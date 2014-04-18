ТОП-10 (18 квітня)

Яценюк готує бізнесу податкову амністію

Шлапак розповів, де Україна візьме гроші для виплат за зовнішніми боргами

Крим може відмовитися від гривні вже до травня - Аксьонов

Глава "Нафтогазу": прокачування газу на словацькій території контролює «Газпром»

Міністр фінансів визнав, що ліки подорожчали на 60-70%

Україна не може закачувати до сховищ газ для Європи по $500 - глава "Нафтогазу"

Кабмін визначив, як зростатиме ціна на газ для населення до 2017 року

Долар піднявся до 11,80 гривень

Турчинов підписав закон про скасування утилізаційного збору

Експорт агропродукції в ЄС може принести Україні 340 млн євро в рік

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Яценюк готує бізнесу податкову амністію

Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді та бізнесу пропрацювати рішення про оголошення податкового компромісу або податкової амністії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час Години питань до уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми не виключаємо того, що нам треба буде ухвалити рішення про податковий компроміс між суб'єктами підприємницької діяльності та державою. Хтось це називає податковою амністією, я це називаю податковим компромісом, - сказав Яценюк. – Це робиться для того, щоб люди знали, що перегорнута сторінка, вони заплатили за це – наголошую: заплатили країні, і ніхто їх за це не переслідуватиме».

При цьому Яценюк зазначив, що одночасно у країні скасовується інститут податкової міліції та створюється єдина служба фінансових розслідувань. «У нас підготовлено проект закону про створення служби фінансових розслідувань. Мета закону в тому, щоб із семи контролюючих органів, які ходять до підприємців як за святою водою з метою витягнути з підприємницької кишені хабар, зробити одну службу, яка одержить право перевірки економічної та фінансової діяльності підприємства», - сказав Яценюк, зазначивши, що це той досвід, який є у Європі та США.

Така структура, як відзначив глава уряду, здійснюватиме лише безвиїзний нагляд і виїжджатиме на підприємство тільки у разі розбіжностей у звітності.

Глава уряду також нагадав, що на даний момент податкова міліція закрила близько 700 кримінальних справ, метою яких було не розслідувати фінансові правопорушення, а відібрати бізнес – «чистий рекет під прикриттям держорганів».

Як повідомляв УНІАН, у березні Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державну податкову і митну служби Міністерству фінансів України і створивши єдину службу фінансових розслідувань. Пізніше, наприкінці березня, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що необхідно ліквідувати податкову міліцію і створити єдиний для всієї країни орган, до компетенції якого входив би комплекс заходів із розслідування фінансових, у першу чергу податкових, злочинів.

У квітні Кабінет міністрів звільнив Андрія Головача з посади першого заступника голови Державної податкової служби України – начальника податкової міліції у зв'язку з ліквідацією цієї служби.

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Шлапак розповів, де Україна візьме гроші для виплат за зовнішніми боргами

Україна до кінця року має виплатити близько 9 млрд дол. за своїм зовнішнім зобов'язанням і ці кошти Кабмін має намір залучити на зовнішніх ринках, заявив в ході виступу в парламенті міністр фінансів України Олександр Шлапак.

"Нам до кінця року потрібно виплатити близько 9 млрд дол. І ці кошти нам потрібно залучити на зовнішніх ринках, щоб не чинити тиску на золотовалютні резерви", - сказав Шлапак.

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 квітня 2014 року склали 15,080 млрд дол., що на 2,47%, або на 382 млн дол. менше показника на 1 березня в 15,462 млрд дол.

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Крим може відмовитися від гривні вже до травня - Аксьонов

Нелегітимний глава уряду Криму Сергій Аксьонов допускає відмову від української гривні та перехід регіону виключно в рублеву зону вже в травні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аксьонов заявив на прес-конференції у п'ятницю.

«Ми хочемо піти від гривні в максимально короткий період. Думаю, впродовж двох-трьох тижнів ми цей процес завершимо… Профільні міністерства кажуть, що планують це зробити буквально до першого травня», - сказав Аксьонов.

За його словами, процес прискорять, оскільки Київ ставить Криму «палиці в колеса».

«Ми хочемо піти від залежності від Києва. Якби була робота банківських структур у штатному режимі, з гривнею не було б проблем, з доставкою з материка і навпаки, все це (відмова від гривні) було б (зроблено) в спокійному режимі, але, на жаль, будь-які наші дії намагаються заблокувати в Києві», - сказав Аксьонов.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум щодо самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Самопроголошений уряд заявив, що офіційною валютою півострова вже є рубль, а гривня буде використовуватися до кінця 2015 року. З кінця березня на ринках, у магазинах і кафе почали ставити цінники і ціни у двох валютах: гривні і російських рублях. Пенсіонерам вже видають пенсії в рублях за курсом.

11 квітня невизнана Україною і більшістю країн світу Республіка Крим прийняла Конституцію, в якій говориться, що Республіка Крим є демократичною правовою державою у складі Росії.

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Глава "Нафтогазу": прокачування газу на словацькій території контролює «Газпром»

Напрям прокачування газу на українсько-словацькому кордоні неформально контролює російський газовий монополіст «Газпром» через дочірню структуру «Газпромекспорт», повідомив на брифінгу в Києві голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Сергій Коболєв.

«Після довгих переговорів (із словацькою стороною – УНІАН) ми формально одержали відповідь, що цю ділянку – між українсько-словацьким кордоном і газовимірювальною станцією на словацькій стороні - віртуально контролює «Газпромекспорт». І «Газпромекспорт» вирішує, в якому напрямі качається газ: до Європи чи до України», - сказав Коболєв.

При цьому він підкреслив, що на даний момент з боку Словаччини існує можливість прокачування до 30 млрд кубометрів газу на рік, проте за фактом потужності використовуються на 60%. «З боку Словаччини можна прокачувати до 30 млрд кубометрів на рік... Є вільна потужність. Ця потужність може бути використана для різного газу. Газу, який заходить до Словаччини з боку України, а також газу, який може прокачуватися з Європи через Словаччину до України. Різниці немає. Є труба, вона порожня і її можна використовувати, - сказав голова «Нафтогазу». – Але словацький маршрут використовується («Газпромом» - УНІАН) максимально на 60%».

Водночас Коболєв зазначав, що словацька сторона має іншу позицію стосовно реверсу газу в Україну. Словаччина пропонує збудувати додаткову трубу, обсяг поставок газу якою становитиме до 3 млрд кубометрів на рік.

Як повідомляв УНІАН, Словаччина має найбільше технічних можливостей для великих поставок газу з Європи серед всіх країн – найближчих західних сусідів України, через яких плануються такі поставки. Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан зазначав, що українська влада розраховує транспортувати через словацьку територію до 10 млрд кубометрів газу.

Разом з тим, Словаччина на переговорах у Братиславі 15 квітня запропонувала українцям використовувати для транзиту газу з Європи невеликий газопровід замість одного із магістральних, який хотіла б використовувати Україна і який би зробив можливими поставки у потрібних для українців обсягах. Більш того, за пропозицією словацької сторони реверс газу можливий не раніше листопада, тоді як українська сторона наполягає на відкритті реверсу вже влітку.

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Міністр фінансів визнав, що ліки подорожчали на 60-70%

Міністр фінансів Олександр Шлапак визнав, що ціни на ліки в Україні зросли на 60-70%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту під час Години запитань до уряду.

За словами Шлапака, “наша участь, тобто введення ПДВ, - це 5,5% на імпортні ліки і 3% - на вітчизняні. А, на жаль, 56% - це курс (йдеться про курс гривні відносно до долара - УНІАН)”.

Він наголосив, що ведуться постійно переговори з національними виробниками ліків щодо податкового навантаження, і в цьому питанні “ми зможемо контролювати ситуацію”.

При цьому міністр підкреслив, що “на сьогодні фактично ринок ліків і медичних засобів став одним з основних тіньових ринків в нашій державі, враховуючи пільгове оподаткування. А завжди так було, що якщо було пільгове оподаткування, то шукай проблеми”.

Шлапак зазначив, що нерідко ціни на ліки, які завозяться в Україну, завищуються навіть на 400% з метою “вивезення капіталу за кордон”.

За словами Шлапака, введення навіть такого податку, як 7% на ліки, дасть можливість зняти цю тіньову складову.

Він наголосив, що запровадження ПДВ було потрібно, зокрема, й тому, що нульова ставка ставила у привілейоване становище саме імпортні ліки, бо українські виробники платили це ПДВ при виробництві ліків.

Як зазначив міністр, введення 7% ставки ПДВ на ліки “урівнює нас, і таким чином, нарешті, можливо, почнеться більш масштабне виробництво ліків в Україні”.

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Україна не може закачувати до сховищ газ для Європи по $500 - глава "Нафтогазу"

Україна не має достатнього фінансового запасу для того, щоб закачувати в підземні сховища дорогий російський газ по 500 дол. за тисячу кубометрів для підтримки транзиту, заявив на брифінгу в Києві голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «Нафтогаз» не може купувати газ по 500 дол., щоб закачувати в підземні сховища газу для підтримки транзиту… Нам необхідно закачати газ в підземку, щоб покривати піковість споживання газу в Європі... Всі це розуміють. Це об'єктивна реальність».

«Необхідно знайти просте і швидке рішення, як дати нам доступ до газу за ринковими цінами», - сказав керівник «Нафтогазу».

За словами Коболєва, Україна не просить якихось пільг. «У Європі зараз ці ціни приблизно на рівні 350 дол., навіть нижче», - зазначив він.

За словами голови «Нафтогазу», для покриття пікового споживання газу в Європі Україна піднімає зі своїх ПСГ майже вдвічі більше газу, ніж для покриття власних піків.

На сьогодні в ПСГ України близько 7 млрд кубометрів природного газу, з яких реально підняти можна близько двох.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» із квітня 2014 року вирішив скасувати всі пільги на газ для України, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за попередні постачання «блакитного палива». У результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до 480 дол. за тис. кубометрів з 268,5 дол. у 1-му кварталі.

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, щорічно закуповує природний газ для власних потреб. Так, наприкінці минулого року «Укртрансгаз» купив у НАК «Нафтогаз України» 3 млрд куб. м природного газу на суму 12,7 млрд грн.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».

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Кабмін визначив, як зростатиме ціна на газ для населення до 2017 року

Кабінет міністрів затвердив остаточний графік підвищення тарифів на природний газ для населення до 2017 року залежно від річного споживання.

Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові від 17 квітня 2014 року.

Згідно з документом, Кабмін пропонує встановити протягом 2015-2017 років диференційовані роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, в залежності від річного обсягу і видів споживання.

Зокрема, передбачений наступний графік підвищення цін на газ: з 1 травня 2015 року - збільшення на 40%; з 1 травня 2016 р. - на 20%; з 1 травня 2017 р. - на 20%.

Одночасно уряд пропонує наступний графік підвищення цін на газ, що використовується підприємствами теплокомуненерго для вироблення тепла для населення: з 1 травня 2015 р. - щонайменше на 40%; з 1 травня 2016 р. - щонайменше на 20%; з 1 травня 2017 р. - щонайменше на 20%.

Як зазначено в документі, тарифи на тепло для населення повинні бути переглянуті слідом за підвищенням ціни на газ для ТКЕ за аналогічним графіком.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕ) на початку квітня 2014 року прийняла рішення з 1 травня 2014 року підвищити мінімальний тариф на природний газ для потреб населення на 51,1% - до 1089 грн за тис. кубометрів з 720,54 грн за тис. кубометрів.

Згідно з ухваленим рішенням, мінімальний тариф на газ встановлюється для побутових абонентів, чий річний обсяг споживання не перевищує 2 500 кубометрів, за наявності газових лічильників. У разі відсутності газового лічильника тариф на газ складе 1 197 грн за тис. кубометрів.

Крім того, НКРЕ ухвалила рішення з 1 травня підвищити тариф на газ для побутових абонентів, чий річний обсяг споживання не перевищує 6 тис. кубометрів, до 1 788 грн за тис. куб. м з 1 090,8 грн за тис. куб. м за наявності лічильника або до 1 965 грн за тис. куб. м з 1 200,78 грн за тис. куб. м за відсутності лічильника.

Для побутових абонентів, чий річний обсяг споживання не перевищує 6 тис. кубометрів, тариф на газ з 1 травня встановлюється в розмірі 3 645 грн за тис. кубометрів замість 2 240,82 грн за тис. куб. м за наявності лічильника або 4 011 грн за тис. кубометрів замість 2 470,32 грн за тис. кубометрів при відсутності лічильника.

Тарифи на природний газ для населення в Україні не змінювалися з липня 2010 року.

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Долар піднявся до 11,80 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,2000/11,5000, до 12:00 звузився спред до 11,3500/11,5000. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,3500/11,8000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3151/0,3235, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3190/0,3233. До закриття торгів ціни зросли до 0,3233/0,3344. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35,5645 (-0.2055).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3810/1,3820. Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,4750/15,8920, до 12:00 ціни підвищилися до 15,6805/15,8935. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 15,6815/16,3095.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 квітня знову підвищив офіційний курс гривні до долара - 1125.2078 грн за 100 доларів (на 16 квітня - 1139.6110 грн за 100 доларів).

Офіційний курс гривні до євро підвищили до 1557.2876 грн за 100 євро (16 квітня - 1573.0051 грн за 100 євро).

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Турчинов підписав закон про скасування утилізаційного збору

Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу в підакцизний легковий автомобіль».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі в.о. глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 8 квітня ухвалила зміни до Податкового кодексу щодо скасування утилізаційного збору акцизу на переобладнання автомобіля.

Законом передбачено звільнення від оподаткування акцизним податком операції з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу в підакцизний легковий автомобіль і скасування сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.

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Експорт агропродукції в ЄС може принести Україні 340 млн євро в рік

Збільшення експорту продукції сільського господарства у рамках лібералізації торгового режиму з Європейським Союзом принесе Україні 340 млн євро на рік, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі за підсумками зустрічі представників українського уряду з бізнесом.

“Загальний економічний ефект від торгових преференцій ЄС для української економіки може становити 497 млн. євро і включатиме 340 млн євро - від збільшення експорту агропродукції», - наводить прес-служба слова урядового уповноваженого з питань євроінтеграції Валерія П’ятницького.

Він відзначив, що поточного року обсяги квот на поставки товарів за зниженими митами будуть надані Україні в повному річному обсягу, незважаючи на те, що з січня по травень преференції не діяли. Це дає вітчизняним виробникам додаткові переваги.

Крім того, П’ятницький нагадав, що система розподілу квот буде абсолютна прозорою.

“Корупційна складова відсутня. Тобто, ніякі квоти ділитися в Україні не будуть. Базовий принцип: це «перший прийшов - перший одержав». Митниця ЄС фактично у режимі онлайн здійснюватиме контроль за поставками", - сказав П’ятницький.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня на своєму пленарному засіданні Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії про впровадження пакету автономних торгових преференцій ЄС щодо України, у рамках яких Європейський Союз в односторонньому порядку поширить на український експорт в ЄС митні пільги, передбачені положеннями Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом в частині Зони вільної торгівлі Україна-ЄС.

Відповідно до процедури, пакет автономних торгових преференцій ЄС для України набере чинності після його схвалення Радою міністрів Європейського Союзу, відповідне рішення якої очікується вже найближчим часом. Позитивний економічний ефект для українських експортерів у зв'язку зі скасуванням або зниженням митних тарифів ЄС у рамках цього рішення оцінюється на рівні 487 млн євро на рік.

При цьому Європейський Союз не застосовуватиме автономні преференції для товарів, вироблених в Криму.

УНІАН