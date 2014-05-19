Анонс на 20 травня

11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Виробники вимагають від Уряду ліквідації умов для корупції в сфері поводження з відходами упаковки». Учасники прес-конференції розкажуть про причини, які змусили понад 20 провідних бізнес-об'єднань України звернутися до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з проханням про термінове втручання в ситуацію, що склалася у сфері поводження з відходами упаковки, з метою усунення фактичної монополії ДП «Укрекоресурси», корупції і загроз екологічної безпеки країни, а також створення системи, що відповідає провідним практикам країн ЄС. Учасники: Тарас Качка, віце-президент Американської Торговельної Палати; Анна Дерев'янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації; Геннадій Кузнєцов, директор Ліги виробників харчових продуктів; Володимир Слабий, голова Української пакувально-екологічної коаліції «УкрПЕК» ; Олександр Балдинюк , президент Асоціації «Укркондпром» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: ( 044 ) 353-17-12 , ( 050 ) 961-30-10 , stus.irina@gem.kiev.ua.

* Прес-конференція на тему: «Газ: мир чи війна?». Учасники: Валентин Землянський, директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України; Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів НТЦ «Психея», доцент Національної академії держуправління при президентові України; Дмитро Марунич, директор Інституту енергетичних досліджень.

* Прес-конференція на тему: "Містер Україна: чи легко бути красенем?". Учасники: переможець національного відбору конкурсу «Містер Україна 2014» учасник від України на міжнародному чоловічому конкурсі « Mr World», кіноактор Богдан Юсипчук; президент національного комітету конкурсу "Міс Україна" Сергій Матяш; піар-директор кінокомпанії "Suspense Films", директор гастрольного агентства "ASAW.BIZ" Вадим Гребенюк.

* Відбудеться брифінг за участю першого заступника міністра охорони здоров'я України Руслана Салютина на тему: «Стан державних закупівель, що здійснюються Міністерством охорони здоров'я». В 14-00 - почне роботу пряма телефонна лінія КМУ. Телефон: (044) 254-05-65.

* 16-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Звернення медиків України до кандидатів у президенти України". Під час прес-конференції учасники розкажуть про звернення представників медичної громадськості України до всіх кандидатів у президенти з пропозицією укласти угоду про взаємні зобов'язання щодо подальшого реформування і розвитку медичної галузі. Учасники: Тетяна Бахтєєва, засновник благодійного фонду " Гуманність", народний депутат України; Геннадій Книшов, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Н.Амосова АМН України, академік НАМН України, Герой України; Юрій Гладуш, головний лікар Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"; Володимир Дудка, голова всеукраїнської громадської організації «Український фонд «Здоров'я», народний депутат України; Владислав Онищенко, голова правління громадської організації "Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення"; Людмила Петренко, голова ГО "Міжнародна діабетична асоціація України" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (050) 279-24-27; (067) 133-61-46 . Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63