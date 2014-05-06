ТОП-10 (6 травня)

Україна при співпраці з МВФ не повинна озиратися на Росію - аналітик

Податкова і митниця України будуть щомісячно звітувати перед МВФ

Україна і ЄС разом контролюватимуть запаси газу в сховищах

Мінфін почне розміщувати «військові» облігації з 21 травня

Долар на міжбанку сьогодні зупинився на 12 гривнях

Банки відновлюють роботу відділень на сході України

"Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на більшість поїздів з 27 травня

Банки допоможуть призовникам погасити проценти і дадуть відстрочку по кредитах

В Україні підвищили пенсії сім'ям загиблих військовослужбовців

Інфляція за місяць прискорилася у 1,5 рази

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Україна при співпраці з МВФ не повинна озиратися на Росію - аналітик

Реакція Росії на відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом не повинна бути визначальною для нашої країни, оскільки вже очевидно, що колишня політика паралельного вибудовування відносин і з Заходом, і з Росією неможлива.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій Баронін.

«Реакція Росії на відновлення співпраці з МВФ не повинна бути для Києва визначальною. Сьогодні очевидно, що колишня політика паралельного вибудовування відносин і з Заходом, і з Росією вже неможлива насамперед через несприйняття її Кремлем. Москва взяла курс на знищення України як цілісної держави, тому я не бачу ніякого сенсу в тому, щоб намагатися втриматися на двох стільцях, зокрема орієнтуючись на її кредитні ресурси», - сказав Баронін.

Експерт не виключає, що отримання Україною кредитних коштів МВФ буде супроводжуватися посиленням тиску Москви у зв'язку з вимогами розрахунків за газ та сплати штрафних санкцій за газовими контрактами, і до цього потрібно бути готовими.

Водночас, Баронін наголосив, що отримання кредиту МВФ матиме вкрай позитивний вплив на економіку України. «По-перше, це поліпшення ситуації на ринках запозичень. Для України відкриваються двері до міжнародної фінансової співпраці. Вартість залучення позикових коштів як на державному, так і на корпоративному рівні буде істотно знижена. Суверенні рейтинги будуть підвищені. Це значно знизить тиск на економіку країни», - зазначив він.

По-друге, зазначив Баронін, буде стабілізовано курс національної валюти. «Якщо фінрегулятор продовжить відсікання валютних спекулянтів від міжбанку і збереже адміністративний тиск на ринок на тлі стриманості в інтервенціях, то кредит МВФ дасть можливість знизити волатильність національної валюти, зафіксувати її на економічно обґрунтованому рівні 10,8-11,5 грн/ дол., підвищити прогнозованість валютного ринку і знизити загальне боргове навантаження», - сказав він і додав, що стабілізація на макрорівні дасть можливість поліпшити ситуацію в реальному секторі економіки завдяки її пожвавленню, кредитуванню, зарубіжному інвестуванню.

Водночас, наголосив Баронін, потрібно розуміти, що кредитні кошти МВФ самі по собі не призведуть до виходу України з кризи. «Це ефективний і порівняно дешевий фінансовий інструмент, який уряд може використати для стабілізації економіки. Це важливий сигнал для зовнішніх ринків і зарубіжних інвесторів. Але його необхідно підкріплювати ефективною державною економічною політикою. Так чи інакше, необхідні фундаментальні реформи, ліквідація сепаратизму на Сході, який підриває приплив інвестицій, підвищення прозорості використання бюджетних коштів, боротьба з корупцією тощо», - сказав він.

На думку експерта, ресурси МВФ - це підтримка макрорівня, що не призначена для соціальних виплат або дотацій окремих галузей. «Ключовий напрямок - це насичення міжнародних резервів (ЗВР) або в окремих випадках - покриття бюджетного дефіциту. В даний час, на наш погляд, для України пріоритетом є наповнення ЗВР для підвищення стійкості національної валюти і зниження ризиків при виплатах зовнішніх боргових зобов'язань», - резюмував Баронін.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив дворічну програму «стенд-бай» для України в обсязі 17,01 млрд дол. США (800% квоти) з негайним наданням 3,19 млрд дол. у межах виключної компетенції Фонду, при цьому наступні виплати будуть залежати від даних оглядів за критеріями ефективності.

За словами міністра фінансів України Олександра Шлапака, перший транш МВФ у рамках кредитної програми може надійти уже 5-8 травня, зокрема близько 1 млрд дол. буде спрямовано в резерви НБУ, 2 млрд дол. - на покриття дефіциту держбюджету.

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Податкова і митниця України будуть щомісячно звітувати перед МВФ

Податкова і митна служби повинні не пізніше 25 числа кожного місяця подавати дані про отримані доходи, а також про відкладені платежі та накладені штрафи.

Міжнародний валютний фонд має намір щомісяця і щокварталу одержувати і аналізувати інформацію від Державних податкової і митної служб України, включаючи дані про зібрані податки, митні платежі і надані пільги та відшкодування.

Про це йдеться в спеціальному звіті МВФ по Україні, опублікованому на сайті організації.

«Державна податкова служба і Державна митна служба повинні не пізніше 25 числа кожного місяця подавати дані про отримані доходи, а також про відкладені платежі і накладені штрафи. Крім того, Державна податкова служба повинна щокварталу подавати звіти про надані податкові пільги із зазначенням обсягу. тривалості пільги, безпосереднього одержувача пільги, а також можливого розрахунку втрат бюджету із-за пільгового оподаткування», - йдеться в доповіді.

Крім того, щомісячними, як очікується, повинні бути доповіді податкової служби щодо стягнення та відшкодування податку на додану вартість із зазначенням не лише виплат, а й заявок від підприємств, а також із зазначенням причин відсутності або відмови у відшкодуванні податку, у разі, якщо такі матимуть місце.

«Також ми чекаємо надання щомісячних доповідей щодо загального наповнення дохрдної частини державного бюджету в частині податкових надходжень і щомісячних доповідей про виконання місцевих бюджетів», - йдеться в доповіді МВФ.

Раніше Міжнародний валютний фонд прогнозував зростання доходної частини державного бюджету України за підсумками 2014 року до 677,3 млрд грн при одночасному зростанні видаткової частини до 755,3 млрд грн, що істотно перевищує закладені урядом показники в 475,3 млрд грн і 546,2 млрд грн відповідно. Проте ці показники, як зазначали в МВФ, є досяжними в рамках програми реформ, які схвалені і проводяться урядом України та підтримані фахівцями Фонду.

МВФ є ключовим кредитором України. У ніч на 1 травня Рада директорів Фонду схвалила дворічну програму кредитування економіки України загальним обсягом 17 млрд дол., з яких 7,4 млрд дол. можуть надійти до України вже в поточному році.

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Україна і ЄС разом контролюватимуть запаси газу в сховищах

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» приєдналася до системи відображення даних AGSI+ за стандартами асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE).

«Починаючи з цього тижня інформація щодо обсягів природного газу в українськихпідземних газових сховищах (ПСГ), потужність яких становить 32 млрд кубометрів, надаватиметься з розбиттям по кожному газосховищу на щотижневій основі. Дані публікуватимуться щоп'ятниці й відображатимуть інформацію про підземні сховища України станом на середу поточного тижня», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

«Україна першою з країн, що не є членами Європейського Союзу, приєдналася до системи прозорого відображення даних GSE», - зазначається в повідомленні.

«Нафтогаз» пропонує ЄС використовувати потужності українських ПСГ. Ми маємо намір запропонувати європейським компаніям конкурентоздатні й надійні рішення щодо підземного зберігання газу», - цитує прес-служба слова голови компанії Андрія Коболєва.

Довідка УНІАН. AGSI+ в онлайн-режимі забезпечує надання щоденних даних щодо європейських ПСГ сумарним обсягом близько 79 млрд куб. м, що становить 82% технічних можливостей ПСГ ЄС.

Окрім «Нафтогазу», інформацію щодо обсягів природного газу надає 31 оператор підземних сховищ газу з 15 країн-членів Європейського Союзу.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні. В Україні знаходиться 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України й транзиту газу через її територію.

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Мінфін почне розміщувати «військові» облігації з 21 травня

Міністерство фінансів України з 21 травня почне розміщення «військових» облігацій на 100 млн грн.

Відповідний наказ №415 про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань «Військові» серії В і форми бланку сертифікату казначейського зобов'язання «Військові» серії В розміщено на сайті парламенту.

Казначейські зобов'язання випускаються однією серією В кількістю 100 000 штук номінальною вартістю 1000 грн. Термін обігу зобов'язань становить 2 роки, дата погашення — 18 травня 2016 року.

Згідно з наказом, із метою забезпечення однакового рівня прибутковості для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу збільшується залежно від дати продажу. В день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін планує випустити «військові» облігації загальним обсягом до 7 млрд грн. Папери пропонуватимуться комерційним банкам, юридичним і фізичним особам.

Зокрема, на початку квітня Мінфін повідомляв про наміри випустити держпапери для фінансування потреб Збройних сил України на загальну суму 1,1 млрд грн.

Кабінет міністрів своєю постановою від 1 квітня ц.р. доручив Міністерству фінансів України випустити казначейські зобов'язання «Військові» на 100 млн грн із терміном обігу 24 місяці.

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Долар на міжбанку сьогодні зупинився на 12 гривнях

У вівторок, 6 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,5000/11,9000, на 12:00 ціни піднялися до 11,7000/12,0000. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,9000/12,0000, повідомляєІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,9660/16,5250, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,2895/16,7130. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 16,5830/16,7285.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3226/0,3338, на 12:00 ціни зросли до 0,3281/0,3365. На закриття торгів ціни досягли максимуму 0,3318/0,3375.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3884/86, а на 15:00 підвищилися до 1,3938/40.

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Банки відновлюють роботу відділень на сході України

Українські банки відновлюють роботу відділень на сході України.

Згідно з повідомленням прес-служби державного “Ощадбанку”, 6 травня всі відділення банку відновили роботу в Слов'янську і Краматорську. Всі установи «Ощадбанку» в Донецькій області працюють у звичному режимі.

Як повідомила прес-служба «Приватбанку», відділення банку в Луганській областізавдяки підтримці місцевої громадськості 6 травня також відновили роботу.

Прес-служба «Райфайзен Банку Аваль» повідомила, що більшість відділень банку в регіоні працюють у звичному режимі. Водночас у прес-службі зазначили, що рішення про роботу відділень на сході України переглядаються щодня.

«Так, станом на 6 травня клієнтів обслуговують 35 відділень або 60% всіх установ «Райффайзен Банку Аваль» в Донецькій області. Рівень доступності банкоматної мережі в цій області становить 94%. Щодо Луганської області, то тут у звичному режимі функціонують 22 відділення, що становить 85% установ «Райффайзен Банку Аваль» в цій області, 91% банкоматів тут працюють без збоїв», - йдеться в повідомленні банку.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня з метою гарантування безпеки персоналу і клієнтів у період активної фази АТО на сході України, українські банки припиняли роботу деяких відділень.

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"Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на більшість поїздів з 27 травня

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відновила попередній продаж квитків на більшість поїздів, які курсують територією України з 27 травня 2014 року, призупинений 11 квітня у зв'язку з необхідністю внесення коригувань до графіка руху поїздів на 2014-2015 роки.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Після узгодження графіка руху із залізничними адміністраціями сусідніх країн "Укрзалізниця" розпочала попередній продаж квитків на поїзди, які відправляються в рейс із 27 травня. Рішення про відкриття попереднього продажу квитків було узгоджене з Російськими залізницями (РЗ) і з дочкою РЗ "Федеральною пасажирською компанією", - зазначається в повідомленні.

Згідно з повідомленням, станом на 6 травня вже відкрито попередній продаж квитків на 157 поїздів, які відправляються в рейс із 27 травня по 1 червня. Зокрема, продаж квитків відкрито на 131 поїзд, що курсує у внутрішньому сполученні, і на 26 поїздів, які курсують у сполученні з країнами СНД.

За даними прес-служби, телеграма від керівництва РЗ щодо погодження графіка руху й відкриття продажів надійшла на адресу "Укрзалізниці" 30 квітня цього року.

Крім того, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 135 поїздів, які відправляються в рейс, починаючи з 1 червня - після введення графіка руху поїздів на 2014-2015 роки, зокрема на 114 поїздів, що курсують у внутрішньому сполученні, і на 21 поїзд у міжнародному сполученні.

Попередній продаж квитків на поїзди, які відправлятимуться в рейс після 27 травня і курсуватимуть через територію України, також відкрила РЗ.

Крім того, на всі поїзди зменшено термін реалізації попереднього продажу квитків із 45 до 30 діб до передбачуваної дати відправлення поїзда.

Як уточнили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці", питання про відкриття попереднього продажу квитків на поїзди, що курсують у напрямку АР Крим і назад, поки залишається невирішеним.

"За відкриттям продажу квитків пасажири можуть стежити за допомогою системи booking.uz.gov.ua або уточнювати інформацію в залізничних касах", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня "Укрзалізниця" заявила про тимчасове призупинення попереднього продажу квитків на поїзди, які курсують із материкової частини України до анексованого Росією Криму, з 27 травня 2014 року у зв'язку з неузгодженим із відомством рішенням самопроголошеного держпідприємства "Кримська залізниця" про коригування розкладу руху поїздів у графіку на 2014-2015 роки.

Пізніше відомство заявило про наміри зберегти найпопулярніші серед туристів маршрути поїздів між материковою Україною і Кримом.

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Банки допоможуть призовникам погасити проценти і дадуть відстрочку по кредитах

Національний банк України за участю банківських об'єднань і банків запропонував кілька можливих варіантів допомоги у відповідь на звернення Кабінету міністрів і генерального штабу Збройних сил про допомогу призовникам у погашенні кредитів на період оборони країни, повідомляється на сайті НБУ.

У повідомленні зазначається, що керівництво й трудовий колектив Нацбанку, а також інші представники банківської системи, підтримали звернення керівництва держави та армії й готові надати допомогу в обслуговуванні кредитів захисникам української землі та народу.

Зокрема, банкіри запропонували компенсацію відсотків за кредитами, часткове погашення відсотків і відстрочення погашення кредитів. При цьому вид допомоги буде обрано для кожного окремого випадку.

Нацбанк повідомив, що допомоги потребують близько 2500 військовослужбовців, які не мають можливості обслуговувати кредити вчасно і в повному обсязі, оскільки проходження військової служби відбувається в польових умовах.

Як повідомляв УНІАН, згідно з указом в.о. президента України "Про часткову мобілізацію" № 4466, схваленим Верховною Радою України 17 березня, в Україні оголошено часткову мобілізацію у зв'язку з різким ускладненням внутрішньополітичної ситуації, втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруженості в Криму та місті Севастополі.

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В Україні підвищили пенсії сім'ям загиблих військовослужбовців

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення зміни до статті 36 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (щодо пенсії в разі втрати годувальника) (№ 2124).

Як повідомляє сайт парламенту, законопроектом пропонується призначати членам сімей військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які загинули (померли) при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), пенсії у зв'язку з втратою годувальника у розмірі 70% грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника.

Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім'ї, пенсію пропонується призначати у розмірі 90% грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподілятиметься між ними рівними частками, але не менше ніж 40% на кожного непрацездатного члена сім'ї.

У таких же розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків.

Проектом також пропонується встановити, що особи, яким раніше призначено пенсії в разі втрати годувальника відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають право на перерахунок пенсій.

Якщо внаслідок перерахунку розмір пенсії або виплачуваної її частини зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

Крім того, Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" (щодо отримання пенсій та іншого грошового забезпечення)" (№ 4819).

Як повідомляє сайт парламенту, законом усунуто протиріччя та впорядковано терміни і поняття, які застосовуються в законодавчих актах України, а також врегульовано питання щодо отримання пенсій та іншого грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ та інших осіб, які знову прийняті на службу до органів внутрішніх справ під час часткової чи загальної мобілізації в особливий період.

Так, частину 3 статті 2 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" викладено в новій редакції, згідно з якою "пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим законом у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період до Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення зі служби таких осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийому на службу до дня демобілізації або звільнення. Якщо новий розмір пенсії у цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного прийому на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призиву або прийняття".

Законом також доповнено статтю 2 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" новою частиною щодо порядку отримання пенсій особами, прийнятими на службу на посади рядового і начальницького складу підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення органів внутрішніх справ.

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Інфляція за місяць прискорилася у 1,5 рази

Інфляція в Україні в квітні порівняно з березнем 2014 року становила 3,3% і таким чином прискорилася порівняно з попереднім місяцем у 1,5 рази, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, в річному вираженні (проти квітня 2013 року) інфляція прискорилася до 6,9%, з початку 2014 року (квітень 2014 року до грудня 2013 року) - до 6,4%.

З урахуванням тимчасової окупованої території Автономної республіки Крим і м. Севастополя Держстат наводить вищі оцінки зростання споживчих цін в Україні: у квітні порівняно з березнем ціни зросли на 3,4%, з початку року – на 6,5%. Зокрема, на продукти харчування ціни зросли на 4,4% і 8,8%, відповідно.

Як повідомляє Держстат, у квітні проти березня 2014 року найбільше подорожчали паливо і масла - на 18,1% (проти квітня 2013 року - на 33,6%), овочі - на 14,3% (32,4%), фрукти - на 13,5% (11,4%), фармацевтична продукція - на 9,1% (16,2%), цукор - на 7% (58,8%), риба і продукти з риби - на 6,5% (9%).

Зниження цін зафіксоване лише на яйця - на 7,6% (зростання на 9,8%), гарячу воду і опалення – на 2,1% (1,8%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні порівняно з лютим 2014 року становила 2,2%, у річному вираженні (проти березня 2013 року) - 3,4%, з початку 2014 року (березень 2014 року до грудня 2013 року) - 3%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Нагадаємо, що уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції в поточному році до 16%.