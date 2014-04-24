В Україні продовжують працювати нелегальні букмекери

Вони діють поза межами правового поля і не платять податки. Єдиним легальним видом такої діяльності є тільки лотереї від ліцензованих державні операторів. Серед активних діючих всього три: підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (інвестори з Австрії, Швейцарії, Великобританії і Франції), МСЛ (інвестори - російський «Альфа-банк»), «Патріот» (власник - російський мільярдер олігарх О. Бойко). Але, на практиці, кримінальні букмекерські схеми продовжують працювати, - повідомляє Газета по-українськи.

Генеральний директор «Української Національної Лотереї» Андрій Бочковський вважає, що гравці, які беруть участь у нелегальних ставках часто стають жертвами шахраїв і не отримують виграші, оскільки не існує дійового механізму контролю. Діяльність же легальних операторів лотерей строго регламентована державою.

«Призовий фонд ліцензованого оператора застрахований згідно із законодавством у страховій компанії, а в Державному казначействі та Мінфіні, встановлено обладнання, які в режимі он-лайн отримують інформацію про продажі лотерейних квитків зі всіх терміналів. В постійному режимі ми передаємо сотні звітів про нашу діяльність в Міністерство фінансів. Держава має повний доступ з можливістю контролю комерційної діяльності оператора, - повідомляє Генеральний директор «Української Національної Лотереї» Андрій Бочковський.

В першому кварталі 2014 року обороти легальних операторів «просіли» приблизно на 30%. Крім тіньових букмекерів на легальний лотерейний ринок різко вплинуло скорочення продажу лотерей на території Криму і на Сході України. Учасники ринку шукають нові можливості для диверсифікації ризиків.

«Ми вважаємо, що пережити кризові часи нам допоможуть українські вболівальники. Напередодні ЧС з футболу в Бразилії, ми запускаємо на ринок нову спортивну лотерею «Фаворит Спорт». Це, по суті, ставки не результат спортивних подій. Звичайно, успіх можливий тільки у випадку, коли держава наведе порядок на цьому ринку. Тим більш, що в кінці 2012 року прийнято закону «Про лотереї», - коментує Генеральний директор «Української Національної Лотереї» Андрій Бочковський (активне посилання на статтю).

Механізмів впливу на учасників грального ринку безліч, один з найбільш ефективних - контроль використовуваного програмного забезпечення. Нелегальні букмекери часто використовують саморобні програми, в яких можна змінити результати, і які абсолютно не контролюються державою.

«Є світові гіганти, лідери світового ринку, які вже давно придумали софт, гарантує права гравця і забезпечує контроль держави. Наприклад, ми використовуємо програмне забезпечення та обладнання американської корпорації «ДжиТек», яка обслуговує 65% всього лотерейного ринку світу. Американський «софт», зашитий в наших терміналах виключає права стороннього доступу до цього програмного забезпечення», - коментує Генеральний директор «Української Національної Лотереї» Андрій Бочковський.

Поки ж в Україні працюють як ліцензовані оператори, які продають спортивні лотереї так і сірі букмекери. Наскільки швидко вийти навести порядок на ігровому ринку, а відповідно, і наповнити бюджет новими надходженнями, залежить від порядку в даному сегменті ринку, - вважає Бочковський.