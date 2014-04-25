ТОП-10 (25 квітня)

ВВП України в першому кварталі скоротився на 1%

Турчинов підписав закон про скасування більше ста дозвільних документів

Словаччина готова у понеділок підписати угоду про обмежений реверс газу до України

У травні водійські права і техпаспорти подешевшають майже вдвічі

Кабін хоче ліквідувати Держзембанк

В Україні хочуть обмежити роль держави в розробці стандартів

США готові дати відсіч маніпуляціям Росії з цінами на газ

Турчинов дозволив Криму та Севастополю забирати до бюджету всі податки

Україна і Росія готуються до "молочних" переговорів

Середня зарплата в Україні збільшилася до 3244 гривень

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ВВП України в першому кварталі скоротився на 1%

ВВП України в першому кварталі 2014 року скоротився на 1%, повідомив радник голови Національного банку України Валерій Литвицький.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Литвицького, «в першому кварталі економіка ввійшла у рецесію. Поки що технічну (три місяці). ВВП скоротився, за моїми оцінками, до 1%».

На його думку, існує перспектива переходу до повної рецесії в другому кварталі цього року, яка може завершитися в третьому кварталі, а в четвертому - можливе початкове зростання економіки. При цьому Литвицький прогнозує спад економіки за підсумками року в цілому, не уточнюючи показник спаду. «За підсумками року, вперше з 2009 року, матимемо спад ВВП», - додав він.

Литвицький нагадав, що в минулі роки цінова й курсова стабільність була збережена, але в результаті відбувся «затиск» економіки, небезпечний для збереження фінансової стабільності в подальші роки.

«Розплата прийшла в Україну в 2014 році. Вона зачепила курс, ціни, ліквідність. Тобто, сьогоднішній вимушений перехід до більшої «свободи» руху курсу - це реакція на його попередню квазіфіксацію. А інфляція переважно спровокована девальвацією, частково накручена податками, спадом і, зрештою, «накаркана» говірливими», - сказав Литвицький, і зазначив, що невиважені, небезпечні й передчасні заяви щодо обмінного курсу, цін, економічної активності накручують негативні очікування ринку.

Радник нагадав, що Нацбанк цього місяця підвищив облікову ставку й робочі ставки з надання ліквідності банкам, підкреслюючи, що це тимчасовий захід, покликаний знизити інфляцію й сприяти зміцненню фінансової бази банків, а надалі Нацбанк знову знизить ставки. «Якби в 2011-2013 роках своєчасно знижували ставки, то поточне їх підвищення не було б різким», - зазначив Литвицький. За його словами, готуються заходи зі зниження інфляції, орієнтовані на посилення монетарної політики, проте їх ефективність залежатиме від успішного вирішення бюджетних проблем.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% при інфляції 12-14%. Разом із тим, початкова редакція закону про держбюджет, прийнята в січні 2014 року, передбачала зростання реального ВВП на 3% при інфляції 8,3%.

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 3%, але припускає, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 3% у разі невідкладного вживання заходів для стабілізації ситуації в країні. Інфляція в Україні, за прогнозами Світового банку, становитиме 15% у 2014 році і 10,5% у 2015 році.

Нагадаємо, що за уточненими даними Держстату, ВВП України в четвертому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зріс на 3,3%, що дозволило вийти на нульове зростання ВВП за підсумками 2013 року в цілому.

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Турчинов підписав закон про скасування більше ста дозвільних документів

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав Закон № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі в.о. президента.

Як повідомляв УНІАН, даний закон Верховна Рада ухвалила 9 квітня. Як сказала на засіданні парламенту голова Комітету ВР з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики Олександра Кужель, законом вносяться зміни до 38 законодавчих актів, 4 кодексів та одного декрета Кабінету міністрів. «Скасовуємо існування 113 дозвільних документів і дозвільних процедур», - сказала Кужель.

Вона наголосила, що законом передбачено скасування значної частини документів дозвільного характеру, які включені до Переліку документів дозвільного характеру, що затверджений законодавчо.

Відповідно до закону, забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, який не внесений до Переліку документів дозвільного характеру.

Передбачено, що виключно до компетенції адміністративного суду відноситься можливість прийняття рішень щодо анулювання документа дозвільного характеру з підстави встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного характеру та в документах, що додаються до заяви, недостовірної інформації, а також якщо суб'єкт господарювання порушує вимоги законодавства.

Законопроект свого часу був внесений на розгляд ВР тодішнім президентом Віктором Януковичем.

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Словаччина готова у понеділок підписати угоду про обмежений реверс газу до України

Словаччина готова у понеділок підписати угоду про обмежений реверс газу до України

Міністр економіки Словаччини Томаш Малатинський повідомив, що в понеділок може бути підписаний меморандум про постачання газу Україні зі Словаччини, повідомляє Українська служба ВВС.

Для більших реверсних поставок газу потрібні переговори з Росією, сказав пан Малатинський після зустрічі з міністром енергетики України Юрієм Проданом і комісаром ЄС з енергетики Гюнтером Оттінгером.

Пан Оттінгер, який підтримав цю угоду, сказав, що завдяки обмеженим реверсним поставкам зі Словаччини Україна може отримувати 10 млрд кубометрів газу на рік.

Як повідомляв УНІАН, Словаччина на переговорах у Братиславі 15 квітня запропонувала українцям використати для транзиту газу з Європи невеликий газопровід замість одного із чотирьох головних міжнародних газопроводів, який хотіла би використати Україна. Словаки пояснюють свою відмову тим, що вони бояться, що це може порушити домовленості з російським "Газпромом".

Україна протягом останніх двох років не може домовитися із Словаччиною про поставки газу з її території. На думку голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, Україна може щорічно імпортувати до 30 млрд кубометрів газу за цим маршрутом і тим самим звести до мінімуму енергозалежність від «Газпрому».

«Після довгих переговорів (із словацькою стороною – УНІАН) ми формально одержали відповідь, що цю ділянку – між українсько-словацьким кордоном і газовимірювальною станцією на словацькій стороні - віртуально контролює «Газпромекспорт». І «Газпромекспорт» вирішує, в якому напрямі качається газ: до Європи чи до України», - сказав Коболєв.

Водночас, «Газпром» називає реверсні поставки газу до України незаконними. Європейська комісія заявила, що реверсні поставки газу зі Словаччини до України, про які на даний час ведуться переговори, є законними, відкинувши, таким чином, докори з боку Росії.

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У травні водійські права і техпаспорти подешевшають майже вдвічі

У травні водії України отримають нові «права» та техпаспорти на авто за зменшеною ціною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, коштувати нові документи будуть майже вдвічі дешевше. До цього ціна і посвідчення водія, і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу складала 198 гривень 50 коп., наразі – 108 грн.

«Завдяки тому, що відтепер друком бланків буде займатися Державне підприємство «Поліграфкомбінат «Україна», вдалося суттєво зменшити вартість продукції. Думаю, це стане приємним сюрпризом для водіїв», – зазначив начальник Департаменту ДАІ МВС України Анатолій Сіренко.

За його словами, у подальшому докорінно зміниться сам процес отримання або обміну посвідчень водія. Зокрема, для отримання водійського посвідчення сфотографуватися буде необхідно лише безпосередньо в центрі надання послуг ДАІ (за аналогією отримання закордонного паспорту).

Доки триває перехідний період, Департамент ДАІ постійно вживає заходів для пропорційного перерозподілу залишків бланкової продукції попереднього зразку між областями таким чином, аби максимально задовольнити потреби всіх регіонів.

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Кабін хоче ліквідувати Держзембанк

Кабінет міністрів України схвалив проект закону Міністерства фінансів про ліквідацію Державного земельного банку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр Кабінету міністрів Остап Семерак після засідання уряду.

“Ми підтримали пропозицію Міністерства фінансів і схвалили проект закону, який скеровується до Верховної Ради - про ліквідацію Державного земельного банку”, - поінформував міністр.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів своєю постановою від 2 липня 2012 року створив Державний земельний банк із статутним капіталом 120 млн грн, 100% якого належать державі. Державний земельний банк має право здійснювати операції із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин в рамках свого статуту. Держзембанк почав роботу в жовтні 2013 року.

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В Україні хочуть обмежити роль держави в розробці стандартів

Кабінет міністрів України ініціює створення єдиного недержавного органу стандартизації.

Текст відповідного проекту закону "Про стандартизацію" опубліковано на сайті Верховної Ради.

"Пропозиції щодо утворення національного органу стандартизації, що не є органом державної влади, засновані на аналізі функціонування української та європейської систем стандартизації, враховують висновки щодо реформування національної системи стандартизації, надані європейськими експертами", - йдеться в пояснювальній записці.

Згідно з законопроектом, до повноважень національного органу стандартизації передаються, зокрема, прийняття та скасування національних стандартів та представлення інтересів України в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації та співробітництво з національними органами стандартизації інших держав.

У даний час зазначені функції виконує Мінекономрозвитку, а у сфері будівництва - Мінрегіон (крім міжнародного співробітництва).

Законопроект передбачає участь в управлінні національним органом стандартизації як державних органів, так і наукових установ, громадських об'єднань суб'єктів господарювання та інших громадських об'єднань і професійних спілок.

Крім того, законопроектом передбачено скасування галузевої стандартизації і перехід на дворівневу систему, яка буде включати в себе національні стандарти, прийняті національним органом стандартизації, а також стандарти та технічні умови підприємств, які будуть приймати самі підприємства.

Роль держави при розробці стандартів буде істотно обмежена. Зокрема, не допускається погодження національних стандартів з державними органами, а державна реєстрація технічних умов підприємств скасовується.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Кабінет міністрів України вніс на розгляд парламенту черговий пакет законопроектів, спрямованих на гармонізацію принципів ведення бізнесу з загальносвітовою практикою в частині спрощення дозвільних процедур та відповідності виробничих стандартів України до стандартів Європейського Союзу.

Представлені закони спрямовані на те, щоб допомогти українським підприємствам синхронізувати стандарти з ЄС.

Раніше Павло Шеремета заявляв, що формування регуляторної платформи, яка дозволяє Україні увійти до першої десятки країн за легкістю ведення бізнесу, є одніим із ключових завдань Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а при розробці законів із дерегуляції української економіки буде враховуватися досвід провідних країн рейтингу легкості ведення бізнесу за версією Світового банку Doing Business, таких як Грузія, Сингапур, Гонконг, Малайзія.

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США готові дати відсіч маніпуляціям Росії з цінами на газ

Сполучені Штати Америки готові дати відсіч маніпуляціям Росії з цінами за енергоносії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сенатор США від штату Мічиган, голова Комітету з питань збройних сил Сенату США Карл Левін під час брифінгу в Києві.

«Ми маємо дати відсіч маніпуляції Росії з цінами за енергоносії, це залякує не тільки Україну, а багатьох сусідів Росії. Ми маємо покласти край енергетичному вимаганню Росії, це вимагання має скінчитися і припинитися, Росія користується енергетикою як зброєю. Ми маємо не дати змоги їй скористуватися цією зброєю», - заявив він.

Також Левін наголосив: «Ми маємо багато зробити для диверсифікації енергоносіїв і має бути належна ціна за ці зусилля. Ми можемо сплатити більшу ціну як наслідок наших дій проти зловживання енергетикою в Росії».

При цьому він зауважив, що США «готові заплатити більшу ціну за енергетику, за диверсифікацію, за альтернативні джерела, ніж бачити війну». За словами сенатора, «Путін розуміє, що ми діятимемо рішуче для того, щоб покласти край вимаганню Росії».

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Турчинов дозволив Криму та Севастополю забирати до бюджету всі податки

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав Закон № 1210-VII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Про це повідомляє президентський сайт.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо підвищення фінансової самостійності АРК та міста Севастополь)”.

За словами першого заступника міністра фінансів Анатолія М'ярковського, законом передбачено, що “в повному обсязі зараховуються всі податки і збори до бюджету АРК”. Йдеться про 59 видів надходжень, у тому числі ПДВ, податок на прибуток, акцизи, рентні платежі.

Крім того, законом передбачено надання права місцевій владі визначати видатки і кредитування бюджету в межах надходжень без застосування механізму вирівнювання, тобто без втручання держави в процес формування бюджетів Криму і Севастополя.

Також передбачено можливість здійснення розподілу міжбюджетних трансфертів між бюджетом АРК, міським бюджетом Севастополя та відповідними місцевими бюджетами у порядку, затвердженому Радою міністрів АРК.

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Україна і Росія готуються до "молочних" переговорів

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Іван Бісюк може зустрітися з головним ветеринарним інспектором Російської Федерації Євгеном Непоклоновим для обговорення питань якості української молочної продукції, до якої в російського ветеринарного відомства виникли претензії, 27-29 квітня, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Згідно з повідомленням, зустріч може відбутися в рамках засідання Спеціальної робочої групи Регіональної комісії МЕБ по Європі Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) у Белграді (Сербія).

Як повідомляв УНІАН, раніше Россільгоспнагляд звернувся до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України з пропозицією провести переговори у зв'язку з почастішанням випадків виявлення антибіотиків в українській тваринницькій продукції.

На переговорах російське ветеринарне відомство також має намір обговорити з українськими колегами умови відновлення транзиту через територію Росії товарів, що слідують в Україну з третіх країн, а також поставок готових м'ясних продуктів, що містять свинину, які були обмежені через спалахи африканської чуми свиней у Луганській області.

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Середня зарплата в Україні збільшилася до 3244 гривень

Середня заробітна плата одного штатного працівника в Україні в січні-березні 2014 року збільшилася порівняно з першим кварталом минулого року на 5,3% - до 3244 грн, повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, середня зарплата в Україні в березні 2014 року збільшилася на 5,8% порівняно з лютим цього року — до 3586 грн.

Найвища середня зарплата в першому кварталі зафіксована в Києві — 5026 грн, що на 6% більше аналогічного періоду минулого року, а найнижча — в Тернопільській області в розмірі 2277 грн.

За даними Держстату, найвищий рівень зарплат у першому кварталі 2014 року зафіксований в авіаційному транспорті – 9920 грн, а найнижчий — у сфері поштового зв'язку та кур'єрської діяльності – 1856 грн.

Зарплати вище середньої в першому кварталі зафіксовано у сфері фінансів і страхування – 6663 грн, у науково-технічній діяльності – 4858 грн, у сфері інформації та телекомунікацій – 4668 грн. Зарплати в бюджетній сфері традиційно виявилися суттєво нижчими середнього показника. Зокрема, середня зарплата у сфері охорони здоров'я в січні-березні становила 2283 грн, у сфері освіти – 2535 грн.

Кількість найнятих робітників у березні цього року порівняно з лютим залишилася на тому ж рівні, що й у лютому, - 9,97 млн осіб. У середньому один штатний працівник у березні відпрацював 136 годин.

Як повідомляв УНІАН, середня зарплата штатного працівника в Україні в лютому 2014 року збільшилася порівняно з січнем на 1,3%, а порівняно з лютим 2013 року на 4,8% - до 3189 грн.

Реальний дохід одного українця в 2013 році становив 26,2 тис. грн, що на 8% більше аналогічного показника 2012 року, що становив 23,9 тис. грн.

УНІАН