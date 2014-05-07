Анонс на 7 травня

* Брифінг постійного представника МВФ в Україні Жерома Вашера. * Прес-конференція на тему: «Крим: урожай 2014?..» Запрошена Марія Колесник, керівник аналітичного відділу консалтингової компанії «ААА». * Прес-конференція на тему: «Попередні підсумки деклараційної кампанії 2014». Організатор - Міністерство доходів і зборів України. *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter