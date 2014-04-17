ТОП (17 квітня)

Болгарія демонтувала труби "Південного потоку"

Спад промвиробництва в березні прискорився майже до 7%

Путін: готові «терпіти» борг України за газ ще місяць, потім введемо передоплату

Зона вільної торгівлі з ЄС повноцінно запрацює з 1 листопада

Баррозу написав Путіну: ЄС проти передоплати Україною за газ

Гривня зміцниться в найближчі 2-3 тижні - Кубів

Міністр охорони здоров'я прогнозує подорожчання ліків на 50-60%

Європарламент ухвалив резолюцію про зупинку будівництва «Південного потоку»

Японія дасть Україні $1,1 млрд кредиту на модернізацію Бортницької станції

Бюджет-2015 року базуватиметься на гнучкому курсі гривні

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Болгарія демонтувала труби "Південного потоку"

Болгарія демонтувала на своїй території труби нафтопроводу "Південний потік" з першим зварним швом. Про це пише болгарське видання "Биволъ", передає РБК-Україна.

"Це сталося після того, як Європарламент вирішив, що проект "Південний потік" не має реалізовуватися", - відзначає видання і викладає фотографії, як було до і що стало після демонтажу труб.

Перший зварний шов як символ початку будівництва російського газопроводу через територію Болгарії зробили в жовтні 2013 року за участю представників російської компанії "Газпром".

17 квітня Європарламент має намір розглянути резолюцію, яка передбачає припинення реалізації проекту "Південний потік". Її підготували представники Європейської народної партії, європейських соціалістів, лібералів, "зелених" і консерваторів.

"Південний потік" (South Stream) - російсько-італійсько-французько-німецький проект газопроводу, який повинен був пройти по дну Чорного моря з Анапського району в болгарський порт Варну. Далі його дві гілки пройдуть через Балканський півострів до Італії та Австрії, хоча їх точні маршрути поки не затверджені. Будівництво газопроводу почалося 7 грудня 2012 р. і за планом повинні були закінчитися в 2015 р.

Планована потужність "Південного потоку" - 63 млрд кубометрів газу на рік. Оціночна вартість проекту - 16 млрд євро.

"Південний потік" створювався для диверсифікації поставок російського природного газу до Європи і зниження залежності постачальників і покупців від країн-транзитерів, зокрема від України і Туреччини. "Південний потік" вважався конкурентним проектом до запланованого газопроводу "Набукко", який повинен пройти прямо до Європи південніше Росії і який підтримують Євросоюз і США.

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Спад промвиробництва в березні прискорився майже до 7%

Спад промислового виробництва в Україні в березні 2014 року порівняно з березнем 2013 року прискорився до 6,8% з 3,7%, зафіксованих у лютому 2014 року порівняно з лютим 2013 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в березні порівняно з лютим 2014 року зафіксовано зростання промвиробництва на 7,4%, тоді як у лютому порівняно з січнем було зафіксовано зростання лише на 0,3%.

У січні-березні поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва прискорився до 5% з 4,2%, зафіксованих у січні-лютому.

Зростання виробництва в березні 2014 року порівняно з березнем 2013 року зафіксоване лише у виробництві фармацевтичних продуктів — на 1,8%.

Решта галузей за зазначений період показали падіння, причому найбільший спад зафіксований у машинобудуванні - на 17,4%, а також у металургійному виробництві - на 11,1%, видобутку вугілля — на 9,9%, поставках електроенергії та газу — на 8,3%, виробництві коксу й продуктів нафтопереробки — на 6,6%, виробництві меблів — на 5,5%.

Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в Україні в лютому 2014 року в річному виразі становив 3,7%, порівняно з попереднім місяцем було зафіксовано зростання на 0,3%, у січні-лютому порівняно з аналогічним періодом минулого року - спад на 4,2%.

За підсумками 2013 року спад промвиробництва становив 0,5%, 2012 року — також 0,5%, тоді як у 2011 році промвиробництва в Україні зросло на 7,6%.

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Путін: готові «терпіти» борг України за газ ще місяць, потім введемо передоплату

Росія готова «терпіти» ще місяць несплату Україною боргів за російський газ, потім буде введено передоплату.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін заявив сьогодні в ході «прямої лінії» з росіянами.

«У розмовах із нашими західними партнерами, зокрема з нашими партнерами у ФРН, я сказав: добре, ми не наполягаємо на негайних платежах, ми розуміємо труднощі України, але ми просимо вас включитися в цю роботу й взяти участь у порятунку української економіки», - сказав Путін.

«Ми готові ще потерпіти, ми терпітимемо місяць, якщо й за місяць ніяких платежів не буде, ми, відповідно до контракту, перейдемо на так звану передоплату», - сказав Путін.

За його словами, це означає, що Україна повинна буде заплатити за місяць вперед якусь суму і їй поставлять газу саме на цю суму.

«Це дуже важкий спосіб розрахунків, він може призвести до збоїв у транзиті нашого газу європейським споживачам, саме тому ми проявляємо таку корпоративність, таку договороздатність і терпіння», - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» із квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тисячу кубометрів із 268,5 дол. за тисячу кубометрів у першому кварталі цього року.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Продана, борг України за поставки російського газу в 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн дол., за березень - 550 млн дол.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ, із урахуванням березневих поставок, у 2,2 млрд дол.

Путін минулого тижня надіслав листа 18 країнам ЄС - переважно клієнтам "Газпрому", попереджаючи про українські газові борги й можливі проблеми з поставками газу Європі через Україну.

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Зона вільної торгівлі з ЄС повноцінно запрацює з 1 листопада

Зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом повинна запрацювати з 1 листопада поточного року, заявив глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський на зустрічі українського уряду з діловими колами.

«З 1 листопада працюватиме зона вільної торгівлі за тими ж принципами, за якими зараз відкривається для України європейський ринок. Українським виробникам нададуть можливість підготуватися і поліпшити свої можливості на європейському ринку, і український ринок буде поступово відкриватися для європейських товарів», - сказав Томбінський.

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Баррозу написав Путіну: ЄС проти передоплати Україною за газ

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу відкинув ідею передоплати Україною поставок за російський газ як таку, що може негативно вплинути на безпеку російського газового транзиту українською територією до Європи, і закликав до більшої прозорості газових відносин України та Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у листі-відповіді Баррозу на ім'я президента Росії Володимира Путіна, який попередив про проблеми у газових відносинах з Києвом у листі від 10 квітня, направленому лідерам 18 країн ЄС.

"Співпраця між Європейським Союзом та Російською Федерацією в енергетичній галузі спирається на спільні інтереси... Контрактна надійність Російської Федерації як постачальника газу на кону у цій справі. У вашому листі ви вказуєте на непогашені борги "Нафтогазу України" як причину для «Газпрому» перейти на режим передоплати, який може - в разі відсутності оплати – спонукати «Газпром» до часткового чи повного припинення поставок газу Україні", - пише Баррозу.

"Такий розвиток є причиною серйозної стурбованості, оскільки він принесе перебій поставок Європейському Союзу та іншим країнам-партнерам і стосуватиметься закачування газу у сховища в Україні на найближчу зиму. Що стосується поставок до Європи, то хочу нагадати про контракти між європейськими компаніями та «Газпромом». Відтак це обов'язок «Газпрому» впевнитись, що обумовлені обсяги газу постачаються згідно з контрактами", - додає президент Єврокомісії.

Баррозу нагадав, що поставки газу Євросоюзу та Україні тісно переплетені, і наголосив, що ЄС готовий обговорювати, як виконуються контракти, з усіма сторонами на основі ринкових цін, міжнародних норм та правил з тим, аби впевнитись, що транзит через українську територію, закачування газу в сховища України та поставки газу Україні здійснюються у прозорий та надійний спосіб.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» із квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тисячу кубометрів із 268,5 дол. за тисячу кубометрів у першому кварталі цього року.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Продана, борг України за поставки російського газу в 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн дол., за березень - 550 млн дол.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ, із урахуванням березневих поставок, у 2,2 млрд дол.

Путін минулого тижня надіслав листа 18 країнам ЄС - переважно клієнтам "Газпрому", попереджаючи про українські газові борги й можливі проблеми з поставками газу Європі через Україну.

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Гривня зміцниться в найближчі 2-3 тижні - Кубів

Зміцнення національної валюти відбудеться в найближчі 2-3 тижні після старту програми співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook голова Національного банку України Степан Кубів.

«Зміцнення національної валюти, як я вже зазначав, відбудеться в найближчі 2-3 тижні, після старту програми співпраці між Україною і МВФ, коли надійдуть перші кошти від Фонду», - написав глава НБУ.

Кубів наголосив, що Нацбанк не планує виходити з інтервенціями на міжбанківський ринок, оскільки золотовалютних резервів достатньо за міжнародними стандартами, але недостатньо для підтримки гривні. За його словами, аудит золотовалютних резервів НБУ буде завершено 1 травня.

Також глава НБУ повідомив, що наступного року рівень інфляції буде не вище 3-5%. «Гривня повинна відповідати рівню інфляції, який, за прогнозами, в цьому році досягне 12-14%. Проте вже наступного року її рівень буде не вище 3-5%», - написав він.

Кубів нагадав, що Нацбанк почав боротьбу зі спекулянтами. «Як ви вже знаєте, 14 банків відключені від системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку. Зараз проводиться перевірка. Не виключено, що частина банків буде позбавлена ліцензій», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на понеділок, 14 квітня, офіційний курс гривні досяг пікового значення - 12,98 грн/дол., в результаті чого з початку року гривня девальвувала до долара США більш ніж на 60%.

Після цього гривня поступово зміцнюється, і за підсумками вчорашнього дня, 16 квітня, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку склав 11,3961 грн/дол.

Банкіри очікують подальшого зміцнення гривні до долара і євро найближчим часом завдяки підтримці Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Єврокомісії та інших міжнародних організацій, а також завдяки активним діям Національного банку України проти валютних спекулянтів і банків, що займаються відмиванням грошей.

Нагадаємо, що Нацбанк перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому поточного року, а також прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи, надаючи рефінансування банкам, що відчувають відтік вкладів.

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Міністр охорони здоров'я прогнозує подорожчання ліків на 50-60%

Міністр охорони здоров'я Олег Мусій прогнозує зростання цін на ліки на 50-60%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

За словами міністра, близько 70% ліків на українському ринку - іноземні, і ціна на них пов'язана з курсом валют.

"Станом на сьогодні це 30% ріст курсу валюти, плюс 7% ПДВ, який було введено на ліки, плюс очікування ринку і нестабільність породжує ще додаткові декілька десятків відсотків. То, за моїми підрахунками, ріст цін на ліки в межах 50-60% на сьогодні відбудеться", - сказав Мусій.

За словами Мусія, якщо курс долара знизиться і буде стабільність у державі, то ліки зможуть формально подорожчати не більш як на 10%.

"Мало того, із введенням ПДВ, за розрахунками деяких аналітичних фірм, ціна на ліки може бути зменшена через те, що будуть декларувати чесну ціну на митниці. Поживемо-побачимо", - додав міністр.

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Європарламент ухвалив резолюцію про зупинку будівництва «Південного потоку»

Європарламент вирішив поставити хрест на будівництві російського газопроводу "Південний потік" і закликав ЄС допомогти Україні вирішити газові суперечки з РФ, повідомляє ТСН.

Згідно з резолюцією, яку проголосували сьогодні в Страсбурзі, існує "нагальна необхідність міцної спільної політики в сфері енергетичної безпеки з метою зниження залежності ЄС від російських нафти і газу, в тому числі, за допомогою диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, повної реалізації третього енергетичного пакету і можливості призупинення, при необхідності, імпорту газу".

"Європарламент вважає, що газопровід "Південний потік" не слід будувати, повинні бути доступні інші джерела постачання", - йдеться в резолюції.

Крім того, європарламентарі вважають, що допомога ЄС Україні у забезпеченні реверсу газу та ефективні взаємозв'язки з Євросоюзом убезпечать Київ від політичного та економічного тиску.

Нагадаємо, Болгарія демонтувала на своїй території труби нафтопроводу "Південний потік" із першим зварним швом. Це сталося після того, як Європарламент вирішив, що проект "Південний потік" не має реалізовуватися.

Перший зварний шов як символ початку будівництва російського газопроводу через територію Болгарії був зроблений у жовтні 2013 року за участю представників російської компанії "Газпром".

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Японія дасть Україні $1,1 млрд кредиту на модернізацію Бортницької станції

Уряд Японії ухвалив рішення надати Україні допомогу в розмірі близько 1,5 млрд дол., у рамках якої буде надано кредит обсягом 1,1 млрд дол. для модернізації Бортницької станції аерації (БСА) в Києві.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) із посиланням на посла Японії в Україні Сакату Тоічі.

«Виходячи з ситуації, що склалася в Україні, уряд Японії ухвалив рішення надати допомогу на суму до 150 млрд японських ієн – близько 1,5 млрд дол. США – на низку програм», – цитує Тоічі прес-служба Мінрегіону.

У Мінрегіоні уточнили, що однією з найбільш значущих серед цих програм є кредит у 1,1 млрд дол. для модернізації Бортницької станції аерації в Києві. Згідно з повідомленням міністерства, проект комплексної реконструкції споруд очищення стічних вод і будівництва технологічної лінії з обробки й утилізації опадів на Бортницькій станції аерації був розроблений Мінрегіоном спільно з Київською міськдержадміністрацією (КМДА). Термін реалізації проекту – 8 років. Передбачається, що проект буде реалізований у 2 черги, а його загальна вартість становитиме 10,47 млрд грн.

Прес-служба Мінрегіону також зазначила, що глава міністерства – віце-прем'єр міністр України Володимир Гройсман у ході зустрічі з послом Японії висловив надію, що український уряд найближчим часом підтримає постанову щодо затвердження проектної документації щодо реконструкції БСА.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року КМДА звернулася до Посольства Японії в Україні з проханням розглянути можливість залучення кредитних коштів японського уряду за пільговим кредитуванням за програмою офіційної допомоги «Ієновий кредит» із відстроченням сплати відсотків і основної суми боргу для реалізації проекту реконструкції БСА.

У травні 2013 року Олександр Попов, який на той час обіймав посаду голови КМДА, обговорив із представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) питання інвестиційного співробітництва в рамках реалізації проекту реконструкції Бортницької станції аерації.

Попов зазначив, що БСА потребує термінової модернізації й реконструкції як найбільш пріоритетний об'єкт не лише Києва, але й України в цілому.

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Бюджет-2015 року базуватиметься на гнучкому курсі гривні

Міністерство фінансів України буде керуватися для розрахунку бюджетних показників 2015 року припущенням, що офіційний обмінний курс гривні до долара США буде гнучким і формуватиметься на базі курсу міжбанківського валютного ринку України, йдеться в проекті основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік, опублікованому на сайті міністерства.

«Для розрахунку бюджетних показників буде використовуватися припущення щодо офіційного обмінного курсу гривні до долара США в середньому на рік та на кінець року, виходячи з політики гнучкого обмінного курсу, який буде формуватися на міжбанківському валютному ринку України, що сприятиме збереженню міжнародних резервів держави та підвищенню прозорості та ефективності валютної політики Національного банку», - йдеться в проекті.

Нагадаємо, що Нацбанк перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому поточного року, а також прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Рішення регулятора було обумовлено вимогами Міжнародного валютного фонду, а також дестабілізацією валютного ринку під впливом політичних подій в країні та відсутністю позитивного ефекту від застосування валютних інтервенцій.

Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи, надаючи рефінансування банкам, що зазнають відтоку вкладів.

Як повідомляв УНІАН, станом на понеділок, 14 квітня, офіційний курс гривні досяг пікового значення - 12,98 грн/дол., у результаті чого з початку року гривня девальвувала до долара США більш ніж на 60%.

Після цього гривня поступово зміцнюється, і за підсумками вчорашнього дня, 16 квітня, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку становив 11,3961 грн/дол. Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 квітня Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 1125.2078 за 100 дол.

Банкіри очікують подальшого зміцнення гривні до долара і євро найближчим часом завдяки підтримці Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Єврокомісії та інших міжнародних організацій, а також, завдяки активним діям Національного банку України проти валютних спекулянтів і банків, що займаються відмиванням грошей.

УНІАН