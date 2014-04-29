Анонс на 30 травня

* Круглий стіл, під час якого представники влади, фармацевтичного бізнесу та пацієнтських організацій домовляться між собою, як не допустити критичного дефіциту ліків для програм лікування в Україні, які фінансуються за кошти державного бюджету. Учасники: міністр охорони здоров'я Олег Мусій, представники та керівники близько 50 міжнародних і вітчизняних фармацевтичних компаній, представники пацієнтських організацій. Представники влади та пацієнти звернуться до фармацевтичного бізнесу із закликом вийти в цьому році на тендери з гуманітарними цінами або надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді безкоштовних ліків. Організатори: БФ «Пацієнти України (ЮКАБ)» та Міністерство охорони здоров'я України.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Газова війна: аргументи України в Стокгольмі". Учасники: Володимир Василенко, Надзвичайний і Повноважний посол України, Олег Березюк, голова Українського юридичного товариства, Станіслав Батрин, директор юридичної компанії Lions Litigate, Данило Курдильчук, президент Української іноземної юридичної колегії "Укрінюрколегія". Розмова буде присвячена ініціативі України почати судовий розгляд газової суперечки з Росією в Стокгольмському арбітражі. Буде надана аргументація щодо відстоювання Україною ціни на газ у розмірі 268 доларів США та перспективи зміни контракту на постачання газу від 2009 року. Учасники наведуть приклади успішного відстоювання інтересів компаніями країн ЄС та спрогнозують перспективи суперечки між Україною і Росією (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: «Як відмовитися від російського газу». Питання: Перспективи реверсної поставки газу до України зі Словаччини та інших країн ЄС. Українське видобування, в тому числі сланцевого газу. Енергоефективність та зменшення використання газу. Газозаміщення. Перспективи українського біопалива. Учасники: Олександр Харченко, гендиректор Центру досліджень енергетики (EIRCenter.com); Геннадій Зубко , перший заступник голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і ЖКГ та регіональної політики; Вадим Уліда, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України (запрошений); Олена Малежик, начальник Управління комунальної теплоенергетики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України та ін. Модератор: Дмитро Васильєв, заступник гендиректора Центру досліджень енергетики (EIRCenter.com) зі зовнішніх зв'язків.

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