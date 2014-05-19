Анонс на 19 травня

* Зустріч Міндоходів з представниками бізнесу.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Провідні юристи будуть повертати активи, вкрадені режимом Януковича". В Україні створюють Бізнес-палату з повернення майна, відібраного у бізнесменів злочинним шляхом за останні 4 роки. Фахівці в галузі протистояння рейдерству, корпоративного та антимонопольного права, а також кримінального переслідування створюють спеціальний громадський орган, який буде приймати заяви постраждалих від рейдерських захоплень, збирати докази і забезпечувати повернення власникам об'єктів, яких громадяни були позбавлені шляхом прямого захоплення їх бізнесу. Учасники заходу повідомлять про механізм повернення вкрадених капіталів, а також про напрями взаємодії як з органами влади, так і з громадським сектором. Учасники: Олег Березюк, голова Українського юридичного товариства, Станіслав Батрин, директор юридичної компанії Lions Litigate, Петро Рябенко, керуючий партнер юридичної фірми ICBS, Микола Єременко, голова Адвокатського Об'єднання "Правниче Бюро Єременка", Михайло Олефіренко, член Української академії наук, фахівець у сфері банківської політики, Олександр Король, спеціаліст з ІТ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63