Анонс на 18 квітня

* Пленарне засідання Верховної Ради. Виступить представник Мінфіну.

* Засідання правління Українського союзу промисловців і підприємців, де буде обговорюватися Програма співпраці УСПП з парламентом і урядом щодо подолання соціально-економічної кризи в Україні. До участі запрошені президент УСПП А.Кінах, народні депутати, керівники регіональних відділень УСПП, галузевих об'єднань, громадських організацій, члени економічної ради УСПП, представники бізнесу та експерти. Очікується також участь голови Національного банку України С.Кубіва та першого заступника міністра доходів і зборів України І.Білоуса.

* Прес-конференція на тему: «Чи будуть доступні ліки після подорожчання?». Учасники: Владислав Онищенко, голова правління Союзу споживачів медичних послуг, Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів, Оксана Гуленко, глава «Аптечної професійної асоціації».

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