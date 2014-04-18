Анонс на 22 квітня

* Зустріч віце-президента США Дж.Байдена і прем'єр-міністра України А.Яценюка. Передбачається спільна заява для преси.

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру; Володимир Демчук, начальник Відділу Департаменту реагування на надзвичайні ситуації.

* Прес-конференція на тему: «Які втрати чекають молочників у зв'язку з закриттям російського ринку?». Учасники: Всеволод Степанюк, економіст, Володимир Коновальчук, економіст, експерт з питань АПК, Аліна Жарко, експерт аграрних ринків асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

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