Анонс на 8 травня

* Прес-конференція на тему: «Нафтогаз - Газпром. Арбітраж за контрактом на постачання газу: підстави, ймовірні результати, процедура». Учасники: М. Гончар, директор енергетичних програм Центру «Номос»; Д.Курдельчук, президент Української іноземної юридичної колегії; О.Чалий, президент Міжнародної консалтингової компанії Grand Thornton; О.Малиновський, партнер Міжнародної консалтингової компанії Grand Thornton.

* Прес-конференція на тему "Попередні підсумки деклараційної кампанії 2013 року". Учасники: директор інформаційно-комунікаційного департаменту Міністерства доходів і зборів України В.Косарчук, заступник директора Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб - начальник управління адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України С.Наумов, президент благодійного фонду, співачка В.Наталья, заслужений артист України В.Павлик, український поп - і реп-співак О.Потапенко.

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