ТОП-10 (28 квітня)

Україна істотно скоротила експорт металу до Росії

Україна пропонує Словаччині об'єднати газотранспортні системи

Експерти не очікують дефолту України цього року

Міліція і СБУ проводять слідство у компанії «Укргазвидобування»

Експерти прогнозують падіння ВВП України на 6,5%

Україна оцінила збитки від окупації Криму в 950 млрд гривень

Україна і Словаччина домовилися про реверс 8 млрд кубів газу на рік

Яценюк: Україна подасть до суду, якщо «Газпром» не погодиться на умови Києва

Електроенергія для промисловості подорожчає майже на 5%

Уряд готує інвестпрограму для розвитку східних регіонів

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Україна істотно скоротила експорт металу до Росії

Українські металурги в першому кварталі 2014 року скоротили експорт продукції до Росії на 34% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 350 млн доларів.

Про це на прес-конференції повідомив начальник відділу аналізу ринків чорної металургії Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ) Олександр Шейко.

Він зазначив, що постачання нашої металопродукції суттєво скоротилися і на ринки інших країн СНД, де падіння становило 37%, до того ж зріс експорт до країн Європейського Союзу, а також незначно збільшився обсяг поставок до країн Близького Сходу, які є традиційним ринком збуту для українських металургів.

«Чи вдасться за рахунок ЄС і країн Близького Сходу компенсувати падіння на ринку країн СНД? Думаю, що ні. Принаймні, у короткостроковій перспективі», - сказав Шейко.

За його словами, саме серйозне скорочення поставок до РФ зазначалося в експорті сортового прокату гарячекатаного плоского прокату та арматури, постачання якої скоротилися в першому кварталі 2014 року на 70%.

На думку Шейко, скорочення експорту металургійної продукції до Росії триватиме до стабілізації військово-політичної обстановки.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2013 року скоротила експорт чорних металів у грошовому виразі на 6,4% в порівнянні з 2012 роком - до 14,3 млрд дол., до того ж їхня частка в експорті країни становить 22,6%. Імпорт чорних металів скоротився на 3,1% - до 2,230 млрд дол.

Європейський Союз з 23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торговельного режиму між Україною і ЄС. Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок мита для поставок українських товарів, а також встановлення квот на такі поставки, що дозволить вітчизняним експортерам збільшити поставки на ринки ЄС.

За оцінками експертів, лібералізація торговельного режиму з ЄС може принести Україні близько 500 млн дол. вже в перший рік, з яких більша частина припадає на сільське господарство.

Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ) - провідний інформаційно-аналітичний та експертний центр України у сфері зовнішньої торгівлі, створений Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України у 1996 році.

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Україна пропонує Словаччині об'єднати газотранспортні системи

Держкомпанія «Укртрансгаз», оператор української газотранспортної системи, запропонувала оператору ГТС Словаччини компанії Eustream підписати операторську угоду про об'єднання сусідніх газотранспортних систем.

«Така угода відповідає вимогам Європейського енергетичного співтовариства, повноправними членами якого є обидві країни», - говориться у прес-релізі НАК «Нафтогаз України», яка володіє 100% акцій «Укртрансгазу».

Згідно з повідомленням, до сьогоднішнього дня Eustream відмовлялася підписувати таку угоду.

Крім того, у відповідь на інформацію, поширену Eustream 24 квітня, «Нафтогаз України» повідомляє, що «Газпром експорт», дочірня компанія російського «Газпрому», не здійснює функцій оператора газотранспортної системи України і що відповідний договір не було підписано між російською компанією і «Укртрансгазом».

Як відомо, 28 квітня 2014 року в столиці Словаччини Братиславі «Укратрансгаз» і Eustream мають намір підписати угоду про реверсні поставки газу.

Згідно з повідомленням Eustream, делегація словацької компанії відвідала Київ 25 квітня, де обговорила з представниками “Укртрансгазу” і НАК "Нафтогаз України" «незначні зміни в текст меморандуму».

Після підписання документу Eustream в стислі терміни вивчить технічні варіанти транспортування газу по газопроводу Вояни-Ужгород, щоб прискорити запуск зворотного потоку і збільшити спочатку запланований обсяг поставок.

Україна впродовж останніх двох років не може домовитися зі Словаччиною про поставки газу з її території. На думку голови «Нафтогазу» Андрія Коболева, Україна може щорічно імпортувати до 30 млрд кубометрів газу за цим маршрутом і тим самим звести до мінімуму енергозалежність від «Газпрому».

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Експерти не очікують дефолту України цього року

Експерти не очікують дефолту України цього року, оскільки обсягу золотовалютних резервів Національного банку України достатньо для погашення зовнішніх зобов'язань, навіть без коштів Міжнародного валютного фонду.

Про це сказав старший аналітик із економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь на прес-конференції в УНІАН.

«Ми не чекаємо дефолта цього року», - сказав експерт.

Свою думку він обгрунтував тим, що за зовнішніми зобов'язаннями Україна має заплатити в цьому році близько 7 млрд дол., тоді як резерви НБУ вдвічі більші за цю суму і становлять 15 млрд дол.

«На сьогодні резервів вистачає навіть без коштів МВФ», - сказав експерт і відзначив, що йдеться про поточний, 2014 рік. Що стосується внутрішніх зобов'язань, то, за словами експерта, структура внутрішнього боргу передбачає, що уряду просто невигідно оголошувати дефолт за внутрішніми зобов'язаннями.

«Внутрішній борг на 60% належить НБУ, решта 30% належать банкам, переважна більшість з цих 30% - державні банки. Держава сама собі не робитиме дефолт», - наголосив експерт і відзначив, що дохід за облігаціями внутрішньої держпозики є основним доходом для Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за січень 2014 року збільшилася на 148 млн. дол., або на 0,2%, - до 73,226 млрд дол. (585,298 млрд у гривневому еквіваленті).

Як заявив у квітні міністр фінансів України Олександр Шлапак, Україна до кінця поточного року повинна виплатити близько 9 млрд дол. за своїми зовнішніми зобов'язаннями, і ці кошти Кабінет міністрів має намір залучити на зовнішніх ринках.

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 квітня 2014 року становили 15,086 млрд дол.

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Міліція і СБУ проводять слідство у компанії «Укргазвидобування»

Співробітники МВС та СБУ 28 квітня проводять слідчі дії в приміщенні центрального офісу найбільшого в Україні газодобувача державної компанії «Укргазвидобування», йдеться в повідомленні компанії.

"На даний момент у приміщенні ПАТ «Укргазвидобування» за адресою вул. Кудрявська, 26/28 проводяться слідчі дії з участю співробітників МВС України та СБУ. Слідчі дії проводяться на підставі ухвали суду про виїмку документів", - йдеться в повідомленні.

Також у компанії зазначили, що робота "Укргазвидобування" проходить у штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня слідчі дії проводилися в держкомпанії "Укртрансгаз", операторі газотранспортної системи.

«Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харьковгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування».

100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».

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Експерти прогнозують падіння ВВП України на 6,5%

Експерти прогнозують падіння ВВП України в 2014 році на 6,5% за умови, що не буде подальшої ескалації конфлікту на сході України і подальших військових дій.

Такий прогноз висловив на прес-конференції в УНІАН старший аналітик з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Поворозник.

«Наш прогноз - в 2014 році ВВП впаде на 6,5%», - сказав експерт і зазначив, що прогноз складений з урахуванням даних по Криму, але частка Криму у структурі ВВП України незначна і складає 3,6-3,7%.

Як зазначив Поворозник, прогноз заснований на припущенні, що не буде подальшої ескалації конфлікту на сході України і подальших військових дій. «Прогноз будемо переглядати», - додав він.

Поворозник також перерахував фактори, які будуть визначальними для економіки України в поточному році. Зокрема, це падіння в сільському господарстві на 5%, в торгівлі на 9%, в транспорті на 5%, а також посилення спаду промисловості.

Крім того, як зазначив експерт, важливу роль у зниженні ВВП відіграє падіння внутрішнього попиту внаслідок зниження реальних доходів населення через заморожування соціальних виплат.

Крім цього, експерт прогнозує зниження зовнішнього попиту внаслідок погіршення відносин з Росією, що спричинить двостороннє скорочення зовнішньої торгівлі в найближчі два квартали. У той же час, прогнозоване зниження експорту на 14% і імпорту на 18%, за словами Поворозника, позитивно вплине на платіжний баланс України, але за підсумками року він залишиться дефіцитним.

Також експерт зазначив, що очікуване підвищення цін на газ призведе до зростання собівартості української продукції, але в той же час є позитивні очікування, що підприємства почнуть впроваджувати енергозберігаючі технології.

Критичним фактором, на думку Поворозника, є загострення ситуації на сході України, що крім прямих збитків впливає на очікування населення та бізнесу.

Як зазначив присутній на прес-конференції старший аналітик з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь, нинішній стан економіки України - це результат помилкової політики кількох урядів протягом багатьох років. «Та політика, яка була в попередні роки, і відсутність стратегічних реформ створили ту ситуацію, яку ми маємо зараз. А ситуація на сході і в Криму чинить додатковий вплив», - сказав він і нагадав, що до моменту початку громадянських протистоянь у Києві економіка перебувала в стані спаду вже п'ять кварталів поспіль.

Жолудь зазначив, що стан економіки вже позначився на споживчих цінах, спровокувавши їх зростання. «Це не остаточний рівень цін, буде і подальше зростання. І ми отримаємо зростання цін грудень до грудня на рівні 15,8%», - сказав він.

Експерт пояснив, що прискорення споживчої інфляції зумовлено девальвацією гривні, подорожчанням імпорту, особливо палива, і товарів, що мають істотну імпортну складову в собівартості. В якості прикладу він навів хліб, у собівартості якого паливна складова займає більшу частку, ніж зерно. Інший чинник зростання цін, за словами експерта, - це підвищення адміністративно регульованих тарифів на газ і електроенергію.

Зростання цін, як зазначив Жолудь, сприяло відпливу коштів з банківських депозитів, які осіли «на руках» у населення і можуть бути використані для купівлі товарів або валюти, що призведе до подальшого зростання цін і девальвації гривні. У той же час, експерт підкреслив, що населення вже не знімає кошти так активно, як раніше, і відтік депозитів припинився.

«Ми вважаємо, що після кредиту МВФ буде деяке посилення гривні. Хоча на кінець року курс буде 12 грн за долар», - сказав Жолудь. Він пояснив, що курс на рівні 10 грн/дол. призведе до зростання імпорту та зростанню дефіциту зовнішньої торгівлі, що зумовить відтік валюти з України, а цього не можна допустити в нинішніх умовах. «Ми не можемо дозволити високий відтік коштів і змушені утримувати низький курс гривні», - сказав експерт.

«Чи правильно діяв Нацбанк зараз? На думку нашого центру, була альтернатива, яку варто було б застосувати, - мораторій на дострокове зняття депозитів», - сказав експерт і нагадав, що в 2004 році Національний банк встановив мораторій на дострокове вилучення депозитів, чим зупинив відтік вкладів з банків без зайвих витрат на їх рефінансування і підвищеного тиску на валютний ринок.

У свою чергу почесний президент Міжнародного центру перспективних досліджень Віра Нанівська зазначила, що для стабілізації ситуації в економіці України необхідно вирішити три основні питання: привести адміністративну структуру у відповідність з економічною системою, встановити громадський контроль державних ресурсів та розробити ефективне антикорупційне законодавство, що передбачає чітке визначення покарань.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% за інфляції 12-14%. Разом з тим, первісна редакція закону про держбюджет, прийнята в січні 2014 року, передбачала зростання реального ВВП на 3% за інфляції 8,3%.

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 3%, але передбачає, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 3% у разі невідкладного вжиття заходів для стабілізації ситуації в країні. Інфляція в Україні, за прогнозами Світового банку, складе 15% в 2014 році і 10,5% в 2015 році.

Згідно з оцінками радника голови Національного банку України Валерія Литвицького,ВВП України в першому кварталі 2014 року скоротився на 1% і економіка України ввійшла в технічну рецесію. На його думку, існує перспектива переходу до повної рецесії в другому кварталі поточного року, яка може завершитися в третьому кварталі, а в четвертому - можливий початковий ріст економіки.

Нагадаємо, що, згідно з уточненими даними Держстату, ВВП України в четвертому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зріс на 3,3%, що дозволило вийти на нульове зростання ВВП за підсумками 2013 року в цілому.

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Україна оцінила збитки від окупації Криму в 950 млрд гривень

Україна оцінює збиток від окупації Криму без урахування упущеної вигоди в 950 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко в ході брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Мін’юст систематизував інформацію від наших міністерств і відомств про ті збитки, яких було завдано окупацією Криму. Сума становить 950 млрд грн, - сказав Петренко. – Ці збитки не включають упущеної вигоди, яка буде обрахована додатково. Вони не враховують вартості корисних копалин».

За словами Петренка, у зв'язку з ухваленням і набуттям чинності закону про окуповані території, Україна одержала додаткові механізми щодо захисту інтересів країни в спорі з окупаційними силами, зокрема, притягнення до відповідальності за військові злочини і злочину проти цілісності України іноземних громадян, включаючи високопосадовців. «Крім того, встановлюються механізми компенсації втрат через процедуру арешту і конфіскацію майна», - додав Петренко.

За його словами, Рада національної безпеки і оборони вже доручила правоохоронним органам, насамперед Генпрокуратурі, відпрацювати механізми притягнення до відповідальності, відкрити кримінальні справи і притягнути співучасників, причетних до злочинів, «включаючи посадовців РФ, які приймали рішення про введення військ». «Україна не визнає окупації, Крим є невіддільною частиною України», - заявив Петренко.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації у Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки.

18 березня у Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Після анексії Криму наприкінці березня 2014 року самопроголошена влада оголосила про націоналізацію українських державних підприємств, що знаходяться на території півострова, та їх перехід у російську власність. Юридичний статус націоналізованих підприємств залишається невизначеним, оскільки ні українська влада, ні міжнародне співтовариство не визнали відокремлення Криму.

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Україна і Словаччина домовилися про реверс 8 млрд кубів газу на рік

Україна і Словаччина підписали Меморандум про співпрацю у сфері організації реверсних поставок газу в обсязі 8 млрд кубометрів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході прес-конференції в Києві прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Україна і Словаччина підписали меморандум про співпрацю, який передбачає механізм реверсивних поставок газу, - сказав він. – Ми за цим меморандумом можемо одержати 8 млрд кубометрів газу на рік».

За словами Яценюка, сума поставок може бути збільшена. «Але цей меморандум – це велике досягнення», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, за повідомленням оператора ГТС Словаччини компанії Eustream, делегація словацької компанії відвідала Київ 25 квітня і обговорила з представниками “Укртрансгазу” і НАК "Нафтогаз України" «незначні зміни до тексту меморандуму».

Після підписання документа Eustream у стислі строки вивчить технічні варіанти транспортування газу газопроводом Вояни-Ужгород, щоб прискорити запуск зворотного потоку і збільшити запланований обсяг поставок.

Україна упродовж останніх двох років не могла домовитися із Словаччиною про поставки газу з її території. На думку голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, Україна може щорічно імпортувати до 30 млрд кубометрів газу цим маршрутом, і відтак звести до мінімуму енергозалежність від «Газпрому».

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Яценюк: Україна подасть до суду, якщо «Газпром» не погодиться на умови Києва

Україна готова платити за російський газ не більш як 268 дол. за тисячу кубометрів і готова відстоювати свою позицію в суді, якщо російський газовий монополіст «Газпром» не погодиться на запропоновані Києвом умови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Хочу ще раз офіційно нагадати позицію НАК «Нафтогаз України», яка є державною компанією і відображає позицію України. Ми надіслали кілька повідомлень «Газпрому» щодо того, що Україна готова платити за російський природний газ ціну, яку Україні надали на початку 2014 року. А саме, Україна готова платити 268 дол. за тисячу кубометрів, - сказав глава уряду. - Якщо «Газпром» дасть позитивну відповідь на продовження переговорів і встановлення ціни і підпише угоду, то Україна негайно погасить борг у розмірі 2,2 млрд дол. США, який було сформовано попереднім урядом».

За його словами, Україна чекає відповіді російської сторони, але вже прийняла рішення про початок процедури судового розгляду спору. «Уряд і компанія НАК «Нафтогаз» прийняли рішення про початок процедури подання до суду на «Газпром». Сьогодні російському монополісту направили передарбітражну ноту. Впродовж 30 днів, за умовами контракту, російський монополіст має дати чітку відповідь з деяких питань», - сказав Яценюк.

Він зазначив, що йдеться про питання ціни, на якій наполягає Україна, і деякі інші аспекти газових контрактів, які мають бути «негайно переглянуті».

«Ми пропонуємо російському «Газпрому» зустрітися на нейтральній території – не в Москві, а в Лондоні - для обговорення передарбітражної претензії української сторони. Якщо впродовж 30 днів домовленостей не буде, це означає, що ми переходимо в судовий розгляд спору. Ми вважаємо нашу позицію законною і сильною. Ми боротимемося за наші права та інтереси всіма законними способами. Основний законний метод – суд у Стокгольмі», - наголосив глава уряду.

При цьому він вважає, що шанс уникнути арбітражу – є. «Ми чекаємо від російського монополіста відповіді на ноту і сподіваємося, що російський монополіст може уникнути розгляду спору в Стокгольмі, якщо піде на умови, висловлені НАК «Нафтогаз», - сказав Яценюк.

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Електроенергія для промисловості подорожчає майже на 5%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для енергопостачальних підприємств на травень на 4,8%.

Про це йдеться у відповідній постанові НКРЕ від 25 квітня 2014 року.

Згідно з ухваленим рішенням, тариф на електроенергію для споживачів першого класу напруги (35 кВ і вище) в травні збільшиться до 85 коп. за кВт/год з 81,11 коп. у квітні, а для споживачів другого класу напруги (менше 35 кВ) - до 108,2 коп. за кВт/год з 103,24 коп.

Довідка УНІАН. Роздрібні тарифи для споживачів першого класу напруги в квітні 2013 року склали 77,97 коп. за 1 кВт/год, для споживачів другого класу напруги - 99,24 коп. за 1 кВт/ч.

НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці і нафтогазовому комплексі, забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

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Уряд готує інвестпрограму для розвитку східних регіонів

Кабінет міністрів розробляє інвестиційну програму для розвитку східних регіонів, повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета на презентації Рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України.

«Ми готуємо низку інвестиційних пропозицій також для світової спільноти, у першу чергу з промислових підприємств на Сході. Це такий інвестиційний план, інвестиційна програма", - сказав Шеремета.

Він уточнив, що програма торкнеться близько десяти галузей, включаючи металургію, вугільну і харчову галузі.

Деталей програми міністр не повідомив, пославшись на те, що вона поки що перебуває у стадії підготовки, але пообіцяв надати її проект для публічного обговорення вже у травні.

Водночас Шеремета нагадав про економічний потенціал, який дають відкриті зовнішні ринки, зокрема ринки Євросоюзу.

«Це один із головних проектів. Інші проекти, які є - це проекти технічної допомоги, спрямованої на те, щоб саме використовувати цю можливість», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Шеремета неодноразово заявляв, що залучення іноземних інвестицій у національну економіку є одним із пріоритетів уряду разом із загальною дерегуляцією і розвитком людського капіталу.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 2013 році становив 2,860 млрд дол., що удвічі менше від показника 2012 року в 6,013 млрд дол.

УНІАН

