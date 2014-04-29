Анонс на 29 квітня

* Круглий стіл на тему: «Спрощення процедур міжнародної торгівлі: світова практика і Україна». Захід проводиться Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у співпраці з Торгово-Промисловою Палатою України за підтримки Уряду Швеції. У церемонії відкриття візьмуть участь: Павло Шеремета, міністр економічного розвитку і торгівлі України; Віктор Яновський, віце-президент ТПП України, Ігор Бураковський, голова Правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій.

* Круглий стіл на тему: "Як вберегтися від афер в будівництві". Учасники: Лев Парцхаладзе, президент КСУ; Олексій Гончарук, президент ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам»; Ігор Лисов, перший віце-президент КСУ; Олександр Ротов, віце-президент КСУ; Юрій Сербін, віце-президент КСУ; Григорій Перерва, директор IBI-Rating.

* Відбудеться акція "Хліб та вода - водійська їжа?", під час якої процесія водіїв і кондукторів київського транспорту відправиться від ст.м. Хрещатик до Шевченківської РДА, де робітники КП "Київпастранс" на вишитому рушнику вручать символічний буханець черствого хліба голові КМДА Бондаренку. Таким чином активісти Вільної профспілки залізничників України намагаються звернути увагу міської влади на хронічну затримку заробітної плати працівникам КП "Київпастранс".

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «В столиці виселяють мешканців гуртожитків: хто відповість за порушення закону?». Мова піде про кричущу ситуацію в Києві навколо виселення мешканців гуртожитку по вул.Вишгородська, 23-А. Чому мешканців змушують платити за віртуальні квадратні метри і підписувати комерційні договори на оренду житла, в якому вони зареєстровані? У чиєму статутному фонді знаходиться гуртожиток? Хто хоче залишити людей без даху над головою? Чому чиновники продовжують безкарно порушувати закон і не дозволяють приватизувати житлові приміщення? На які дії готові мешканці гуртожитків, щоб захистити свої законні права? Інформація і документи будуть надані під час прес-конференції. Учасники: юрисконсульт Наталія Полтавська, мешканці гуртожитку - Олександр Сичук, Майструк Оксана, Олена Бурлака, Наталія Пипчук (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 097 356 53 14. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться брифінг першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолія Максюти на тему: «Макроекономічні показники за I квартал 2014 року».

* Відбудеться брифінг голови Державної виконавчої служби України Дмитра Сторожука на тему: «1 травня - запуск пілотного проекту «Система електронних торгів арештованим майном»: порядок проведення та основні правила участі в торгах, особливості ведення бази даних Системи, переваги онлайн-аукціонів перед традиційними публічними. Візуальна презентація Системи».

* Круглий стіл за участю міністра економічного розвитку і торгівлі Павла Шеремети. Організатор - Франко-українська торгова палата. Питання: чи передбачено план стабілізації гривні? Чи можливе відновлення рівня споживання? Що можливо передбачити в економічній сфері у другому семестрі? Як вирішити проблему з відшкодуванням ПДВ? Які вагомі аргументи в даний час існують, щоб переконати наші підприємства інвестувати в Україну? Які заходи повинні вживати наші підприємства, які знаходяться у Криму? та ін.

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