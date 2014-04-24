Анонс на 25 квітня

* Прес-конференція на тему: «Атомна енергетика в Україні: актуальні загрози та альтернативи». Учасники: президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», президент Міжнародної організації «Союз Чорнобиль України» Юрій Андрєєв; директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна; голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Результати Реформи БТІ». Будуть обговорюватися питання: На скільки збільшилася вартість послуг на переоформлення права власності на об'єкти нерухомого майна? Чому зростають черги в реєстраційних службах? Захищений державний реєстр права власності від несанкціонованого втручання і які існують гарантії, що майном громадян не заволодіють шахраї? Що відбувається з ринком нерухомості в Криму і на сході України? Чому реформа БТІ позитивно не вплинула на корупційні схеми, а тільки позбавила робочих місць висококваліфікованих фахівців? Що передбачала реформа БТІ, а що отримали насправді? Який вихід із ситуації? тощо. Учасники: Олександр Чорноморов, голова Української асоціації бюро технічної інвентаризації «Укртехінвентаризація»; Каліщук Світлана, заступник голови Української асоціації бюро технічної інвентаризації «Укртехінвентаризація»; Василь Сенчук, начальник комунального підприємства Київське міське бюро технічної інвентаризації; Микола Петровський, начальник Стрийського міського бюро технічної інвентаризації (вул.хрещатик,4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

*12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Кому насправді належить комунальна власність Києва - громаді або чиновникам?". Економічний потенціал Києва дозволяє конкурувати з провідними містами світу, проте через корупцію і безвідповідальність чиновництва розвиток Києва гальмується, а кияни стають заручниками інтересів бізнес - монополій, які розпоряджаються комунальною власністю. Непрозорість нарахування тарифів, неякісні послуги у сфері ЖКГ і багатомільйонні втрати муніципального бюджету стали вже звичайною практикою, що негативно впливає на якість життя мешканців міста. Соціально - економічні реформи в місті повинні початися із впровадження нових підходів до управління власністю міста. У рамках прес-конференції будуть запропоновані механізми ефективного управління об'єктами комунальної власності, форми контролю з боку суспільства і приклади порушення майнових прав киян. Учасники прес-конференції: голова Ради ГО «Київська муніципальна асамблея», голова президії Територіальної Громади Києва Іван Салій, експерт з питань землеустрою «Київського міського центру земельного кадастру та приватизації землі» Володимир Гончар, експерт з питань економічної політики Валерій Гайдук, експерт з питань місцевого самоврядування В'ячеслав Зозолюк (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон : +38097 985 76 98.