ТОП-10 (5 травня)

Україна скоротила імпорт російського газу

Доходи держбюджету України зросли на 14,3 млрд гривень

Кабмін тимчасово закрив 27 пунктів пропуску на кордоні з Кримом

Україна цього року зможе отримати від МВФ $7,4 млрд

МВФ допускає падіння гривні до 12-13 грн/дол.

Долар на закритті міжбанку зріс до 11,85 грн

Україна готова випустити ПДВ-облігації на 16,7 млрд гривень - МВФ

"Укрзалізниця" пускає поїзди в обхід Слов'янська та Краматорська

Понад $1 млрд від МВФ піде у резерви Нацбанку

Продажі нових автомобілів в Україні продовжують падати

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Україна скоротила імпорт російського газу

Україна за січень-березень 2014 року скоротила імпорт російського газу порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 13,8% - до 6,1 млрд куб. м.

Про це йдеться в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, в березні 2014 року, останньому місяці, коли Україна купувала російський газ за найнижчою за останні 4 роки ціною в 268 дол. за тис. кубометрів, імпорт газу скоротився порівняно з березнем 2013 року на 15,3% - до 1,972 млрд куб. м.

Україна в січні-березні 2014 року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 11,2% - до 18,404 млрд кубометрів.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, споживання газу в березні 2014 року скоротилося порівняно з березнем 2013 року на 29,6% - до 4,777 млрд кубометрів.

Видобуток газу в Україні, без урахування «Чорноморнафтогазу», за три місяці 2014 року становив 4,882 млрд куб. м, що на 2% більше показника за аналогічний період 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2013 році скоротила імпорт газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Як відомо, після зміни української влади в лютому цього року, Росія ухвалила рішення анулювати всі досягнуті раніше газові домовленості. Тому з 1 квітня ціна на російський газ для України становить близько 480 дол. за тис. кубометрів.

Позиція України полягає в тому, що вона готова платити за російський газ 268,5 дол. за тис. кубометрів, як домовлено за президентства Януковича. Борг України за російський газ зростає з місяця в місяць, і на сьогоднішній день досягає близько 3,5 млрд дол.

Від недавнього часу, після загострення відносин України та Росії, переговорний процес перемістився на міжнародний рівень, з європейським посередником. Перша тристороння зустріч Росії, України та ЄС 2 травня в польській столиці, Варшаві, не принесла ніяких результатів.

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Доходи держбюджету України зросли на 14,3 млрд гривень

За січень-квітень 2014 року до загального і спеціального фондів Державного бюджету України, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 120,4 млрд грн, що на 13,5%, або 14,3 млрд грн, більше показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За оперативними даними Держказначейства, в січні-квітні 2014 року до загального фонду держбюджету надійшло 106,2 млрд грн, що на 14,8 млрд грн, або на 16,2%, перевищує показник січня-квітня 2013 року. До спеціального фонду держбюджету за звітний період надійшло 14,2 млрд грн, що нижче за тогорічний показник на 500 млн. грн, або на 3,4%.

Також повідомляється, що в січні-квітні п.р. відшкодовано 13,1 млрд грн ПДВ, що на 5,4 млрд грн (на 29,2%) менше за відповідний показник за січень-квітень 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, за січень-березень 2014 року до загального і спеціального фондів Державного бюджету України, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 88,7 млрд грн, що на 5,8%, або 4,9 млрд грн, більше показника за аналогічний період минулого року

Верховна Рада 27 березня ухвалила закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", що передбачає скорочення дохідної частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн і скорочення витрат на 23,8 млрд грн при дефіциті бюджету в обсязі 68,5 млрд грн.

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Кабмін тимчасово закрив 27 пунктів пропуску на кордоні з Кримом

Кабінет міністрів України тимчасово закрив 27 пунктів контролю та пунктів пропуску через державний кордон в Автономній Республіці Крим і Севастополі.

Відповідне розпорядження від 30 квітня 2014 р. № 424-р "Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю" опубліковане на Урядовому порталі.

"У зв’язку із загостренням ситуації в Автономній Республіці Крим і вторгненням на територію України озброєних формувань, екстремістськи налаштованих осіб та військовою агресією з боку Російської Федерації, блокуванням роботи пунктів пропуску через державний кордон (далі - пункти пропуску) та пунктів контролю, які розташовані в Автономній Республіці Крим, що призводить до неможливості провадження подальшої діяльності в них та перешкоджає здійсненню передбачених законодавством України видів державного контролю під час перетинання державного кордону, та відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” тимчасово закрити пункти пропуску та пункти контролю за переліком згідно з додатком", - пояснює уряд.

Серед закритих пунктів пропуску, зокрема: Севастопольський морський торговельний порт, Ялтинський морський торговельний порт, Феодосійський морський торговельний порт, Керченський морський торговельний порт, аеропорт Сімферополя та інші.

Міністерству закордонних справ необхідно довести до відома дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, а також дипломатичних представництв і консульських установ України інформацію про тимчасове закриття пунктів пропуску та пунктів контролю.

"Адміністрації Державної прикордонної служби після усунення обставин, що призвели до тимчасового закриття пунктів пропуску та пунктів контролю... внести на розгляд Кабінету міністрів України пропозиції щодо відновлення діяльності в таких пунктах пропуску та пунктах контролю", - сказано в розпорядженні.

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Україна цього року зможе отримати від МВФ $7,4 млрд

Україна в 2014 році зможе одержати від Міжнародного валютного фонду 7,441 млрд дол.у рамках кредитної програми «стенд-бай», схваленої керівництвом Фонду 30 квітня і опублікованої на офіційному сайті МВФ.

Згідно з документом, МВФ вже схвалив надання Україні 2,058 млрд СПЗ, що еквівалентно 3,189 млрд дол. Також на поточний рік передбачено надання трьох траншів обсягом 914,7 млн. СПЗ, або 1,417 млрд дол., очікуваних у липні, вересні і грудні. Таким чином, протягом 2014 року Україна зможе одержати 7,441 млрд дол. кредитних коштів.

На 2015 рік програма передбачає надання чотирьох траншів по 1,372 млрд СПЗ, або 2,126 млрд дол., у березні, червні, вересні і грудні. І таким чином, у 2015 році Україна зможе одержати 8,504 млрд дол.

Отримання останнього траншу обсягом 686 млн. СПЗ, або 1,063 млрд дол., заплановано на березень 2016 року.

Загальна сума, згідно з графіком, становить 10,976 млрд СПЗ, що еквівалентно 17,008 млрд дол. і становить 800% квоти.

Як повідомляв УНІАН, виконавча рада МВФ схвалила дворічну програму «стенд-бай» для України обсягом 17,01 млрд дол. США (800% квоти) з негайним наданням 3,19 млрд дол. у рамках виняткової компетенції Фонду, при цьому подальші виплати залежатимуть від даних оглядів за критеріями ефективності.

Раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак заявляв, що перший транш від МВФ у рамках кредитної програми може надійти вже 5-8 травня, зокрема близько 1 млрд дол. буде спрямовано в резерви НБУ, 2 млрд – на покриття дефіциту держбюджету.

Згідно з програмою реформ, оприлюдненою МВФ, уряд України планує знизити дефіцит держбюджету до 3% ВВП до 2016 року при врегулюванні дефіциту «Нафтогазу» до нульового рівня до 2018 року. Уряд забезпечуватиме стабільність цін при збереженні режиму гнучкого обмінного курсу, для чого до середини 2015 року буде упроваджено політику інфляційного таргетування. Реформування фінансового сектора передбачає посилення нагляду і проведення стрес-тестування банків. Критичними елементами програми, на думку Фонду, є перетворення у сфері держзакупівель, податкового адміністрування, боротьби з відмиванням грошей і з корупцією.

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МВФ допускає падіння гривні до 12-13 грн/дол.

Курс гривні до долара на рівні 10,5-11,0 грн/дол. є економічно обгрунтованим, але можливе подальше знецінення гривні до рівня 12-13 грн/дол. у разі нових зовнішніх потрясінь.

Про це йдеться у програмі «стенд-бай» Міжнародного валютного фонду для України, схваленій керівництвом Фонду 30 квітня і опублікованій на офіційному сайті МВФ.

У документі наголошується, що стандартні кількісні методи оцінки на базі ефективної процентної ставки дають підстави вважати, що гривня рухається до свого фундаментально обгрунтованого курсу.

«Результати аналізу по трьох підходах означають, що курс гривні на рівні 10,5-11,0 грн/дол. достатньо близький до фундаментального», - йдеться у документі.

Водночас, фонд не виключає подальшого знецінення гривні до рівня 12-13 грн/дол. у разі нових зовнішніх потрясінь.

«Нові зовнішні потрясіння, зокрема зміна цін на імпортований газ або зміни в торгових відносинах з Росією і ЄС можуть змінити дефіцит поточного рахунку (платіжного балансу - УНІАН), що лежить в основі, і пересунути цю оцінку до рівня 12-13 грн/дол.», - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив дворічну програму «стенд-бай» для України в обсязі 17,01 млрд дол. США (800% квоти) з негайним наданням 3,19 млрд дол. у рамках виключної компетенції Фонду, при цьому подальші виплати залежатимуть від даних оглядів за критеріями ефективності.

За словами міністра фінансів України Олександра Шлапака, перший транш МВФ у рамках кредитної програми може надійти вже 5-8 травня, зокрема близько 1 млрд дол. будуть направлені у резерви НБУ, 2 млрд – на покриття дефіциту держбюджету.

Нагадаємо, що в лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Станом на понеділок, 14 квітня, офіційний курс гривні досяг пікового значення - 12,98 грн/дол., таким чином, з початку року гривня девальвувала до долара США більш ніж на 60%. Після цього гривня почала планомірно зміцнюватися, і сьогодні, 5 травня, НБУ встановив курс гривні до долара на рівні 11,40 грн/дол.

Експерти очікують подальшого зміцнення гривні завдяки підтримці Міжнародного валютного фонду й інших міжнародних організацій у разі продовження активних заходів Нацбанку проти валютних спекулянтів і стабілізації політичної ситуації в країні.

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Долар на закритті міжбанку зріс до 11,85 грн

У понеділок, 5 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,4000/11,8000, на 12:00 звузився спред до 11,5000/11,8000. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,6500/11,8500, повідомляєІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,8140/16,3715, на 12:00 ціни пішли вгору до 15,9535/16,3755. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 16,1615/16,4450.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3181/0,3292, на 12:00 ціни підвищилися до 0,3210/0,3294. На закриття торгів ціни досягли рівня 0,3238/0,3295.

У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35,8175 (+0.1875).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3865/1,3885.

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Україна готова випустити ПДВ-облігації на 16,7 млрд гривень - МВФ

Можливий обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики, які будуть використані в якості інструменту для погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) підприємствам і організаціям, становитиме 16,7 млрд грн.

Про це йдеться у спеціальному дослідженні МВФ щодо України, текст якого розміщений на сайті організації.

«Уряд, акумулювавши наявну на кінець 2013 року заборгованість, готовий випустити ОВДП на 16,7 млрд грн (1,1% ВВП). Папери будуть виключно ринковим інструментом з відповідною процентною ставкою», - йдеться в дослідженні.

Як повідомляв УНІАН, про можливість випуску ПДВ-облігацій наприкінці лютого 2014 року заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він наголошував, що йдеться не про казначейські векселі, а про повноцінні внутрішні державні зобов'язання.

Перший випуск паперів міг відбутися вже до кінця квітня на умовах аналогічних випусків 2004 і 2008 років. Проте пізніше міністр фінансів України Олександр Шлапак повідомив, що випуск перенесено на середину травня.

Представники бізнесу вже звернулися до Кабміну з проханням установити купон за такими облігаціями на рівні 10% та надати власникам ПДВ-облігацій право використовувати папери в якості застави за кредитами та операціями прямого РЕПО.

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"Укрзалізниця" пускає поїзди в обхід Слов'янська та Краматорська

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») уточнила маршрут курсування 17 пар пасажирських поїздів у внутрішньому й міжнародному сполученнях через Краматорськ і Слов'янськ, продаж на які був раніше скасований у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху поїздів терористами на двох ділянках Донецької залізниці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, 17 пар поїздів курсуватимуть за зміненим маршрутом через ділянку Красноармійськ - Павлоград - Лозова, а продаж квитків на поїзди зі станцій, які вони не проходитимуть, скасовано до введення нового графіка руху.

Як уточнили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці", деякі поїзди курсують за заданими маршрутами згідно з графіком, а деякі прибувають на станції призначення із запізненням, максимальна затримка поїздів у напрямку зі сходу України становить до чотирьох годин.

"Усім пасажирам, які звернулися до залізничних кас із приводу повернення проїзних документів на поїзди, які змінили маршрут прямування, виплата здійснюється в повному обсязі без утримання комісійних зборів. Повернення посадочних документів, оформлених через Інтернет, та електронних проїзних документів здійснюється тільки в квиткових касах", - підкреслили в прес-службі.

Крім того, також було припинено рух приміських поїздів на ділянці від Донецька до станції Лозова Південної залізниці. Так, 4 травня з 52 приміських поїздів було скасовано 33 поїзди і 19 поїздів змінили маршрути проходження. 5 травня з 52 приміських поїздів - 34 поїзди було скасовано і 18 поїздів змінили маршрути курсування.

«Укрзалізниця» просить своїх пасажирів при плануванні поїздки залізничним транспортом звертатися за уточнюючою інформацією до залізничних кас і довідкових служб вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» повідомила про закриття продажу квитків на 17 пар поїздів у внутрішньому й міжнародному сполученнях із 1 травня у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху на перегонах Слов'янськ - Шпичкине і Красний Лиман - Форпостна.

У середині квітня озброєні особи почали захоплювати адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

2 травня в Слов'янську терористи захопили пост електричної централізації та заблокували рух поїздів на ділянці Лозова - Ясинувата, внаслідок чого на Донецькій та Південній залізницях було змінено маршрут курсування 45 поїздів, зокрема - 28 поїздів було скасовано.

3 травня 48 приміських поїздів змінили маршрути проходження, зокрема - 29 поїздів було скасовано.

Станом на 5 травня закрито рух поїздів на ділянці Лозова – Слов'янськ - Дружківка і Форпостна - Красний Лиман у напрямах Букіне – Ізюм - Харків і Тропа - Куп’янськ.

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Понад $1 млрд від МВФ піде у резерви Нацбанку

Понад 1 млрд дол. із першого траншу Міжнародного валютного фонду будуть зараховані до золотовалютних резервів Національного банку України, що дасть змогу зміцнити фінансову систему і посилити стабільність національної валюти, повідомили УНІАН у прес-службі НБУ з посиланням на заяву голови Нацбанку Степана Кубіва.

Глава НБУ нагадав, що Україна одержить перший транш від МВФ в обсязі 3,19 млрд дол. вже найближчими днями.

«Ця програма відкриває нові можливості для ширшої фінансової підтримки міжнародних фінансових інституцій», - сказав Кубів і зазначив, що надходження коштів від міжнародного співтовариства стане позитивним сигналом для іноземних інвесторів і вітчизняної бізнес-спільноти, що сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату і посиленню стабільності національної валюти.

«Спільні зусилля фахівців Національного банку, уряду України і Міжнародного валютного фонду уможливили отримання такої фінансової підтримки МВФ, - додав Кубів. - Ми усвідомлюємо всю повноту нашої відповідальності і ставимо перед собою амбітні завдання, серед яких реформування фінансового сектора і забезпечення надійної, прозорої і стабільної роботи банківської системи України, що, у свою чергу, допоможе нашій країні продемонструвати в недалекому майбутньому стійке економічне зростання».

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив дворічну програму надання допомоги Україні «стенд-бай» в обсязі 17,01 млрд дол. США (800% квоти) з негайним наданням 3,19 млрд дол. у рамках виключної компетенції Фонду. При цьому подальші виплати залежатимуть від даних оглядів за критеріями ефективності.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Станом на понеділок, 14 квітня, офіційний курс гривні досяг пікового значення - 12,98 грн/дол. Таким чином, з початку року гривня девальвувала до долара США більш як на 60%. Після цього гривня почала планомірно зміцнюватися, і сьогодні, 5 травня, НБУ встановив курс гривні до долара на рівні 11,40 грн/дол.

Експерти очікують подальшого зміцнення гривні завдяки підтримці Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних організацій при продовженні активних заходів Нацбанку проти валютних спекулянтів і стабілізації політичної ситуації в країні.

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 квітня 2014 року становили 15,086 млрд дол.

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Продажі нових автомобілів в Україні продовжують падати

Продажі легкових автомобілів в Україні на первинному ринку в січні-квітні цього року впали на 39% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 46 974 штук, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Укравтопром».

У повідомленні сказано, що частка нових автомобілів у загальній кількості вперше поставлених на облік автомобілів із січня по квітень становить 97%, або 45 781 одиниць.

Продажі нових легкових автомобілів у квітні впали порівняно з квітнем минулого року на 71%, а порівняно з березнем 2014 року – на 29%, до 7 944 одиниць, із яких 7 765 штук (98%), - нові автомобілі.

За даними асоціації, лідером продажів серед вперше поставлених на облік автомобілів у квітні стала китайська марка Geely, що реалізувала 964 машин, що на 52,8% менше, ніж у квітні 2013 року. На другому місці японська Тоyota – 913 штук (-51,4%). Запорізький автомобілебудівний завод зайняв третій рядок рейтингу – 775 одиниць (-44,5%). Четверте й п'яте місце займають корейські марки Hyundai - 382 авто (-86%) і KIA - 326 авто (-85,5%).

Як повідомляв УНІАН, продажі нових автомобілів за підсумками 2013 року зайняли дві третини від загального обсягу первинного авторинку й становили 232,894 тис. одиниць. Із них легкових автомобілів продано 213,322 тис. штук, комерційних – 16,393 тис., автобусів – 3,179 тис.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.

УНІАН