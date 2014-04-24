ТОП-10 (24 квітня)

"Газпром" виставив Україні рахунок на $11,4 млрд за недобір газу

«Нафтогаз» у 2013 році вдвічі скоротив закупівлі російського газу

МВФ може виділити Україні $17 млрд - ЗМІ

Кабмін готує документи для отримання від Світового банку $750 млн

Товарообіг України з Росією знизився на чверть

Нацбанк очікує скорочення дефіциту поточного рахунку до 4,5%

МВФ розгляне програму співпраці з Україною 30 квітня

Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Інтербанку»

Активи банків України за місяць зросли на 26 млрд гривень

В Україні зросла заборгованість за банківськими кредитами

***

"Газпром" виставив Україні рахунок на $11,4 млрд за недобір газу

Сумарний борг "Нафтогазу України" перед "Газпромом" за невибірку газу за контрактом на умовах take or pay ("бери або плати") становить близько $18,5 млрд, повідомив журналістам заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв.

За його словами, "Газпром" виставив "Нафтогазу" за недобір газу в 2013 році у розмірі $11,388 млрд, передає ИТАР-ТАСС.

Згідно з умовами контракту, "Нафтогаз" повинен був вибрати 41,6 млрд кубометрів, а відібрав лише 12,9 млрд кубометрів.

За словами Медведєва, в української сторони накопичилася величезна заборгованість за контрактом на умовах take or pay. "Газпром" пропонує українській стороні перейти на систему передоплати, але при цьому не має наміру перекривати постачання газу Україні, незважаючи на заборгованість.

Читайте також"Газпром" пропонує Україні перейти на передоплату

"За 2012 рік вона склала $7,1 млрд, за 2013 рік сума досягла $11,4 млрд, - сказав Медведєв. - У світі діє практика, що якщо протягом 30 днів не проводиться оплата, то постачальник має право припинити постачання. Ми цього робити не збираємося, але зрозуміло, що Україна самостійно цього вирішити не зможе, оскільки її економіка знаходиться у стані, близькому до колапсу".

Говорячи про ситуацію з виплатами України по газу, Медведєв нагадав, що лише з січня 2014 року у Києва накопичився борг у розмірі $2,2 млрд. "У середині травня, коли має відбутися наступний платіж, борг вже складе $3,5 млрд", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати усі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. за тисячу кубометрів у першому кварталі цього року.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Продана, борг України за поставки російського газу у 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн дол., за березень - 550 млн дол.

15 квітня НАК «Нафтогаз України» повторно відправив російському газовому монополісту - компанії «Газпром» свої пропозиції про повне погашення боргів у розмірі 2,2 млрд дол. за імпортований раніше газ у разі узгодження ціни на російське паливо на рівні 268,5 дол. за 1 тис. куб. м, зазначається у повідомленні НАКу.

Раніше, 8 квітня, міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Україна може звернутися до Стокгольмського суду, якщо Росія обмежуватиме або зупинятиме поставки газу.

"...Наша позиція є чіткою - Україна готова купувати газ за ціною, згідно з тими договорами, які діють, у тому числі і договорам, пов'язаними з перебуванням Чорноморського флоту" (у Криму), - зазначив Петренко.

За його словами, у разі "виникнення відповідних претензій з боку РФ щодо сплати ціни на газ, ці справи розглядатимуть у відповідних міжнародних арбітражах". "Якщо Росія вважає, що має одержувати від нас вищу ціну, вона має самостійно звертатися до суду і доводити свою юридичну позицію", - сказал Петренко.

***

«Нафтогаз» у 2013 році вдвічі скоротив закупівлі російського газу

НАК «Нафтогаз України» за підсумками 2013 року скоротила закупівлю природного газу у російської компанії «Газпром» порівняно з 2012 роком у 2 рази — до 12,9 млрд кубометрів замість передбачених умовами контракту мінімальних 33 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нафтогазу».

В середу, 23 квітня, «Газпром» виставив «Нафтогазу» рахунок за недобір газу за умовами контракту take-or-pay на суму 11,388 млрд дол.

У «Нафтогазі» цю суму не коментують.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» вже виставляв на початку 2013 року рахунок на 7 млрд дол. за газ, який Україна не купувала в 2012 році. Україна так і не сплатила його.

Тоді позиція «Нафтогазу» полягала в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році.

Читайте такожУкраїна запропонувала Росії домовитися про газ по $268,5

Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого застосовано умову «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України» в 2012 році проидбав близько 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.

***

Кабмін готує документи для отримання від Світового банку $750 млн

Кабінет міністрів прийняв розпорядження про підготовку документів для отримання в травні кредиту в розмірі 750 млн дол. від Світового банку, який буде спрямований на фінансування державного бюджету та підтримка реформ уряду, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

На думку міністра економрозвитку Павла Шеремети, слова якого наводить прес-служба, це розпорядження дозволить створити правову базу для підготовки та реалізації нового многосекторального системного проекту «Позика на політику розвитку». А схвалення і подальше підписання розпорядження президентом України дозволить провести офіційні переговори з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), який є основною кредитною установою Світового банку, щодо укладення угоди про позику.

Цей проект буде розроблений урядом спільно з МБРР. Рада директорів банку повинна остаточно затвердити позику за результатами переговорів, які заплановані на наступний тиждень.

Проект передбачає підтримку реформ у сфері забезпечення належного управління, прозорості та звітності в державному секторі, дерегуляції та зниження витрат на ведення бізнесу, а також реформування системи неефективних енергетичних субсидій та підвищення захисту малозабезпечених верств населення.

Як повідомляв УНІАН, спочатку планувалося, що Україна зможе отримати на цілі економічного розвитку перші 500 млн дол. від Світового банку в травні, що стане першим траншем кредиту на загальну суму 1,5 млрд дол. Інші два транші по 500 млн дол. Україна зможе отримати у жовтні 2014-го та січні-лютому 2015 року.

16 квітня прес-служба Міністерства фінансів повідомила, що Всесвітній банк збільшить розмір першого траншу в рамках надання кредиту для бюджетної підтримки України до 750 млн дол.

***

Товарообіг України з Росією знизився на чверть

Товарообіг між Україною і Російською Федерацією у січні-лютому поточного року скоротився приблизно на чверть, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета під час брифінгу у Кабінеті міністрів.

«Перші два місяці року – на чверть (скоротився товарообіг – УНІАН). Ми вважаємо, що це серйозно. Але ми вважаємо, що це не з нашої вини, – сказав Шеремета. – Ми розуміємо, що торгівля взаємовигідна, а те, що зараз відбувається, – це взаємно невигідно».

При цьому Шеремета відзначив, що заміщення російських ринків є непростим, хоча і можливим. «Є інші привабливі ринки. Наприклад, Китай – країна номер два. Але його треба завойовувати. І тут має бути також ініціатива підприємств, має бути в хорошому сенсі амбітність бізнесу», – підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Шеремета відзначав, що Україна розглядає можливість подачі скарги до Світової організації торгівлі (СТО) з приводу обмеження поставок українських товарів до Російської Федерації.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-лютому 2014 року становив 267,4 млн дол., що на 1,029 млрд дол., або в 4,9 разу, менше за дефіцит за підсумками січня-лютого 2013 року. При цьому дефіцит зовнішньої торгівлі товарами з найбільшим торговим партнером України – Росією - становив 1,116 млрд дол., що на 3,8%, менше, ніж у січні-лютому 2013 року.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що фактичне згортання двостороннього економічного співробітництва з Російською Федерацією є серйозним викликом для української економіки. При цьому Україна готова торгувати з Росією на рівних, але зазнає жорсткого тиску з боку російських властей, які обмежують український експорт до Росії. За словами Яценюка, українські товари мають легко перетинати кордон і торгуватися в Росії, але нам не дають можливості це робити.

***

МВФ може виділити Україні $17 млрд - ЗМІ

Ймовірний обсяг кредитування економіки України, яке може бути надане в рамках дворічної програми співпраці з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом, становить близько 17 млрд дол., йдеться в повідомленні агентства Bloomberg.

«Місія МВФ рекомендувала виділити Україні близько 17 млрд дол. з метою допомоги уряду країни виконати свої фінансові зобов'язання, які обтяжуються ймовірним спадом економіки на 5% за підсумками цього року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, згідно з процедурами роботи Фонду, така рекомендація була оформлена у вигляді доповіді місії МВФ, яку було представлено на розгляд Ради директорів. При цьому засідання Ради директорів, за інформацією Bloomberg, заплановане на 30 квітня.

Як повідомило УНІАН джерело на банківському ринку, посилаючись на інформацію від представника МВФ, перший транш у рамках нової програми з Фондом у розмірі 3 млрд дол. може надійти вже найближчими днями. «Перші 3 млрд повинні надійти вже найближчими днями», - сказав співрозмовник.

Раніше інформацію про те, що рішення щодо кредитування економіки України може бути винесене вже наступного тижня в коментарі УНІАН підтвердив міністр фінансів України Олександр Шлапак. Він також відзначив, що дата засідання Фонду щодо України буде відома впродовж «двох днів».

Водночас на даний момент у розкладі засідань Ради директорів Фонду, розміщеному на сайті організації, дати засідання щодо України немає.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 23 квітня, під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна вже подала формальну заявку на надання кредитування і чекає рішення Ради директорів упродовж найближчих 10 днів.

У березні на рівні роботи місії МВФ було досягнуто попереднє рішення про надання нашій країні дворічної кредитної програми стенд-бай в обсягу 14-18 млрд дол. Як очікується, ця програма відкриє для України пакет додаткової фінансової допомоги. Впродовж двох років співпраця з МВФ дозволить Україні одержати макрофінансову допомогу від США, країн ЄС і Японії в загальному обсягу близько 27 млрд дол.

З 10 по 13 квітня у Вашингтоні перебувала делегація українського уряду, мета роботи якої полягала в проведенні переговорів із керівництвом МВФ за програмою кредитування української економіки. Після завершення роботи делегації директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що МВФ готовий розглянути програму співпраці з Україною і не допускає можливостей провалу цієї програми.

Перший транш, який Україна розраховує одержати в рамках програми кредитування, становить 3 млрд дол. Кошти будуть спрямовані на поповнення золотовалютних резервів і покриття дефіциту бюджету. Одержання Україною коштів МВФ дозволить стабілізувати курс національної валюти.

***

Нацбанк очікує скорочення дефіциту поточного рахунку до 4,5%

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу за підсумками 2014 року може скоротитися до 4-4,5% ВВП порівняно з дефіцитом в 2013 році в розмірі 9% ВПП, повідомила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України (НБУ) Олена Щербакова на прес-конференції.

"Поточний рахунок до ВВП – звісно, буде поліпшення. Наші оцінки – в межах 4-4,5% до ВВП", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2013 році становив 16,1 млрд дол., що на 1,8 млрд дол. перевищує показник за 2012 рік.

За прогнозами Світового банку, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становитиме 6,5% ВВП у 2014 році, 4,3% у 2015 році і 2,6% у 2016 році.

***

МВФ розгляне програму співпраці з Україною 30 квітня

Рада директорів Міжнародного валютного фонду має намір розглянути програму співпраці з Україною, яка передбачає надання нашій країні кредит в обсягу 14-18 млрд дол. упродовж двох років, на своєму засіданні 30 квітня. Про це під час традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив керівник департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

«Ми перебуваємо в процесі завершення всіх узгоджень за програмою співпраці. Рішення буде ухвалено на засіданні Ради директорів, запланованому на 30 квітня. Ми говоримо про дворічну програму співпраці з обсягом кредитування 14-18 млрд дол., яка також відкриє Україні доступ до додаткового фінансування від інших партнерів», - сказав Райс.

При цьому Райс наголосив, що МВФ одержав всі необхідні документи від уряду України і на даний момент займається аналізом наявних даних. «Ми одержали всі документи від української сторони, включаючи звіт уряду про першочергові заходи зі (стабілізації - УНІАН) економіки, ми перевіряємо деталі», - сказав Райс.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи вплине політична ситуація в Україні на рішення Ради директорів, Райс відзначив, що фонд не втручається в політичні події і не коментує їх. «Разом з тим, Крим і східні регіони України включено в наш економічний моніторинг по Україні, з яким ми працюємо», - сказав Райс.

Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета відзначав, що Кабінет міністрів України очікує остаточного рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо програми співпраці з Україною до кінця квітня. Крім того, інформаційне агентство Bloomberg повідомило, що приблизний обсяг фінансування може становити 17 млрд дол. При цьому міністр фінансів України Олександр Шлапак відзначав, що перший транш кредиту в разі підписання програми співпраці може становити 3 млрд дол.

МВФ є ключовим кредитором України. У березні на рівні роботи місії МВФ було досягнуто попереднього рішення про надання нашій країні дворічної кредитної програми стенд-бай в обсягу 14-18 млрд дол. Як очікується, ця програма відкриє для України пакет додаткової фінансової допомоги. Упродовж двох років співпраця з МВФ дасть змогу Україні одержати макрофінансову допомогу від США, країн ЄС і Японії в загальному обсягу близько 27 млрд дол.

***

Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Інтербанку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про запровадження тимчасової адміністрації в «Інтербанку» терміном на 3 місяці - з 24 квітня по 23 липня 2014 року, керуючись рішенням Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Про це повідомляється на сайті фонду.

Фонд гарантування призначив уповноваженою особою на здійснення тимчасової адміністрації в «Інтербанку» Вадима Кононця. Упродовж дії тимчасової адміністрації вкладники банку зможуть одержати свої кошти за вкладами, термін дії яких минає, і за поточними рахунками, в розмірі вкладу з відсотками, нарахованими на дату визнання банку неплатоспроможним, але не більш як 200 тис. грн. Час і порядок виплат фонд сповістить додатково. Подавати заяву до фонду для отримання коштів вказаним категоріям вкладників не потрібно, оскільки виплата коштів проводитиметься за списками вкладників, сформованими уповноваженими особами фонду.

Таким чином, «Інтербанк» став шостим банком в Україні з початку поточного року, де введено тимчасову адміністрацію.

Нагадаємо, що з 14 березня тимчасові адміністрації працюють в банках «Форум» і «Меркурій», з 3 березня - в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку». Також тимчасова адміністрація із 17 січня працювала в банку «Даніель», а з 16 квітня фонд почав процедуру ліквідації цього банку.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 23 квітня визнав «Інтербанк» неплатоспроможним «у зв'язку з незадовільним фінансовим станом і загрозою інтересам кредиторів і вкладників».

«Інтербанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи невеликих фінансових установ. За інформацією на сайті Національного банку, ніхто з акціонерів банку не є власником суттєвої частки його капіталу (10% і більше).

12 лютого 2014 р. акціонери «Інтербанку» ухвалили рішення збільшити статутний капітал банку на 300 млн. грн, або в 8,3 раза, - до 336,05 млн. грн.

***

Активи банків України за місяць зросли на 26 млрд гривень

Активи банків України в березні порівняно з лютим 2014 року зросли на 26 млрд грн або на 2% - до 1,316 трлн грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, в січні-березні активи банків України зросли на 37,814 млрд грн або на 3%.

Загальні активи банків, не відкоректовані на суму резервів, у березні порівняно з лютим 2014 року зросли на 30 млрд грн або на 2,1% - до 1,463 трлн грн. З початку року загальні активи зросли на 55 млрд грн або на 3,9%.

Зобов'язання банків у березні зросли на 24 млрд грн або на 2,2% - до 1,133 трлн грн, з початку року – на 48 млрд грн або на 4,4%.

Капітал банків у березні зріс на 825 млн. грн або на 0,5% - до 182,504 млрд грн, тоді як з початку року – знизився на 10,095 млрд грн або на 5,2%.

Станом на 1 квітня 2014 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківської діяльності мав 181 банк, зокрема один - ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в лютому 2014 року порівняно з січнем зросли на 70 млрд грн, або на 5,74% - до 1,29 трлн грн.

У 2013 році порівняно з 2012 роком активи банків зросли на 13,39% - до 1,278 трлн грн.

***

В Україні зросла заборгованість за банківськими кредитами

Частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків у березні порівняно з лютим 2014 року зросла на 0,9 п.п. - до 9,3%, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у січні-березні частка простроченої заборгованості зросла на 1,6 п.п.

За даними НБУ, у березні банки наростили обсяг наданих кредитів на 20,835 млрд грн, або на 2,1%, - до 1,009 трлн грн, з початку рік зростання кредитів становило 97,244 млрд грн, або 10,7%.

Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків у лютому 2014 року порівняно з січнем зросла на 0,6 п.п. - до 8,4%, обсяг наданих кредитів - на 8,18%, або на 74,731 млрд грн, - до 987,791 млрд грн.

У 2013 році частка простроченої заборгованості за кредитами знизилася на 1,2 п.п. - до 7,7%, тоді як обсяг наданих банками кредитів зріс на 11,78% - до 911,402 млрд грн.

УНІАН