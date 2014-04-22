ТОП-10 (22 квітня)

Російські фабрики Roshen повністю відновили роботу

Кабмін прогнозує зростання економіки наступного року на рівні 1,7%

Україна може експлуатувати ГТС разом зі США і Європою - Яценюк

Гривня на міжбанку "відвоювала" у долара на 1 копійку

Банки України в першому кварталі втратили майже 2 млрд гривень

США допоможуть Україні отримати багатомільярдний кредит МВФ - Байден

Росія відмовляється продавати газ Європі на кордоні з Україною

Українські акції на Варшавській біржі подешевшали за тиждень на 7%

Доходи загального фонду бюджету зросли на 6,5 млрд гривень

Мінфін залучив до держбюджету 4 млрд грн на плановому ОВДП-аукціоні

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Російські фабрики Roshen повністю відновили роботу

Найбільша кондитерська корпорація в Україні Roshen, рахунки якої в Російській Федерації заарештовані, відновила роботу виробничих майданчиків в Липецькій області (Росія), повідомила прес-служба компанії.

«Корпорація Roshen інформує про те, що, починаючи з квітня 2014 року, відновлено роботу на російських підприємствах компанії. На сьогоднішній день два майданчики в Липецьку здійснюють виробництво кондитерських виробів у звичайному режимі», - сказано в повідомленні.

При цьому в компанії зазначили, що фабрики в Липецьку будуть продовжувати свою діяльність у відповідності зі встановленим виробничим планом на поточний рік.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня співробітники російської поліції заблокували і захопили приміщення Липецької кондитерської фабрики Roshe, у зв'язку з чим виробництво було припинено. Після цього 21 березня Тверський районний суд Москви за ініціативою російського холдингу «Об'єднані кондитери» порушив кримінальну справу проти підприємства Roshen у Російській Федерації, наклавши арешт на 2,8 млрд рублів, що перебувають на рахунках компанії в РФ, де їй належать три виробничі майданчики.

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Продукція з українських фабрик Roshen не експортується в Росію з серпня 2013 року в зв'язку з забороною Росспоживнагляду.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Кременчуцька та Маріупольська (на сьогоднішній день закрита) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

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Кабмін прогнозує зростання економіки наступного року на рівні 1,7%

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проект постанови про основні напрямки бюджетної політики на 2015 рік, згідно з яким уряд прогнозує зростання реального ВВП на рівні 1,7% за річної інфляції 5,4%.

Про це йдеться у проекті постанови про основні напрямки бюджетної політики на 2015 рік, зареєстрованому на сайті Верховної Ради 22 квітня (№4749).

Згідно з проектом, визначаючи основні напрямки бюджетної політики на 2015 рік, уряд враховує прогнозний показник темпів зростання реального ВВП на рівні 1,7%, зростання споживчих цін (грудень до грудня) на рівні 5,4% і зростання цін виробників (грудень до грудня) на 7,3%.

Уряд прогнозує номінальний ВВП на рівні 1,742 трлн грн за стандартом системи національних рахунків 2008 року, 1,687 трлн грн - за стандартом системи національних рахунків 1993 року.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці, наступного року становитиме 7,8%.

Згідно з проектом, основні завдання бюджетної політики на 2015 рік націлені на подальшу стабілізацію держфінансів і передбачають утримання граничного обсягу дефіциту держбюджету у межах 3% ВВП, а також утримання обсягу держборгу на економічно безпечному рівні, але не більш як 55% ВВП.

Мінфін планує з урахуванням податкового законодавства зберегти частку перерозподілу ВВП через зведений бюджет на рівні не вище 30%.

Фінансування дефіциту спецфонду держбюджету планується за рахунок позик від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, тоді як дефіцит загального фонду держбюджету фінансуватиметься переважно за рахунок внутрішніх запозичень.

Граничний обсяг держгарантій передбачається на рівні не більш як 5% доходів загального фонду держбюджету за рішеннями Кабінету міністрів України або на підставі міжнародних договорів України для кредитування проектів інвестиційного характеру на об'єктах, що мають загальнодержавне значення.

Для розрахунку бюджетних показників 2015 року уряд керуватиметься припущенням, що офіційний обмінний курс гривні до долара США буде гнучким.

У проекті вказано, що показники є попередніми і можуть бути уточнені після публікації статистичної інформації за 2013 рік, оперативних даних про поточний стан економіки у 2014 році, ухвалення урядом відповідного рішення, а також через низку ризиків, пов'язаних з недружніми діями з боку Російської Федерації, можливим уповільненням темпів розвитку світової економіки, економічною і політичною нестабільністю в Україні.

Уряд підкреслює, що бюджетна політика на 2015 рік розроблена з урахуванням виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

Нагадаємо, що уряд прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% за інфляції 12-14%. Держбюджет на поточний рік передбачає дефіцит обсягом 68,5 млрд грн і держборг не вище 664 млрд грн., або 43,6% ВВП.

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Україна може експлуатувати ГТС разом зі США і Європою - Яценюк

Україна готова розглядати питання спільної модернізації та експлуатації української газотранспортної системи (ГТС) з американськими та європейськими партнерами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час спільної з віце-президентом США Джо Байденом заяви для преси сьогодні в Києві.

Говорячи про співробітництво в енергосекторі, Яценюк підкреслив, що "найкращою відповіддю на енергетичну залежність України від Росії буде присутність тут європейських і американських інвесторів".

"В тому числі, ми готові розглядати питання спільної експлуатації і модернізації української газотранспортної системи", - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня комісар ЄС із питань енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, що українська газотранспортна система потребує модернізації, й Європейський Союз готовий фінансово допомогти в цьому процесі.

Україна вже більше 5 років веде переговори з Росією та Європейським Союзом із питання модернізації ГТС. Розглядаються варіанти створення консорціумів з управління ГТС у дво- (Україна – РФ) і тристоронньому (Україна – РФ – ЄС) форматах.

Росія в переговорах зі створення консорціуму пропонувала для реалізації неприйнятний для України білоруський сценарій. У 2011 році ГТС Білорусі повністю перейшла у власність «Газпрому».

За інформацією в ЗМІ, українську ГТС оцінюють у 26-29 млрд дол.

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Гривня на міжбанку "відвоювала" у долара на 1 копійку

У вівторок, 22 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,3000/11,7000. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,5000/11,6900, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,5920/16,1500. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору до 15,8820/16,1505.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3165/0,3275. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3202/0,3258.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 35,7230 (+0.0520).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3785/1,3820.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 18 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,2000/11,5000. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,3500/11,8000.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.

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Банки України в першому кварталі втратили майже 2 млрд гривень

Банківська система України за підсумками першого кварталу 2014 року одержала 1,993 млрд грн збитку, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банківської системи становив 3,126 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, в березні банки одержали 649 млн. грн прибутку.

Згідно з повідомленням, доходи банків у першому кварталі 2014 року збільшилися на 32,8% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 50,473 млрд грн, витрати - на 50,4%, до 52,466 млрд грн.

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США допоможуть Україні отримати багатомільярдний кредит МВФ - Байден

Сполучені Штати Америки готові сприяти одержанню Україною великого пакета кредитування з боку Міжнародного валютного фонду, який також відкриє багатомільярдний пакет міжнародної фінансової допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-президент США Джо Байден на зустрічі з українським прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

«США будуть рушійною силою в одержанні Україною програми кредитування з тим, аби Україна могла розв’язати існуючі економічні проблеми. Переговорний процес (про одержання кредиту МВФ - УНІАН) у завершальній стадії, і ми вітаємо ті реформи, які реалізує уряд», - сказав Байден.

Як повідомляв УНІАН, співпраця МВФ із Україною є критично необхідною умовою для одержання макрофінансової допомоги від США, країн ЄС і Японії, а також для можливості виходу України на зовнішні ринки запозичень.

З 10 по 13 квітня у Вашингтоні перебувала делегація українського уряду, мета роботи якої полягала в проведенні переговорів із керівництвом МВФ щодо програми кредитування української економіки.

15 квітня директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що рада директорів МВФ розгляне можливість підписання дворічної програми співпраці з Україною в обсягу 14-18 млрд дол. в найближчі тижні. При цьому Лагард зазначила, що програма буде схвалена і виконана, тому що МВФ не бачить небезпеки провалу або невиконання програми.

З 1 квітня набув чинності Закон України про запобігання фінансовій катастрофі та створення умов для економічного зростання в Україні, розроблений Кабінетом міністрів України і ухвалений Верховною Радою наприкінці березня 2014 року. Цей закон, разом із законом про внесення змін до бюджету (про секвестр бюджету), став одним із документів, що обумовлюють політику реформ уряду і відкривають нашій країні доступ до зовнішнього фінансування, попередній обсяг якого становить 27 млрд дол.

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Росія відмовляється продавати газ Європі на кордоні з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив під час виступу в Держдумі, відповідаючи на питання депутата від ЛДПР Олексія Діденка, як він ставиться до ініціативи продавати газ на українсько-російському кордоні, тим самим переклавши відповідальність за транзит на Україну.

«Щодо можливості розраховуватися на кордоні та використовувати іншу відповідну модель базису поставок, звичайно, ми можемо проаналізувати і цей варіант, але я нагадаю, що ринок газу влаштований таким чином, що поставляється вже законтрактований газ за системою take or pay, і довгострокові контракти є головною базовою основою для нашої газової співпраці з Європою. Вони цінні тим, що там вже сформовані умови поставок на тривалий період. Ці контракти для нас вигідні, і ми не зацікавлені в тому, щоб їх ламати, ми зацікавлені в тому, щоб вони виконувалися», - сказав Медведєв.

При цьому він наголосив, що Росія як ніколи раніше зацікавлена в диверсифікації поставок газу і нафти, в першу чергу до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

«Хотів би ще раз підтвердити, ми дійсно добре торгуємо з Європою, у нас є повноцінні контракти з Європою, але ми зацікавлені в диверсифікації поставок. І сьогодні, як ніколи раніше, ми реалізуємо всі рішення щодо поставок газу і нафти до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, до Китаю, перш за все, до Японії та інших держав, і вважаємо для нашої країни це вигідним. Але тут, як у будь-якій економічній темі, дуже важливе питання ціни», - сказав Медведєв.

За його словами, якщо російський газ купують в Європі й на інших ринках, потрібно зробити все, щоб зберегти ці ринки.

«Для цього потрібно вкладати гроші в розширення трубопровідних потужностей», - сказав Медведєв.

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Українські акції на Варшавській біржі подешевшали за тиждень на 7%

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі минулого тижня продовжили дешевшати на тлі негативної динаміки основних індексів, що призвело до падіння WIG-Ukraine ще на 6,77% після зниження на 3% за попередній тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індекс закінчив останній день торгів минулого тижня (четвер у зв'язку з великодніми святами) на рівні, близькому до мінімального за останні чотири сесії - 329,84 пункта.

Минулого тижня подорожчали акції тільки двох з 11 компаній з України, що котируються на головному майданчику ВФБ: IMC (+3,5%) і KDM Shipping (+1,5%).

Лідером падіння стали спекулятивні папери Agroton і Coal Energy, які втратили майже 20% і 16% відповідно своєї вартості, а також два найбільших українських емітента на польській біржі: Kernel і Astarta, подешевшали на 8% і 10% відповідно.

Папери Kernela, що входить до "блакитних фішок", знову коштували менше 30 злотих, а Astarta - менше 40 злотих (1 дол. - 3 злотих).

Індикатор всього польського ринку WIG втратив за тиждень 1,7% на тлі зниження на 1,3% індексу найбільш ліквідних компаній ринку WIG30.

Як повідомляв УНІАН, обновивший в середині березня свій історичний мінімум на рівні 295,17 пункта WIG-Ukraine до початку квітня піднявся на 25%, після чого знову почав знижуватися.

Довідка УНІАН. На Варшавській фондовій біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких на альтернативному майданчику для менших емітентів - NewConnect. Інші входять до створеного у травні 2011 року індекса WIG-Ukraine, запущеного з базових тисячі пунктів.

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Доходи загального фонду бюджету зросли на 6,5 млрд гривень

Надходження до загального фонду держбюджету в першому кварталі поточного року становили 78,376 млрд грн, що на 6,493 млрд грн, або на 9%, більше від показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

«У січні - березні 2014 року до загального фонду державного бюджету України зараховано 78,376 млрд грн або 100% щодо планових показників на січень - березень 2014 року, що на 6,493 млрд грн, або на 9%, більше за аналогічний показник 2013 року», - йдеться в повідомленні.

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Мінфін залучив до держбюджету 4 млрд грн на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 22 квітня, залучило до держбюджету 4 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив всі кошти в результаті розміщення облігацій у національній валюті терміном обігу 3 роки під 15% річних, задовольнивши 4 поданих заявки інвесторів.

Мінфін також повідомив, що обсяг держборгу відповідає Бюджетному кодексу і закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на ОВДП-аукціоні 15 квітня залучив до держбюджету 587,664 млн. грн, 9 квітня - 391,044 млн. грн, 8 квітня - 103,663 млн. грн, 1 квітня - 282,066 млн. грн. До кінця місяця Мінфін планує провести ще один плановий аукціон 29 квітня.

За оперативними даними Держказначейства на 22 квітня, з початку року до держбюджету надійшло 25,4178 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 17,784 млрд грн, на обслуговування держборгу - 10,666 млрд грн.

Станом на 22 квітня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 283,554 млрд грн, при цьому у власності НБУ були держпапери на суму 172,147 млрд грн, у власності банків - 84,984 млрд грн, нерезидентів - 15,673 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.