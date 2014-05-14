Анонс на 14 травня

* Прес-конференція "Київстар", на якій компанія розповість про результати роботи в першому кварталі 2014 року і тенденції телеком ринку України. Учасники: Ібрагім Карам, фінансовий директор "Київстар"; Сантьяго Аргелик, директор з комерційного розвитку "Київстар"; Михайло Шуранов, директор з корпоративних зв'язків "Київстар".

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Зведення комерційних будівель зі сталевим каркасом ефективніше для девелоперських компаній в Україні. Презентація результатів дослідження". У сформованих ринкових умовах, що спостерігаються в секторі нерухомості за останні 6-8 місяців, усе вагоміше значення для успішного розвитку девелопменту в Україні набувають альтернативні з бетоном матеріали для зведення об'єктів комерційної нерухомості. Враховуючи гостру необхідність девелоперських компаній у скороченні витрат і термінів будівництва, Український Центр Сталевого Будівництва провів дослідження з порівняльного аналізу різних схем каркаса будівель, їх вартості, термінів зведення і т.д. У ході прес-конференції будуть надані результати дослідження. Спікери: Роман Курашов, керуючий директор УЦСС; Володимир Носов, генеральний директор Укрстальконструкція; Артем Білик, керівник Інженерного Центру УЦСС, доцент кафедри металоконструкцій КНУБА. Основні питання: Ситуація на ринку нерухомості. Нові умови роботи. Необхідність у дослідженні, програма і методологія. Результати порівняльного аналізу вартості багатоповерхових комерційних будівель (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (067) 407 80 78, (044) 590 01 56, newsuscc@gmail.com, www.uscc.com.ua.

* Прес-конференція на тему: «Паста томатна: буває хороша, буває погана». Організатор - Науково-дослідний Центр незалежних споживчих експертиз "ТЕСТ". Учасники: Валентин Безрукий, керівник Центру експертиз "ТЕСТ"; Ніна Кільдій, керівник відділу тестувань Центру експертиз "ТЕСТ".

* Круглий стіл на тему: "Реєстраційна служба: коли закінчаться черги на реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень?". Організатор: Національний прес-клуб з аграрних і земельних питань.

* Київська Школа Економіки проведе панельну дискусію на тему: «Як відновити стабільність і довіру до національної валюти?». Питання: Чи були об'єктивні фактори (підстави) для істотної девальвації гривні? Які і до якого рівня? Якими були цілі НБУ та наскільки ефективними були його дії в березні-квітні? Можливі наслідки при збереженні існуючої монетарної політики? та ін.

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