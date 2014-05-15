ТОП-10 (15 травня)

Українці стали більше продавати валюту, ніж купувати - НБУ

Україна з 21 травня може кардинально збільшити імпорт газу з Угорщини - "Нафтогаз"

Україна готова заплатити Росії за газ $4 млрд при зниженні його ціни

Експорт товарів з України вперше за 8 років перевищив імпорт

Долар на закритті міжбанку підріс до 11,98 грн

Україна розмістила п'ятирічні євробонди на $1 млрд

«Нафтогаз» пропонує «Газпрому» повернути Україні кримський газ

Іноземні інвестиції в Україну скоротилися на $6,2 млрд

Перший випуск ПДВ-облігацій становитиме 5-7 млрд гривень

Росія через газовий конфлікт з Україною може втратити більше $100 млрд - ЗМІ

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Українці стали більше продавати валюту, ніж купувати - НБУ

Чистий продаж (перевищення пропозиції над попитом) готівкової валюти населенням у квітні 2014 року становив 259,1 млн дол, у той час, як останні 8 місяців поспіль була зафіксована чиста купівля (перевищення попиту над пропозицією), повідомляється на сайті Національного банку України.

У квітні обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 1,113 млрд дол. (у еквіваленті), зокрема банки купили у населення валюти на 686,2 млн дол., продали – на 427,1 млн дол.

Водночас, за підсумками січня-квітня чиста купівля валюти населенням становила 1,539 млрд дол. (у еквіваленті), що у 5 разів вище за показник також чистої купівлі населенням валюти за аналогічний період минулого року (307,1 млн дол. у еквіваленті).

Також повідомляється, що банківські вклади фізичних осіб у валюті (у доларовому еквіваленті) у березні скоротилися на 932,9 млн дол., і станом на 1 травня 2014 року становили 18,607 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, чиста купівля (перевищення попиту над пропозицією) готівкової валюти населенням у березні 2014 року становила 357,6 млн дол., що у 2,2 разу менше від показника лютого 2014 року.

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 травня 2014 року становили 14,226 млрд дол., що на 5,7%, або на 859,7 млн дол. менше від показника на 1 квітня у 15,086 млрд дол.

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Україна з 21 травня може кардинально збільшити імпорт газу з Угорщини - "Нафтогаз"

Україна має намір з 21 травня значно збільшити імпорт газу з Угорщини за рахунок нового контракту з великою європейською компанією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції в Києві заявив голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Буквально вчора був підписаний контракт з великою європейською компанією, який дозволить нам уже з 21 травня кардинально збільшити обсяги (реверсу газу з території Угорщини - УНІАН), - сказав Коболєв.

Водночас голова «Нафтогазу» відмовився повідомити назву компанії, посилаючись на «комерційну таємницю». Також Коболєв не оприлюднив і можливі обсяги імпорту природного газу.

Як відомо, на даний момент добові обсяги поставок природного газу з території Угорщини становлять близько 22 тис. кубометрів, а максимальна технічна можливість досягає 16 млн. кубометрів природного газу на добу.

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Україна готова заплатити Росії за газ $4 млрд при зниженні його ціни

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала від «Газпрому» рахунок на передоплату газу за червень у розмірі 1,66 млрд дол. і сподівається до 2 червня, шляхом переговорів з російською компанією, домовитися про газовий спір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Діденко.

«НАК отримав рахунок на передоплату, але до 2 червня ще є час, під час якого НАК «Нафтогаз» все-таки сподівається в режимі партнерських відносин з «Газпромом» сісти і домовитися за комплексом проблем», - сказав Діденко.

«Одна з основних проблем - те, що «Газпром» намагається висмикувати питання оплати дуже дискретно, а НАК пропонує комплексний підхід, який пов'язаний і з незадоволенням положеннями контракту, і необхідністю купувати газ і за нього розраховуватися», - додав він.

Також заступник міністра повідомив, що «Нафтогаз» запропонував «Газпрому», поки йде підготовчий процес до арбітражного суду, встановити розрахункову ціну за російський газ у розмірі 268,5 дол. за тис. кубометрів.

«Ціна остання, яка була зафіксована у відповідному додатку до контракту між «Газпромом» і НАКом - 268,5 дол. У зв'язку з тим, що "Нафтогаз" почав передарбітражні процедури, пропозиція від НАКу наступна: поки ми їх не закінчимо, ці передарбітражні процедури, які закінчаться на рівні компаній, або буде прийняте рішення арбітражу, платити за кожну тисячу кубів раніше узгоджену ціну 268,5 дол.», - сказав Діденко.

«Виходячи з цих параметрів, на кінець травня ми очікуємо, що газу «Нафтогаз» отримає на суму близько 4 млрд дол. Про ці 4 млрд дол., готові до оплати, НАК «Нафтогаз» і говорив у Брюсселі в понеділок», - додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 травня російський газовий гігант "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу поставок у 114 млн кубометрів на добу.

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, наша країна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його у 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

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Експорт товарів з України вперше за 8 років перевищив імпорт

Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками першого кварталу 2014 року склав 1,307 млрд дол., у той час як за аналогічний період минулого року баланс зовнішньої торгівлі був зведений з дефіцитом у 1,197 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в першому кварталі 2014 року порівняно з першим кварталом 2013 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами знизився в 53 рази, до 50,5 млн дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами - на 155,7 млн дол., або на 8,31%, до 1,719 млрд дол.

За вказаний період імпорт товарів і послуг до України, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, знизився на 3,841 млрд дол., або на 19,82%, - до 15,543 млрд дол., експорт товарів і послуг з України - на 1,338 млрд дол., або на 7,36%, - до 16,849 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2013 році склав 8,476 млрд дол., що на 5,67%, або на 509,5 млн дол., менше дефіциту за підсумками 2012 року в 8,985 млрд дол.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2012 році склав 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році.

Останній раз позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні у розмірі 1,3 млрд дол. було зафіксовано за підсумками 2005 року, після чого торговельний баланс залишався дефіцитним.

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Долар на закритті міжбанку підріс до 11,98 грн

У четвер, 15 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 11,9000/11,9800 грн/дол. проти 11,8300/11,9400 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на закриття торгів знизилися до 16,2545/16,3680 грн/євро проти 16,1720/16,3265 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3650/1,3720.

До російського рубля котирування гривні на закриття торгів підвищилися до 0,3398/0,3438 грн/рубль проти 0,3410/0,3442 грн/рубль на 12:00.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 14 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,8000/12,0000 грн/дол., щодо євро - на рівні 16,1875/16,4660 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,3401/0,3459 грн/рубль.

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Україна розмістила п'ятирічні євробонди на $1 млрд

Україна розмістила раніше анонсовані п'ятирічні євробонди на 1 млрд дол. під гарантії уряду США за ставкою купона 1,8% річних, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

За інформацією джерела, організаторами розміщення виступили інвестиційні банки JP Morgan і Morgan Stanley. Перша купонна виплата за бондами запланована на 16 листопада 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою уряду від 8 травня 2014 року Україна заявила про намір випустити п'ятирічні євробонди на суму 1 млрд дол. під гарантії уряду США відповідно до Угоди про гарантію запозичень між Україною і США. Згідно з постановою, термін погашення облігацій – 16 травня 2019 року, при цьому процентний дохід за облігаціями виплачуватиметься щорічно 16 листопада і 16 травня, починаючи з 16 листопада 2014 року. Планована дохідність облігацій була вища за фактичну і визначалася на рівні 2,9% річних.

Рішення про виділення Україні 1 млрд дол. у вигляді кредитних гарантій було підтримане Конгресом і Сенатом США і оформлене окремим законом, який було підписано президентом США Бараком Обамою 4 квітня.

Адміністрація Білого Дому зазначала, що надані кошти допоможуть Україні відновити економічний і політичний баланс.

У середині квітня міністр фінансів України Олександр Шлапак у ході візиту української урядової делегації до Вашингтона підписав угоду про гарантії цього запозичення між урядами України і США з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Надання Україні фінансової допомоги з боку США входить до пакету загальної фінансової допомоги, яку готові надати країні уряди інших країн, - зокрема ЄС і Японії.

Також на початку травня Міжнародний валютний фонд допускав можливість випуску Україною до кінця 2014 року євробондів на загальну суму 3 млрд дол. За оцінками МВФ, випуск паперів може бути здійснений трьома серіями по 1 млрд дол. кожна.

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«Нафтогаз» пропонує «Газпрому» повернути Україні кримський газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 28 квітня звернулася до «Газпрому» з пропозицією компенсувати їй 2 млрд куб м природного газу, який числилися на балансі «Чорноморнафтогазу», націоналізованого самопроголошеною владою Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Діденко.

«Нафтогаз України» надіслав 28 квітня листа «Газпрому» з пропозицією врегулювати на корпоративному рівні це питання», - сказав Діденко.

За словами заступника міністра, «Нафтогаз» пропонує «Газпрому» направити цей обсяг газу в підземні сховища на материковій частині України з метою створення необхідного запасу палива для забезпечення безперебійного транзиту російського газу до Європи.

«Газпрому» запропоновано, до врегулювання міждержавних процедур, які теж напевно дійдуть до суду, 2 млрд куб. м газу фізично спрямувати в наші сховища», - зазначив Діденко.

Водночас заступник міністра наголосив, що «Газпром» поки що не реагує на пропозиції «Нафтогазу».

Як раніше повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 14 травня 2014 року заявив, що українська влада звертатиметься з позовом до Міжнародного арбітражного суду в Стокгольмі щодо експропріації Росією компанії «Чорноморнафтогаз».

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Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Нині на балансі «Чорноморнафтогазу» перебувають 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогодні становлять: з природного газу – 58,56 млрд куб. м, з газового конденсату – 1231 тис. тонн, з нафти – 2530 тис. тонн.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан заявляв, що Україна має намір подати позов до міжнародних судів у зв'язку із захопленням «Чорноморнафтогазу», контроль над яким встановила самопроголошена влада Криму.

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Іноземні інвестиції в Україну скоротилися на $6,2 млрд

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 квітня 2014 року склав 52,179 млрд дол., що на 6,207 млрд дол., або на 10,63%, менше показника на початок поточного року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, зниження обсягу інвестицій зумовлено курсовою різницею, за рахунок чого акціонерний капітал знизився на 6,281 млрд дол., у той час як вибуття акціонерного капіталу в першому кварталі виявилося незначним та склало 468,4 млн дол., і одночасно надійшло 570,2 млн. дол. нових інвестицій.

Інвестиції прийшли з 134 країн світу. Основними інвесторами України залишаються такі країни, як Кіпр - 16,534 млрд дол., Німеччина - 6,033 млрд дол., Нідерланди - 5,523 млрд дол., Російська Федерація - 3,538 млрд дол., Австрія - 2,891 млрд дол., Великобританія - 2,401 млрд дол., Британські Віргінські Острови - 2,225 млрд дол., Франція - 1,783 млрд дол., Швейцарія - 1,320 млрд дол., Італія - 1,101 млрд дол. На ці країни припадає понад 83% загального обсягу прямих інвестицій.

За даними Держстату, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в українську промисловість, становить 16,893 млрд дол. або 32,4% загального їхнього обсягу, установи фінансової і страхової діяльності - 12,962 млрд дол. або 24,8%, на підприємства торгівлі та ремонту автотранспорту - 6,406 млрд дол. або 12,3%, ринок нерухомості - 4,216 млрд дол. або 8,1%, наукову і технічну діяльність - 3,406 млрд дол. або 6,5%.

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Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 1 квітня 2014 року склала 10,462 млрд дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку країни, включаючи акціонерний капітал та боргові інструменти, на 1 квітня 2014 року склав 62,641 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу на 1 квітня 2014 року склав 6,608 млрд дол., в т.ч. в країни ЄС - 6,068 млрд дол. або 91,8% загального їх обсягу.

Прямі інвестиції з України надходили в 47 країн світу, переважна частка - на Кіпр (88%).

Загальний обсяг прямих інвестицій з України в країни світу, включаючи акціонерний капітал та боргові інструменти, склав 6,806 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 2013 році склав 2,860 млрд дол., що в два рази менше показника 2012 року в 6,013 млрд дол.

У 2012 році іноземні інвестори вклали в економіку України 6,013 млрд дол. прямих інвестицій, що на 7,2% менше показника за 2011 рік в 6,480 млрд дол.

У першому кварталі поточного року гривня знецінилася щодо долара США більш ніж на 35% - до 10,85 грн/дол. згідно з офіційним курсом, чинним на 1 квітня.

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Перший випуск ПДВ-облігацій становитиме 5-7 млрд гривень

Перший випуск ПДВ-облігацій, які будуть випущені як інструмент погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість, становитиме близько 5-7 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Кабінеті міністрів заявив перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус.

«Щодо ПДВ-облігацій рішення буде винесено на обговорення уряду вже цього тижня. Ми 100% готові до адміністрування, – сказав Білоус. – Перший транш (випуску облігацій – УНІАН) може становити 5-7 млрд грн».

При цьому Білоус зазначив, що попередньо папери будуть п'ятирічними з купоном 10%. «Двічі купон і двічі погашення по 10% за рік. Тобто п'ятирічні облігації, – сказав Білоус. – З Нацбанком продумуємо з приводу рефінансування цього цінного папера, це повинно бути обов'язковим. Цей папір матиме свою ліквідність на ринку і свою ціну. І вже тримач паперу зможе понести його в банк і рефінансувати або, якщо буде ринок, він зможе його продати як звичайну ОВДП».

Також, за словами Білоуса, попередній реєстр підприємств, готових одержати ПДВ-облігації, вже складений і найближчим часом буде затверджений керівництвом Міністерства фінансів.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак говорив, що Кабінет міністрів України в найближчі два тижні має намір прийняти рішення про випуск облігацій внутрішньої державної позики для погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ-облігацій) на суму не більш як 16,4 млрд грн і завершити процес випуску паперів до середини червня.

Разом з тим, Шлапак не називав умов випуску паперів, пославшись на предмет обговорення в уряді, але зазначав, що податкова веде роботу з реєстру потенційних тримачів акцій.

Наприкінці лютого 2014 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив про можливість випуску ПДВ-облігацій. Він наголошував, що йдеться не про казначейські векселі, а про повноцінні внутрішні державні зобов'язання. Перший випуск паперів прогнозувався вже до кінця квітня на умовах аналогічних випусків 2004 і 2008 років. Проте пізніше міністр фінансів України Олександр Шлапак повідомив, що випуск перенесено на середину травня. Представники бізнесу вже звернулися в Кабмін з проханням встановити купон за такими облігаціями на рівні 10% і надати власникам ПДВ-облігацій право використовувати папери як заставу за кредитами і операціями прямого РЕПО.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, граничний обсяг випуску ПДВ-облігацій може становити 16,7 млрд грн.

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Росія через газовий конфлікт з Україною може втратити більше $100 млрд - ЗМІ

Російська Федерація не зацікавлена в загостренні газового конфлікту з Україною, оскільки може втратити через це понад 100 млрд дол. на постачання газу на найбільший свій ринок збуту - Європейський Союз.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на аналітиків у галузі.

"Ескалація конфлікту з Україною може коштувати Росії 115 млрд дол. в середньому в 2015 році, або більше 3% її валового внутрішнього продукту, згідно з оцінками IHS Inc", - відзначає агентство.

Аналітики відзначили минулого тижня зниження цін на газ на найбільшому ринку Європейського Союзу, Великобританії, до мінімальних значень з 2010 року і прогнозують подальше падіння вартості блакитного палива.

За даними експертів, в ЄС зараз спостерігається слабкий попит на газ на тлі рекордних з 2007 року запасів цього палива у сховищах, які, за останніми даними, наповнені на 55%.

Це дозволить європейським країнам "протриматися" на випадок можливих перебоїв з поставками російського газу через Україну протягом 3 місяців.

Аналітик з Natixis SA Ліза Паез Кортез зазначила, що у випадку з проблемами поставок газу через Україну, газ може транспортуватися через введений в експлуатацію в 2011 році "Північний потік".

Водночас, вона вважає припинення поставок газу "Газпромом" через українську газотранспортну систему невигідним ні одній зі сторін.

"Це ситуація, коли програють обидві сторони, якщо Росія припинить постачання Україні", - зазначила аналітик.

"Навіть якщо Росія підпише довгоочікуваний контракт з Китаєм, у короткостроковій перспективі у неї немає інтересу в тому, аби припиняти поставки Європі", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст "Газпром" оголосив цього тижня, що переводить Україну на передоплату поставок газу з червня поточного року через непогашений борг за раніше поставлене паливо, який він оцінює в 3,5 млрд дол.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала від «Газпрому» рахунок на передоплату газу за червень у розмірі 1,66 млрд дол. і сподівається до 2 червня, шляхом переговорів з російською компанією, вирішити газову суперечку.

Раніше Україна заявила, що готова погасити борг перед "Газпромом" у разі, якщо Росія погодитися повернути діючу в 1 кварталі ціну на свій газ на рівні 268,5 дол. за тисячу кубометрів замість близько 485 дол., за якою росіяни рахують газ для українців з другого кварталу. Український уряд заявляє, що якщо не отримає позитивного відповіді від росіян до 28 травня, то справу почне розглядати міжнародний арбітражний суд.

"Газпром" заявив, що якщо українці не оплатять червневий рахунок до 2 червня, у нього, відповідно до чинного контракту, є право припинити постачання газу.

УНІАН

