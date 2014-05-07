Анонс на 7 травня
09:42, 07 травня 2014Різне
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* Брифінг постійного представника МВФ в Україні Жерома Вашера.
* Прес-конференція на тему: «Крим: урожай 2014?..» Запрошена Марія Колесник, керівник аналітичного відділу консалтингової компанії «ААА».
* Прес-конференція на тему: «Попередні підсумки деклараційної кампанії 2014». Організатор - Міністерство доходів і зборів України.
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