Депутати пропонують зображати на цінниках прапор країни-виробника

Народні депутати Михайло Головко, Олег Осуховський, Руслан Марцинків і Маркіян Лопачак (всі – фракція ВО «Свобода») пропонують зобов'язати торговців розміщувати на цінниках зменшене зображення національного прапора країни – виробника товару.

Відповідна ініціатива закріплена внесеним ними законопроектом №4869 «Про внесення змін до Закону України «Про захист прав споживачів» (щодо графічного зображення належності продукції державі, в якій вона була вироблена)», зареєстрованим 14 травня.

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Також депутати пропонують розміщувати прапор України поряд зі штрих-кодом на продукції вітчизняного виробництва.

У пояснювальній записці до законопроекту парламентарії зазначають, що важливість ухвалення запропонованих ними змін до законодавства зумовлена необхідністю подолати засилля Російської Федерації, яка вже не перший тиждень проводить військову інтервенцію на території України, в економічному житті нашої країни.

«Насамперед необхідно удосконалити ідентифікацію українських товарів як для Держприкордонслужби та інших державних установ, так і для звичайних споживачів, таким чином зменшивши час на виявлення саме вітчизняних виробів, а також тих товарів, які не були вироблені на території України», - йдеться в пояснювальній записці.

Депутати переконані, що ухвалення цього законопроекту дасть змогу захистити економіку України від можливого тиску з боку Російської Федерації, а також сприятиме точній ідентифікації продукції з державою, в якій вона була вироблена.

Як повідомляв УНІАН, у відповідь на анексію Криму Російською Федерацією, а також її пособництво проросійськи налаштованим сепаратистам на сході України українські активісти влаштували бойкот товарам, виробленим у Росії, який підтримали тисячі українців. У свою чергу, вітчизняні торгові мережі підтвердили падіння попиту на російські товари.