Анонс на 24 квітня

* Круглий стіл на тему: «Робота банківського сектору в Україні: нові виклики». Співорганізатор - Незалежна асоціація банків України (НАБУ) . На відкриття заходу запрошені: міністр юстиції України Павло Петренко, голова Національного банку України Степан Кубів. Очікуються виступи керівництва НАБУ, суддів Верховного, Вищого господарського та Вищого адміністративного судів України, керівників департаментів Міністерства юстиції України та НБУ.

* Відбудеться VI щорічна Міжнародна науково-технічна конференція "Ключові питання розвитку електрометалургійної галузі". Організатори - Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) та Громадське об'єднання "ІНФАКОН XIV".

* 9-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція позичальників українських банків на тему: «Пошук тристоронніх компромісних рішень для позичальників, банків та держави, щоб уникнути банківської катастрофи». Представники ініціативної групи ГО «Правдива країна» розкажуть про створення об'єднання активних громадян-позичальників за валютними кредитами з усіх регіонів України. Буде презентовано проект і методи його реалізації за рішенням тристоронніх проблем позичальник-банк-держава: для позичальників - катастрофічна девальвація гривні означає втрачену можливість погашення валютних кредитів, для банків непогашення кредитів загрожує банкрутством, для держави - неможливість захистити інтереси як позичальників, так і банків. Учасники оприлюднять Звернення до голови НБУ Степана Кубіва і прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, анонсують проведення масштабного мирного мітингу позичальників під стінами НБУ та КМУ, а також озвучать основні пропозиції та вимоги. Учасники: модератор, громадський активіст Тетяна Руденко; голова ГО "Правдива Країна" Ярослава Авраменко; представник ініціативної групи Запоріжжя Юрій Шевченко, представник ініціативної групи Івано-Франківська Андрій Воспаленко; позичальник Наталія Нестерчук (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться Конференція з питань децентралізації влади в Україні та впровадження реформи місцевого самоврядування. Планується обговорення змін до Конституції України про місцеве самоврядування. Організатор - Мінрегіон спільно з Посольством Швейцарії в Україні. Учасники: віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман, посол Швейцарії в Україні Крістіан Шененбергер, посол Польщі в Україні Генрік Литвин, посли інших європейських країн, європейські та українські експерти з питань місцевого самоврядування, депутати Верховної Ради, представники міської та обласної влади, асоціацій органів місцевого самоврядування.

* Дискусія на тему "Валютний курс та фінансова стабільність: чого чекати українцям від влади?". Організатор - ГО "Ліга фінансового розвитку" за підтримки тижневика "Дзеркало тижня. Україна". Учасники: міністр фінансів України О.Шлапак (або уповноважена особа), голова Національного банку України С.Кубів (або уповноважена особа), голова ради НАБУ, старший радник ПАТ "Альфа-Банк" Р.Шпек, голова правління ПАТ "Укргазбанк" С.Мамедов, голова правління АТ "Райффайзен банк Аваль" В.Лавренчук, член наглядової ради "Platinum Bank" Ю.Блащук, екс-в.о. міністра фінансів України І.Уманський, директор ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" В.Геєць, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій І.Бураковський, директор Центру світової економіки і міжнародних відносин НАНУ О.Устенко.

* Відбудеться брифінг міністра інфраструктури Максима Бурбака на тему: «Стан та перспективи розвитку авіаційної галузі України».

* Брифінг міністра економіки Шеремети в Кабміні.

* Прес-конференція "Держзовнішінформу" на тему: "Металургія України - поточний стан та енергоефективність". Буде проаналізована ситуація, що склалася на ринку металургії України, представлені підсумкові показники галузі за перший квартал 2014 року, визначені тенденції та перспективи цього напряму.

* Круглий стіл на тему: «Зміна тарифів - упорядкування тарифоутворення чи виконання вимог МВФ?». Організатор - ВГО «Українська стратегія» при підтримці МФ «Відродження» та за сприяння ТО «Славута». Запрошені: Юрій Продан, міністр енергетики та вугільної промисловості; Олександр Мирний, заступник голови Комітету ВР з питань ПЕК ; Сергій Тітенко, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики; Валерій Саратов, голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері комунальних послуг; Віктор Іванкевич, заступник міністра соціальної політики; Сергій Павлуша, радник міністра енергетики та вугільної промисловості; Елла Лібанова, директор інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ та ін.

* 16-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Офіційна заява керівництва ПрАТ «Індар» щодо скандальної ситуації, що склалася навколо єдиного в Україні заводу з виробництва інсуліну». Йтиметься про спроби зміни керівництва заводу "Індар", єдиного в Україні заводу, де здійснюється повний цикл виробництва інсуліну. У чиїх інтересах на заводі з'явилися люди спортивної статури, які незаконно намагалися поміняти керівництво на заводі? Яка офіційна позиція Міністерства охорони здоров'я України щодо ситуації з заводом «Індар»? Які загрози для заводу і для споживачів, а також для медичної галузі в цілому несуть кадрові зміни і способи їх здійснення? Офіційна позиція керівництва заводу буде озвучена під час прес-конференції. Учасники: Любов Вишневська, голова Правління ПрАТ «Індар»; глава юридичної служби ПрАТ «Індар». (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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