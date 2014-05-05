Анонс на 6 травня

* Відбудеться розширена нарада з питань децентралізації виконавчої влади за участю представників органів місцевого самоврядування Волинської, Донецької, Луганської та Львівської областей під головуванням віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Володимира Гройсмана.

* Прес-конференція на тему: «Попередні підсумки деклараційної кампанії 2014». Організатор - Міністерство доходів і зборів України . Учасники: Віктор Косарчук, директор Інформаційно-комунікаційного департаменту; Сергій Наумов, заступник директора Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб - начальник управління адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб; Олександр Ревчук, заступник директора Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб - начальник управління контрольно-перевірочної роботи доходів і зборів з фізичних осіб.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63