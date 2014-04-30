ТОП-10 (30 квітня)

Спад ВВП України в першому кварталі становив 1,1%

Газ для промспоживачів і держустанов з травня подорожчає ще на 17,5%

Україна погодилася на переговори щодо газу з Росією і ЄС у Варшаві

Реалізація промпродукції в Україні за квартал знизилася на 1%

Економіка Росії вже перебуває в рецесії - МВФ

Фірташа можуть посадити на 50 років і конфіскувати всі його активи - ЗМІ

Україна має великі шанси відстояти в суді низькі ціни на газ - юристи

Дефіцит бюджету України знизився на 8,6%

Євросоюз готовий надати фінансову допомогу Україні після угоди з МВФ - Ромпей

НБУ продовжив до червня обмеження на зняття валютних вкладів

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Спад ВВП України в першому кварталі становив 1,1%

Спад ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (у постійних цінах 2007 року) становив 1,1%, повідомляє Державна служба статистики України на офіційному сайті, посилаючись на свої оперативні дані.

За інформацією Держстату, порівняно з попереднім - IV кварталом 2013 року і з урахуванням сезонного чинника спад ВВП становив 2%.

Нагадаємо, що згідно із заявою першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолія Максюти 29 квітня, міністерство оцінило падіння ВВП України за підсумками першого кварталу цього року в 1%, і ці оцінки краще за очікування щодо стану економіки в першому кварталі.

Таку ж оцінку ВВП наприкінці квітня обнародував радник голови Національного банку України Валерій Литвицький. За його словами, ВВП України в першому кварталі скоротився на 1% і економіка країни увійшла в технічну рецесію. Він також відзначив, що існує перспектива переходу до повної рецесії в другому кварталі цього року, яка може завершитися в третьому кварталі, а в четвертому можливе початкове зростання економіки.

Довідка УНІАН. Згідно з уточненими даними Держстату, ВВП України в четвертому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зріс на 3,3%, що дозволило вийти на нульове зростання ВВП за підсумками 2013 року в цілому.

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% при інфляції 12-14%. Разом з тим, початкова редакція закону про держбюджет, прийнята в січні 2014 року, передбачала зростання реального ВВП на 3% при інфляції 8,3%.

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 3%, але передбачає, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 3% у разі невідкладного вживання заходів для стабілізації ситуації в країні. Інфляція в Україні, за прогнозами Світового банку, становитиме 15% в 2014 році та 10,5% у 2015 році.

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Газ для промспоживачів і держустанов з травня подорожчає ще на 17,5%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), ухвалила рішення підвищити з 1 травня 2014 року граничну ціну на газ для промислових споживачів, а також для державних установ на 17,5% - до 4 724 грн за тис. кубометрів із 4 020 грн за тисячу кубометрів.

Відповідне рішення комісія ухвалила 30 квітня на відкритому засіданні.

Як пояснили УНІАН у прес-службі НКРЕ, підвищення тарифів пов'язане з коливаннями курсу гривні до долара.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ у березні цього року, у зв'язку з підвищенням ціни на газ, що імпортується з Росії, більш ніж на третину, ухвалила рішення підвищити з 1 квітня 2014 року граничну ціну на газ для промислових споживачів на 29% - до 4 020 грн за тисячу кубометрів і для державних установ – на 64%, до 4 020 грн за тисячу кубометрів.

Також НКРЕ ухвалила рішення з 1 травня 2014 року підвищити мінімальний тариф на природний газ для потреб населення на 51,1% - до 1089 грн за тис. кубометрів із 720,54 грн за тис. кубометрів.

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Україна погодилася на переговори щодо газу з Росією і ЄС у Варшаві

Україна підтвердила свою участь у тристоронніх переговорах із Російською Федерацією і Європейським Союзом на тему газових поставок, які відбудуться найближчої п'ятниці, 2 травня, у Варшаві.

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Про це УНІАН сьогодні повідомила прес-секретар комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера Сабін Бергер.

"Так, пан Продан (міністр енергетики і вугільної промисловості України - УНІАН) підтвердив, що він візьме участь в зустрічі", - відзначила вона.

Прес-секретар назвала головною метою зустрічі обговорення листа президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу президенту Російської Федерації Володимиру Путіну на тему газових поставок в ЄС і Україну.

У зустрічі візьмуть участь Еттінгер і міністр енергетики Росії Олександр Новак.

Як повідомляв УНІАН, у відправленому в квітні листі 18 країнам Європейського союзу Путін попередив про можливі проблеми з поставками газу через газову заборгованість України, через територію якої поставляється близько половини російського газу до 28 держав ЄС.

Він також заявив, що Росія через борги, розмір яких вона оцінює в 2,2 млрд дол., може перевести Україну на передоплату в поставках газу, і запропонував ЄС обговорити ці моменти.

Баррозу в своєму листі-відповіді Путіну погодився на переговори, але виступив проти переведення України на передоплату і висловився за прозорі та ринкові умови газових поставок.

З квітня цього року Росія скасувала всі надані знижки на газ для України, внаслідок чого його ціна зросла до рекордних 485 доларів за тисячу кубометрів, що в 1,8 разу більше, ніж у 1 кварталі цього року.

За даними ЗМІ, дорожче, ніж Україна, за російський газ платить лише Франція, яка купує його по 550 дол. при середній ціні для всіх країн ЄС у 370 дол.

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Реалізація промпродукції в Україні за квартал знизилася на 1%

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-березні 2014 року склав 273,213 млрд грн, що на 2,77 млрд грн, або на 1%, менше показника за аналогічний період 2013 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, обсяг реалізації промислової продукції в переробній промисловості, на яку у звітному періоді припало 62,4% усього обсягу реалізації, склав 169,180 млрд грн, що на 1,6%, або на 2,789 млрд грн, менше, ніж роком раніше.

Обсяг реалізації в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (23,4% загального обсягу) склав 63,631 млрд грн, що на 4,8%, або на 3,2 млрд грн, менше обсягу за аналогічний період минулого року.

До видобувної промисловості і розроблення кар'єрів (13,6%) обсяг реалізації склав 36,852 млрд грн, що на 9,4%, або на 3,175 млрд грн більше аналогічного торішнього показника.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Дніпропетровську область - 49,825 млрд грн, Донецьку область - 45,769 млрд грн, Київ - 18,882 млрд грн і Запорізьку область - 18,578 млрд. грн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-лютому 2014 року склав 170,306 млрд грн, що на 6,023 млрд грн, або на 3,4%менше обсягу за аналогічний період 2013 року.

У 2013 році обсяг реалізації промислової продукції в Україні склав 1,109 трлн грн, що на 6,787 млрд грн, або на 0,62%, більше обсягу 2012 року.

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Економіка Росії вже перебуває в рецесії - МВФ

Економіка Росії вже перебуває в рецесії, зниження темпів зростання відбувається два квартали поспіль.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві заявив глава місії МВФ в Росії, радник Європейського управління МВФ Антоніо Спілімберго.

«Якщо ми дотримуємося визначення рецесії як негативного зростання впродовж двох кварталів поспіль, то зараз Росія з цієї точки зору відчуває рецесію», - сказав Спілімберго.

Він зазначив, що уповільнення зростання економіки РФ, яке відбувається через структурні проблеми, що існували раніше, посилюється геополітичною невизначеністю, що виникла в результаті конфлікту в Україні.

При цьому він відзначив, що МВФ прогнозує відплив капіталу з РФ у 2014 році на рівні 100 млрд дол., причому велика частина нинішнього відпливу капіталу пов'язана з конвертацією рубля в інші валюти.

За його словами, побоювання посилення санкцій можуть бути набагато більш чутливими для економіки Росії, ніж самі санкції.

«Ми відзначили, що побоювання санкцій можуть бути набагато більш чутливими, ніж самі санкції. Побоювання того, що ці санкції можуть бути посилені», - сказав Спілімберго.

При цьому він відзначив, що з економічної точки зору досить складно порахувати збитки від конкретних видів санкцій. «Але це відчуття невизначеності, особливо серед інвесторів, має істотний вплив», - сказав він.

Спілімберго повідомив, що МВФ знизив прогноз щодо зростання російської економіки на 2014 і 2015 роки до 0,2% і 1%, відповідно.

«Ми уточнили прогноз щодо економічного зростання Росії. Ми чекаємо зростання на рівні 0,2% цього року», - сказав він, уточнивши, що на 2015 рік МВФ прогнозує 1% зростання ВВП Росії.

У квітні цього року прогноз МВФ щодо зростання російської економіки становив 1,3% на 2014 рік і 2,3% - на 2015 рік.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією в березні 2014 року ЄС і США ввели перший етап санкцій щодо Росії.

Проте, РФ не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. У квітні проросійські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі в ряді міст Донецької області. Вони викрадають, катують і вбивають людей, беруть заручників. 17 квітня в Женеві відбулася зустріч глав МЗС України-ЄС-США-РФ, на якій було узгоджено угоду про вихід із кризової ситуації, спровокованої РФ на південному сході України. Проте, РФ не виконує угоду.

28 квітня Європейський Союз розширив список санкцій росіян ще на 15 чоловік, серед них - віце-прем'єр Дмитро Козак, начальник генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов і начальник ГРУ Ігор Сергун. Вони підпадають під другу стадію санкцій ЄС - заморожування активів і заборона на видачу віз у зв'язку з подіями на Україні. Тепер у списку санкцій ЄС - 48 чоловік.

Крім того, 28 квітня США ввели санкції проти семи громадян РФ і 17 компаній. За словами прес-секретаря Білого дому Джей Карні, санкції накладено через приєднання Криму, яке США не визнають, а також через позицію Росії щодо Україні. «З 17 квітня Росія не зробила нічого, щоб дотримуватися женевських зобов'язань, навпаки, вона влаштувала ще більшу ескалацію кризи», - заявив Карні, назвавши «незаперечною» причетність Росії до насильства на сході України. До списку, зокрема, увійшли: Олег Бєлавенцев, Сергій Чемезов, Дмитро Козак, Євген Муров, Олексій Пушков, Ігор Сечін, В’ячеслав Володін, ТОВ "Акваніка", ТОВ "Авіа груп", ТОВ "Авіа груп Норд", ЗАТ "Зест", Інвесткапіталбанк, Собінбанк, Сахатранс, СМП банк, Стройгазмонтаж, Стройтрансгаз, Стройтрансгаз-м, ІК "Аброс", "Трансойл", Volga Group.

Також санкції проти Росії розширили Канада і Японія.

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Фірташа можуть посадити на 50 років і конфіскувати всі його активи - ЗМІ

Рішення про екстрадицію Дмитра Фірташа з Австрії до США очікується у травні. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

У травні суд розгляне питання екстрадиції Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів, повідомили Deutsche Welle у Земельному суді Відня. Всі необхідні документи від Федерального бюро розслідування США, за словами речниці суду, вже надійшли. Український олігарх очікує на розгляд справи не у слідчому ізоляторі, а у своїй віденській резиденції, сплативши заставу у рекордні для австрійського правосуддя 125 мільйонів євро. Фірташ підключив до свого захисту іменитих юристів. Його адвокатом у суді виступатиме колишній міністр юстиції Австрії Дітер Бемдорфер.

Кримінальну справу проти Дмитра Фірташа слідчі ФБР розслідували впродовж кількох років. Йдеться про підозру у створенні злочинного угруповання та підкупі представників місцевої влади в одному зі штатів Індії, а також представників центральної влади країни. Згідно з матеріалами слідства, для отримання дозволів на видобуток сировини, необхідної для виробництва титанових сплавів, Фірташем через посередників було передано хабарі на суму у щонайменше 18,5 мільйона доларів. Слідчі не виключають, що сума могла бути і більшою, враховуючи очікуваний щорічний прибуток від видобутку в Індії у близько півмільярда доларів на рік.

Зібрані американськими слідчими матеріали можуть стати підставою для відкриття цілої низки кримінальних справ. ФБР має інформацію про всі підконтрольні Дмитру Фірташу компанії, зокрема ті, які не є публічними й оформлені в офшорах на підставних осіб. Загалом із Фірташем пов’язують півтори сотні - переважно офшорних - компаній. 89 з них зареєстровані на Кіпрі, решта - в Австрії, в Німеччині, Швейцарії, Угорщині, на Британських Віргінських островах, у Великобританії, Нідерландах та на Сейшельських островах. Встановлено також, що Фірташ має загалом 41 банківський рахунок у цих країнах.

Найбільш несподіваний для українського олігарха поворот полягає в тому, що всі кошти на рахунках та всі фірми, на які оформлені великі промислові активи, ЗМІ та нерухомість в Україні та в усьому світі ФБР вимагає конфіскувати на користь Сполучених Штатів. При цьому у ФБР посилаються на законодавство США, яке дає можливість конфісковувати активи компаній, задіяних у корупційних правопорушеннях та відмиванні грошей.

Якщо справу Фірташа буде доведено до кінця, це стане досі небаченим антикорупційним прецедентом, який змусить замислитися багатьох олігархів всього світу. Сьогодні мультимільярдер, який ще кілька місяців тому був одним з "господарів життя" в Україні, перебуває в очікуванні суду. Рахунки Фірташа заморожені на вимогу США. Йому загрожує ув’язнення на декілька десятків років за створення злочинного угруповання та відмивання коштів. Максимальний сукупний термін ув’язнення за злочинами, що їх інкримінують олігарху, становить 50 років, зазначає Мінюст США.

Натомість Дмитро Фірташ відкидає всі обвинувачення у корупції. "Мій арешт у Відні не має під собою серйозного юридичного обґрунтування і я глибоко переконаний, що за ним стоять суто політичні мотиви", - йдеться у заяві, розповсюдженій прес-службою бізнесмена.

Політичний контекст, у якому відбувся арешт Фірташа, лише додає справі резонансу, зауважують оглядачі в США. Маючи повну інформацію про підконтрольні Дмитру Фірташу банківські рахунки і фірми, ФБР може після екстрадиції відкрити проти олігарха із сумнівною репутацією ще низку кримінальних справ. З огляду на політичне протистояння між Вашингтоном і Москвою через анексію Росією Криму, у Сполучених Штатах припускають, що український "газовий олігарх" цікавий ФБР насамперед не як підсудний, а як потенційний свідок у справі проти оточення російського президента Володимира Путіна.

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Україна має великі шанси відстояти в суді низькі ціни на газ - юристи

Україна має великі шанси відстояти низькі ціни на російський газ у Стокгольмському арбітражному суді, куди уряд має намір подати позов, якщо до кінця травня Росія не погодиться переглянути ціну на газ та інші невигідні для України умови газового договору.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор юридичної компанії Lions Litigate Станіслав Батрін.

«Ми можемо скористатися і виграти цю суперечку на вигідних для нас умовах», - сказав Батрін, відзначивши, що рішення може бути ухвалене протягом 2-3 років.

За його словами, Україна ц суді може переглянути низку невигідних для країни умов газового контракту з Росією. Це стосується не тільки зниження ціни на газ, а й скасування положень про недобір газу, заборони на його реекспорт, а також застосування штрафних санкцій.

З ним погодився присутній на прес-конференції президент Української іноземної юридичної колегії "Укрінюрколегія" Данило Курдельчук.

«За умовами контракту можна переглянути ціну, якщо вона не відповідає обставинам, що склалися на енергетичному ринку. Саме таким шляхом пішли європейці», - сказав юрист.

За його словами, деякі європейські країни одержали знижки і преференції у судовому порядку або ж шляхом переговорів, коли Росія зрозуміла, що не можна доводити ситуацію до арбітражного суду.

Водночас Батрін наголосив, що, надавши Україні ціну на газ у 1-му кварталі на рівні 268 дол./тис. куб. м, Росія визнала її ринковою, а та ціна, яку вона пропонує зараз у 480 дол./тис. куб. м, є політичною з метою чинення економічного тиску на Україну.

«Тут (у суді - УНІАН) є великі перспективи для захисту інтересів України, оскільки буде визначено, яка ціна є ринковою», - сказав Батрін.

«Сто відсотків, якщо навіть Росія пропонуватиме газ по 400 доларів, потрібно йти в арбітраж і обстоювати позицію по 268 дол., а вже потім торгуватися», - додав юрист.

Він зазначив, що на ухвалення рішення суду впливатиме також те, що контрольний пакет акцій «Газпрому» належить Росії, яка анексувала Крим і продовжує організовувати безлади на сході України.

«Коли справа приймається до провадження, то поведінка сторін впливає на думку арбітрів. І я не упевнений, як та сторона, яка є нашим опонентом, поводитиметься так, як вона демонструватиме ту лінію, яка буде засуджена судом», - додав Курдельчук.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня уряд Російської Федерації у зв'язку з односторонньою денонсацією угод з Україною по Чорноморському флоту, зокрема харківських угод, скасував пільговий митний збір на газ для України, що передбачає підвищення ціни на газ на 100 доларів - до 485 дол. за 1 тисячу кубометрів.

9 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що Україна припинила закачування російського газу до своїх підземних сховищ, оскільки українську сторону не задовольняє той рівень ціни на газ, який було встановлено "Газпромом" з 1 квітня, і Україна вестиме переговори з російською стороною про повернення старої ціни, яка діяла в першому кварталі 2014 року.

11 квітня Продан повідомив, що Україна готується подати позов до Стокгольмського арбітражного суду за контрактом між НАК "Нафтогаз України" і компанією «Газпром», яка поставляє газ для України за необґрунтовано високою ціною.

При цьому до підготовки подачі позову залучаються юристи, що мають досвід судових розглядів з «Газпромом».

Наприкінці квітня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що 28 квітня російському монополісту компанії «Газпром» було направлено передарбітражну ноту. Згідно з умовами контракту, протягом 30 днів «Газпром» має дати чітку відповідь щодо ціни на газ та інших питань. Якщо відповіді не буде, то Україна почне судовий розгляд суперечки.

За словами Яценюка, якщо «Газпром» дасть позитивну відповідь на продовження переговорів і встановлення ціни на газ не вище 268 дол./тис. куб. м., то Україна негайно погасить борг у розмірі 2,2 млрд дол., який було сформовано попереднім урядом.

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Дефіцит бюджету України знизився на 8,6%

Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-березня 2014 року становив 4,133 млрд грн, що на 8,6%, або на 360 млн. грн менше дефіциту за підсумками січня-березня 2013 року у розмірі 4,523 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України за січень-березень 2014 року становив 457,5 млн. грн проти дефіциту за січень-березень 2013 року в 5,683 млрд грн. Водночас дефіцит загального фонду держбюджету за підсумками січня-березня 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року знизився на 37,9% - до 4,375 млрд грн.

За вказаний період надходження до держбюджету України становили 88,798 млрд грн, що на 5,009 млрд грн, або 6%, більше за показник січня-березня 2013 року. Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень-березень 2014 року становила 112,196 млрд грн, що на 5,3 млрд грн, або 4,9%, більше за показник січня-березня 2013 року. Фактичні надходження до загального фонду державного бюджету за вказаний період проти показника 2013 року збільшилися на 6,493 млрд грн, або на 9,03%, - до 78,376 млрд грн.

Касові витрати держбюджету за січень-березень 2014 року становили 92,852 млрд грн, що на 5,7%, або на 4,995 млрд грн, більше за показник за січень-березень минулого року. Загальна сума касових витрат зведеного бюджету України за січень-березень 2014 року становила 111,671 млрд грн, що на 0,4%, або на 432 млн. грн, менше показника за січень-лютий 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-лютого 2014 року становив 5,279 млрд грн, що в 2,3 разу, або на 2,945 млрд грн більше дефіциту за підсумками січня-лютого 2013 року в розмірі 2,334 млрд грн. Дефіцит зведеного бюджету України за січень-лютий 2014 року становив 2,408 млрд грн, що на 1,12 млрд грн, або в 1,9 разу, більше дефіциту за січень-лютий 2013 року в 1,283 млрд грн. Водночас дефіцит загального фонду держбюджету за підсумками січня-лютого 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року знизився на 11,1% - до 5,449 млрд грн.

27 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, що передбачає скорочення дохідної частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн до 372,9 млрд грн і скорочення витрат на 23,8 млрд грн до 437,8 млрд грн, при дефіциті бюджету в обсязі 68,5 млрд грн.

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Євросоюз готовий надати фінансову допомогу Україні після угоди з МВФ - Ромпей

Голова Європейської Ради Герман ван Ромпей заявив, що Європейський Союз готовий надати економічну допомогу Україні після схвалення Міжнародним валютним фондом(МВФ).

«Безумовно, нам необхідна повномасштабна угода з МВФ, але ЄС вже готовий до надання макроекономічної допомоги в рамках пакета (допомоги Україні). Ми готові підтримати Україну», - заявив глава Європейської ради під час візиту до Праги, передаєРІА Новости.

Рада директорів МВФ сьогодні, 30 квітня, розгляне пакет допомоги Україні в рамках нової програми співпраці. Попередня домовленість про кредити на 14-18 мільярдів доларів була досягнута наприкінці березня. Міністр фінансів країни Олександр Шлапак 25 квітня повідомив, що Україна розраховує одержати 16,8 мільярда доларів.

Генсек Ради Європи Турбьйорн Ягланд сьогодні також заявив, що ЄС готовий надати фінансову допомогу Україні. Рішення буде ухвалено під час міністерської зустрічі Ради Європи 4 травня.

Віце-президент Єврокомісії Сіїм Каллас від імені Євросоюзу підписав у понеділок меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги Україні обсягом в 1 мільярд євро. Ця підтримка є частиною пакета допомоги Україні, заявленого Єврокомісією 5 березня на загальну суму 11 мільярдів євро.

Як повідомлялося раніше, Єврокомісія планує передати суму близько 1 мільярда євро Національному банку України у вигляді кредитів строком до 15 років. Ці кошти мають підтримати платіжний баланс країни. Єврокомісія від імені ЄС має дістати можливість запозичити необхідні кошти на ринках капіталу або у фінансових інститутів і позичити їх Україні.

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НБУ продовжив до червня обмеження на зняття валютних вкладів

Національний банк України (НБУ) продовжив до червня обмеження на зняття готівкової валюти з банківських рахунків у межах 15 тис. грн на добу на одного клієнта.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову регулятора від 29 квітня №245.

Водночас, згідно з постановою, скасовуються обмеження щодо терміну проведення операцій з купівлі банками іноземної валюти за дорученням юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв. Постанова також відновлює на 1 місяць дію тимчасової норми, що передбачає встановлення нульової ставки резервування коштів за договорами про залучення банками коштів в іноземній валюті від нерезидентів на термін до 183 календарних днів і скасовує обмеження на обсяги отримання готівкових коштів з рахунків клієнтів банків в іноземній валюті за операціями щодо забезпечення витрат працівників за кордоном.

Згідно з постановою, на місяць продовжується дозвіл резидентам здійснювати погашення кредитів в іноземній валюті не раніше терміну, передбаченого договором.

Крім цього, нормативний акт продовжує встановлення максимальної суми продажу готівкової іноземної валюти одній фізичній особі на рівні 15 000 гривень в еквіваленті протягом одного операційного дня в межах однієї банківської установи та встановлення дозволу на здійснення купівлі готівкової іноземної валюти у фізичних осіб у сумі, яка в еквіваленті не перевищує 150 тис. грн, без пред'явлення документів, що засвідчують особу.

Продовжується також заборона на здійснення операцій з купівлі-продажу інвалюти на міжбанківському валютному ринку без поставки валют.

Крім того, регулятор продовжив обмеження максимальної суми здійснення переказів в іноземній валюті за дорученням фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями на рівні 15 тис. грн на місяць в еквіваленті (без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття) і 150 тис. грн на місяць в еквіваленті (за поточним рахунком у іноземній валюті на підставі підтвердних документів).

"Постанова №245 набирає чинності з 1 травня 2014 року і діє до 1 червня 2014 року. Передбачений нею пакет тимчасових стабілізаційних заходів сприятиме закріпленню позитивних тенденцій у розвитку грошово-кредитного ринку, які сформувалися у квітні, і нівелювання негативного впливу факторів, пов'язаних з поточними економічними і політичними викликами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 28 лютого встановив ряд обмежень на валютному ринку. Зокрема, регулятор надав банкам право у разі дострокового зняття коштів з валютних рахунків повертати їх у гривні за курсом банку на день проведення такої операції, а також зобов'язав банки обмежити видачу коштів з валютних рахунків через касу та банкомати до 15 тис. грн на клієнта на добу, виходячи з офіційного курсу НБУ.

УНІАН