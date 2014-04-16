Канада бойкотує засідання Арктичної ради в Москві

Міністр з питань навколишнього середовища Канади Леона Аглукка заявила, що її країна вирішила бойкотувати заплановане цього тижня в Москві засідання Арктичної ради, пишуть "Ведомости" з посиланням на CTV News.

Це рішення - знак протесту Оттави проти втручання Москви у події в Україні.

«В результаті незаконної окупації Росії території України та її тривалих провокацій в Криму Канада не буде відвідувати зустрічі робочої групи в Москві», - йдеться в заяві міністра. При цьому Канада «продовжить підтримувати важливу роботу Арктичного ради».

Арктичну раду створено в 1996 р. До неї входять Росія, Канада, США, Данія, Ісландія, Норвегія і Фінляндія. Серед країн-спостерігачів - Китай, Індія, Японія, Сінгапур, Південна Корея та Італія.

Раніше Канада приєдналася до санкцій США і ЄС у відношенні високопоставлених російських політиків.



