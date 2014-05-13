ТОП-10 (13 травня)

«Газпром» зажадав від України першу в історії передоплату за газ

Окупаційна влада заблокувала в Криму 4,6 млрд гривень НБУ

Будівництво Бескидського тунелю планують завершити в першому кварталі 2017 року

Рада ухвалила зміни до закону про захист прав інвесторів

У «Газпромі» розповіли, скільки газу вони хочуть бачити в українських сховищах

ЄС до кінця травня хоче вирішити питання передоплати Україною російського газу

В Україні ухвалили європейський антикорупційний закон

Євросоюз погодився дати Україні кредит в 1 млрд євро

ЄС дає Україні 365 млн євро на реформи і розвиток демократії

Київ звернеться до Стокгольмського суду щодо захоплення РФ «Чорноморнафтогазу»

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«Газпром» зажадав від України першу в історії передоплату за газ

Російський газовий гігант "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол. виходячи з контрактного обсягу поставок в 114 млн кубометрів на добу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив журналістам офіційний представник російського газового холдингу Сергій Купріянов.

"Прострочений борг на даний момент становить 3,505 мільярда доларів, і ні в кого не може виникнути сумнівів, що це досить вагома та об'єктивна причина для застосування відповідного положення контракту про передоплату. Виставлено попередній рахунок виходячи з контрактного обсягу поставок - 114 мільйонів кубометрів на добу", - скакзал Купріянов.

Він нагадав, що з урахуванням вихідних днів «Нафтогаз» повинен сплатити цей рахунок до 2 червня, і починаючи з 3 червня компанія буде отримувати газ для постачання споживачам України тільки в оплачених обсягах.

Виходячи з озвученої "Газпромом" ціни газу для "Нафтогазу" в 485 доларів за тисячу кубометрів сума рахунку становить 1,659 мільярда доларів (за 3,42 мільярда кубометрів). Рахунок відповідає річному контрактному обсягу в 41,6 мільярда кубометрів, щодо якого діє правило "бери або плати" (take or pay).

Як повідомляв УНІАН, 12 червня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на зустрічі з главою "Газпрому" Олексієм Міллером заявив, що «пора припиняти панькатися» з українською стороною. «Їх сповістіть і з завтрашнього дня вводите попередню оплату», - додав він.

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, наша країна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

«Нафтогаз» вже почав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.

Нагадаємо, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за постачання газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

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Окупаційна влада заблокувала в Криму 4,6 млрд гривень НБУ

Окупаційна влада Криму захопила будівлю Головного управління Національного банку України (НБУ), заблокувавши активи центрального банку країни на 4,6 млрд грн, у тому числі готівкові кошти на 3,9 млрд грн, повідомляє прес-служба НБУ.

"Пізно увечері 8 травня цього року група озброєних осіб прибула до приміщення Головного управління НБУ в АР Крим і заблокувала його діяльність... Блокування роботи кримського підрозділу Нацбанку зробило неможливим здійснення виплат соціальної допомоги українським громадянам, в тому числі матеріальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни", - зазначається в повідомленні.

У прес-службі повідомляють, що серед блокувальників були представники так званої Ради Міністрів Республіки Крим, правоохоронних і судових органів, які пояснили свої дії необхідністю виконання виконавчого листа від 08 травня 2014 року за справою № А83-120/2014 Господарського суду Автономної Республіки Крим.

"Даний виконавчий лист виданий з порушенням вимог українського законодавства та є таким, що не підлягає виконанню Національним банком", - додали в регуляторі.

Читайте такожНБУ заборонив банкам працювати в окупованому Криму

За даними НБУ, враховуючи силовий спосіб виконання вищезазначеного судового рішення і можливість непередбачуваних наслідків для здоров’я і життя працівників зазначеного управління, було прийняте рішення про допуск групи озброєних осіб, які здійснили опечатування ряду приміщень, у тому числі і приміщення грошових сховищ.

Як наголошують у повідомленні, неодноразові спроби Нацбанку вивести матеріальні цінності з зазначеного територіального управління наштовхувалися на протидію окупаційної влади регіону.

"Нацбанк залишає за собою право на судове врегулювання, відшкодування витрат і збитків, заподіяних силовими діями представників окупаційних установ АР Крим", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, дії окупаційної влади в регіоні, зокрема, прийняття законів, за якими українські банки зобов’язані виконувати законодавство країни-окупанта, зупинення діяльності декількох українських банків, призначення Центральним банком РФ уповноважених осіб у відповідних фінансових установах, вже призвели до неможливості здійснення банківської діяльності у регіоні, а Національним банком виконання своїх функцій.

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Будівництво Бескидського тунелю планують завершити в першому кварталі 2017 року

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує реалізувати один із найбільших інфраструктурних проектів країни - будівництво нового двоколійного залізничного Бескидського тунелю в Карпатах, в 1-му кварталі 2017 року, повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці" з посиланням на головне управління колійного господарства відомства.

Згідно з повідомленням, новий двошляховий тунель буде мати довжину 1,76 км і пролягати на максимальній глибині 180 м від поверхні Бескидського хребта.

Будівельні роботи ведуться цілодобово, зокрема, станом на 12 травня поточного року працівники служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд "Укрзалізниці" виконали роботи по проходці 198 м тунелю.

В даний час працівники підрозділів Львівської залізниці реконструюють колійне господарство станції Бескид, а також укріплюють схил гори на східному підході до даної станції.

"Реконструкція колійного господарства станції Бескид передбачає збільшення радіусів кривих, реконструкцію 8 км верхньої будови колії, реконструкцію контактної мережі і пристроїв сигналізації, централізації, блокування (СЦБ) і зв'язку. Зазначені заходи дозволять забезпечити збільшення швидкості руху поїздів на станції Бескид та по тунелю з 40 км/год до 70 км/год", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, на підготовчі роботи з початку будівництва цього тунелю Львівська залізниця виділила 71,5 млн грн власних коштів і ще 50,9 млн грн, які надійшли у вигляді кредиту від ЄБРР. Новий тунель будуватимуть на межі Львівської та Закарпатської областей в 30 м від діючого тунелю, збудованого ще за часів Австро-Угорщини в ХІХ столітті, який знаходиться в аварійному стані.

В кінці грудня 2013 року Кабінет міністрів України схвалив залучення позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в розмірі 55 млн євро на будівництво Бескидського тунелю.

Міністерство інфраструктури України має намір в 2014 році прокласти близько 0,7 км шляху Бескидського тунелю.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель - другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить в п'ятий пан'європейський транспортний коридор (Італія - Словенія - Угорщина - Словаччина - Україна - Росія.

У кінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівської залізниці для будівництва та облаштування цього тунелю.

Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн підуть на монтажні роботи.

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Рада ухвалила зміни до закону про захист прав інвесторів

Верховна Рада України ухвалила урядовий Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" (№4586).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 247 народних депутатів із 338, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом у Кодексі законів про працю України частина перша статті 41 доповнюється пунктом 5, згідно з яким додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов, серед іншого, є припинення повноважень посадових осіб.

До статті 44 вносяться зміни, згідно з якими у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41 працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.

До частини четверту статті 130 вносяться зміни, згідно з якими на працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності. Відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами.

До частини першої статті 132 вносяться зміни, згідно з якими за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, крім працівників, що є посадовими особами, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.

У пункті 2 частини першої статті 133 "Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників" визначається, що це стосується керівників підприємств, установ, організацій та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях та їх заступників — у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку, якщо шкоду підприємству, установі, організації заподіяно зайвими грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям.

У частині четвертій статті 89 Господарського кодексу України встановлюється, що посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними господарському товариству, в межах і порядку, передбачених законом (раніше - та установчими документами товариства).

До частини третьої статті 99 Цивільного кодексу України вносяться зміни, згідно з якими повноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

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У «Газпромі» розповіли, скільки газу вони хочуть бачити в українських сховищах

Україні необхідно закачати в підземні сховища газу (ПСГ) ще 9 мільярдів кубометрів природного газу для нормального проходження осінньо-зимового періоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник голови «Газпрому» Віталій Маркелов.

«Ми дивимося за підземним зберіганням, на сьогодні закачано близько 9 млрд куб. м газу, за даними українським колег. Ми оцінюємо потребу для нормального проходження осінньо-зимового періоду України в близько 18,5 млрд куб. м, десь близько 9 млрд потрібно ще для закачування, щоб споживачі України могли почуватися упевнено», - сказав Маркелов.

Як повідомляв УНІАН, компанія "Газпром" 13 травня виставить рахунок "Нафтогазу України" за червневий газ і чекатиме його оплати до 2 червня включно, а у разі ненадходження коштів 3 червня поставки Україні будуть припинені.

8 травня Міністерство енергетики РФ повідомило, що Росія з червня 2014 року вводить режим передоплати за поставлений Україні газ.

За даними «Газпрому», заборгованість України за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, Україна не визнає борг за природний газ у розмірі 3,5 млрд дол., що пред'являється «Газпромом» до «Нафтогазу України».

«Газпром» з квітня вирішив скасувати усі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за 1 тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу у 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його у 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. За 1 тис. кубометрів.

«Нафтогаз» вже розпочав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.

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ЄС до кінця травня хоче вирішити питання передоплати Україною російського газу

Європейський Союз планує вирішити до кінця травня проблему щодо вимог російського "Газпрому" про передоплату Україною поставок російського газу з наступного місяця.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це заявила Сабін Бергер, речниця комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера.

"Ми беремо до уваги повідомлення про вимоги російської сторони щодо передоплати поставок газу Україні. Ми працюємо інтенсивно у двосторонньому форматі (з Росією - УНІАН), щоб вирішити цю проблему. Ми хочемо вирішити цю проблему до кінця травня", - сказала Бергер на брифінгу в Єврокомісії.

"Я не можу говорити від імені "Газпрому", але наскільки розумію, система передоплати має запрацювати з червня. Ми ж хочемо знайти вирішення цієї проблеми до кінця травня", - додала вона.

Читайте також«Газпром» не має права вимагати від «Нафтогазу» авансових платежів - експертЯк повідомляв УНІАН, "Газпром" виставив Україні рахунок в 1,66 мільярда доларів за газ, який буде постачатися у червні. Раніше Єврокомісія твердо виступала проти передоплати Україною газових поставок з Росії, як таку, що підриває безпеку газових поставок в Європу і транзиту газу української територією.

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В Україні ухвалили європейський антикорупційний закон

Верховна Рада ухвалила Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 289 із 348 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено виконання рекомендацій експертів Європейської Комісії щодо удосконалення положень антикорупційного законодавства, наданих в рамках переговорів щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

Даним законом передбачено посилити санкції за кримінальні корупційні правопорушення – встановлено більш жорсткі види покарання за відповідні правопорушення як щодо фізичних, так і щодо юридичних осіб.

Крім того, передбачено запровадити зовнішній контроль щодо декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Зокрема, внесено зміни до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», якими покладено повноваження щодо здійснення перевірок достовірності зазначених у деклараціях відомостей на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, а в Законі України «Про банки і банківську діяльність» закріплено право вказаного органу одержувати у банків інформацію щодо вказаних у декларації відомостей при проведенні їх перевірки.

Законом запроваджено адміністративну та дисциплінарну відповідальність за подання у згаданих деклараціях недостовірних відомостей.

Також законом передбачено посилення гарантій захисту осіб, які повідомляють про корупційні правопорушення, зокрема в частині перекладення обов’язку доказування у справах про застосування до інформаторів репресивних заходів, а також наявності анонімних ліній для повідомлень про факти корупції.

Актом внесено відповідні зміни до Цивільного процесуального кодексу України щодо покладення обов’язку доказування правомірності прийнятих рішень чи вчинених дій у справах про звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів впливу до працівника у зв’язку з його повідомленням про корупційні правопорушення на відповідача; також внесено зміни до законів «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про звернення громадян» в частині закріплення можливості повідомляти про корупційні правопорушення анонімно, а також порядку розгляду таких повідомлень.

Даним законом чітко розмежовується компетенція правоохоронних органів, відповідальних за боротьбу з корупцією. У розвиток положень закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» щодо скорочення переліку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, закону «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України», якими виключено повноваження органів доходів і зборів та Військової служби правопорядку у ЗСУ щодо складання протоколів про адміністративні корупційні правопорушення.

Нормами даного закону передбачено забезпечити виконання рекомендацій GRECO у сфері криміналізації корупції (на сьогодні додаткових кроків потребує реалізація рекомендацій І, ІІ, та VII GRECO, наданих Україні за результатами Третього раунду оцінювання).

Так, законом внесено зміни до Кримінального кодексу України в частині поширення юрисдикції України на іноземців та осіб без громадянства, які вчинили у співучасті зі службовими особами, які є громадянами України, злочини, пов’язані з активним та пасивним хабарництвом, зловживанням впливом, або якщо вони вчинили зазначені злочини щодо вказаних службових осіб чи навпаки; доповнення об’єктивної сторони всіх злочинів згаданої категорії елементом «обіцянка»; поширення положень щодо відповідальності за активну та пасивну форми підкупу на осіб, які працюють у будь-якій якості у підприємствах, установах, організаціях приватного сектору.

Законом також внесено зміни до Кримінального кодексу України на виконання рекомендації європейських експертів щодо забезпечення спеціальної конфіскації по предикатних злочинах.

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Євросоюз погодився дати Україні кредит в 1 млрд євро

Україна та Європейський Союз підписали Меморандум про виділення Києву кредиту в розмірі 1 млрд євро, який буде виділятися двома траншами по 500 мільйонів євро і погашатися протягом 15 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, меморандум підписано під час спільного засідання українського уряду та Європейської комісії, що проходило під головуванням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу.

Від української сторони підпис під меморандумом поставив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

Також підписано кредитну угоду, яка визначає Національний банк України як позичальника коштів. Перший транш в 500 мільйонів євро буде виділений після набуття чинності меморандуму ту кредитної угоди -- це станеться після ратифікації документів Верховною Радою України. Другий транш - за результатами оцінки виконання програми кредитування.

Термін погашення кредиту - 15 років. Раніше виділення Києву цих коштів затвердили Єврокомісія, Рада ЄС та Європарламент.

Як повідомляв УНІАН, у березні ЄС ухвалив рішення про виділення Києву допомоги у розмірі 11 мільярдів євро, з яких 1,6 млрд євро - кредити (в них входить 1 мільярд євро, який надається згідно з підписаним сьогодні меморандумом), 1,4 млрд євро -- допомога, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть п'ять мільярдів євро, а ще три мільярда надійдуть від Європейського інвестиційного банку.

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ЄС дає Україні 365 млн євро на реформи і розвиток демократії

Україна та Європейський Союз підписали Угоду про виділення Києву допомоги в розмірі 365 мільйонів євро на здійснення політичних та економічних реформ, а також розвиток громадянського суспільства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, угоду підписав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після спільного засідання уряду України та Європейської Комісії.

Згідно з угодою, 355 мільйонів євро виділяються на допомогу українським реформам, а десять мільйонів євро - на розвиток громадянського суспільства в Україні.

Перший транш розміром 250 млн євро буде виділений невдовзі після підписання угоди.

Ці кошти є частиною пакету в 1,4 млрд євро, які становлять допомогу ЄС Україні на додаток до 1,6 млрд євро кредитів, про що було вирішено у березні, коли ЄС оголосив про загальний пакет допомоги Києву в розмірі 11 мільярдів євро.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня ц. р. Європейська комісія у рамках надання фінансової і консультаційної допомоги Україні на шляху проведення політичних і економічних реформ заявила про намір виділити Україні спеціальний пакет фінансової допомоги обсягом 365 млн євро, які будуть направлені на боротьбу з корупцією, на конституційну реформу, реформу виборчого законодавства і судову реформу.

«У відповідь на мобілізацію допомоги у сфері стабілізації і розвитку України Європейська комісія сьогодні ухвалила рішення надати спеціальний пакет обсягом 365 млн євро. Цей пакет дозволить країні прискорити розвиток громадянського суспільства, а також проведення демократичних реформ, включаючи соціально-економічні перетворення», - зазначалося у повідомленні ЄК.

Згідно з повідомленням, кошти буде розподілено таким чином: 355 млн євро буде спрямовано на вирішення короткострокових фінансових проблем уряду, а також просування політичної інтеграції з Євросоюзом у рамках виконання домовленостей за Угодою про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС. Решта 10 млн євро буде виділено на проекти зі становлення громадянського суспільства і технічну допомогу.

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Київ звернеться до Стокгольмського суду щодо захоплення РФ «Чорноморнафтогазу»

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що українська влада звернеться з позовом до Міжнародного арбітражного суду у Стокгольмі щодо експропріації Росією компанії «Чорноморнафтогаз».Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Яценюк заявив на спільній прес-конференції з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу після спільного засідання уряду України та колегії Єврокомісії.

"Росія анексувала Крим. Росія захопила українську власність вартістю в десятки чи навіть сотні мільярдів доларів, включно з державною компанією «Чорноморнафтогаз». Вона вкрала понад 2 мільярди кубометрів українського газу. Вона вкрала нафтовидобувні поля, компанії, оффшорні вишки і ті, які на суші. Ми з цього приводу зустрінемося з Росією у суді", - сказав Яценюк.

Прем'єр також заявив, що Україна звернеться до Стокгольмського арбітражу і щодо високої ціни на газ, яку Росія вимагає платити після зміни влади в Києві, піднявши ціну з 268,5 доларів за тисячу кубометрів до майже 500 доларів і скасувавши також 100-доларову знижку за базування Чорноморського флоту в Севастополі.

"Якщо Росія відкине наші пропозиції (про збереження старої ціни на газ - УНІАН), тоді ми подамо позов проти Росії у Стокгольмі. Залишається менше двадцяти днів, і це останній дзвоник для Росії сісти за стіл переговорів і знайти рішення", - сказав Яценюк.

За його словами, Україна готова терміново погасити заборгованість за газ перед "Газпромом", якщо Росія підпише нову угоду про поставки газу за прийнятними для Києва цінами.

Як повідомляв УНІАН, «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На балансі «Чорноморнафтогазу» перебувають 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси усіх родовищ на сьогодні становлять: природного газу – 58,56 млрд куб. м, газового конденсату – 1231 тис. тонн, нафти – 2530 тис. тонн.

19 березня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан повідомив, що бурові великого українського видобувача газу - компанії "Чорноморнафтогаз" у Криму захопили люди, озброєні автоматами Калашникова.

НАК «Нафтогаз України» з 2 квітня 2014 року не отримує в автоматичному режимі дані з 22 газорозподільних станцій, розташованих на ділянках магістрального газопроводу Джанкой-Феодосія-Керч на території Кримського півострова.

12 травня ЄС доповнив список компаній, проти яких введено санкції, компаніями "Чорноморнафтогаз" та "Феодосія", привласнених Росією після анексії Криму.

Довідка УНІАН. Росія, що заявила про газовий борг «Нафтогазу» перед «Газпромом» у 3,5 млрд дол., з червня 2014 року вводить режим передоплати за поставлений Україні газ.

Як відзначили у Міненерго РФ, 7 травня закінчився термін, до якого українська сторона мала сплатити поставлений газ.

За словами українського міністра енергетики Юрія Продана, Україна не визнає борг за природний газ у розмірі 3,5 млрд дол., який пред'являється «Газпромом» «Нафтогазу України».

«Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу у 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін за умови зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів.

«Нафтогаз» вже розпочав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.

УНІАН