Анонс на 7 травня

* Засідання Кабінету міністрів України

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Європейська Асоціація розвитку бізнесу: просимо захистити ЗМІ м. Одеса від судового свавілля та політичних репресій». 30 квітня 2014 року були здійснені спроби рейдерського захоплення і блокування роботи медіа-холдингу «100%», який є найбільшим інформаційним ресурсом Одеської області (3 новинних і суспільно-інформаційних телеканали, 8 друкованих видань, понад 90 сайтів, груп і профілів в соціальних медіа, 2 інформаційних агентства та ін). Проникнення і захоплення медіа-холдингу «100%» відбувалися через злом замків, побиття працівників, примусове блокування трансляції телесигналу та інтернет-трансляцій, примусове видалення з робочих місць співробітників, розкрадання особистого майна та майна підприємств, установку в приміщенні блокувальних арматурних решіток. Учасники: голова Всеукраїнської асоціації кредитних спілок військовослужбовців та працівників силових відомств Ростислав Гайдаєнко, президент системи підприємств AZAROV GROUP Андрій Азаров, президент Європейської асоціації розвитку бізнесу Віталій Сербуленко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Крим: урожай 2014?..» Запрошена Марія Колесник, керівник аналітичного відділу консалтингової компанії «ААА», яка розповість про сьогоднішній стан, про те, яким буде урожай в Криму цього року, і що втрачає материкова Україна.

* Прес-конференція на тему: «Попередні підсумки деклараційної кампанії 2014». Організатор - Міністерство доходів і зборів України. Учасники: Віктор Косарчук, директор Інформаційно-комунікаційного департаменту; Сергій Наумов, заступник директора Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб - начальник управління адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб; Олександр Ревчук, заступник директора Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб - начальник управління контрольно-перевірочної роботи доходів і зборів з фізичних осіб.

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