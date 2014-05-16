Президент ЄБРР відмовився їхати на «російський Давос»

Президент ЄБРР Сума Чакрабарті заявив, що, швидше за все, не поїде на Петербурзький економічний форум, пише видання Wall Street Journal. Він пояснив це тим, що Росія стає все меншим пріоритетом для цієї організації, повідомляє Прайм.

Видання відзначає, що рішення Чакрабарті говорить про те, що він приєднується до ряду політиків і топ-менеджерів, які вирішили проігнорувати проведення форуму цього року у зв'язку з подіями навколо України.

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У той же час Чакрабарті підтвердив, що на форум приїде один із представників ЄБРР. "Деякі акціонери банку висловлювали побоювання щодо зовнішньополітичної лінії поведінки Росії, але ці побоювання не вплинули на бізнес банку", - сказав він.

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На початку травня повідомлялося, що від участі в ПМЕФ вже відмовилися голови Alcoa Клаус Кляйнфельд і Visa Чарлі Шарф. На форумі їх замінять високопоставлені російські менеджери. Із списку учасників форуму також зникли імена керівників PepsiCo Індри Нуйі і голови Citigroup Майкла Корбата. За даними "Нью Йорк Таймс", "нульові шанси" на приїзд у Росію голови Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн.