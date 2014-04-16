Загальносвітові витрати на армію за рік склали $1,75 трлн

Обсяг коштів, які держави та уряди виділяли на військові потреби в 2013 році, знизився на 1,9% в порівнянні з 2012 роком, і склав 1,75 трлн дол., йдеться в дослідженні Міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Згідно з дослідженням, найбільше військові бюджети урізали розвинені країни світу на чолі зі США. Вашингтон у 2013 році зменшив військові витрати відразу на 7,8% на тлі виведення військ з Іраку і рішення Конгресу про загальне скорочення витрат.

У той же час країни, що розвиваються, зокрема Китай, Росія і Саудівська Аравія, навпаки, збільшили військові витрати. Ці держави традиційно входять у перелік країн, які постійно нарощують витрати на озброєння та оборону і військовий бюджет яких з 2004 року зріс удвічі.

Як підкреслив директор програми військових витрат SIPRI Сем Перло-Фріман, збільшення військових витрат у країнах нерідко є результатом економічного зростання або реальною потребою в забезпеченні безпеки країни. Однак, на думку фахівця, деякі країни невиправдано збільшують військові бюджети за рахунок доходів від природних ресурсів і через що виникають регіональної гонки озброєнь.

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Довідка УНІАН. Стокгольмський інститут дослідження проблем світу (SIPRI) - незалежний міжнародний інститут дослідження проблем миру та конфліктів, насамперед питань контролю над озброєннями та роззброєнням.