ТОП-10 (16 травня)

В Україні зросла грошова маса та монетарна база

У Криму зупинилися всі вітрові та сонячні електростанції

Країни ЄС готують спільний лист Путіну щодо газу

З червня гривня в Криму стане іноземною валютою

Аваков: збиток від афер Курченка тільки за рік склав 26 млрд гривень

Долар на закритті міжбанку залишився на рівні 12 гривень

Мінекономіки може погіршити прогноз ВВП через ситуацію на сході України

Москва буде говорити про ціну на газ, якщо Київ заплатить $2,2 млрд боргу

Дії Росії можуть змусити ЄС збільшити поставки газу з інших джерел - Moody's

Україна випустила облігації на $1 млрд під гарантії США - Мінфін

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В Україні зросла грошова маса та монетарна база

В Україні в квітні нинішнього року порівняно з попереднім місяцем грошова маса збільшилась на 0,6% - до 950,7 млрд грн, монетарна база – на 3%, до 338,9 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

«Обсяг грошової маси у квітні збільшився на 0,6% (з початку року – на 4,6%) – до 950,7 млрд грн. Монетарна база за місяць збільшилася на 3% (з початку року – на 10,3%) – до 338,9 млрд грн», – йдеться в повідомленні НБУ.

Відповідно до повідомлення, у квітні обсяг готівки поза банками збільшився на 3,1% (з початку року – на 16,4%) – до 276,9 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в березні поточного року порівняно з попереднім місяцем грошова маса збільшилася на 1% - до 943,2 млрд грн, монетарна база - на 6,9%, до 329,7 млрд грн. Відповідно до основних принципів грошово-кредитної політики на 2014 рік, НБУ очікує зростання монетарної бази до 21% за підсумками року.

У 2013 році НБУ прискорив випуск грошей в обіг в 3,4 разу - до 307,2 млрд грн. Приріст монетарної бази за 2013 рік становив 51,918 млрд грн, що в 3,4 разу перевищує показник приросту монетарної бази за 2012 рік. Грошова маса за цей період збільшилася на 17,2% - до 906,3 млрд грн.

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У Криму зупинилися всі вітрові та сонячні електростанції

Кримські електростанції на основі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) зупинилися: українське ДП "Енергоринок" розірвав договори з генерацією на півострові. Про це заявив представник самопроголошеної влади - заступник голови комітету Криму з палива, інноваційної політики та енергетики Сергій Бедрик, пише "Комерсант".

Потужність вітростанцій (ВЕС) в Криму - 63 МВт, сонячних станцій (СЕС) - 267 МВт. "У зеленої енергетики в Криму немає держпідприємств, приватникам Україна не оплачує підвищені тарифи",- пояснив представник Міненерго України.

Зупинку роботи СЕС на півострові з 1 квітня підтвердив найбільший девелопер проектів ВДЕ в Криму австрійська Activ Solar. "Це пов'язане з невизначеною ситуацією в регуляторній базі щодо об'єктів енергетики в Криму: не визначені покупці і тарифи", - пояснюють в компанії. Заморожене і будівництво станцій. Для розвитку ВДЕ в Криму потрібні поправки до закону про електроенергетику, які вводять зелений тариф для ізольованої системи з регульованими тарифами, каже Сергій Бедрик.

Кримська генерація до анексії Росією Криму працювала на українському енергоринку, розрахунки йшли за встановленими для кожної станції тарифами через ДП "Енергоринок", що продавав електроенергію збутовим компаніям. Коли "Енергоринок" відмовився працювати з Кримом, генерація позбулася доходів, оскільки прямих договорів із споживачами у неї не було. Але основні платежі кримчан, як і раніше йдуть через ДТЕК "Крименерго" (займається передачею і збутом електроенергії) українським компаніям: регіон отримує з України 1 тис. МВт за чотирма ЛЕП за старими тарифами. Власної працюючої генерації в Криму залишилося 47 МВт, каже Сергій Бедрик.

Інвесторам у ВДЕ Україна гарантувала підвищений тариф на електроенергію з 2009 року. Ця норма залучала іноземних інвесторів до Криму, де великий енергодефіцит і висока сонячна активність. Але рівень зеленого тарифу кілька разів знижувався і в 2013 році становив близько €0,34 за 1 кВт ч. Activ Solar каже, що побудувала в Криму шість СЕС потужністю понад 400 МВт на гроші держкорпорацій КНР і європейських інституційних інвесторів, чотири підключені до мережі, ще дві - на стадії пусконалагоджування. Загальний обсяг вкладень оцінюється в $1,8 млрд. Але нова сепаратистська влада Криму почала перевірку прокуратури щодо Activ Solar, звинувативши її в шахрайстві, захопленні земель і незаконному отриманні пільг, заявив у середу в. о. голови самопроголошеної республіки Сергій Аксьонов.

ВЕС на півострові володіли в основному держкомпанії - "Кримські генеруючі системи" (також володіють чотирма ТЕЦ), оператор АЕС "Енергоатом", підприємства Держкомітету України з водного господарства та Міноборони. Є і приватний інвестор - КК "Вітропарки України". Чотири ВЕС вже визнані майном Криму, каже пан Бедрак.

Незважаючи на відключення ВДЕ, енергодефіциту поки немає, поставки з України стабільні, запевняє Бедрик, а ТЕЦ працюють безкоштовно для підтримки енергосистеми. Нову систему розрахунків готують російські органи влади, вона повинна з'явитися до 1 червня.

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Країни ЄС готують спільний лист Путіну щодо газу

Європейський Союз готує скоординовану відповідь на лист президента Росії Володимира Путіна щодо газових відносин з Україною, але сподівається на домовленість України та РФ щодо нової ціни на газ і безперебійність поставок газу до Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це на брифінгу заявила Піа Андеркілде-Хансен, речниця президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барррозу.

"Європейський Союз готує скоординовану відповідь на лист. ЄС запропонував тристоронні переговори у форматі ЄС-Україна-Росія. Добре, що цей формат прийнятий і вже були перші переговори 2 травня. Росія і Україна повинні відштовхуватись від цих переговорів, коли домовлятимуться про нову ціну на газ", - сказала Андеркілде-Хансен.

За її словами, Брюссель запропонував Києву та Москві провести наступний раунд тристоронніх газових переговорів 26 травня і вони, як стверджують дипломатичні джерела, можуть відбутися у Берліні.

"ЄС вітає готовність України розрахуватися за борги по газу до кінця травня. Всі сторони залишаються надійними поставниками і транзитерами. Але, як сказав президент Баррозу, енергоносії не повинні використовуватись в якості політичної зброї", - додала речниця.

Довідка УНІАН. «Газпром» із квітня вирішив в односторонньому порядку скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. за тисячу кубометрів у першому кварталі цього року.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Продана, борг України за поставки російського газу в 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн. дол., за березень - 550 млн. дол.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ, з урахуванням березневих поставок, у 2,2 млрд дол.

Путін минулого тижня надіслав лист 18 країнам ЄС - переважно клієнтам "Газпрому", попереджаючи про українські газові борги і можливі проблеми з поставками газу Європі через Україну.

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З червня гривня в Криму стане іноземною валютою

Держдума РФ прийняла закон, що скорочує на 1,5 року термін обігу української гривні на території анексованого Криму і розрахунки в гривнях, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Чинне законодавство допускає одночасне використання української гривні та російського рубля на даних територіях до 1 січня 2016 року. Закон скорочує цей термін, допускаючи обіг гривні та здійснення розрахунків у гривнях до 1 червня 2014 року. Після цієї дати гривня буде мати статус іноземної валюти.

До 1 червня 2014 року обмін гривень на рублі в кредитних організаціях, які здійснюють свою діяльність на територіях Криму і Севастополя, буде проводитися за офіційним курсом, встановленим Банком Росії.

Аналогічна норма повинна застосовуватися і під час сплати у гривнях податків, митних та інших зборів, платежів у державні позабюджетні фонди, виплати працівникам бюджетних організацій, соціальних виплатах та інших платежах. Після 1 червня 2014 року обмін гривень на рублі буде проводитися за курсом, встановленим кредитними організаціями, діючими на відповідних територіях.

Закон також скорочує на рік термін проведення виборів в Держраду (парламент) Республіки Крим, переносячи їх на другу неділю вересня 2014 року з другої неділі вересня 2015 року.

Таким чином, вибори пройдуть 14 вересня 2014 року. Глава Республіки Крим і губернатор міста Севастополя повинні бути обрані відповідно депутатами Держради Криму нового скликання не пізніше грудня 2014 року.

До вступу на посаду новообраних голови Криму та губернатора Севастополя тимчасово виконувати їх обов'язки будуть члени Ради Федерації - представники від виконавчих органів державної влади Республіки Крим та міста Севастополя, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня в Криму всі безготівкові операції здійснюються тільки в офіційній валюті Росії - рублях.

Також 6 травня Нацбанк вирішив призупинити роботу українських банків у Криму та місті Севастополь тимчасово - до закінчення окупації.

Ще з березня українські банки почали призупиняти свою роботу в Криму через невизначеність юридичного статусу банківської системи півострова.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% людей, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ в якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Самопроголошений уряд заявив, що офіційною валютою півострова вже є рубль, а гривня продовжить своє ходіння до кінця 2015 року. З кінця березня на ринках, в магазинах і кафе почали ставити цінники та ціни в двох валютах: гривнях та російських рублях. Пенсіонерам вже видають пенсії в рублях.

11 квітня невизнана Україною та більшістю країн світу Республіка Крим прийняла Конституцію, в якій сказано, що Республіка Крим є демократичною правовою державою у складі Росії.

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Аваков: збиток від афер Курченка тільки за рік склав 26 млрд гривень

Незаконні схеми на ринку нафтопродуктів України голови наглядової ради компанії ВЄТЕК Сергія Курченка, оголошеного в міжнародний розшук, принесли лише у 2013 році 26 млрд грн збитків держбюджету.

Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у "Фейсбук".

"Я їм (жителям м. Сватове Луганської області – УНІАН) розповів схему афери Курченка з нафтопродуктами, що обійшлася країні в 26 млрд грн тільки за минулий рік, - з фальшивим реекспортом; фальшивими накладними; морськими танкерами, що перевозять повітря; покровителями від влади", - зазначив міністр.

За його словами, правоохоронці завершили перший етап розслідування діяльності компаній, що належать Курченку.

Як повідомляв УНІАН,Генеральна прокуратура України оголосила скандально відомого бізнесмена, голову наглядової ради компанії ВЄТЕК Сергія Курченка в міжнародний розшук.

14 квітня співробітники слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві розкрили низку тіньових схем і наклали арешт на майно і кошти, пов'язані з Курченком, у загальному обсязі близько 1 млрд грн.

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Долар на закритті міжбанку залишився на рівні 12 гривень

У п'ятницю, 16 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8000/12,0000, на 12:00 звузився спред до 11,9000/11,9700. На закриття торгів цінові рівні склали 11,9000/12,0000, повідомляєІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,1790/16,4555, на 12:00 ціни становили 16,3200/16,4200. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на значеннях 16,2975/16,4685.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3394/0,3451, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3418/0,3438. На закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3417/0,3446.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 15 травня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 11,9000/11,9800 грн/дол. проти 11,8300/11,9400 грн/дол. на 12:00.

Котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися до 16,2545/16,3680 грн/євро проти 16,1720/16,3265 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3650/1,3720.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів підвищилися до 0,3398/0,3438 грн/рубль проти 0,3410/0,3442 грн/рубль, на 12:00.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України вважає об'єктивним курс гривні на рівні 11 грн/дол.

"Для України достатній курс 11 грн за долар в середньому по року. Ми вважаємо, що це той об'єктивний курс, який повинен був би бути", - сказав міністр фінансів Олександр Шлапак.

Міністр зазначив, що підвищення курсу сьогодні пояснюється реакцією валютного ринку на загальну ситуацію в країні.

У той же час МВФ допускає падіння гривні до 12-13 грн/дол.

З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 50%.

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Мінекономіки може погіршити прогноз ВВП через ситуацію на сході України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України може переглянути свій прогноз про падіння валового внутрішнього продукту країни цього року на 3% у зв'язку з триваючою нестабільною ситуацією на південному сході країни.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета у Варшаві, коментуючи новий прогноз ЄБРР про падіння української економіки в 2014 році на 7%.

«Зараз повертаюся до Києва, ми сядемо з макроекономістами і подумаємо в міністерстві, а також в наукових колах (про прогноз ВВП – УНІАН) також з урахуванням нових тенденцій. Думаю, що нам також потрібно подивитися на політичні процеси, які будуть в Україні в найближчий місяць, і яким буде їх вплив (на економіку)», - сказав він.

«Якщо буде необхідність, то переглядатимемо», - сказав Шеремета.

Міністр назвав також «дуже песимістичним» прогноз ЄБРР, відзначивши, що МВФ прогнозує менше зниження української економіки цього року.

Він додав, що обговорював прогноз з експертами ЄБРР і назвав причиною таких очікувань стурбованість ситуацією на сході і півдні України.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку у своєму останньому огляді прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% на тлі ескалації насильства на південному сході країни і загальноекономічних проблем.

Міжнародний валютний фонд очікує зниження ВВП України цього року на 5%, тоді, як за прогнозами Світового банку, ВВП країни знизиться на 3%.

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3%. Разом з тим, редакція закону про держбюджет, ухвалена в січні 2014 року, передбачала зростання реального ВВП на 3%.

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Москва буде говорити про ціну на газ, якщо Київ заплатить $2,2 млрд боргу

Москва готова обговорювати знижку на газ для Києва, якщо Україна заплатить $2,237 мільярда - борг за постачання російського палива на 1 квітня, сказав журналістам глава Міненерго РФ Олександр Новак, повідомляє Reuters.

"Ми будемо це обговорювати, якщо вони заплатять хоча б борг на 1 квітня, а це $2,237 мільярда", - сказав він у відповідь на питання про те, в якому разі РФ готова знизити ціну на газ для України.

Раніше на цьому тижні про готовність почати переговори з Україною про зниження ціни на газ заявляв голова російського уряду Дмитро Медведєв, який, однак, не називав сум, що Росія хоче отримати.

Російська власда оцінює весь борг України за вже поставлений газ на початок травня поточного року в 3,5 млрд дол. і на цьому тижні вперше в історії виставила авансовий рахунок за поставки у червні на суму 1,66 млрд дол.

Раніше представники України заявляли, що країна може за 10 днів погасити 2,2 млрд боргу за поставлений російський газ до другого кварталу 2014 року, якщо Росія погодитися зберегти ціну на поставлене паливо на рівні 268,5 дол. за тисячу кубометрів. Із квітня Росія скасувала всі раніше діючі знижки на свій газ для України, в результаті чого його ціна майже подвоїлася - до близько 485 дол.

Україна заявила, що якщо "Газпром" не погодиться знизити ціну до 28 травня поточного року, то правомірність встановлення такої високої вартості російського газу перевірить Міжнародний арбітражний суд.

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Дії Росії можуть змусити ЄС збільшити поставки газу з інших джерел - Moody's

Можливе тимчасове, до півроку, призупинення транзиту російського газу через територію України матиме незначний вплив на європейські компанії, йдеться в повідомленні міжнародного рейтингового агентства Moody's.

Згідно повідомленням, основними чинниками, які дозволяють європейським компаніям не постраждати від скорочення постачань російського газу, є наявність альтернативного шляху постачання палива «Північний потік», який почав працювати в 2011 році, а також низький сезонний попит на даний вид палива і високий рівень запасів газу в європейських сховищах.

Однак, як наголошується в повідомленні агентства, призупинення транзиту більш ніж на шість місяців різною мірою вплине на європейські енергетичні компанії і може мати серйозніші наслідки. Це зрештою змусить уряди європейських країн зменшити залежність ЄС від російського газу шляхом збільшення постачань палива з альтернативних джерел, а також подальшого розвитку відновлюваних джерел енергії.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін надіслав листа 18 країнам ЄС - здебільшого клієнтам «Газпрому», попереджуючи про українські газові борги і можливі проблеми з постачаннями газу Європі через Україну.

«Газпром» з квітня вирішив в односторонньому порядку відмінити всі пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за постачання газу. В результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася майже до 480 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. в першому кварталі цього року.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ, з урахуванням квітневих постачань, в 3,5 млрд дол.

13 травня "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу постачань в 114 млн. кубометрів на добу.

Раніше голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболев заявляв, що Україна не має достатнього фінансового запасу для того, аби закачування до підземних сховищ дорогий російський газ по 500 дол. за тисячу кубометрів для підтримки транзиту.

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Україна випустила облігації на $1 млрд під гарантії США - Мінфін

Міністерство фінансів України здійснило випуск облігацій на зовнішніх ринках капіталу у сумі 1 мільярд доларів США на термін 5 років під гарантії Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів.

Випуск здійснено 14 травня 2014 року. Це перший вихід України на ринки запозичень у цьому році.

Відсоткова ставка склала 1,844% річних, що лише на 0,28% річних вище, ніж аналогічні запозичення Сполучених Штатів Америки, наголошує Мінфін.

За даними міністерства, підписка на облігації склала 3,4 млрд доларів.

"Такі умови фінансування на міжнародних ринках капіталу є найкращими за всю історію існування нашої країни та є потужним сигналом підтримки спільнотою інвесторів змін в Україні. Ефективна підтримка з боку США дозволила розширити коло інвесторів для України та надає можливості започаткування та побудови нової політики зовнішніх запозичень як для держави так і для корпоративного сектору" - йдеться у повідомленні Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою уряду від 8 травня 2014 року Україна заявила про намір випустити п'ятирічні євробонди на суму 1 млрд дол. під гарантії уряду США відповідно до Угоди про гарантію запозичень між Україною і США. Згідно з постановою, термін погашення облігацій – 16 травня 2019 року, при цьому процентний дохід за облігаціями виплачуватиметься щорічно 16 листопада і 16 травня, починаючи з 16 листопада 2014 року. Планована дохідність облігацій була вища за фактичну і визначалася на рівні 2,9% річних.

Рішення про виділення Україні 1 млрд дол. у вигляді кредитних гарантій було підтримане Конгресом і Сенатом США і оформлене окремим законом, який було підписано президентом США Бараком Обамою 4 квітня.

Адміністрація Білого Дому зазначала, що надані кошти допоможуть Україні відновити економічний і політичний баланс.

У середині квітня міністр фінансів України Олександр Шлапак у ході візиту української урядової делегації до Вашингтона підписав угоду про гарантії цього запозичення між урядами України і США з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Надання Україні фінансової допомоги з боку США входить до пакету загальної фінансової допомоги, яку готові надати країні уряди інших країн, - зокрема ЄС і Японії.

Також на початку травня Міжнародний валютний фонд допускав можливість випуску Україною до кінця 2014 року євробондів на загальну суму 3 млрд дол. За оцінками МВФ, випуск паперів може бути здійснений трьома серіями по 1 млрд дол. кожна.

УНІАН