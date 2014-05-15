Анонс на 15 травня

* Міжнародна конференція на тему "Енергетична інфраструктура України: практичні аспекти інтеграції з енергосистемами країн Центральної Європи". Організатор - Київський інститут енергетичних досліджень за підтримки посольства Республіки Польща в Україні, посольств Угорщини, Словацької Республіки та Сполученого Королівства. У конференції візьмуть участь посли ЄС та Вишеградської групи, ключові експерти і високі представники урядів країн Центральної Європи, Європейського енергетичного співтовариства і Європейської енергетичної хартії.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Засідання загальних зборів членів МТСБУ за участю страховиків і чиновників Нацкомфінпослуг

* Презентація Експертного центру державно-приватного партнерства та інфраструктури.

* Відбудеться захід: "10 років спільної роботи Німецького проекту "Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості" та Всеукраїнської асоціації кредитних спілок". Організатор - Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС).

* Відбудеться спільний брифінг першого заступника міністра доходів і зборів Ігоря Білоуса, заступників міністра Віталія Науменка, Володимира Хоменка та Михайла Ноняка на тему: «Наповнення бюджету та результати роботи Міндоходів».

* Відбудеться брифінг заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Діденка.

* Прес-конференція на тему: «Коли відродиться ринок нерухомості?». Учасники: Олександр Рубанов, президент Союзу фахівців з нерухомості України Олександр Бондаренко, керівник FIABCI-Україна.

* Біля НБУ валютні позичальники з усієї України проведуть масштабну акцію протесту "НБУ, долар під контроль!". Організатор - Громадська ініціатива "Громадський контроль банків".

* Відбудеться церемонія підписання Меморандуму про узгодження дій між Міністерством аграрної політики та продовольства України та молокопереробними підприємствами для забезпечення стабільної цінової ситуації на ринку молока і молочних продуктів. Меморандум підпише міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка.

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