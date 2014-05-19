ТОП-10 (19 травня)

Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах до 10 млрд кубометрів

Росія закрила Крим для українських продуктів - ЗМІ

На Донбасі через терористів зупинили рух вантажних поїздів

Словаччина готує газопровід для поставок газу до України

Долар на закритті міжбанку знизився до 12,05 грн

Україна завтра отримає перші 100 млн євро від ЄС

У Росії кажуть, що не готові обговорювати з Україною зміну ціни на газ

Курченко незаконно придбав «UMH group», клуб «Металіст», «Одеський НПЗ» та мережу автозаправок у Німеччині

У Слов'янську і Краматорську призупинили соціальні виплати

Оточення Януковича незаконно вивело за кордон близько $100 млрд

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Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах до 10 млрд кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах за тиждень збільшилися на 8,1% - до 10,03 млрд кубометрів з 9,275 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані системи відображення інформації асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE).

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 травня 2014 року, запаси газу в українських підземних сховищах становили 9,275 млрд кубометрів.

«Нафтогаз України» за підсумками травня 2014 року планує імпортувати близько 3,4 млрд кубометрів природного газу з Російської Федерації.

За словами міністра енергетики Росії Олександра Новака, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" для гарантії безпечних постачань газу клієнтам російського "Газпрому" в державах Європейського Союзу повинна закачати до підземних сховищ до початку зимового сезону 12 млрд кубометрів газу вартістю 4-5 млрд дол.

13 травня російський газовий гігант "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу постачань в 114 млн. кубометрів на добу.

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, наша країна не визнає цього боргу.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

В Україні є 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

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Росія закрила Крим для українських продуктів - ЗМІ

Із суботи, 17 травня, на контрольно-пропускних пунктах на кордоні Криму з материковою Україною нелегітимною владою півострова не було пропущено жодної машини з українськими продуктами, що поставляються в АРК.

Про це BSNews повідомив кримський журналіст Андрій Александров.

За словами журналіста, постачальникам українських продуктів оголошено, що надалі на постачання кожного виду продукції потрібно буде отримувати дозвіл кримського відділення Росспоживнагляду. У той же час, ще неясно, хто саме повинен отримувати дозвіл - виробники або постачальники.

Дистриб'ютори вважають, що така форма «регулювання» ввезення продуктів не тільки подовжує термін поставки на невизначений час, але і є додатковим корупційним навантаженням.

Раніше повідомлялося, що з суботи російські КПП на пунктах пропуску в Крим відмовляють у ввезенні молочної продукції з території України.

Ввезення молочної продукції українських заводів на територію АРК було заборонено Росспоживнаглядом.

Кримські дистриб'ютори зазначали, що аналогічна продукція з Росії коштує на 40-50% дорожче - роздрібна ціна української продукції в магазині виявилася нижче відпускної ціни російських заводів. Крім того, постачальники російської продукції, вивчаючи можливості поставок в Крим, зіштовхнулися з проблемами при доставці товару. Одна з головних - низька пропускна здатність поромної переправи, що, як прогнозується, буде збільшувати час доставки і додатково підвищувати ціни на продукти. Таким чином, при наявності в магазинах української молочної продукції продукція російського виробництва була б у Криму неконкурентоспроможною.

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На Донбасі через терористів зупинили рух вантажних поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку іззахопленням сторонніми особами управління Донецької залізниці (ДЗ), повідомила про припинення руху вантажних потягів на стиках з Донецькою магістраллю, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Сьогодні, 19 травня о 10:00 у зв'язку із захопленням сторонніми особами управління ДП «Донецька залізниця» припинено рух вантажних потягів на стиках з Донецькою залізницею. Вантажні потяги зупинено на шляху проходження. Пасажирські потяги, зокрема приміські продовжують курсувати без змін", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на шляху проходження у напрямку Донецької залізниці було зупинено 2623 завантажених вагонів і 462 порожніх. З Донецької залізниці на адресу вантажоодержувачів України на інші залізниці через припинення руху залізничники не змогли відправити 3015 завантажених вагонів і 1355 порожніх вагонів.

Як повідомляв УНІАН, за даними порталу "ОстроВ", сепаратисти – представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» сьогодні вранці заблокували адміністративну будівлю управління Донецької залізниці. Також загарбники почали вести переговори з керівництвом Донецької залізниці , однак мета їх візиту і вимоги невідомі.

Генеральна прокуратура України визнала самопроголошені «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» терористичними організаціями.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської й Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.

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Словаччина готує газопровід для поставок газу до України

Словаччина готує газопровід для організації поставок газу до України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив голова Міністерства закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчек на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

«Україна звернулася до нас з проханням допомогти при диверсифікації транспорту поставок газу. Ми пішли Україні назустріч, зараз готуємо таку трасу. Вважаємо це нормальним і корисним», - сказав Лайчек.

При цьому він наголосив, що питання поставок є комерційною операцією.

«Наше завдання полягає в тому, щоб поставляти, а хто надаватиме цей газ, купуватиме його, платитиме, - це зовсім інша операція. Для нас важливо, щоб це була комерційна операція, яка відповідала б всім міжнародним правилам. У наших переговорах з Україною за участю Європейської комісії підкреслювали, щоб ми, вступаючи у нові правові відносини з Україною, не порушували ті, які у нас вже є», - сказав Лайчек.

За його словами, питання поставок газу потрібно ставити не Словаччині, а Україні, яка його купуватиме. «Ми тільки даємо можливість, щоб його переправити», - заявив голова МЗС Словаччини.

Як повідомляв УНІАН, після зміни української влади в лютому поточного року Росія прийняла рішення анулювати всі досягнуті раніше газові домовленості. Тому з 1 квітняціна на російський газ для України становить близько 480 дол. за тис. кубометрів.

Позиція України полягає в тому, що вона готова платити за російський газ 268,5 дол. за тис. кубометрів, як було домовлено при президентстві Януковича. Борг України за російський газ зростає з місяця в місяць і на сьогодні становить близько 3,5 млрд дол.

28 квітня Україна і Словаччина підписали Меморандум про співробітництво у сфері організації реверсних поставок газу. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, щорічний обсяг поставок може становити близько 8 млрд кубометрів з подальшою можливістю збільшення.

Словацький оператор газотранспортної системи компанія Eustream розраховує почати в серпні 2014 року реальні реверсні поставки газу до України.

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Долар на закритті міжбанку знизився до 12,05 грн

У понеділок, 19 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8000/12,1000, на 12:00 звузився спред до 11,8500/12,1000. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,9000/12,0500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,1835/16,4615, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,2445/16,5910. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 16,3235/16,5335.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3400/0,3480, на 12:00 ціни підвищилися до 0,3410/0,3482. На закриття торгів ціни досягли рівня 0,3436/0,3494.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 16 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,9000/12,0000.

Ринок євро-гривня закрився котируваннями 16,2975/16,4685.

Ціни на російський рубль встановилися на рівні 0,3417/0,3446.

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Україна завтра отримає перші 100 млн євро від ЄС

Перший транш у розмірі 100 млн євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу надійде в Україну у вівторок, 20 травня, коли Київ відвідуватиме віце-президент Єврокомісії Сіім Каллас для обговорення шляхів подальшої допомоги Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила на брифінгу речниця президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу - Піа Андеркілде-Хансен.

"Завтра віце-президент Сіім Каллас відвідає Київ для низки зустрічей з представниками української влади, включно із прем'єром, віце-прем'єром та міністром фінансів. Переговори стосуватимуться макроекономічної допомоги ЄС Україні, перший транш якої розміром 100 млн євро надійде завтра", - сказала Андеркілде-Хансен.

За її словами, цей транш є частиною загального пакету допомоги розміром 1,6 млрд євро, а другий транш надійде тоді, коли Україна завершить процес ратифікації меморандуму про порозуміння, підписаного минулого тижня у Брюсселі під час спільного засідання уряду України та колегії Єврокомісії. Меморандум повинна ратифікувати Верховна Рада України.

"Допомога має на меті допомогти Україні покрити частину термінових фінансових потреб, включно із короткотерміновим платіжним балансом та фіскальною вразливістю", - додала Андеркілде-Хансен.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня було підписано меморандум про макрофінансову допомогу від Євросоюзу Україні обсягом 1 млрд євро.

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У Росії кажуть, що не готові обговорювати з Україною зміну ціни на газ

Росія не готова обговорювати зміну базової вартості газу в контракті з Україною, мова може йти лише про надання знижки, заявив глава Міненерго РФ Олександр Новак після двосторонньої зустрічі з єврокомісаром Гюнтером Еттінгером, пише РИА Новости.

"РФ готова розглядати питання щодо надання знижки. Знову ж таки не про зміну ціни, яка встановлена на сьогодні контрактом. Контракт ніхто не збирається змінювати і формулу ціни, яка там прописана. Мова може вестися лише про можливе надання знижки", - зазначив міністр.

"Цифру у 268 (доларів - ред.) в принципі не можна використовувати зараз в обговореннях. Ця була ціна протягом першого кварталу, угода не була продовжена далі. Є контракт, згідно з контрактом є формула ціни. Сьогодні вона становить 485 доларів (за тисячу кубометрів - ред.). Це ціна, яку можна розглядати. Не 268 плюс, а 485 мінус. У разі, якщо будуть знайдені у цілому механізми погашення заборгованості та механізми подальшого забезпечення платоспроможності України", - сказав Новак.

Він назвав "хотєлками" прагнення української сторони змінити базову вартість газу за контрактами.

"Газпром" з квітня скасував усі раніше діяли знижки на газ для України, в результаті чого його ціна зросла до 485 доларів за тисячу кубометрів з 268,5 доларів. За оцінкою російського холдингу, борг української державної компанії "Нафтогаз" до кінця квітня досяг 3,5 мільярдів доларів. Українська влада неодноразово заявляли, що вважають нову ціну завищеною і не згодні з озвученим "Газпромом" розміром боргу. Вони також заявляли, що готові гасити борг, якщо ціна повернеться до рівня 268,5 долара.

Між тим через несплату газу російська сторона прийняла рішення у відповідності з контрактом перевести Україну на передоплату, і "Газпром" виставив "Нафтогазу" попередній рахунок за червень. Якщо він не буде оплачений, Росія може з 3 червня відключити газ Україні.

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Курченко незаконно придбав «UMH group», клуб «Металіст», «Одеський НПЗ» та мережу автозаправок у Німеччині

Служба безпеки спільно з Генеральною прокуратурою України в ході розслідування протиправної діяльності групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченко оцінила збитки державі в нафтогазовій і банківський сферах в 4 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

«На сьогодні за матеріалами про протиправну діяльність голови наглядової ради фінансово-промислової групи ВЕТЕК відкрито ряд кримінальних проваджень. У ході досудового слідства встановлено, що Сергій Курченко створив і безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої завдала збитків державі в нафтогазовій і банківській сферах на загальну суму близько 4 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що оперативно-слідча група з числа співробітників СБУ і ГПУ розслідує низку епізодів. Зокрема, це продаж компаніями Курченко держпідприємствам «Укртрансгаз» і «Чорноморнафтогаз» обладнання за завищеною ціною, що завдало державі збитків понад 173 млн грн. Також розслідується проведення спецаукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення і реалізація його через підконтрольні Курченко комерційні структури, що завдало компанії «Укргазвидобування» збиток понад 100 млн грн. Також розслідується нанесення збитку понад 450 млн грн компанії «Нафтогаз України» шляхом укладення фіктивних угод з компанією «Газ України 2020» на поставку нафтопродуктів і несанкціоноване споживання природного газу «Українською нафтогазовою компанією», що завдало «Нафтогазу України» збиток понад 400 млн грн.

Крім цього, група розслідує факт доведення до банкрутства «Брокбізнесбанку» шляхом шахрайства з кредитними ресурсами та розкрадання кредиту рефінансування понад 2 млрд грн, отриманого у Національного банку України, а також кредиту рефінансування на 800 млн грн, отриманого у Нацбанку на користь «Реал Банку» за допомогою кредитування фіктивних компаній.

Як повідомляється, СБУ викрила факти безпосередньої причетності Курченко до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь ЦК ВЕТЕК медіа-ресурсу «UMH group», футбольного клубу «Металіст», «Одеського нафтопереробного заводу» та мережі автозаправок «SparschweinGmbH & Co» в Німеччині (170 об'єктів).

У ході розслідування слідчі заарештували особисті рахунки Курченко, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Зокрема, заарештовано 16 об'єктів нерухомості, 3 з яких за кордоном, а також 7 повітряних суден, 38 автомобілів, серед яких 15 автомобілів Mercedes-Benz, 2 BMW, 2 Porsche, 1 Bentley Continental, 3 Lexus, 2 Toyota Camry, 1 Aston Martin.

Спеціально створена робоча група спільно з міжнародними прокурорами вживає заходів щодо арешту рахунків у європейських банках, відкритих на підконтрольні Курченко комерційні структури, та об'єктів нерухомості за кордоном.

Крім того, проводиться арешт майна теплоелектроцентралі (ТЕЦ), що входить до цілісного майнового комплексу Одеського нафтопереробного заводу.

СБУ нагадує, що Курченко оголошений в міжнародний розшук, і правоохоронні органи вживають заходів щодо його затримання.

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У Слов'янську і Краматорську призупинили соціальні виплати

У Слов'янську і Краматорську у зв'язку з неможливістю здійснювати державницькі функції призупинено соціальні виплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

“У Слов'янську і Краматорську стало практично нереально здійснювати державницькі функції... У зв`язку із захопленням інкасаторських машин у містах Слов'янськ і Краматорськ будуть припинені виплати по державних зобов'язаннях, пов`язаних з виплатами пенсій, заробітних плат і так далі”, - сказав Аваков.

Він зауважив, що кошти, які перераховуються на банківські картки, будуть там перебувати доти, доки не буде відновлено можливість нормальної роботи банківських закладів.

За словами Авакова, таким чином буде унеможливлено використання терористами коштів, які скеровуються з державного бюджету, в їхніх власних інтересах. Крім того, буде забезпечено безпеку службовців банківських установ.

Аваков підкреслив, що рішення про призупинення соцвиплат прийнято урядом України як превентивний крок. При цьому він припустив, що такі заходи можуть бути вжиті і в інших населених пунктах, де проводиться антитерористична операція і де чинять безлади сепаратисти.

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Оточення Януковича незаконно вивело за кордон близько $100 млрд

Оточення екс-президента Віктора Януковича незаконно вивело за кордон близько 100 млрд дол., заявив у ході прес-конференції в УНІАН міністр юстиції Павло Петренко.

“Близько 100 млрд дол., частина з яких готівкою, було вивезено за кордон оточенням Януковича”, - повідомив Петренко.

За його словами, 2 млрд дол. з цієї суми зараз заблоковано на рахунках у Швейцарії, а проти 20-25 осіб, пов'язаних з корупційною діяльністю в Україні, запроваджено індивідуальні заморожувальні санкції в Євросоюзі і США, але подробиці всіх попередніх результатів розслідування поки що не розголошуються.

Міністр зазначив, що зараз головним завданням правоохоронних органів України є активна комунікація з компетентними органами цих країн, для того, щоб через судові процедури підтвердити причетність заблокованих там коштів до корупційних схем в Україні й у подальшому повернути їх у нашу країну.

Петренко повідомив також про попередні дані слідства щодо корупції в державному секторі.

“За даними попереднього розслідування, оголошеними представниками слідства, було виявлено схеми зловживання в державному секторі на суму близько 65 млрд грн”, - сказав він.

Міністр підкреслив, що розкрадання державних коштів здійснювалося на всіх рівнях, і в корупційних схемах було задіяно 12 профільних міністерств.

Як повідомляв УНІАН, міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що здержбюджету торік було виведено 290 млрд грн, а з урахуванням державних гарантій прихований дефіцит бюджету становив, зокрема з приватним сектором, близько 800 млрд грн.

За його словами, велика частина цих коштів виводилася через відповідні офшорні зони за кордон. При цьому лише з місцевих бюджетів, спеціальних фондів було незаконно виведено близько 70 млрд грн.

За підрахунками Федерації роботодавців України, обсяг хабарів, які український бізнес був змушений виплачувати чиновникам, досягнув 160 млрд грн на рік. Основна складова обсягу хабарів - це безпосередньо хабарі і відкати, що виплачуються при проведенні процедури державних закупівель, поверненні ПДВ, митному оформленні та у відносинах в аграрній сфері.