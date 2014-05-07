Киргизстан хоче відкласти вступ до Митного союзу

Прем’єр-міністр Киргизстану Джоомарт Оторбаєв заявляє, що його уряд прагне відкласти вступ до Митного союзу під керівництвом Росії.

Як повідомляє "Радіо Свобода", сьогодні в Бішкеку Оторбаєв зазначив, що киргизька делегація на чолі з заступником міністра економіки Данілом Ібраєвим зараз перебуває у Москві та проводить переговори з російським урядом щодо можливості відкласти вступ Киргизстану до Митного союзу на один рік.

Оторбаєв додав, що план вступу Киргизстану до Митного союзу ще не готовий.

За словами прем’єра Киргизстану, уряд найближчим часом підготує план і виставить його на публічне обговорення.

Також він зазначив, що як тільки план буде схвалений киргизьким народом і схвалений урядом, його надішлють на затвердження державам-членам Митного союзу – Росії, Казахстану й Білорусі.

Раніше Оторбаєв заявляв, що приєднання до Митного союзу під проводом Росії є «правильним кроком» для його країни і допоможе вирішити багато економічних та соціальних проблем.

Керівники Росії сподівалися, що до 2015 року внаслідок приєднання колишніх радянських республік Митний союз стане Євразійським економічним простором за зразком ЄС.

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