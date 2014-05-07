ТОП-10 (7 травня)

МВФ перерахував Україні перший транш кредиту на $3,2 млрд

МВФ: Україна має право використовувати кредит для оплати газу

В Україні спростили реєстрацію прав на збудоване до 1992 року житло

Більше половини українців готові жити з економічними труднощами - опитування

Долар на закритті міжбанку впав до 11,95 грн

Золотовалютні резерви НБУ скоротилися на $860 млн

Україна в квітні подвоїла імпорт російського газу

Киргизстан хоче відкласти вступ до Митного союзу

МВФ дає Україні кредит під 3% річних

Яценюк хоче завантажити підприємства Східної України держзамовленнями

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МВФ перерахував Україні перший транш кредиту на $3,2 млрд

Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш кредиту в об'сязі 3,19 млрд дол. у рамках виконання раніше схваленої дворічної програми співробітництва, повідомили УНІАН у прес-службі Національного банку України.

«Так, ми одержали транш 3,19 млрд», - повідомили в прес-службі, відповідаючи на запит агентства.

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Раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак зазначав, що Україна чекає перший транш кредиту в період з 5 по 8 травня.

Дворічну програму співробітництва між Україною і МВФ в обсязі 17 млрд дол. було схвалено радою директорів фонду в ніч на 1 травня.

МВФ є ключовим кредитором України. Активні переговори з Фондом були відновлені із зміною уряду – в березні поточного року. Нова дворічна програма співробітництва є безпрецедентною за обсягами кредитування для України. У той же час, умови отримання кредиту є жорсткими: у поточному році МВФ має намір тричі провести оцінку економічних перетворень в країні, яка включатиме не лише моніторинг ситуації, а й також аналіз результатів роботи ключових міністерств і відомств, включаючи Мінфін, Нацбанк, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Державну податкову і Митну служби. Також МВФ проаналізує ефект вже ухвалених урядом рішень про підвищення тарифів на газ і тепло для населення, перехід на політику гнучкого валютного курсу, зміну підходів і організації в системі державних закупівель.

У разі, якщо МВФ визнає результати роботи уряду в частині проведення економічних реформ задовільними, Україна зможе за підсумками 2014 року одержати від МВФ у цілому 7,4 млрд дол., а також розмістити державні бонди на загальну суму 3 млрд дол. Крім того, Україна дістане доступ до міжнародної фінансової допомоги, яка вже обіцяна урядами країн Євросоюзу, США і Японії, а також міжнародними фінансовими організаціями, включаючи Світовий Банк і Європейський Банк реконструкції та розвитку.

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МВФ: Україна має право використовувати кредит для оплати газу

Програма кредитування економіки України, схвалена Радою директорів Міжнародного валютного фонду, дозволяє уряду України виконувати свої боргові зобов'язання, в тому числі розраховуватися з російським монополістом «Газпромом» за спожитий газ.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Києві заявив глава представництва Фонду Жером Ваше.

«Програма сформована таким чином, що вона дозволяє уряду виконувати свої зобов'язання, в тому числі щодо газу», - сказав Ваше.

Раніше офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов зазначав, що заборгованість України за російський газ, за попередніми даними, на 30 квітня становить 3,492 млрд дол.

У той же час, міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан зазначав, що Україна не буде розраховуватися з боргами за умови діючих цін на паливо.

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В Україні спростили реєстрацію прав на збудоване до 1992 року житло

Виконуючий обов’язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав закони «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо особливостей державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна, закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року».

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 квітня ухвалила відповідний закон.

Стаття 19 Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" доповнюється положенням, відповідно до якого для здійснення державної реєстрації прав власності, з подальшою видачею відповідного свідоцтва про право власності, на об’єкти, що розташовані на територіях сільських рад, які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, проведення технічної інвентаризації не потребується.

Документом, що замінює технічний паспорт, у разі його відсутності, є виписка з погосподарської книги, яка надається виконавчим органом сільських рад (у разі, якщо такий орган не створений – сільським головою) або відповідною архівною установою.

Для здійснення державної реєстрації прав власності зазначених об’єктів нерухомості документами, що посвідчують речові права на земельні ділянки під такими об’єктами, можуть також вважатися рішення відповідної сільської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність.

Державна реєстрація прав власності, з подальшою видачею відповідного свідоцтва про право власності, на об’єкти, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, та на які раніше не здійснювалась державна реєстрація прав власності, для осіб, за якими закріплені особові рахунки у погосподарських книгах відповідних сільських рад, здійснюється на підставі поданої заяви та виписки із зазначених книг, наданої виконавчим органом сільських рад (у разі, якщо такий орган не створений – сільським головою) або відповідною архівною установою, а також інших документів, визначених у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

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Більше половини українців готові жити з економічними труднощами - опитування

Більше половини українців готові жити з економічними труднощами, якщо це призведе до покращення їхнього життя в майбутньому. Кількість тих, хто готовий миритися з економічними негараздами за місяць зросла на 12%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», озвучені директором групи Олексієм Антиповичем під час прес-конференції.

Згідно з результатами дослідження, більше половини опитаних - 52% - однозначно або скоріше готові жити з певними економічними труднощами сьогодні, якщо це призведе до покращення їхнього життя в майбутньому, 42% скоріше не готові до цього, 7% - не визначилися.

При цьому кількість тих, хто готовий миритися з тимчасовими труднощами збільшилася на 12% у порівнянні з березнем, водночас зменшилась кількість тих, хто не готовий до економічних негараздів.

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Найбільш терплячими до економічних проблем виявилися мешканці заходу – 84%, півночі – 72% і центру – 56%. Не готові до таких труднощів, в основному, на Донбасі і півдні країни, виборці кандидатів у президенти від Партії регіонів Михайла Добкіна, лідера КПУ Петра Симоненка і позафракційного народного депутата Сергія Тігіпка.

На думку 44% респондентів, великі підприємства, які належать олігархам, ватро націоналізувати, 36% вважають за необхідне проведення об’єктивного розслідування і повернення державі лише незаконно отриманих підприємств.

Дослідження проведене соціологічною службою «Рейтинг» 25-30 квітня 2014 року серед населення України віком від 18 років, вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення, вибіркова сукупність 2 000 респондентів, похибка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

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Долар на закритті міжбанку впав до 11,95 грн

У середу, 7 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара підвищилися до 11,8000/11,9500 грн/дол. проти 11,9000/12,3000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на закриття торгів підвищилися до 16,4355/16,6505 грн/євро проти 16,5535/17,1160 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3910/1,3930.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів підвищилися до 0,3321/0,3391 грн/рубль проти 0,3349/0,3462 грн/рубль, на 12:00.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 6 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,9000/12,0000 грн/дол., щодо євро - на рівні 16,5830/16,7285 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,3322/0,3434 грн/рубль.

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Золотовалютні резерви НБУ скоротилися на $860 млн

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 травня 2014 року становили 14,226 млрд дол., що на 5,7%, або на 859,7 млн дол., менше показника на 1 квітня в 15,086 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, з початку поточного року резерви скоротилися на 30,3%, або на 6,19 млрд дол.

На 1 травня резерви в іноземній валюті становили 12,420 млрд дол., резервна позиція в МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 28,5 млн. дол., золото – 1,777 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України на 1 квітня 2014 року становили 15,086 млрд дол., що на 2,47%, або на 382 млн. дол., менше за показник на 1 березня в 15,462 млрд дол.

У 2013 році резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол., – до 20,416 млрд дол.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи щодо валютних спекулянтів.

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Україна в квітні подвоїла імпорт російського газу

“Збільшення обсягів надходження до України пов'язане з початком сезону закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ), де станом на 05.05.2014 року вже є близько 9 млрд куб. м», - йдеться в повідомленні оператора ГТС України, держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії Gaz System, яка керує газотранспортною системою Польщі,німецька RWE в квітні поставила Україні через Польщу близько 60 млн. кубометрів газу.

Також у повідомленні «Укртрансгазу» наголошується, що в січні-квітні 2014 року в ГТС надійшло 8,7 млрд куб. м імпортного газу, що на 2 % більше фактичних показників 2013 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2013 році скоротила імпорт газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Як відомо, після зміни української влади в лютому поточного року, Росія прийняла рішення анулювати всі досягнуті раніше газові домовленості. Тому з 1 квітня ціна на російський газ для України становить близько 480 дол. за тис. кубометрів.

Позиція України полягає в тому, що вона готова платити за російський газ 268,5 дол. за тис. кубометрів, як домовлено при президентстві Януковича. Борг України за російський газ збільшується з місяця в місяць і на сьогодні досягає близько 3,5 млрд дол.

Віднедавна, після загострення відносин України і Росії, переговорний процес перемістився на міжнародний рівень за участю європейських посередників. Перша тристороння зустріч Росії, України і ЄС другого травня в польській столиці Варшаві не принесла жодних результатів.

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Киргизстан хоче відкласти вступ до Митного союзу

Прем’єр-міністр Киргизстану Джоомарт Оторбаєв заявляє, що його уряд прагне відкласти вступ до Митного союзу під керівництвом Росії.

Як повідомляє "Радіо Свобода", сьогодні в Бішкеку Оторбаєв зазначив, що киргизька делегація на чолі з заступником міністра економіки Данілом Ібраєвим зараз перебуває у Москві та проводить переговори з російським урядом щодо можливості відкласти вступ Киргизстану до Митного союзу на один рік.

Оторбаєв додав, що план вступу Киргизстану до Митного союзу ще не готовий.

За словами прем’єра Киргизстану, уряд найближчим часом підготує план і виставить його на публічне обговорення.

Також він зазначив, що як тільки план буде схвалений киргизьким народом і схвалений урядом, його надішлють на затвердження державам-членам Митного союзу – Росії, Казахстану й Білорусі.

Раніше Оторбаєв заявляв, що приєднання до Митного союзу під проводом Росії є «правильним кроком» для його країни і допоможе вирішити багато економічних та соціальних проблем.

Керівники Росії сподівалися, що до 2015 року внаслідок приєднання колишніх радянських республік Митний союз стане Євразійським економічним простором за зразком ЄС.

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МВФ дає Україні кредит під 3% річних

Процентна ставка за наданим Україні кредитом МВФ на суму 17,1 млрд дол., перший транш якого в розмірі 3,2 млрд дол. 7 травня надійшов до України, становить 3% річних, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, умовою надання кредиту є також виплата ставки одноразової комісії (за резервування коштів), що становить 0,15 % і повертається пропорційно отриманим коштам, і ставки сервісного збору - 0,5% від суми траншу.

Також повідомляється, що протягом пільгового періоду - 3 роки, здійснюється щоквартальна виплата відсотків за отриманими траншам, погашення основної суми здійснюється рівними частинами щоквартально протягом наступних 2-х років.

Мінфін також зазначив, що частина отриманого першого траншу в розмірі близько 2 млрд дол. буде використана на підтримку державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш кредиту в обсязі 3,19 млрд дол. в рамках виконання раніше схваленої дворічної програми співпраці.

Дворічна програма співпраці між Україною і МВФ, що передбачає кредитування економіки України в обсязі 17 млрд дол., була схвалено радою директорів Фонду в ніч на 1 травня поточного року.

МВФ є ключовим кредитором України. Активні переговори з Фондом були відновлені зі зміною уряду - в березні поточного року. Нова дворічна програма співпраці є безпрецедентною за обсягами кредитування для України.

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Яценюк хоче завантажити підприємства Східної України держзамовленнями

Кабінет міністрів України зобов’язаний завантажити державні підприємства на східній Україні державними замовленнями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виїзного засідання Кабміну, яке проходить в Харкові, заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

“Нам необхідно завантажити наші підприємства державними замовленнями. Перш за все, це стосується підприємств на східній Україні”, - сказав Яценюк.

За його словами, насамперед уряд має звернути увагу на підприємства східної України, оскільки вони орієнтовані на ринок Росії, яка й далі продовжить “закручувати гайки”. Яценюк підкреслив, що підприємства східної України “повинні почути, що уряд буде замовляти”.

За його словами, державні замовлення повинні отримати підприємства військово-промислового комплексу, інфраструктури, транспорту та машинобудування.

Яценюк також додав, що Харківський завод імені Малишева, який виробляє бронетехніку, повинен найближчим часом отримати державні замовлення. Яценюк дав доручення провести зустрічі з керівництвом підприємства та визначитися, що держава може замовити на Заводі Малишева. Яценюк додав, що профільні керівники також повинні виявити зовнішні ринки, які готові придбати продукцію Заводу ім. Малишева. Прем`єр-міністр підкреслив, що відповідальні особи протягом 10 днів зобов`язані доповісти про результат цих зустрічей.