, до 12:00 ціни підвищилися 0,3614/0,3725. До закриття торгів ціни впали 0,3586/0,3655. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,8540 (+0.1540).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3875/1,3905. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 17,5800/18,5555, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 17,9680/18,5270. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вниз 17,5545/17,9754.

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Рада ЄС затвердила допомогу Києву в 1 млрд євро і скасування мит на українські товари

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів затвердила виділення Україні додатково 1 млрд євро допомоги та заходи щодо скасування імпортних мит на українські товари, від чого Україна додатково отримає майже 500 млн євро на рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Люксембурга, про це повідомили комісари ЄС з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле та з питань торгівлі Карел де Гухт.

"Вітаю затвердження Радою ЄС на рівні міністрів закордонних справ пропозиції Єврокомісії щодо автономних торгівельних заходів та додаткову макрофінансову допомогу в розмірі мільярда євро", - написав Фюле, який перебуває на засіданні Ради ЄС в Люксембурзі, у своєму мікроблозі на Twitter.

"Я дуже задоволений, що Рада ЄС на рівні МЗС сьогодні затвердила пропозицію Єврокомісії щодо автономних торгівельних заходів, які надають торгівельні преференції Україні. Це рішення не лише висловлює солідарність з українським народом. Це також показує, що ЄС хоче і здатний вжити термінових кроків для покращення ситуації наших східних партнерів", - йдеться у заяві де Гухта, поширеній Єврокомісією.

Єврокомісія затвердила рішення про додаткову допомогу в розмірі 1 млрд євро та одностороннє скасування мит на українські товари минулого місця, а Європарламент затвердив ці кроки на початку квітня. Рішення офіційно вступить в силу після публікації в офіційному Журналі ЄС.

1 млрд євро надається додатково до 610 млн євро, вже виділених раніше, але так і не наданих через брак реформ в Україні і відсутність фінансування з боку МВФ. Від одностороннього скасування мит на українські товари Київ отримає вигоду в 487 млн євро на рік - особливо український аграрний сектор. Мита не будуть діяти з 23 квітня до 1 листопада 2014 року, але ЄС може продовжити дію цього кроку.

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Україна і США підписали угоду про виділення $1 млрд допомоги

Україна і США підписали угоду про виділення нашій країні фінансової допомоги обсягом 1 млрд дол., повідомив журналістам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Сьогодні у Вашингтоні підписано Угоду між урядом США та урядом України про отримання 1 млрд дол. фінансової допомоги», - сказав глава уряду.

Раніше рішення про виділення Україні коштів було підтримано Конгресом і Сенатом США. Це рішення було оформлене окремим законом про надання Україні 1 млрд дол. у вигляді кредитних гарантій.

Крім того, Яценюк вітав рішення Європейського союзу про виділення нашій країні фінансової допомоги. «Також сьогодні Європейський Союз, нарешті, юридично ухвалив два рішення – про виділення 2 млрд дол. макрофінансової допомоги, і друге рішення - про відкриття європейських ринків для українських товарів в односторонньому порядку. Фактично Україна отримає право без мит ввозити свої товари на територію Євросоюзу. Загалом це додатково для української економіки близько 500 млн. євро», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама підписав закон про надання Україні 1 млрд дол. 4 квітня. Адміністрація Білого Дому відзначала, що надані кошти допоможуть Україні відновити економічний і політичний баланс.

Крім того, надання Україні фінансової допомоги з боку США входить до пакету загальної фінансової допомоги, яку готові надати нашій країні уряди інших країн, - зокрема ЄС і Японії.

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МВФ затвердить програму співпраці з Україною протягом 2-3 тижнів

Українська делегація завершила роботу у рамках весняних зборів Міжнародного валютного фонду і Світового банку, під час якої директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард запевнила, що фонд затвердить програму співпраці з Україною протягом найближчих 2-3 тижнів, повідомляється на сайті НБУ.

Нацбанк повідомив, що українська делегація провела близько 40 двосторонніх зустрічей, зокрема з керівництвом МВФ, групою Світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку, Чорноморського банку торгівлі і розвитку, Державного департаменту США, інших державних органів цієї та інших країн, а також з керівниками центральних банків Австрії, Канади, Кіпру, Нідерландів і Польщі.

«Директор-розпорядник МВФ відзначила значний прогрес у виконанні українською владою попередніх заходів відповідно до узгодженого плану. Вона висловила упевненість, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду протягом найближчих 2-3 тижнів затвердить непросту, але амбітну програму співпраці», - зазначається у повідомленні.

Також Крістін Лагард підкреслила, що головною метою підтримки МВФ є допомога у подоланні наявних труднощів, щоб Україна могла стати фінансово самостійною і згодом могла б розвиватися без допомоги ззовні.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація у складі міністра економічного розвитку і торгівлі Павла Шеремети, міністра фінансів Олександра Шлапака і голови Національного банку України Степана Кубіва 10 квітня відбула до Вашингтона (США) для участі у весняних щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

27 березня Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії домовився з українським урядом про програму співпраці stand-by терміном на два роки і обсягом фінансування 14-18 млрд дол. У цілому програма розблоковує фінансову допомогу від широкого кола фінансових організацій, яка може становити до 27 млрд дол. протягом двох років.

Україна розраховує одержати від міжнародних кредиторів і донорів за підсумками 2014 року 13 млрд доларів. Більше половини даної суми припаде на Міжнародний валютний фонд.

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Кабмін до кінця року підготує новий Податковий кодекс

Кабінет міністрів України ініціює розробку нового Податкового кодексу і внесення змін до Бюджетного кодексу з метою зміни підходів до загальної податкової політики і міжбюджетних відносин, повідомив журналістам прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Що стосується Податкового кодексу, то ми вважаємо, що Податковий кодекс має бути розроблений в цьому році та прийнятий в 2015 році, для того щоб з 2016 року у нас була кардинально змінена податкова система, яка передбачала б зменшення кількості податків і розширення бази оподаткування», - сказав глава уряду.

При цьому зміни, за його словами, мають передбачати спрощення процедури адміністрування податків і надати місцевим органам влади право чітко адмініструвати ті податки, які «безпосередньо зараховуються в корзину доходів органів місцевого самоврядування».

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У зв'язку з цим Яценюк також відзначив необхідність внесення змін до Бюджетного кодексу, оскільки, пропонуючи зміни до Конституції України, уряд також пропонує змінити податкові та міжбюджетні відносини, коли місцевим владам і територіальним громадам пропонуються не тільки повноваження, а й фінансовий ресурс. «У першу чергу необхідно змінити Бюджетний кодекс. І такий проект Бюджетного кодексу вже було внесено. Вносився він тоді урядом Юлії Тимошенко», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Податковий кодекс України був ухвалений у 2010 році, проте його обговорення виявилося дуже непростим і супроводжувалося масовими акціями протесту, більш відомими як Податковий майдан. Податковий кодекс передбачав упровадження в Україні спрощеної системи оподаткування для малого і середнього бізнесу, а також скорочення податків і зменшення податкових ставок. У період з 2010 року до Податкового кодексу було внесено кілька сотень змін, що багато в чому видозмінило початкову редакцію документа. Про необхідність розробити нову редакцію Податкового кодексу також говорив перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус.

УНІАН