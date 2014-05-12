ТОП-10 (12 травня)

"Газпром" зобов'язаний до 16 травня виставити Україні рахунок з передоплати - Міненерго РФ

Попит на валюту в Росії різко зріс через агресію Путіна проти України - ЗМІ

ЄБРР допоможе Україні створити інститут бізнес-омбудсмена

Дефіцит зведеного бюджету України без урахування "Нафтогазу" становить 0%

Кабмін хоче випустити держоблігації на $2,16 млрд для погашення газових боргів

"Газпром" назвав дату відключення газу Україні. "Час припиняти панькатися" - Медведєв

Медведєв хоче, щоб Україна заплатила за газ грошима МВФ

Кабмін призупинив фінансування вітчизняної промисловості

ЄС запроваджує санкції проти кримських компаній, конфіскованих в України

Мінфін оцінює самодостатність Донецької області в 39,8%, Луганської - у 44,1%

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"Газпром" зобов'язаний до 16 травня виставити Україні рахунок з передоплати - Міненерго РФ

Російський газовий монополіст "Газпром" зобов'язаний до 16 травня виставити Україні рахунок з передоплати за майбутні поставки газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив заступник міністра енергетики Російської Федерації Анатолій Яновський на прес-конференції в Москві.

"Щодо того, чи буде виставлено рахунок з передоплати до 16 числа (травня – УНІАН), то це не просто можливість, це обов'язок, і він прописаний у контракті. Хочу наголосити, що це не те, що "Газпром" хоче чи не хоче – він зобов'язаний це зробити за умовами контракту. Інакше "Газпром" попадає з погляду російського законодавства", - сказав Яновський.

За його словами, перед поставками "Газпром" повинен сплатити митний збір до російського бюджету, здавши відповідні документи на російську митницю.

Як повідомляв УНІАН, Росія, що заявила напередодні про газовий борг «Нафтогазу» перед «Газпромом» у 3,5 млрд дол., з червня 2014 року запроваджує режим передоплати за поставлений Україні газ.

«Відповідно до пунктів 5.1.5 і 5.8 контракту на поставки газу від 2009 року між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», невиконання зобов'язань спричиняє автоматичний перехід з 1 червня 2014 року до поставок газу до України в режимі передоплати», - йдеться в повідомленні міністерства енергетики РФ з посиланням на міністра Олександра Новака.

Згідно з повідомленням, до 16 травня 2014 року «Газпром» виставить попередній рахунок за поставки газу компанії «Нафтогаз України» в червні. Фактичні поставки здійснюватимуться в обсягах, які відповідають сумі оплати, внесеній українською стороною до 31 травня.

Як зазначили в російському відомстві, 7 травня закінчився термін, до якого українська сторона повинна була сплатити за поставлений газ.

За словами українського міністра енергетики Юрія Продана, Україна не визнає борг за природний газ у розмірі 3,5 млрд дол., що пред'являється «Газпромом» «Нафтогазу України».

Цього тижня, у понеділок, в Брюсселі збереться тристороння робоча група з вироблення пропозицій для вирішення газових питань ЄС, України і Росії.

Довідка УНІАН. «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін за умови зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

«Нафтогаз» вже почав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.

газовий монополіст "Газпром" зобов'язаний до 16 травня виставити Україні рахунок з передоплати за майбутні поставки газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив заступник міністра енергетики Російської Федерації Анатолій Яновський на прес-конференції в Москві.

"Щодо того, чи буде виставлено рахунок з передоплати до 16 числа (травня – УНІАН), то це не просто можливість, це обов'язок, і він прописаний у контракті. Хочу наголосити, що це не те, що "Газпром" хоче чи не хоче – він зобов'язаний це зробити за умовами контракту. Інакше "Газпром" попадає з погляду російського законодавства", - сказав Яновський.

За його словами, перед поставками "Газпром" повинен сплатити митний збір до російського бюджету, здавши відповідні документи на російську митницю.

Як повідомляв УНІАН, Росія, що заявила напередодні про газовий борг «Нафтогазу» перед «Газпромом» у 3,5 млрд дол., з червня 2014 року запроваджує режим передоплати за поставлений Україні газ.

«Відповідно до пунктів 5.1.5 і 5.8 контракту на поставки газу від 2009 року між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», невиконання зобов'язань спричиняє автоматичний перехід з 1 червня 2014 року до поставок газу до України в режимі передоплати», - йдеться в повідомленні міністерства енергетики РФ з посиланням на міністра Олександра Новака.

Згідно з повідомленням, до 16 травня 2014 року «Газпром» виставить попередній рахунок за поставки газу компанії «Нафтогаз України» в червні. Фактичні поставки здійснюватимуться в обсягах, які відповідають сумі оплати, внесеній українською стороною до 31 травня.

Як зазначили в російському відомстві, 7 травня закінчився термін, до якого українська сторона повинна була сплатити за поставлений газ.

За словами українського міністра енергетики Юрія Продана, Україна не визнає борг за природний газ у розмірі 3,5 млрд дол., що пред'являється «Газпромом» «Нафтогазу України».

Цього тижня, у понеділок, в Брюсселі збереться тристороння робоча група з вироблення пропозицій для вирішення газових питань ЄС, України і Росії.

Довідка УНІАН. «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін за умови зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

«Нафтогаз» вже почав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.

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Попит на валюту в Росії різко зріс через агресію Путіна проти України - ЗМІ

Попит на валюту в Російській Федерації в умовах найбільшої з часів "холодної війни" кризи у відносинах Росії та Заходу через події в Україні зріс у березні поточного року до максимального значення з січня 2009 року.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані російського центробанку.

Попит на валюту у доларовому еквіваленті у березні зріс до 14,9 млрд дол., що в 1,5 разу більше, ніж у лютому.

Агентство відзначає, що такий великий попит у країні спостерігався тільки після світової фінансової кризи, що вибухнула наприкінці 2008 року, а причиною такого сплеску попиту на валюту стала заява президента Росії Володимира Путіна про можливість введення російських військ в Україну.

Росіяни також забрали з банків рекордні 6,9 млрд доларових депозитів, що становить майже половину всіх валютних банківських заощаджень.

За розрахунками агентства, російський рубль за перший квартал поточного року подешевшав до долара вже на 9%, а падіння до євро становило близько 8%.

Як повідомляв УНІАН, на початку сьогоднішніх торгів на 10.05 мск долар подорожчав на 21 копійку - до 35,25 крб. на тлі зниження вартості євро на 2 копійки - до 48,51 крб.

Росія після зміни влади в Україні в лютому поточного року у березні захопила і включила до складу РФ Крим, що спровокувало введення Заходом санкцій проти ряду російських чиновників і компаній.

На Заході вважають, що Росія також підтримує сепаратистів у південно-східних областях України, з допомогою яких хоче включити до свого складу й інші українські території, і загрожують введенням подальших санкцій за такі дії.

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ЄБРР допоможе Україні створити інститут бізнес-омбудсмена

Європейський банк реконструкції і розвитку допоможе Україні сформувати інститут бізнес-омбудсмена, створення якого визначено одним з ключових завдань спеціального Меморандуму про взаєморозуміння для української Антикорупційної ініціативи між Україною і ЄБРР, підписаного сьогодні у Києві.Як передає кореспондент УНІАН, меморандум було підписано за участю прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і президента ЄБРР Сумі Чакрабарті.

Коментуючи підписання документа, Яценюк зазначив, що створення інституту підтримки бізнесу, інституту бізнес-омбудсмена, – це вкрай важливий крок.

«Що це означає для бізнесу та інвесторів? Це означає, що у них буде незалежна людина, яка отримає право публічно звернутися до уряду, якщо будуть встановлені факти на митниці, в податковій, державних регуляторах, – там, де порушуватимуться права бізнесменів, – сказав Яценюк. – А для інвесторів це означає, що мільярдні кошти, які будуть вкладені в економіку України, використовуватимуться прозоро, а прояви корупції будуть мінімізовані. Що це означає для уряду? У уряду з'явився публічний критик і помічник».

У свою чергу, президент ЄБРР зазначив: «Я радий поставити свій підпис під меморандумом. Ми починаємо українську антикорупційну ініціативу, і ця робота була б неможливою без співпраці з усіма учасниками процесу і намірів нового уряду реалізувати ідеї, викладені в меморандумі».

За словами Чакрабарті, сьогодні не можна не враховувати усіх реалій розвитку ситуації в Україні, тому саме зараз важливо розпочати активну роботу з подолання корупції в країні заради економічного розвитку і формування сприятливого інвестиційного клімату. У зв'язку з цим формування незалежного інституту підтримки бізнесу, який акумулюватиме думку бізнесу в Україні, включаючи скарги на ведення бізнесу і пропозиції з поліпшення ділової активності, стане ключовою метою.

«Сьогодні ми хочемо не тільки бачити успішну реалізацію конкретних проектів банку в Україні. Ми хочемо бачити успіх усіх трансформацій, які Україна робить на своєму шляху, – зазначив голова ЄБРР. – Для нас Україна стала символом перетворень, які відбуваються в регіоні у цілому. Ми готові до співпраці з урядом, у нас хороша секторальна база підтримки і співпраці, і ми розвиватимемо це і далі».

Довідка УНІАН. Питання подолання корупції в Україні стало активно обговорюватися фахівцями ЄБРР у квітні 2013 року, коли до України прибула місія банку з метою проведення низки зустрічей з представниками влади і пошуку найбільш ефективних заходів боротьби з хабарництвом. Президент ЄБРР Сумі Чакрабарті тоді відзначав, що публічність у сфері антикорупційних заходів не є для банку звичним явищем, проте ситуація з корупцією в Україні досягла такого рівня, що Рада директорів ЄБРР уповноважила керівництво банку донести необхідні рішення до керівництва України.

Місія ЄБРР під час своєї роботи в Україні провела низку зустрічей з представниками влади, включаючи Міністерство доходів і зборів, де обговорювалося питання подолання корупції на митниці. Проте, незважаючи на заявлену важливість роботи, істотних і ефективних домовленостей щодо подолання корупції в Україні за підсумками 2013 року сторони так і не досягли.

У лютому 2014 року Федерація роботодавців України відзначала, що обсяг хабарів, які бізнес був змушений платити українським чиновникам, досяг показника 160 млрд грн на рік.

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Дефіцит зведеного бюджету України без урахування "Нафтогазу" становить 0%

Дефіцит зведеного бюджету, без урахування дефіциту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», у січні-квітні 2014 року становив 0%, заявив у ході брифінгу в Кабінеті міністрів міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Дефіцит зведеного бюджету - це державний бюджет, місцеві бюджети, без урахування, наголошую, дефіциту НАК «Нафтогаз», - ми маємо 0%», - сказав міністр.

Водночас, за його словами, дефіцит бюджету з урахуванням дефіциту «Нафтогазу» становить 1,5%. «З урахуванням «Нафтогазу» дефіцит становить 1,5%», - сказав Шлапак.

Також міністр повідомив, що розпис держбюджету виконано на 100,3%.

При цьому він відзначив, що виконання бюджету стало можливим завдяки допомозі Національного банку. «Якби Національний банк не підставив нам плече, ми б не виконали бюджет», - зазначив Шлапак.

Він також повідомив, що уряд продовжує повне фінансування захищених статей бюджету, включаючи фінансування витрат на оборону, але фінансування незахищених статей йде, за словами Шлапака, дещо складніше. Крім того, за інформацією міністра, бюджет продовжує кредитувати Пенсійний фонд. «Загальний розмір позик – більш як 53 млрд грн», - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держказначейства, за січень-квітень 2014 року до загального і спеціального фондів державного бюджету України надійшло 120,4 млрд грн, що на 13,5%, або на 14,3 млрд грн, більше показника за аналогічний період минулого року.

Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-березня 2014 року становив 4,133 млрд грн, що на 8,6%, або на 360 млн. грн, менше дефіциту за аналогічний період 2013 року у розмірі 4,523 млрд грн.

27 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», що передбачає скорочення прибуткової частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн - до 372,9 млрд грн і скорочення витрат на 23,8 млрд грн - до 437,8 млрд грн за дефіциту бюджету обсягом 68,5 млрд грн.

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Кабмін хоче випустити держоблігації на $2,16 млрд для погашення газових боргів

Кабінет міністрів України розглядає можливість випуску державних облігацій на суму 2,160 млрд дол. для погашення довга НАК «Нафтогаз України» за імпортований до України російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Якщо російська сторона готова продовжити до кінця року ціну у 268 дол. за тисячу кубометрів, ми погасимо борг одразу ж», - сказав Шлапак.

При цьому, кажучи про джерела коштів, Шлапак підкреслив: «У бюджеті вже передбачена сума, яку ми могли б залучити. Йдеться про випуск облігацій на суму 2,160 млрд дол. Це те, чим ми можемо розрахуватися».

За словами міністра, йдеться про урядові облігації. «Це стара схема, коли ми своїми облігаціями поповнюємо статутний капітал «Нафтогазу», він їх продає на відкритому ринку, одержує кошти і цими коштами розраховується», - сказав Шлапак.

Він також назвав «політичною» виставлену Україні ціну в 485 дол. за газ з боку «Газпрому».

«Ми не приймаємо ціну в 485 дол. за газ і вважаємо її політичною», - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати усі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу у 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів.

«Нафтогаз» вже почав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.

Водночас на початку травня «Газпром» заявив про те, що борг України за спожитий газ зріс до 3,5 млрд дол. З червня 2014 року Росія вводить режим передоплати за поставлений Україні газ.

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"Газпром" назвав дату відключення газу Україні. "Час припиняти панькатися" - Медведєв

"Газпром" 13 травня виставить Нафтогазу попередній рахунок за червень, Україна повинна сплатити його до 2 червня.

Про це заявив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер, передають РИА Новости.

"Газпром" виставить рахунок "Нафтогазу" вже 13 травня і буде чекати його оплати до 2 червня включно, а у разі ненадходження коштів з 10.00 по московському часу 3 червня постачання Україні будуть припинені", - заявив глава російського холдингу Олексій Міллер на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.Читайте такожУкраїна відмовилася визнавати названий «Газпромом» борг у $3,5 млрд

Медведєв вважає, що Україну треба переводити на попередню оплату газу.

"Я вважаю, що час припиняти няньчитися, сповістіть їх і з завтрашнього дня вводите попередню оплату. Я думаю, що всі можливі способи врегулювати цю ситуацію іншим способом було вжито "Газпромом", але нас не чують. А раз це так, то потрібно починати діяти, далі терпіти просто неможливо", - сказав Медведєв.

У Москві стверджують, що заборгованість України за газ зросла до 3,5 мільярда доларів. Міллер заявив, що 13 травня "Газпром" виставить Україні попередній рахунок на оплату газу в червні у відповідності з контрактом.

"Україна до 2 червня з урахуванням того, що 1 червня - це неділя, повинна буде сплатити червневі поставки. У тому випадку, якщо Україна не оплачує ці поставки, то "Газпром" до 10 ранку 3 червня повідомляє українську сторону про те, який обсяг газу буде поставлений у відповідності з передоплатою. Якщо передоплати не надійде, то, відповідно, в Україну в червні-місяці буде поставлений нуль кубів", - сказав Міллер.

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Медведєв хоче, щоб Україна заплатила за газ грошима МВФ

Українська сторона має в своєму розпорядженні необхідні засоби, щоб розрахуватися з Росією за боргами за газ, заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає РІА Новини.

«Взагалі-то гроші у наших українських партнерів є, наскільки я розумію, ви тільки що повернулися, проводили переговори з участю української сторони, за участі європейського комісара з цих питань», - зазначив Медведєв на зустрічі з главою Міненерго РФ Олександром Новаком і главою «Газпрому» Олексієм Міллером.

«Більше того, ми маємо інформацію про те, що в Україну перераховані гроші в рамках одного з перших траншів по лінії МВФ», - сказав Медведєв. Він зауважив, що в України ще є можливість до кінця травня розплатитися за поточну заборгованість за газ.

«Або, хоча б якусь частину коштів внести, почати переговори з «Газпромом» на цю тему, тобто продемонструвати бажання погашати борги. Поки ми цього бажання з боку українців не спостерігаємо і це, звичайно, дуже сумно», - констатував прем'єр-міністр.

Міллер, у свою чергу, нагадав, що 7 травня настав термін оплати за газ за квітень, але Україна не тільки не оплатила квітневі поставки, але поточна заборгованість за поставки газу «Газпрому» зараз склала 3,508 мільярда доларів.

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Кабмін призупинив фінансування вітчизняної промисловості

Кабінет міністрів України тимчасово призупинив фінансування капітальних витрат вітчизняної промисловості з метою збереження існуючих соціальних програм, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на заяву міністра економрозвитку Павла Шеремети.

«Протягом наступних шести місяців держава не зможе фінансувати виробництво. Ми обрізали це фінансування, щоб не скорочувати всі соціальні програми», - цитує прес-служба Шеремету.

За його словами, уряд і надалі підтримуватиме вітчизняних виробників шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні, що дозволить залучити кошти приватних інвесторів.

«Якщо створити хороший інвестиційний план, хорошу картинку інвестиційних можливостей в країні, ми можемо пропонувати ці можливості приватним інвесторам з усіх країн світу, зокрема, і з України. Потрібно залучати приватний капітал максимально», - підкреслив Шеремета.

Міністр вважає, що одним з інструментів для залучення приватних інвестицій мають стати державні гарантії, але дуже важливо, щоб уряд забезпечив максимальну їх прозорість.

Як повідомляв УНІАН, у лютому прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив новому уряду ввести найжорсткішу систему контролю бюджетних витрат. Вже у березні Кабінет міністрів у рамках впровадження режиму максимальної економії державних витрат ухвалив рішення призупинити фінансування більш як 40 держпрограм і 80 держпроектів, які вимагали бюджетного фінансування загальним обсягом близько 48 млрд грн. Крім того, уряд планував скоротити близько 10% усіх державних службовців, що дало б бюджетну економію обсягом 635,5 млн грн.

30 квітня міністр економрозвитку Павло Шеремета заявив, що Кабмін має намір поступово скорочувати державний сектор економіки і стимулювати розвиток приватного бізнесу як більш конкурентоспроможного.

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ЄС запроваджує санкції проти кримських компаній, конфіскованих в України

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ запровадила санкції проти компаній у Криму, які були конфісковані в України після анексії півострова Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у висновках Ради ЄС, оприлюднених після засідання за участю глав дипломатій 28-ми країн-членів.

"В світлі недавніх подій і за відсутності кроків щодо деескалації, Рада вирішила розширити критерії щодо осіб та компаній, на які поширюються заборона на в'їзд та замороження активів. Це стосується осіб, відповідальних за активну підтримку дій чи політики, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України чи стабільність або безпеку в Україні, чи перешкоджають роботі міжнародних організацій в Україні", - йдеться у висновках.

"...це стосується дій щодо юридичних осіб, підприємств чи установ у Криму чи Севастополі, чиї права власності були передані у суперечності з українським законодавством, чи юридичних осіб, підприємств або установ, які отримали зиск під передання прав власності", - йдеться в пункті 9-му висновків.

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Мінфін оцінює самодостатність Донецької області в 39,8%, Луганської - у 44,1%

Міністерство фінансів України оцінює здатність Донецької і Луганської областей самостійно забезпечувати свої потреби за підсумками 2013 року в 39,8% і 44,1% відповідно. Про це в ході брифінгу повідомив міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Ми маємо за доходами у 2013 році по Донецькій області 16,3 млрд грн, у той же час витрати на рівні 41 млрд грн. Таким чином, 39,8% складає самодостатність Донецького регіону. Це для тих, хто заявляє, що Донецьк годує Україну”, - сказав він.

Міністр додав, що самодостатність Донецького регіону починаючи з 2011 року постійно падає.

“Луганська область у 2013 році одержала 9,4 млрд грн, загальне фінансування становило 21,3 млрд грн, тобто майже 12 млрд грн Луганщина одержала з державного бюджету. Самодостатність регіону становить 44,1%”, - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий референдум про визначення статусу регіону.

Вони стверджують, що за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки проголосували 89% громадян, за незалежність так званої Луганської народної республіки – 96%.

Відповідно до українського законодавства згадане опитування не має юридичної сили і його проведення не визнають ОБСЄ, ЄС, а також США та ряд інших країн світу.

УНІАН

