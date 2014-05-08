ТОП-10 (8 травня)

США скасовують торгові пільги для Росії

Ще одне підприємство Фірташа призупиняє роботу через ситуацію в регіоні

Україна будує пункт обліку подачі води в Крим

Росія збирається ввести в Криму продуктові талони

В Україні залишилося тільки 2 гривневих мільярдери

Україна відмовилася визнавати названий «Газпромом» борг у $3,5 млрд

Росія вводить передоплату за поставлений Україні газ

Перший транш кредиту МВФ поповнив золотовалютні резерви до $17,3 млрд

Продан розповів, скільки газу Україна може отримати з Європи

Мінфін поліпшив дані щодо дефіциту держбюджету в першому кварталі

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США скасовують торгові пільги для Росії

Адміністрація США виключила Росію з торгової програми, що дозволяє країнам з перехідною економікою безмитно імпортувати в США певні види товарів, пише"Німецька хвиля".

Президент США Барак Обама письмово повідомив у середу, 7 травня, американський Конгрес про відповідне рішення. В його листі законодавцям, зокрема, йдеться про те, що Росія "досить далеко просунулася вперед в економічному розвиткові і поліпшила торговельну конкурентоспроможність", а значить, не потребує торгових пільги у рамках Загальної системи преференцій для країн з перехідною економікою.

Білий дім повідомив, що рішення Обами призведе до підвищення митних тарифів на російський імпорт. При цьому уряд Сполучених Штатів не пов'язує скасування торговельних пільг для Росії з політикою Кремля щодо України. Тоді як Рада національної безпеки США вважає зроблений президентом крок своєчасним.

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Ще одне підприємство Фірташа призупиняє роботу через ситуацію в регіоні

Північнодонецьке об'єднання «Азот» (Луганська обл.), яке входить в холдинг Ostchem Group українського бізнесмена Дмитра Фірташа, услід за "Концерном Стирол" (Горлівка, Донецька обл.), яке входить до того ж холдингу, призупинило все великотоннажне виробництво через загрозу безпеці співробітникам підприємства у зв'язку з неспокійною обстановкою в регіоні.

Як повідомила прес-служба концерну, тимчасово припинено випуск аміаку, карбаміду, вуглеамонійних солей та іншої продукції, звільняється аміакосховище.

У повідомленні сказано, що під час вимушеного простою персонал підприємства проводитиме діагностику і ремонт комунікацій та устаткування, фарбування устаткування, реконструкцію доріг, будівель і споруд. Також, доки підприємство не виробляє продукцію, співробітники зможуть підвищити кваліфікацію і освоїти суміжні професії в навчальному центрі «Азоту».

За даними прес-служби, весь персонал підприємства працюватиме в штатному режимі, а заробітну плату буде збережено в повному обсягу.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі в ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників. Зокрема, терористи повністю захопили владу в Слов'янську (Донецька обл.).

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

2 травня в районі Слов'янська і Краматорська силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії почалася активна фаза антитерористичної операції.

Довідка УНІАН. Північнодонецьке об'єднання «Азот» було введено в експлуатацію в 1951 році. На «Азоті» працює близько 8,7 тис. людей. Завод є одним з провідних підприємств хімічної галузі України і спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив (аміак, карбамід, аміачна селітра, калієва і натрієва селітра), органічних спиртів і кислот (оцтова кислота, метанол, формалін, спирт полівініловий, смола карбамідоформальдегідна), товарів побутової хімії, виробів з полімерів і полімерних плівок (полімерна продукція, мішки, плівка, побутова хімія), будівельних товарів (ґрунтовка, шпаклівка, фарба).

Підприємство входить до групи компаній Ostсhem – управляючої компанії, яка координує підприємства азотної хімії Group DF.

Найбільшим кінцевим акціонером «Північнодонецького об'єднання «Азот» є голова Ради директорів Group DF Дмитро Фірташ.

Північнодонецьке об'єднання «Азот» за підсумками 2013 року скоротило чистий збиток порівняно з 2012 роком на 14% - до 1,922 млрд грн.

У 2013 році Ostchem інвестував в об'єднання майже 150 млн. грн, хоча спочатку планувалося інвестувати в підприємство 450-500 млн. грн.

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Україна будує пункт обліку подачі води в Крим

У Херсонській області на Північно-Кримському каналі проводиться будівництво пункту обліку подачі води для вимірювання кількості несанкціонованого відбору води з каналу самопроголошеною кримською владою.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської облдержадміністрації з посиланням на відповідну заяву губернатора області Юрія Одарченка.

«Російські ЗМІ спотворюють значення цієї споруди. На Північно-Кримському каналі зараз дійсно споруджується пункт обліку подавання води. Але ця споруда має зовсім інший вигляд, ніж «мішки з піском», - повідомив Одарченко, коментуючи повідомлення низки кримських і російських ЗМІ про те, що Україна нібито почала будувати греблю на Північно-Кримському каналі для повного перекриття подачі води в Крим.

Такі повідомлення Одарченко назвав недостовірними.

Він наголосив, що мета будівництва цього пункту полягає зовсім не в тому, аби перекрити подавання води на територію Криму, а в тому, аби зміряти, скільки води самопроголошена влада Криму забирає несанкціоновано.

Як пояснив голова облдержадміністрації, коли Північно-Кримський канал був повністю під юрисдикцією української влади, необхідності в цьому Пункті обліку не було, оскільки такі споруди стояли на каналах, які подавали воду безпосередньо в суб'єкти господарювання. А сьогодні частина Північно-Кримського каналу, розташована на території півострова, захоплена невідомими людьми, які представляються козаками або представниками так званої нової влади. А основна проблема в тому, що ці люди просто не здатні кваліфіковано використовувати споруди каналу.

«Потрібно чітко розуміти, що Північно-Кримський канал це не просто русло, по якому тече вода: це дуже складна споруда, яка включає систему шлюзів, насосних станцій і т.д. Для експлуатації цієї споруди необхідна висока кваліфікація. Інакше це загрожує техногенними катастрофами», - каже Одарченко.

Він наголосив, що причиною відсутності водопостачання Криму є безвідповідальні дії самопроголошеної кримської влади. Досі немає жодних юридичних відносин між Україною і окупованим Кримом, зокрема й домовленостей на постачання води на півострів.

«Підписати будь-які домовленості з самопризначеними кримськими чиновниками досі не вдалося зовсім не тому, що Україна не хоче цього зробити. Причиною, як і раніше, залишається небажання самопроголошеної влади Криму вести переговори з Україною», - говорить Одарченко.

Як повідомлялося, на півострові склалася критична ситуація з водопостачанням Криму і особливо із зрошуванням сільськогосподарських земель.

В Адміністрації Президента України заявили, що кримська влада не намагається врегулювати з Україною питання водопостачання, а здійснює несанкціонований відбір води.

Збільшенню подачі води в Крим до запланованих в 2014 році обсягів перешкоджає відсутність договору про надання послуг водопостачання між уповноваженою від півострова особою і Управлінням Північно-Кримського каналу, повідомили в Державному агентстві водних ресурсів України.

У свою чергу кримська влада заявляє, що вона має намір розробляти видобуток підземних водних ресурсів.

Довідка УНІАН. На території Херсонської області розташований Північно-Кримський канал (ПКК) споруджений в 1961—1971 роках для зрошування земель посушливих регіонів України (Херсонської області і Криму) водами Дніпра. Починається з Каховського водосховища, доходить до Керчі. Довжина 402,6 км, максимальна пропускна спроможність 300 м/с.

У 1986 році площа зрошування становила 380 тис. га і обводнення понад 600 тис. га. Забезпечує водою Феодосію, Керч, Судак, частину сіл Ленінського району Криму, селища Сімферопольського району (Комсомольське, Гресовський), деякі райони Сімферополя.

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Росія збирається ввести в Криму продуктові талони

Міністерство промисловості і торгівлі РФ (Мінпромторг) пропонує ввести в Криму і Севастополі програму адресної продовольчої допомоги, що дозволяє державі субсидіювати покупку нужденними громадянами певних груп продуктів харчування. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, передає ІТАР-ТАСС.

Міністерство повідомляє, що за більшою частиною продукції внутрішнє виробництво півострова перевищує потреби 2,5 млн жителів і п'ятимільйонного потоку відпочиваючих. Регіон повністю забезпечений зерновими, овочами (крім картоплі) і баштанними культурами, рибопродуктами, хлібом і хлібобулочними виробами, відзначили в міністерстві.

Однак, наприклад, при збоях у роботі Північно-Кримського каналу можуть виникнути проблеми зі зрошенням полів, що викличе дефіцит сільськогосподарської продукції, підкреслили в міністерстві.

Мінпромторг повідомляє, що почав роботу з налагодження господарських зв'язків між торговими організаціями Криму і Севастополя з виробниками і постачальниками з інших російських регіонів і з території України. У міністерстві розраховують, що це дозволить стримати зростання цін на півострові і запобігти продовольчому дефіциту.

Мінпромторг РФ також запевняє, що почав роботу з налагодження зв'язків між торговими компаніями регіону з виробниками і постачальниками з інших українських регіонів і Росії. Мінтранс РФ обіцяє опрацювати способи доставки продовольства на півострів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. З того часу Россільгоспнагляд не раз повертав в Україну партії продовольства, що їхали у Крим. Крім того, на територію РФ заборонено ввезення української свинини і молочних продуктів ряду підприємств.

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В Україні залишилося тільки 2 гривневих мільярдери

Кількість гривневих мільярдерів, які задекларували одержані в 2013 році доходи в обсягу одного і більше мільярдів гривень, скоротилася порівняно з минулим роком удвічі – до двох осіб з чотирьох, повідомив під час брифінгу в Києві заступник директора департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України Сергій Наумов.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи підсумки декларативної кампанії, що пройшла в Україні з 1 січня по 1 травня, він відзначив: «Мільярдери цього року є – їх два. Це дані на 29 квітня».

При цьому Наумов не уточнив, де проживають ці громадяни, пославшись на попередність наявних даних, які вимагають додаткової перевірки.

Разом з тим, Наумов звернув увагу, що кількість людей, чий статок становить більш як мільярд гривень, більша, ніж кількість громадян, які задекларували доходи в такому обсягу. «Задекларували тільки ті доходи і лише ті (громадяни – УНІАН), хто зобов'язаний був декларувати. Відповідно до чинних норм, люди не зобов'язані декларувати свої статки – активи, майно, кількість коштів», - пояснив чиновник.

Саме тому, за його словами, сьогодні обговорюється питання про те, щоб змінити ідеологію декларування і перенести акценти не на факт отримання доходів, а на загальні дані про майновий статок. «Ми зараз обговорюємо норму про те, що обов'язковість подання декларації про майновий статок має залежати не від факту отримання доходів упродовж року, а від статку, майна, що перебуває у власності громадянина», - наголосив Наумов.

Як повідомляв УНІАН, громадяни України в рамках декларативної кампанії 2014 року, яка проходила з 1 січня по 1 травня поточного року, за попередніми даними задекларували 37,5 млрд грн доходів, одержаних в 2013 році. Кількість громадян, які задекларували більш як 1 млн. грн доходів, виросла порівняно з минулим роком на 40 осіб і становить 3380 людей.

За інформацією Міндоходів, у структурі загальних доходів громадян доходи від зарплати становили 13,9 млрд грн, від продажу рухомого і нерухомого майна – 3,9 млрд грн, від одержаного спадку і подарунків – 6,7 млрд грн, від здачі майна в оренду – 1 млрд грн, від операцій з інвестиційними активами – 1,2 млрд грн, від іноземних доходів – 1,1 млрд грн. Інші доходи становили 7,6 млрд грн. Сума заявленого до сплати податку становила 786,5 млн. грн.

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Україна відмовилася визнавати названий «Газпромом» борг у $3,5 млрд

Україна не визнає борг за природний газ у розмірі 3,5 млрд дол., що пред'являється російським газовим монополістом, компанією «Газпром», «Нафтогазу України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан на прес-конференції в Києві.

«Ми не сприймаємо такий борг», - сказав міністр.

Водночас він відмовився називати суму боргу, яку українська сторона вважає прийнятною.

«До суду, або до врегулювання ситуації, я не називатиму суму», - сказав Продан.

Також міністр зазначив, що наступного тижня, в понеділок, у Брюсселі збереться тристороння робоча група з вироблення пропозицій для вирішення газових питань ЄС, України та Росії.

Коментуючи заяву російської сторони про можливе переведення НАК «Нафтогаз України» на авансові платежі за червневі поставки газу, Продан сказав: «Ми не можемо зробити передоплату по 485 дол. за тисячу кубометрів».

Як повідомляв УНІАН, за даними «Газпрому», заборгованість України за російський газ на 30 квітня становить 3,492 млрд дол.

«Газпром» із квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тисячу кубометрів із 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу до 1 квітня 2014 року, але готова сплатити його в 10-денний термін лише після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

«Нафтогаз» уже почав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.

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Росія вводить передоплату за поставлений Україні газ

Росія, яка заявила напередодні про газовий борг «Нафтогазу» перед «Газпромом» у 3,5 млрд дол., із червня 2014 року запроваджує режим передоплати за поставлений Україні газ.

«Відповідно до пунктів 5.1.5 і 5.8 контракту на поставки газу від 2009 року між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», невиконання зобов'язань тягне за собою автоматичний перехід із 1 червня 2014 року до поставок газу в Україну в режимі передоплати», - йдеться в повідомленні міністерства енергетики РФ із посиланням на слова міністра Олександра Новака.

Згідно з повідомленням, до 16 травня 2014 року «Газпром» виставить попередній рахунок за поставки газу компанії «Нафтогаз України» в червні. Фактичні поставки здійснюватимуться в обсягах, що відповідають сумі оплати, внесеної українською стороною до 31 травня.

«Російський підхід до питання про підтримку української економіки викладено в листі президента Російської Федерації В.В. Путіна і полягає в тому, що Росія більше не може й не повинна наодинці нести тягар підтримки української економіки, надаючи їй знижки на газ й пробачаючи борги, фактично оплачуючи своїми субсидіями дефіцит у торгівлі України й країн - членів ЄС», - цитує прес-служба слова Новака.

Як зазначили в російському відомстві, 7 травня закінчився термін, до якого українська сторона повинна була сплатити за поставлений газ.

«Починаючи з березня цього року від НАК «Нафтогаз України» не надійшло жодного платежу. Загальний борг України за газ на сьогоднішній день досяг 3,508 млрд дол.», - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики Юрія Продана, Україна не визнає борг за природний газ у розмірі 3,5 млрд дол., що пред'являється російським газовим монополістом, компанією «Газпром», «Нафтогазу України».

Наступного тижня, в понеділок, у Брюсселі збереться тристороння робоча група з вироблення пропозицій для вирішення газових питань ЄС, України та Росії.

«Газпром» із квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тисячу кубометрів із 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу до 1 квітня 2014 року, але готова сплатити його в 10-денний термін лише після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

«Нафтогаз» уже почав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.

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Перший транш кредиту МВФ поповнив золотовалютні резерви до $17,3 млрд

Золотовалютні резерви Національного банку України збільшились до 17,3 млрд дол. з 14,226 млрд дол. після одержання Україною першого траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду обсягом 3,2 млрд дол., повідомили УНІАН у прес-службі Національного банку України.

«Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила надання Україні дворічного кредиту за програмою «стенд-бай» у розмірі близько 17,01 млрд дол. для підтримки програми відновлення макроекономічної стабільності країни і посилення механізмів економічного розвитку, спрямованих на забезпечення стійкого економічного зростання, - йдеться в повідомленні НБУ. – В рамках цієї програми Україні було надано перший транш кредитних коштів у розмірі 2,058 млрд СДР (3,2 млрд дол. – УНІАН), що сприяло зростанню золотовалютних резервів з початку травня нинішнього року з 14,23 млрд дол. до 17,3 млрд дол».

Раніше в Нацбанку відзначали, що золотовалютні резерви Національного банку України в квітні скоротилися до 14,226 млрд дол. за рахунок проведення платежів з погашення й обслуговуванню державного боргу в іноземній валюті. Разом з тим директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс наголосив, що перший транш в обсягу 3,2 млрд дол., виділених Україні Міжнародним валютним фондом у рамках виконання дворічної програми співпраці, буде спрямовано на стабілізацію системи державних фінансів і сприятиме отриманню Києвом додаткового пакета фінансової допомоги з боку інших фінансових організацій.

МВФ є ключовим кредитором України. Активні переговори з Фондом було відновлено із зміною уряду – в березні цього року. Нова дворічна програма співпраці є безпрецедентною за обсягами кредитування для України. Водночас умови одержання кредиту також є жорсткими: цього року МВФ має намір тричі провести оцінку економічних перетворень у країні, яка включатиме не тільки моніторинг ситуації, а й аналіз результатів роботи ключових міністерств і відомств, включаючи Мінфін, Нацбанк, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Державну податкову і Митну служби. Також МВФ проаналізує ефект вже ухвалених урядом рішень про підвищення тарифів на газ і тепло для населення, перехід на політику гнучкого валютного курсу, зміну підходів й організації в системі державних закупівель.

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Продан розповів, скільки газу Україна може отримати з Європи

Україна в 2014 році може імпортувати за реверсною схемою з Європи близько 6 млрд куб. м газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан на прес-конференції в Києві.

«Із 1 вересня за умови серйозної роботи словацького оператора ми зможемо одержувати з цієї країни до 22 млн куб. м газу на добу. Ви самі можете порахувати, до кінця року ми зможемо одержати 6-6,5 млрд куб. м газу за реверсом», - сказав він.

Міністр повідомив, що загальний імпорт природного газу в 2014 році може становити близько 27-30 млрд куб. м, як того вимагає економіка України.

При цьому Продан зазначив, що баланс природного газу на 2014 рік урядом ще не затверджено.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2013 році скоротила імпорт газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Як відомо, після зміни української влади в лютому цього року Росія ухвалила рішення анулювати всі досягнуті раніше газові домовленості. Тому з 1 квітня ціна на російський газ для України становить близько 480 дол. за тис. кубометрів.

Позиція України полягає в тому, що вона готова платити за російський газ 268,5 дол. за тис. кубометрів, як домовлено за президентства Януковича. Борг України за російський газ зростає з місяця в місяць й на сьогоднішній день досягає близько 3,5 млрд дол.

Із недавнього часу, після загострення відносин України та Росії, переговорний процес перемістився на міжнародний рівень за участю європейських посередників. Перша тристороння зустріч Росії, України і ЄС 2 травня в польській столиці Варшаві не принесла ніяких результатів.

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Мінфін поліпшив дані щодо дефіциту держбюджету в першому кварталі

Дефіцит державного бюджету України в першому кварталі 2014 року становив 4,094 млрд грн, що на 9,48%, або на 429 млн грн, менше дефіциту за підсумками січня-березня минулого року в розмірі 4,523 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Наприкінці квітня Мінфін оприлюднив статистику виконання держбюджету за підсумками першого кварталу ц.р., згідно з якою дефіцит держбюджету оцінювався в 4,133 млрд грн., і, таким чином, уточнений показник дефіциту на 39 млн грн нижчий.

За інформацією Мінфіну, показник дефіциту становив 6% річного показника згідно держбюджету на поточний роки зі змінами від 27 березня.

Також Мінфін покращив показник виконання зведеного бюджету, який, за уточненими даними, зведений із профіцитом в 496,9 млн грн., тоді як за аналогічний період минулого року – з дефіцитом у 5,683 млрд грн.

Надходження до держбюджету в першому кварталі ц.р. становили 88,803 млрд грн, що на 5,014 млрд грн, або на 6%, більше аналогічного періоду минулого року. Загальна сума доходів зведеного бюджету становила 112,208 млрд грн, що на 5,313 млрд грн, або 5%, більше показника за аналогічний період минулого року. До загального фонду держбюджету надійшло 78,376 млрд грн, що на 6,493 млрд грн, або на 9%, більше минулорічного показника.

Касові витрати держбюджету в першому кварталі ц.р. становили 92,818 млрд грн, що на 5,6%, або на 4,961 млрд грн, більше відповідного показника 2013 року. Загальна сума касових витрат зведеного бюджету становила 111,642 млрд грн, що на 0,4% або на 460,5 млн грн менше. При цьому, касові витрати загального фонду держбюджету становили 82,901 млрд грн, що більше відповідного показника 2013 року на 4,8%, або на 3,795 млрд гривень.

Також повідомляється, що в першому кварталі 2014 року погашення основної суми боргу держбюджету становило 17,252 млрд грн, зокрема внутрішнього – 15,615 млрд грн, зовнішнього – 1,637 млрд грн. Державні запозичення на фінансування держбюджету становили 16,103 млрд грн, зокрема на внутрішньому ринку було залучено 15,786 млрд грн, із зовнішніх джерел - 317,6 млн грн.

Від приватизації держмайна в першому кварталі 2014 року до держбюджету надійшло 47,7 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету за підсумками січня-лютого 2014 року становив 5,279 млрд грн, що в 2,3 раза, або на 2,945 млрд грн, більше дефіциту за підсумками січня-лютого 2013 року.

27 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», що передбачає дефіцит бюджету обсягом 68,5 млрд грн і граничний рівень державного боргу за підсумками року в 664 млрд грн або 43,6% ВВП.

УНІАН

