США виключили Україну зі списку основних світових "піратів"

11:07, 06 травня 2014
Різне
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У травні 2013 року Торговельне представництво США поставило Україну на перше місце за порушення прав інтелектуальної власності  

США исключили Украину из списка основных нарушителей авторского права

Торгове представництво США (USTR) виключило Україну зі «Списку 301», до якого входять країни, що є основними порушниками прав інтелектуальної власності в світі, повідомляється в щорічному звіті відомства.

Згідно зі звітом, у USTR залишилися претензії до України щодо системи збору авторських відрахувань, використання неліцензійного програмного забезпечення держорганами й загального поширення піратства в країні, проте торгове представництво тимчасово призупинило застосування санкцій щодо України.

«У зв'язку з нинішньою політичною ситуацією в Україні, ніяких дій щодо неї зроблено не буде», - зазначається в звіті.

Як повідомляв раніше УНІАН, у травні 2013 року Торгове представництво США в щорічному «Списку 301» поставило Україну на перше місце за порушенням прав інтелектуальної власності.

У лютому 2014 року USTR внесло до списку порушників авторського права два українські інтернет-сервіси зі зберігання й обміну інформацією - еx.ua і еxtratorrent.cc. До списку поширювачів піратських даних також увійшли, зокрема, українські фізичні ринки «Петрівка» і «7-й кілометр».

Довідка УНІАН. USTR координує зовнішньоторговельну політику США та займається розробкою торгового законодавства. Відомство було засновано в 1962 році і є частиною Виконавчого офісу президента США.

USTR щорічно видає список, який включає країни, що не забезпечують адекватний і ефективний правовий захист інтелектуальної власності.

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