США виключили Україну зі списку основних світових "піратів"

Торгове представництво США (USTR) виключило Україну зі «Списку 301», до якого входять країни, що є основними порушниками прав інтелектуальної власності в світі, повідомляється в щорічному звіті відомства.

Згідно зі звітом, у USTR залишилися претензії до України щодо системи збору авторських відрахувань, використання неліцензійного програмного забезпечення держорганами й загального поширення піратства в країні, проте торгове представництво тимчасово призупинило застосування санкцій щодо України.

«У зв'язку з нинішньою політичною ситуацією в Україні, ніяких дій щодо неї зроблено не буде», - зазначається в звіті.

Як повідомляв раніше УНІАН, у травні 2013 року Торгове представництво США в щорічному «Списку 301» поставило Україну на перше місце за порушенням прав інтелектуальної власності.

У лютому 2014 року USTR внесло до списку порушників авторського права два українські інтернет-сервіси зі зберігання й обміну інформацією - еx.ua і еxtratorrent.cc. До списку поширювачів піратських даних також увійшли, зокрема, українські фізичні ринки «Петрівка» і «7-й кілометр».

Довідка УНІАН. USTR координує зовнішньоторговельну політику США та займається розробкою торгового законодавства. Відомство було засновано в 1962 році і є частиною Виконавчого офісу президента США.

USTR щорічно видає список, який включає країни, що не забезпечують адекватний і ефективний правовий захист інтелектуальної власності.