ТОП-10 (14 травня)

Україна випустить п'ятирічні євробонди на $1 млрд під гарантії США

ЄБРР очікує падіння економіки України за підсумками року на 7%

Мінфін залучив до держбюджету 2 млрд гривень

ЄС готує торговельні та фінансові санкції проти Криму

Мінфін затвердив дев'ять робочих груп, які перепишуть Податковий кодекс

Долар на закритті міжбанку зупинився на 12 гривнях

Україна оцінила втрати від анексії Криму Росією в трильйон гривень

Польща і Литва об'єднують електромережі заради незалежності від поставок з Росії

ЄС через Україну може знизити залежність від російського газу - «Газпром»

Москва повернеться до газових переговорів з Києвом тільки при оплаті частини боргу - Медведєв

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Україна випустить п'ятирічні євробонди на $1 млрд під гарантії США

Україна має намір найближчим часом випустити п'ятирічні євробонди на суму 1 млрд дол., йдеться в постанові уряду, розміщеній в газеті «Урядовий кур'єр» від 14 травня.

Згідно з документом, папери випускаються під гарантії Сполучених Штатів Америки, від імені яких діє Агентство США з міжнародного розвитку, і відповідно до Угоди про гарантію запозичень між Україною і США.

Термін випуску облігацій у постанові не вказується, проте зазначається, що термін погашення облігацій – 16 травня 2019 року, при цьому відсотковий дохід за облігаціями виплачуватиметься щороку 16 листопада і 16 травня, починаючи з 16 листопада 2014 року.

«На облігації нараховується дохід за ставкою не більш 2,9% річних. Умови розміщення облігацій визначаються проспектом емісії та іншими документами», - йдеться в постанові.

Водночас, згідно з постановою, право остаточного визначення відсоткової ставки доходу, який нараховується за облігаціями, закріплено за міністром фінансів. Рамки визначення ставки визначаються постановою й результатами прайсингу. Номінальну вартість однієї облігації визначено в 200 тис. дол. або в більшу суму, кратну 1 тис. дол.

«Погашення й обслуговування облігацій визначається за рахунок коштів, передбачених законом про держбюджет на відповідний рік», - йдеться в постанові.

Як повідомляв УНІАН, рішення про виділення Україні 1 млрд дол. у вигляді кредитних гарантій було підтримано Конгресом і Сенатом США та оформлено окремим законом, який було підписано президентом США Бараком Обамою 4 квітня.

Адміністрація Білого Дому зазначала, що надані кошти допоможуть Україні відновити економічний і політичний баланс.

У середині квітня міністр фінансів України Олександр Шлапак у ході візиту української урядової делегації до Вашингтона підписав угоду про гарантії цього запозичення між урядами України і США з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Надання Україні фінансової допомоги з боку США входить у пакет загальної фінансової допомоги, яку готові надати країні уряди інших країн, - зокрема ЄС та Японії.

Також на початку травня Міжнародний валютний фонд припускає можливість випуску Україною до кінця 2014 року євробондів на загальну суму 3 млрд дол. За оцінками МВФ, випуск паперів може бути здійснено трьома серіями по 1 млрд дол. кожна.

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ЄБРР очікує падіння економіки України за підсумками року на 7%

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року до 7% при інфляції 14,4% на тлі ескалації насильства на південному сході країни й загальноекономічних проблем, йдеться в регіональному економічному огляді банку.

«Розвиток ситуації на сході України, подальша ескалація конфлікту суттєво впливатиме на загальноекономічну ситуацію в країні. У зв'язку з цим падіння ВВП за підсумками 2014 року становитиме близько 7%», - йдеться в огляді.

Водночас у ЄБРР зазначають, що в 2015 році в економіці України будуть помітні ознаки стагнації, але, незважаючи на це, економіка вистоїть. «Зовнішні й фіскальні дисбаланси будуть із часом подолані, зокрема за рахунок допомоги МВФ та інших фінансових донорів. За нашим сценарієм необхідні структурні реформи буде втілено вчасно, й системну банківську кризу буде подолано, хоча й вимагатиме значних витрат на рекапіталізацію банків», - йдеться в огляді.

В ЄБРР зазначають, що фінансовий сектор України як і раніше залишається вразливим, а вже проведені реформи – в частині лібералізації курсової політики та підвищення тарифів на тепло і газ для населення – можуть значно скоротити внутрішній попит. «Водночас девальвація гривні може виявитися позитивною для експортерів, для яких відкрився ринок Євросоюзу. Проте розрив торгових зв'язків із Росією також вплине на настрої інвесторів і скоротить упевненість кредиторів і торгові потоки", - йдеться в огляді.

Крім того, ЄБРР назвав серйозними ризики анексії Криму й можливого військового вторгнення на материкову територію України.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння реального ВВП України в 2014 році на 5% при прискоренні інфляції до 16% за підсумками року. Водночас, фонд очікує покращення макроекономічних показників України в середньостроковій перспективі. Зокрема, зростання реального ВВП відновиться на рівні до 2% у 2015 році й досягне на 4-4,5% у середньостроковій перспективі.

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 3%, але припускає, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 3% у разі невідкладного вживання заходів для стабілізації ситуації в країні. Інфляція в Україні, за прогнозами Світового банку, становитиме 15% у 2014 році й 10,5% у 2015 році.

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% при інфляції 12-14%. Разом із тим, початкова редакція закону про держбюджет, прийнята в січні 2014 року, передбачала зростання реального ВВП на 3% при інфляції 8,3%.

За даними Держстату, спад ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (в постійних цінах 2007 року) становив 1,1%.

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Мінфін залучив до держбюджету 2 млрд гривень

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 13 травня, залучило до держбюджету 1,999 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив кошти в результаті розміщення 3-річних облігацій в національній валюті під 17% річних, задовольнивши чотири з чотирьох поданих заявок інвесторів.

Мінфін повідомив, що обсяг держборгу відповідає Бюджетному кодексу і Закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів в травні один аукціон з розміщення ОВДП, під час якого залучив до держбюджету 246,6 млн грн. У травні Мінфін планує провести ще два ОВДП-аукціони - 20 та 27 травня.

За оперативними даними Держказначейства на 12 травня, з початку року до держбюджету надійшло 54,6 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 21,048 млрд грн на обслуговування держборгу - 12,48 млрд грн.

Станом на 12 травня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 288,178 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 174,810 млрд грн, у власності банків - 86,502 млрд грн, нерезидентів - 16,129 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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ЄС готує торговельні та фінансові санкції проти Криму

Європейський Союз готує широкі торговельні, фінансові та інші санкції проти Криму після відторгнення і анексії українського півострова Росією, а також конфіскації української власності.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на брифінгу в Єврокомісії заявила Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

"Ми підтримуємо територіальну цілісність України. Що стосується Криму, то Європейська Рада оголосила намір про застосування конкретних заходів - частину цих заходів ми вже маємо на другій стадії санкцій. Але на додаток ми готуємо заходи в сферах торгівлі, фінансів та інших галузях і вони наразі опрацьовуються. І триває підготовка до їхнього запровадження щодо Криму", сказала Косьянчич журналістам.

Нагадаємо, Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ 12 травня запровадила арешт на майно двох кримських компаній -- "Чорноморнафтогаз" та "Феодосія", які були експропрійовані Росією в України.

У рамках другої фази санкцій ЄС, яка передбачає замороження активів та заборону на в'їзд до ЄС, потрапили майже два десятка кримчан - представників самопроголошеного керівництва півострова, які брали активну участь у відторгненні Криму від України і проведенні референдуму 16 березня, який не визнаний Євросоюзом.

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Мінфін затвердив дев'ять робочих груп, які перепишуть Податковий кодекс

Міністерство фінансів України затвердило склад дев'яти робочих груп, сформованих з метою удосконалення норм Податкового кодексу України, йдеться в повідомленні міністерства, розміщеному на сайті.

Зокрема, 9 груп розбито за напрямами – «адміністрування податків і зборів», «податок на прибуток підприємств», «податок на доходи фізосіб», «податок на додану вартість», «акцизний податок», «місцеві податки і збори», «рентні платежі», «спеціальний режим оподаткування», «оподаткування аграрного сектору».

До складу груп увійшли народні депутати, заступники міністрів профільних міністерств, зокрема Мінагропроду, представники галузевих асоціацій і об'єднань бізнесу, учені, представники великих консалтингових і аудиторських компаній, включаючи «EY», «Delloitte», представники великого бізнесу, представники малого і середнього бізнесу, а також Українського союзу промисловців і підприємців.

Як повідомляв УНІАН, рішення про формування робочих груп з удосконалення Податкового кодексу було ухвалене в ході зустрічі міністра фінансів України Олександра Шлапака з представниками парламенту, громадських організацій і бізнесу наприкінці квітня. Завданням робочих груп стане опрацьовування скорочення кількості податків до 8-9, оцінка контролю трансфертного ціноутворення, контролю роботи податкових і фінансових органів, удосконалення боротьби з податковими «ямами», спрощення реєстраційних процедур, спрощення звітності, максимальне об'єднання податкового і бухгалтерського обліку. Крім того, кожна з 9 груп опрацює деталі податкової політики за своїми – «галузевими» напрямами.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував розробити нову редакцію Податкового кодексу і запровадити в Україні до 2016 року нову спрощену систему оподаткування, яка в першу чергу допускатиме скорочення базових податків до 8. За словами глави уряду, виконання такого завдання дасть можливість спростити процедуру адміністрування збору податку, скасувати корупцію в податковій сфері і дати можливість підприємцям працювати в прозорих і зрозумілих механізмах. Крім того, Яценюк нагадав, що в рамках перетворень, зокрема конституційних, в Україні необхідно переробити Бюджетний кодекс, в першу чергу, в частині розподілу міжбюджетних трансфертів.

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Долар на закритті міжбанку зупинився на 12 гривнях

У середу, 14 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 11,7500/12,0000, на 12:00 звузився спред до 11,8000/12,0000. На закриття торгів цінові рівні залишилися без змін, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,1210/16,4665, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,1900/16,4705. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 16,1875/16,4660.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3384/0,3456, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3398/0,3456. На закриття торгів ціни підвищилися до 0,3401/0,3459.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3700/1,3730.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 травня, торги по долару США відкрилися котируваннями 11,7000/11,8900, на 12:00 звузився спред до 11,7500/11,8500. На закриття торгів цінові рівні залишилися без змін.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0970/16,3605, на 12:00 ціни становили 16,1710/16,3145. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз до 16,1040/16,2470.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3354/0,3409, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3369/0,3398. На закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3365/0,3394.

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Україна оцінила втрати від анексії Криму Росією в трильйон гривень

Сума збитків від анексії Росією Криму на сьогодні вже перевищує 1 трлн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко під час брифінгу.

«Відносно розміру збитків. Розмір збитків постійно оновлюється, оскільки збитки, окрім фактичного обмеження права користування нашими підприємствами, які знаходяться на окупованій території, зараз, після доповнень, складають більше трильйона гривень», - заявив він.

Крім того, за словами міністра, є постійні щоденні втрати, оскільки "нам не дають користуватися Чорноморським шельфом".

«Фактично, Росія незаконно видобуває і викрадає той газ, який належить Україні. Так само мова йде про морські порти, і інфраструктуру, яка там залишилась, можна кваліфікувати як втрачену вигоду від неможливості користування цими об'єктами», - сказав міністр.

Нагадаємо, Росія незаконно окупувала та анексувала український Крим у березні ц. р.

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ 12 травня запровадила арешт на майно двох кримських компаній -- "Чорноморнафтогаз" та "Феодосія", які були експропрійовані Росією в України.

У рамках другої фази санкцій ЄС, яка передбачає замороження активів та заборону на в'їзд до ЄС, потрапили майже два десятка кримчан - представників самопроголошеного керівництва півострова, які брали активну участь у відторгненні Криму від України і проведенні референдуму 16 березня, який не визнаний Євросоюзом.

Сьогодні, 14 травня, Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, заявила, що Європейський Союз готує широкі торговельні, фінансові та інші санкції проти Криму.

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Польща і Литва об'єднують електромережі заради незалежності від поставок з Росії

Європейська комісія затвердила виділення 60 мільйонів євро інвестицій для з'єднання електричних мереж Польщі та Литви, що повинно посилити енергетичну безпеку Європи.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, кошти для проекту, який ЄС вважає стратегічним, надійдуть з Фонду Євросоюзу для європейського регіонального розвитку.

"Питання енергетичної безпеки і постачань є ключовим для Європейського Союзу, і ми знаємо, як гостро відчувається ця потреба, – зокрема, в таких країнах, як Польща та балтійські країни в наш час. Подібні проекти вирішують проблему залежності від зовнішніх постачань, і вони є важливими для створення єдиного європейського енергетичного ринку. З'єднання систем Польщі та Литви має стратегічну важливість," заявив комісар ЄС з регіональної політики Йоганес Хан.

Фінансування з боку Європейського Союзу на суму 60 мільйонів євро має допомогти втілити проект з'єднання мереж двох країн до жовтня 2015 року. Загальна вартість проекту становить 193,7 млн євро, решту мають профінансувати Варшава та Вільнюс.

Після з'єднання електричних мереж Польщі та Литви ЄС зможе під'єднати мережі Латвії та Естонії до загальноєвропейської електромережі. Балтійські країни дуже залежні від постачання електроенергії з Росії, а Литва стала сильно залежати від російських електрики після закриття на вимогу ЄС Ігналінської атомної станції, яка мала ненадійні реактори чорнобильського типу РБМК.

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ЄС через Україну може знизити залежність від російського газу - «Газпром»

Європейський через кризу в Україні може активізувати діяльність, спрямовану назниження залежності від російського газу.

Про це йдеться в щоквартальному звіті за I квартал 2014 р. за російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«У разі введення міжнародних економічних санкцій стосовно Росії через Українську кризу існує вірогідність активізації діяльності низки країн Євросоюзу, спрямованої на зниження залежності від поставок російського газу й зменшення частки ВАТ «Газпром» на газовому ринку», - йдеться в документі.

Зазначається, що для зниження даного ризику «Газпром» проводить оптимізацію цінової політики, а також географічну диверсифікацію поставок природного газу на експорт і способів поставок (СПГ).

Наголошується, що, крім цього, у зв'язку з кризою в Україні можуть виникнути ризики застосування до «Газпрому» з боку США та Європи санкцій фінансового й економічного характеру, що може дещо ускладнити співробітництво з діловими партнерами ВАТ «Газпром». Із метою зниження ризиків Товариство постійно проводить роботу з підтримки своєї ділової репутації.

Окрім цього, зазначається, що відповідно до змін політичної та економічної кон'юнктури і з метою вдосконалення банківської, судової, податкової, адміністративної та законодавчої систем уряд Російської Федерації проводить низку послідовних реформ, спрямованих на стабілізацію сучасної російської економіки та її інтеграцію в світову систему.

В ході реформування ділової та законодавчої інфраструктури зберігаються такі ризики, як неконвертованість національної валюти за кордоном, низький рівень ліквідності на ринках довгострокового кредитування та інвестицій, а також рівень інфляції, що перевищує інфляцію розвинених країн.

Як повідомляв УНІАН, частка «Газпрому» становить близько 30% в європейському газовому балансі.

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Москва повернеться до газових переговорів з Києвом тільки при оплаті частини боргу - Медведєв

Росія готова повернутися до переговорів з Україною про умови поставок і ціну на газ у разі оплати частини боргу за вже поставлене паливо.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив сьогодні журналістам прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.

«Ніхто ніколи не говорив: негайно віддайте 4 млрд дол. Але ви покажіть, що готові це робити. Якщо вони частину заплатять, це, як мінімум, основа для розмов», - сказав Медведєв.

«Ми готові обговорювати, що нам робити з цією проблемою, ми готові обговорювати те, яким чином нам підтримати зараз життя людей в Україні», - додав він.

Медведєв також заявив, що «в цьому сенсі ми, напевно, готові навіть у чомусь наступити на свої інтереси при обговоренні того, як нам по газу далі співпрацювати».

За його словами, це, по суті, буде фінансова допомога.

Також Медведєв висловив надію, що Європа змусить Україну хоч частину грошей, які вона одержала, переказати «Газпрому».

Як повідомляв УНІАН, 13 травня глава російського газового монополіста компанії "Газпром" Олексій Міллер на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим заявив, що Україна не сплатила майже 10 млрд куб. м природного газу на суму 3,58 млрд дол.

«7 травня настав термін оплати газу за квітень. Україна ні долара не заплатила за квітневі поставки, і загальна заборгованість за поставку газу «Газпрому» до України становить 3 млрд 580 млн. доларів. При цьому у фізичному вираженні, включаючи заборгованість минулого року, Україна не сплатила 9 млрд 420 млн. куб. м газу, і насправді це просто дуже-дуже великі обсяги», - сказав Міллер.

13 травня "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу України" про перехід на попередню оплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу поставок в 114 млн. кубометрів на добу.

Раніше голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв заявляв, що Україна не має достатнього фінансового запасу для того, щоб закачувати в підземні сховища дорогий російський газ по 500 дол. за тисячу кубометрів для підтримки транзиту.

УНІАН