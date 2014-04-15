ТОП-10 (15 квітня)

Нацбанк збільшив облікову ставку до 9,5%

В Україні спростили ведення бізнесу та скасували печатки

Німеччина відновила поставки газу до України через Польщу

Україна випустить єврооблігації на $1 млрд під гарантії США

Фонд гарантування з 23 квітня розпочинає виплати вкладникам банку «Меркурій»

Глава «Газпрому» і єврокомісар обговорили борг «Нафтогазу»

В Україні підприємцям дозволили працювати без печаток

ЄС має намір вкласти в український бізнес 100 млн євро

Мінфін залучив до держбюджету 587,7 млн грн на плановому ОВДП-аукціоні

«Нафтогаз» готовий погасити борг перед «Газпромом» при збереженні ціни в $268,5

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Нацбанк збільшив облікову ставку до 9,5%

Національний банк України з 15 квітня збільшив облікову ставку з 6,5% до 9,5%, йдеться в повідомленні на офіційному сайті регулятора.

«Правління Національного банку прийняло постанову від 14 квітня 2014 року №212, якою передбачається встановлення з 15 квітня облікової ставки у розмірі 9,5%. До цього розмір облікової ставки останній раз змінювався 13 серпня 2013 року, коли його було встановлено на рівні 6,5% річних», йдеться в повідомленні регулятора.

Постанова НБУ також передбачає встановлення відсоткової ставки за кредитами рефінансування, які надаються відповідно до механізму підтримки ліквідності банків на рівні подвійної облікової ставки Національного банку, – 19%. До цього ставка рефінансування встановлювалася на рівні потрійної облікової ставки НБУ.

Згідно з повідомленням, проаналізувавши динаміку макроекономічних і монетарних показників у січні-квітні 2014 року, правління Нацбанку констатувало напружену ситуацію на грошово-кредитному ринку України, що є наслідком погіршення ринкових очікувань економічних агентів на тлі суспільно-політичних подій.

«В умовах складної макроекономічної ситуації це створює ризики для цінової стабільності, що є головним законодавчим паритетом діяльності відомства», - наголошується в повідомленні.

Нацбанк підкреслює, що впродовж останніх місяців зафіксовано прискорення темпів інфляції, приріст індексу споживчих цін у річному вимірі в березні збільшився до 3,4% порівняно з 1,2% у березні. При цьому регулятор зазначає, що існують ризики подальшого зростання інфляції внаслідок зниження обмінного курсу гривні та реалізації економічних реформ.

«З метою утримання інфляційних процесів і збалансування ситуації на грошово-кредитному ринку правління Національного банку вважає за необхідне вжити заходів щодо збільшення внутрішньої вартості національної грошової одиниці за рахунок застосування важелів відсоткової політики», - йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначає, що разом з іншими стабілізаційним заходами підвищить привабливість банківських депозитів, а також позитивно вплине на валютний ринок України.

Разом з цим правління НБУ вважає за доцільне згладити вплив від змін у відсотковій політиці на вартість механізму оперативної підтримки ліквідності банків.

На думку директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики Олени Щербакової, в комплексі з іншими заходами регулятора вжиті заходи сприятимуть стабілізації ситуації на ринку.

"Україна має багатий досвід регулювання грошово-кредитного ринку в нестандартних ситуаціях. Він свідчить про те, що оптимальним варіантом дій у подібних умовах є поєднання двох складових. Перша - максимальна підтримка ліквідності банків з метою своєчасного виконання ними всіх своїх зобов'язань. Друга - сприяння збільшенню вартості грошової одиниці, у т.ч. через важелі відсоткової політики, які обмежують спекулятивний попит на ресурси і сприяють відновленню ресурсної бази банків", - зазначила Щербакова.

За її словами, такий алгоритм дій дозволяє забезпечити нормальну роботу банківської системи і сприятиме підтримці цінової стабільності.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 13 серпня 2013 року знизив облікову ставку до 6,5% з 7,0%, і планував продовжити її подальше зниження.

Серед чинників, що визначали рішення Нацбанку із зниження облікової ставки, регулятор виділяв нульовий рівень інфляції в країні, низькі девальваційні очікування ринку та істотне зростання ресурсної бази банків.

У лютому 2014 року НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.

З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 60%.

Інфляція в Україні в березні порівняно з лютим 2014 року становила 2,2%, і таким чином прискорилася порівняно з попереднім місяцем в 3,7 раза. У річному вираженні (проти березня 2013 року) інфляція прискорилася до 3,4%, з початку 2014 року (березень 2014 року до грудня 2013 року) - до 3%.

Згідно із законом про Національний банк, облікова ставка є одним з монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир вартості залучених і розміщених коштів. Облікова ставка є базовою щодо інших відсоткових ставок НБУ і використовується одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики і орієнтир вартості грошей. З травня минулого року вартість основних операцій з рефінансування, зокрема, щотижневі тендери на строк до 14 днів, визначається на основі облікової ставки.

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В Україні спростили ведення бізнесу та скасували печатки

Верховна Рада України у другому читанні ухвалила урядовий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу (№ 2258а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення з другої спроби проголосували 244 народних депутата із 305 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом внесено зміни до Господарського, Господарсько-процесуального, Цивільного, Цивільного процесуального кодексів, Кодексу України про адміністративне судочинство, законів "Про товарну біржу", "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Про заставу", "Про нотаріат" та деяких інших, метою яких є спрощення започаткування бізнесу.

Законом скасовується сплата реєстраційного збору, а також встановлюється механізм реєстрації юросіб та фізичних осіб-підприємців шляхом подання електронних документів без обов'язкового використання електронного цифрового підпису.

Також скасовується обов'язковість виготовлення і використання печатки.

У пояснювальній записці зазначають, що обладнання для виготовлення печаток вже не є ексклюзивним, і його легко підробити. Водночас, до сьогодні отримання контролю над печаткою було рівнозначно отриманню контролю над компанією.

Законом скасовується й вимога про стягнення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи та ФОП.





Закон набуде чинності через півроку після опублікування.

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Німеччина відновила поставки газу до України через Польщу

Німецька компанія RWE AG відсьогодні відновлює поставки газу до України через Польщу в рамках контракту з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", що передбачає поставку до 10 млрд кубометрів природного газу на рік.

Про це УНІАН повідомила прес-служба німецької компанії.

"Ці поставки здійснюються в рамках рамкової угоди на 5 років між "Нафтогазом" і RWE Supply & Trading, яка підписана в березні 2012 року, що передбачає поставку до 10 млрд кубометрів газу на рік", - відзначили в компанії.

Німецька RWE нагадала, що в 2013 році вже поставила за контрактом з "Нафтогазом" близько 1 млрд кубометрів газу, зазначивши, що стала першою компанією з Європи, яка розпочала такі поставки до України.

Постачання, згідно з повідомленням, здійснюються за цінами європейського ринку плюс витрати на доставку.

Компанія також зазначила, що вважає можливим "суттєве збільшення" газових поставок до України в разі вирішення питань про постачання газу через Словаччину.

Технічно через Польщу до України можна максимально на добу поставляти 4 млн кубометрів газу, або близько 1,5 млрд кубометрів на рік.

Як повідомляв УНІАН, Польща стала першою країною, через яку Україна почала отримувати газ з Європи в листопаді 2012 року. До того ж Україні газ обходиться дешевше, ніж за прямим контрактом з "Газпромом". Газ постачала німецька компанія RWE.

Поставки через Польщу були припинені в грудні 2013 року після того, як Росія надала Україні більш ніж 30% знижку на газ.

Наприкінці березня глава українського уряду Арсеній Яценюк заявляв про те, що Україна може купувати в компаній з Європи до 25 млрд кубометрів газу, який обходитиметься їй на 100 доларів дешевше, ніж російський, ціна якого з другого кварталу п.р. збільшитися до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. в першому кварталі.

Україна також веде переговори про постачання газу через Словаччину.

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Україна випустить єврооблігації на $1 млрд під гарантії США

Україна планує випустити єврооблігації на 1 млрд дол. під гарантії уряду США в рамках американської економічної допомоги новій українській владі, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

Точні терміни цього випуску міністерство не називає.

Раніше цього тижня міністр фінансів України Олександр Шлапак у ході візиту української урядової делегації до Вашингтона підписав угоду про гарантії цього запозичення між урядами України та США з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

«Угода передбачає надання економічної допомоги Україні у вигляді кредитних гарантій на суму 1 млрд дол. США для забезпечення виконання зобов'язань за державними зовнішніми запозиченнями України в 2014 році. Реалізація положень цієї гарантії відбудеться шляхом випуску єврооблігацій України на суму 1 млрд дол. США», - повідомила прес-служба Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, раніше рішення про виділення Україні 1 млрд дол. у вигляді кредитних гарантій було підтримано Конгресом і Сенатом США. Це рішення було оформлено окремим законом, який було підписано президентом США Бараком Обамою 4 квітня.

Адміністрація Білого Дому зазначала, що надані кошти допоможуть Україні відновити економічний й політичний баланс.

Крім того, надання Україні фінансової допомоги з боку США входить до пакета загальної фінансової допомоги, яку готові надати країні уряди інших країн - зокрема ЄС та Японії.

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Фонд гарантування з 23 квітня розпочинає виплати вкладникам банку «Меркурій»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 23 квітня розпочинає виплати коштів вкладникам банку «Меркурій», в якому введена тимчасова адміністрація, повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, інформація про порядок здійснення виплат буде розміщена на офіційному сайті фонду та на сайті банку «Меркурій».

«Виплати вкладникам будуть здійснюватися в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку виведення неплатоспроможного банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні Фонду.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 14 березня прийняв рішення про запровадження тимчасової адміністрації в банку «Меркурій» терміном на 3 місяці - до 13 червня 2014 року.

Згідно з опублікованою звітністю, банк «Меркурій», станом на 1 березня 2014 року, накопичив 902 тис. грн збитку.

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Глава «Газпрому» і єврокомісар обговорили борг «Нафтогазу»

Глава російського газового монополіста «Газпрому» Олексій Міллер і комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер Еттінгер обговорили борг НАК «Нафтогаз України» за поставлений російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російської газової компанії.

«Сторони висловили сподівання, що НАК «Нафтогаз України» продовжить повною мірою виконувати свої зобов'язання з безперебійного транзиту російського газу, призначеного для європейських споживачів. При цьому особливу увагу було приділено заборгованості «Нафтогазу України» перед «Газпромом» за поставлений газ, яка перевищує 2,2 млрд дол.», - йдеться в повідомленні.

Також на зустрічі було розглянуто питання поставок російського природного газу до Європи.

«Було зазначено, що «Газпром» є надійним постачальником газу на європейський ринок і залишатиметься ним надалі», - наголошується в релізі «Газпрому».

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 рокувирішив скасувати всі пільги на поставку газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за поставку газу. В результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тис. кубометрів з 268,5 дол. за тис. кубометрів в 1-му кварталі 2014.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Продана, борг України за поставку російського газу в 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн. дол., за березень - 550 млн. дол.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ з урахуванням березневих поставок у 2,2 млрд дол.

Європейський комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер працює над планом допомоги Україні в погашенні частини газових боргів перед Росією. «Я готую рішення, що є частиною пакету допомоги від Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу і Світового банку, яке дасть можливість відкрити для України рахунки», - сказав єврокомісар.

Окрім цього, Еттінгер порадив не приймати серйозно заяви президента РФ Володимира Путіна щодо українських боргів, оскільки Росія зацікавлена одержувати доход і поставляти паливо. «Частина з рахунків виправдана. Інша частина є невиправданою. Ми найближчим часом зберемо всі виправдані борги, що відповідають чинному контракту, в загальний пакет, без урахування підрахунків Путіна», - сказав він.

За інформацією Продана, Україна в 2014 році має намір імпортувати від 27 до 33 млрд кубометрів природного газу, проте кінцеві обсяги на даний час затверджуються Кабміном.

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В Україні підприємцям дозволили працювати без печаток

Верховна Рада України, проголосувавши за внесення змін до деяких законодавчих актів у частині спрощення ведення бізнесу, дозволила підприємцям не використовувати печатки для оформлення і ведення підприємницької діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в законі про внесення змін до Господарського, Господарсько-процесуального, Цивільного, Цивільного процесуального кодексів, Кодексу України про адміністративне судочинство, законів "Про товарну біржу", "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Про заставу", "Про нотаріат" (законопроект №2258а), ухваленому сьогодні 244 голосами парламентаріїв за необхідних 226.

Як наголошується в пояснювальній записці до закону, використання печаток є не тільки витратною для бізнесу процедурою, а й спричинює низку зловживань.

«Правоохоронні і податкові органи давно визнали факт надзвичайної легкості підробки печатки, - йдеться в пояснювальній записці. – В таких умовах жодна печатка вже не гарантує того, для чого вона запроваджувалася багато років тому. Але без неї було неможливо підписувати угоди, здійснювати господарські операції, подавати звітність».

У зв'язку з цим прийнятий закон передбачає відмову від обов'язкового використання печаток. «Передбачається перехід до добровільного використання печаток суб'єктами підприємництва», - йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, закон передбачає одночасну реєстрацію суб'єкта підприємництва і платника ПДВ, єдиного податку та інших податків і зборів, скасування обов'язкової сплати реєстраційного збору, здійснення реєстрації суб'єкта підприємництва за допомогою подачі електронних документів навіть без обов'язкового електронного підпису, а з використанням, наприклад, QR-коду – двовимірного штрих-коду.

Закон про спрощення ведення бізнесу розроблявся протягом кількох років і був спочатку поданий у Верховну Раду в червні 2013 року. Після першого читання документ було допрацьовано і передано на повторне обговорення до парламенту.

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ЄС має намір вкласти в український бізнес 100 млн євро

Європейський Союз має намір у 2015 році спрямувати 100 млн євро в рамках проекту підтримки розвитку бізнесу в Україні, зокрема, на впровадження енергозберігаючих та інших технологій.

Про це повідомив глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський під час офіційного вручення Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестпроект) України виписок з реєстру індустріальних парків мерам п'яти українських міст.

"У 2015 році буде запущений проект вартістю близько 100 млн євро, який в цьому плані зможе багато чого змінити. Це не просто інвестиції, це підтримка інвестицій і створення нових підприємств", - сказав Томбінський.

За його словами, проект передбачає використання нових технологій, енергетичної ефективності, застосування ноу-хау з наукового світу.

До того ж він зазначив, що закордонні інвестиції прийдуть тільки після створення сприятливого клімату для внутрішніх інвестицій. На його думку, одним з найважливіших факторів для приходу інвесторів є впевненість у стабільності законодавчої бази.

Водночас, Томбінський підкреслив, що відсутність корупції також позитивно позначиться на залученні іноземного капіталу. За його словами, український бізнес вміє працювати в умовах корупції, але в перспективі це не призведе ні до чого хорошого.

"У довгостроковій перспективі це вбиватиме економіку, тому що люди будуть намагатися не робити тривалих планів, так як будуть залучені в корупційні схеми", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у березні міжвідомча комісія при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі прийняла рішення включити до реєстру індустріальних парків два нових парку - «Коростень» та «Центральний».

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Мінфін залучив до держбюджету 587,7 млн грн на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 15 квітня, залучило до держбюджету 587,664 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив усі кошти в результаті розміщення облігацій у національній валюті терміном обігу 77 днів під 9,95% річних, задовольнивши єдину подану заявку інвестора.

Мінфін також повідомив, що обсяг держборгу відповідає Бюджетному кодексу й Закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на ОВДП-аукціоні 9 квітня залучив до держбюджету 391,044 млн грн, 8 квітня - 103,663 млн грн, 1 квітня - 282,066 млн грн. До кінця місяця Мінфін планує провести ще два планові ОВДП-аукціони - 22 і 29 квітня.

За оперативними даними Держказначейства на 14 квітня, з початку року до держбюджету надійшло 24,829 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 17,306 млрд грн, на обслуговування держборгу — 9,380 млрд грн.

Станом на 15 квітня обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 292,861 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 170,693 млрд грн, у власності банків - 93,519 млрд грн, нерезидентів - 17,653 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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«Нафтогаз» готовий погасити борг перед «Газпромом» при збереженні ціни в $268,5

НАК «Нафтогаз України» повторно відправив російському газовому монополісту - компанії «Газпром» свою пропозицію про повне погашення боргів у розмірі 2,2 млрд дол. за імпортований раніше газ у разі узгодження ціни на російське паливо на рівні 268,5 дол. за 1 тис. куб. м, йдеться в повідомленні НАК.

«НАК «Нафтогаз України» повторно відправив ВАТ «Газпром» свою пропозицію про негайний розрахунок за імпортований газ у повному обсязі в разі узгодження ціни на російський газ на рівні 268,5 дол. США за 1 тис. куб. м», - йдеться в повідомленні.

«Українська компанія вже виступала з аналогічною пропозицією 4 квітня 2014 року, але досі не отримала відповіді на неї», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» із квітня 2014 року вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тис. кубометрів із 268,5 дол. за тис. кубометрів у 1-му кварталі 2014 року.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ, із урахуванням березневих поставок, у 2,2 млрд дол.