ТОП-10 (16 квітня)

МВФ може ухвалити рішення про кредит Україні 25-26 квітня

Світовий банк збільшить розмір першого траншу Україні до $750 млн

Словаччина пропонує Україні недостатні можливості для реверсу газу - ЗМІ

Роздрібна торгівля в Україні за квартал зросла майже на 8%

Нацбанк підвищив офіційний курс гривні на 99 копійок

Україна в березні скоротила споживання газу на чверть

Експерт назвав умови, за яких курс гривні швидко стабілізується

Мінагропрод створює Всеукраїнську аграрну раду

Експерти очікують припливу інвестицій до України вже через 2-3 місяці

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МВФ може ухвалити рішення про кредит Україні 25-26 квітня

Міжнародний валютний фонд може прийняти рішення про надання кредиту Україні 25-26 квітня на засіданні ради фонду.

Про це у вівторок заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета під час зустрічі зі студентами в Києво-Могилянській академії.

«Я сподіваюся, що завершення (переговорів – УНІАН) буде наприкінці цього місяця, позитивне завершення. Притому що це вже рішення ради фонду, яке має бути між 25 і 26 квітня», - сказав Шеремета.

За його словами, всі основні рішення вже ухвалені й на сьогодні залишилося вирішити лише деякі незначні питання.

Також міністр повідомив, що підходять до завершення переговори про надання кредитів Світовим банком. «Гроші майже виділені», - сказав Шеремета.

Він нагадав, що Світовий банк прийняв рішення збільшити обсяг фінансування проектів в Україні в 6 разів, і уряд працює над програмою, яка дозволить використовувати ці кошти в найефективніших проектах.

Як повідомляв УНІАН, співпраця МВФ із Україною є критично необхідною умовою для одержання макрофінансової допомоги від США, країн ЄС і Японії, а також для можливості виходу України на зовнішні ринки запозичень.

З 10 по 13 квітня у Вашингтоні перебувала делегація українського уряду, мета роботи якої полягала в проведенні переговорів із керівництвом МВФ щодо програми кредитування української економіки.

15 квітня директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що рада директорів МВФ розгляне можливість підписання дворічної програми співпраці з Україною в обсягу 14-18 млрд дол. в найближчі тижні. При цьому Лагард зазначила, що програма буде схвалена і виконана, тому що МВФ не бачить небезпеки провалу або невиконання програми.

З 1 квітня набув чинності Закон України про запобігання фінансовій катастрофі та створення умов для економічного зростання в Україні, розроблений Кабінетом міністрів України і ухвалений Верховною Радою наприкінці березня 2014 року. Цей закон, разом із законом про внесення змін до бюджету (про секвестр бюджету), став одним із документів, що обумовлюють політику реформ уряду і відкривають нашій країні доступ до зовнішнього фінансування, попередній обсяг якого становить 27 млрд дол.

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Світовий банк збільшить розмір першого траншу Україні до $750 млн

Світовий банк збільшить розмір першого траншу у рамках надання кредиту для бюджетної підтримки України до 750 млн дол. з 500 млн дол., які Україна розраховує одержати у травні поточного року.



Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України за підсумками зустрічі представників української делегації з директором-розпорядником Світового банку Шрі Мульяні Індраваті.

«Результатом домовленостей стало рішення з прискорення реалізації проектів банку прямої бюджетної підтримки (багатосекторна позика на політику розвитку і позика на політику розвитку фінансового сектору). Зокрема, ухвалено рішення про збільшення першого траншу багатосекторного проекту бюджетної підтримки з 500 млн дол. США до 750 млн дол. США, який Україна розраховує одержати вже у травні цього року», - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що у травні уряд Японії може надати співфінансування цього проекту.

«На сьогодні активно проводиться робота з реалізації інвестиційних проектів в інших секторах економіки України на загальну суму 1,6 млрд дол. США. У травні поточного року очікується отримання інвестиційної позики на підвищення енергоефективності і теплопостачання у розмірі 382 млн дол. США», - зазначається у повідомленні.

Також міністерство повідомляє про готовність Міжнародної фінансової корпорації (МФК) інвестувати у найбільш пріоритетні проекти в Україні до 400 млн дол.

«Корпорація розглядає можливість надання кредитних ліній для комерційних банків для кредитування української економіки, розвитку підприємництва, а також з метою підвищення енергоефективності в країні», - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що обсяги лімітів можуть бути істотно збільшені за рахунок фінансування МФК інвестиційних програм кредитоспроможних муніципалітетів України, які можуть включати розвиток інфраструктури, підвищення енергоефективності, а також інші капітальні витрати.

Міністерство зазначає, що таке фінансування не потребує надання державних гарантій.

Крім того, за результатами зустрічі української делегації з керівництвом Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій (MIGA), яке є однією з організацій Групи Світового банку, була досягнута домовленість про те, що агентство підтримує свій портфель в Україні із забезпечення політичних ризиків для іноземних банків на рівні понад 700 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінекономрозвитку повідомило про те, що Україна зможе одержати на цілі економічного розвитку перші 500 млн дол. від Світового банку в травні, що стане першим траншем кредиту на загальну суму 1,5 млрд дол. Ще два транші по 500 млн дол. Україна зможе одержати в жовтні 2014-го і січні-лютому 2015 року.

11 березня Світовий банк оприлюднив заяву, в якій повідомлялося про готовність банку надати Україні в 2014 році 3 млрд дол. в рамках надання фінансової допомоги для підтримки здійснення реформ в країні. Допомога надаватиметься в рамках системних (1 млрд дол.) та інвестиційних (1,2 млрд дол.) проектів Міжнародного банку реконструкції і розвитку, фінансування Міжнародною фінансовою корпорацією програм підтримки банківського сектору, агробізнесу, інфраструктури та інших галузей української економіки (близько 400 млн. дол. США) і надання технічної і консультативної підтримки.

Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про надання кредиту Україні 25-26 квітня. 15 квітня директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що рада директорів МВФ розгляне можливість підписання дворічної програми співпраці з Україною в обсязі 14-18 млрд дол.

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Словаччина пропонує Україні недостатні можливості для реверсу газу - ЗМІ

Словаччина на переговорах у Братиславі 15 квітня запропонувала українцям використати для транзиту газу з Європи невеликий газопровід замість одного із магістральних, який хотіла би використати Україна та котрий би уможливив поставки у потрібних для українців обсягах.

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на інформацію Reuters.

Словаки пропонують використати газопровід, котрий пролягає від словацького села Вояни до газового сховища в Ужгороді, та використання цього маршруту вимагає додаткових інвестицій для будівництва необхідної інфраструктури.

"Однак, Словаччина не погодилась на реверс, якого домагається Київ, через один із чотирьох головних міжнародних газопроводів, котрим поставляється російський газ. Це дозволило би транспортувати "блакитне паливо" у зворотному напрямку безпосередньо в Україну", - відзначає агентство з посиланням на словацького міністра економіки Томаша Малатінського.

Словаки пояснюють свою відмову тим, що вони бояться, що це може порушити домовленості з російським "Газпромом".

За даними агентства, перший же варіант точно не буде порушувати домовленості з росіянами, бо тоді газ буде братися із словацької території та продаватися клієнтам вже у Словаччині.

Малатінський сказав журналістам про потребу додаткових консультацій з українською стороною, а прес-секретар міністерства зазначив, що сторони домовились підписати відповідний меморандум 28 квітня.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан, у свою чергу, сказав, що таке рішення не задовольняє Україну.

"Підготовка меморандуму є певним кроком в напрямку до реверсу з ЄС, але відкрито говорю, що в нинішній ситуації - надзвичайно винятковій - нам буде потрібно значно більше", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Словаччина має найбільше технічних можливостей для найбільших поставок газу з Європи серед усіх країн-найближчих західних сусідів України, через які плануються такі поставки.

Продан раніше заявляв, що українська влада розраховує транспортувати через словацьку територію до 10 млрд кубометрів газу та зауважував, що влада вже домовилась про поставки через Польщу та Угорщину в обсязі 20 млн кубометрів на добу (близько 7,3 млрд кубометрів в рік).

Вчора німецька RWE оголосила про відновлення поставок газу через Польщу, через яку Україна максимально може в рік прокачати близько 1,5 млрд кубометрів газу.

На початку квітня Продан оцінював можливий імпорт газу Україною в цьому році на рівні 27-33 млрд кубометрів.

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Роздрібна торгівля в Україні за квартал зросла майже на 8%

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-березні 2014 року зріс на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівнянних цінах) до 204,909 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання відзначено в Чернігівській області - на 14,2%, до 4,003 млрд грн, у Рівненській області - на 13,7%, до 3,948 млрд грн, а також у Чернівецькій та Вінницькій областях - на 12% і 10,6%, до 2,718 млрд грн і 5,645 млрд грн відповідно.

Обіг роздрібної торгівлі у Києві в січні-березні 2014 року порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 7% - до 27,804 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-лютому 2014 року зріс на 9% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівнянних цінах) до 130,619 млрд грн

У 2013 році роздрібний товарообіг в Україні зріс на 9,5% в порівнянні з 2012 роком - до 884,2 млрд грн.

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Нацбанк підвищив офіційний курс гривні на 99 копійок

Національний банк України підвищив офіційний курс гривні до долара.

На 16 квітня курс встановили на позначці 1139.6110 грн за 100 доларів (на 15 квітня - 1238.5561 грн за 100 доларів).

Офіційний курс гривні до євро підвищили до 1573.0051 грн за 100 євро (на 15 квітня - 1712.5515 грн за 100 євро).

Офіційний курс гривні до російського рубля становив 3.1688 грн за 10 рублів (на 15 квітня - 3.4415 грн за 10 рублів).

Нагадаємо, 11 квітня Нацбанк підвищив офіційний курс гривні до долара після зниження протягом трьох тижнів, до 1256.9123 грн за 100 доларів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 11,7000/12,0500 грн/дол., до 12:00 ціни впали 11,2000/11,4000 грн/дол.

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Україна в березні скоротила споживання газу на чверть

Україна, яка прагне знайти альтернативні російському шляху поставок газу через різке підвищення цін "Газпромом", у березні 2014 року скоротила споживання природного газу порівняно з березнем 2013 року на 22,9% - до 4,962 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, споживання газу у березні поточного року порівняно з лютим 2014 року скоротилося на 17,2%.

Крім того, Держстат повідомляє, що споживання вугілля у березні 2014 року скоротилося порівняно з березнем 2013 року на 15,6% - до 5,3 млн тонн, а порівняно з лютим 2014 року - на 1,2%.

Як повідомляв УНІАН, імпорт російського газу у березні поточного року становив 1,9 млрд куб. м, що на 15% менше березня минулого року.

У 2013 році Україна скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.

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Експерт назвав умови, за яких курс гривні швидко стабілізується

Події на південному сході України є ключовим чинником стабілізації обмінного курсу гривні, повідомив керуючий партнер компанії «Капітал Таймс» Ерік Найман на прес-конференції.

«До курсу гривні зараз закладено відсотків 10-20 надмірної військової премії, тому, якщо вдасться припинити військові дії на південному сході України, то курс гривні досить швидко стабілізується на набагато нижчих величинах, ніж він зараз є», - сказав Найман.

За його словами, політичні чинники сьогодні стали ключовими для економічної стабілізації України, а кредит МВФ виступає додатковим чинником, який за спокійної військово-політичної обстановки вмить прискорить відновлення вітчизняної економіки.

«Отримання кредиту МВФ автоматично поверне досить багато доларів, які сьогодні виведені з грошового обігу, з банківської системи і поверне курс до 10-10,50 гривень за долар», - вважає Найман.

З такою точкою зору згодний також проектний менеджер «Ліги фінансового розвитку» Андрій Блінов. На його думку, у разі збереження нинішніх політичних умов торговий баланс України досягне рівноваги за обмінного курсу 10,8 за долар.

Він відзначив, що в умовах військової агресії Росії і адміністративного обмеження поставок українських товарів на російський ринок, курс національної валюти не може бути вищим за цифру 10,8 грн за долар.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Нацбанк перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.

З початку поточного року курс гривні до долара США знизився більш як на 50%, досягнувши 11 квітня на міжбанківському валютному ринку піку у 13,80 грн/дол. Після цього національна валюта почала поступове зміцнення, і на 15 квітня курс досяг позначки 12,25 грн/дол. При цьому офіційний курс НБУ встановив на рівні 12,38 грн/дол.

У середу, 16 квітня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,2000/11,4000 грн/дол.

Після анексії Криму Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. 6-7 квітня у Луганську, Харкові і Донецьку агресивні молодики з проросійськими гаслами спробували захопити органи державної влади. Вони вимагають «федералізації» України і навіть приєднання до Росії. 12-13 квітня російські озброєні бойовики почали провокувати зіткнення на південному сході України і захоплювати адміністративні будівлі.

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Мінагропрод створює Всеукраїнську аграрну раду

Міністерство аграрної політики і продовольства (Мінагропрод) спільно із представниками агропромислового комплексу країни ухвалило рішення про створення загальнонаціонального об'єднання Всеукраїнська аграрна рада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка.

«Рішення, яке сьогодні у нас прийнято – це створення Всеукраїнської аграрної ради, яка формулюватиме проекти рішень, пропонуватиме і обговорюватиме їх», - сказав Швайка.

За його словами, необхідність створення ради продиктована потребою аграріїв в єдиному представницькому органі, який міг би напрацьовувати необхідні для них рішення і реалізовувати їх спільно з владою.

«Для міністерства важливо, щоб в аграрному секторі була інституція, яка б займалася напрацюванням рішень і подавала б їх для спільної реалізації з міністерством, урядом і Верховною Радою», - пояснив міністр.

При цьому Швайка уточнив, що на сьогоднішній зустрічі з аграріями, на якій і було ухвалено це рішення, не були присутні представники президії Третього Всеукраїнського аграрного форуму (керівники асоціацій «Клуб аграрного бізнесу», «Союз птахівників України», «Аграрний союз України», а також Української аграрної конфедерації і Асоціації фермерів і приватних землевласників України). Міністр аграрної політики також підкреслив, що робота існуючих аграрних асоціацій, на думку міністерства, є неефективною.

«Що стосується тих асоціацій, які діють на сьогодні, то рівень їх пропозицій, оформлення їх експертних висновків і проектних рішень не задовольняє потреби міністерства», - резюмував Швайка.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Третій Всеукраїнський аграрний форум, який об'єднав понад 500 сільгосптоваровиробників, ухвалив резолюції і більшістю голосів висловив недовіру міністру аграрної політики і продовольства України Швайці за його бездіяльність у розв’язанні проблем галузі. За словами учасників форуму, на сьогодні істотно обмежені можливості залучення інвестицій і кредитів у галузь, не вистачає фінансування для проведення весняної посівної кампанії, не працює система реєстрації прав оренди сільгоспугідь, а господарча діяльність украй зарегульована, але міністерство не здійснює ефективних кроків у рішенні цих питань.

Особливе обурення аграріїв, присутніх на форумі, викликала відмова міністра взяти в ньому участь і вислухати зауваження сільгоспвиробників. Крім того, аграрії створили страйковий комітет, який, за їх словами, приступить до «рішучих дій», якщо упродовж двох тижнів з моменту його створення вимоги сільгоспвиробників не будуть почуті.

Мінагропрод, у свою чергу, пояснив зайнятістю відсутність міністра на аграрному форумі: під час його проведення Швайка перебував у Верховній Раді, а згодом проводив заплановані наперед зустрічі.

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Україна розпочала поставки газу через Польщу з максимальних обсягів

Національна компанія "Нафтогаз України" за перший день поновлених поставок газу з Європи через територію Польщі (15 квітня) імпортувала близько 3,9 млн кубометрів газу, що становить майже максимально можливі обсяги (4 млн кубометрів газу), які можна прокачувати по інфраструктурі.

Про це свідчать дані польської компанії Gaz System, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з даними, заявка на сьогодні і завтра становить приблизно такі ж обсяги газу.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня німецька RWE оголосила про початок поставок газу через Польщу за контрактом з "Нафтогазом", у рамках якого може поставити Україну до 10 млрд кубометрів "блакитного палива".

Українська влада хоче купити в Європі до 25 млрд кубометрів газу, які мають намір імпортувати також через Угорщину та Словаччину.

У квітні міністр енергетики України Юрій Продан оцінював обсяг імпорту газу в цьому році на рівні 27-33 млрд кубометрів.

Держкомпанія Gaz System, яка управляє польською газотранспортною системою, раніше відзначала, що не може забезпечити стабільність поставок через єдино можливий для цієї мети пункт "Хермановице", і тому фактичний обсяг за підсумками року може бути меншим за того, що в деякі дні поставки будуть неможливі.

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Експерти очікують припливу інвестицій до України вже через 2-3 місяці

Іноземні інвестиції можуть прийти в Україну вже через 2-3 місяці, повідомив на прес-конференції директор Центру міжнародної економіки і міжнародних відносин Олег Устенко.

«Зараз ви не піднімете ні одного долара на те, щоб інвестувати в Україну, але я вас запевняю, що ситуація почне різко змінюватися буквально через пару-трійку місяців по Україні», - сказав Устенко.

Він пояснив, активи, що різко подешевшали, завжди викликають інтерес в інвесторів, а з огляду на стрімку девальвацію гривні в останні кілька тижнів, активи в Україні, втративши в ціні в доларовому вираженні, стають привабливими для деяких іноземних інвесторів.

«Ми самі вже зараз проводимо зустрічі з інвесторами, які потенційно промацують ґрунт у деяких галузях, куди б вони хотіли вкластися», - повідомив Устенко.

Як повідомляв УНІАН, економіка України переживає серйозну кризу, пов'язану з багаторічним розкраданням бюджетних коштів, тотальної корупції і нелегальний виведення коштів в офшори, обсяг яких, за даними прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, за роки правління Януковича склав 70 млрд дол.

Світовий банк спрогнозував спад економіки України в 2014 році на 3% та поступове зростання в 2015 році. Крім того, СБ спрогнозував інфляцію в Україні в 2014 році на рівні 15%, і у 2015 році - на рівні 10,5%. Кабінет міністрів України також погіршив макропрогнози на 2014 рік. Зокрема, номінальний ВВП зменшено з спочатку прогнозованого показника в 1,65 трлн грн до 1,57 млрд грн.

З початку поточного року курс гривні до долара США знизився більш ніж на 50%, досягнувши 11 квітня на міжбанківському валютному ринку піку в 13,80 грн/дол. Після цього національна валюта почала поступове зміцнення і до 15 квітня курс досяг позначки в 12,25 грн/дол. При цьому офіційний курс НБУ встановив на рівні 12,38 грн/дол.

У середу, 16 квітня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,2000/11,4000 грн/дол.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета неодноразово заявляв, що залучення іноземних інвестицій в національну економіку є одним з пріоритетів уряду поряд із загальною дерегуляцією і розвитком людського капіталу.