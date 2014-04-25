Анонс на 28 квітня

* Брифінг на тему "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій". Учасники: заступник начальника Департаменту реагування на надзвичайні ситуації В.Демчук, директор Українського гідрометеорологічного центру М.Кульбіда.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Міжнародного центру перспективних досліджень на тему: «Уникне дефолту Україна: економічний прогноз Міжнародного центру перспективних досліджень». Зокрема, мова піде про: основні макроекономічні показники української економіки; погрози і позитивні чинники розвитку української економіки; державний борг; динаміку ВВП і прогнози інфляції; грошово-кредитну політику та валютний ринок; про очікувані дії Уряду в ситуації, що склалася. Учасники: Микола Георгієв, керівник місії ВМФ до України, Василь Поворозник, старший аналітик з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь, аналітик з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Віра Нанівська, Почесний президент Міжнародного центру перспективних досліджень (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція: "Захист інвестицій і бізнесу - обов'язок влади і суспільства". Організатор - ВГО "Український союз промисловців і підприємців". Учасники: Сергій Худобін, директор департаменту з корпоративної безпеки УСПП; Олександр Дічек, голова комісії УСПП з питань економічної безпеки суб'єктів господарювання та захисту інвестицій. На захід також запрошені народні депутати, представники бізнесу, представники від громадських організацій в Україні, експерти, керівники комісій УСПП.

* Прес-конференція на тему: «Чому ціни на бензин не знижуються?». Учасники: Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів науково-технічного Центру «Психея», Леонід Косянчук, президент Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України».

* Презентація на тему "Дослідження рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України-2014". Організатори - Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України та українське представництво PwC. Учасники: голова Держінвестпроекту С. Євтушенко, міністр економічного розвитку і торгівлі України П.Шеремета, директор з розвитку бізнесу PwC Україна Енді Кузич, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій І.Бураковський, виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Г.Дерев'янко, керівник операцій IFC в Україні О.Волошина, президент Американської торговельної палати в Україні Бернард Кейсі, делегат німецької економіки в Україні А.Маркус.

* Прес-конференція на тему: "Якість і користь молока". Організатор - Науково-дослідний Центр незалежних споживчих еспертиз "ТЕСТ". Учасники: Валентин Безрукий, керівник Центру експертиз "ТЕСТ"; Ірина Романчук, заступник директора з науки Інституту продовольчих ресурсів. На захід запрошені представники молочного комітету Європейської Бізнес Асоціації та представник компанії Тетра-пак.

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