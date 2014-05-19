Кабмін звільнив голову і першого заступника Держспоживінспекції

Кабінет міністрів України звільнив голову Державної інспекції з питань захисту прав споживачів Сергія Орєхова і його першого заступника Володимира Вільчинського через порушення присяги держслужбовця.

Відповідні розпорядження №468-р і №467-р від 16 травня 2014 року оприлюднені на сайті уряду.

"Звільнити Орєхова Сергія Миколайовича з посади голови Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів за порушення Присяги державного службовця (пункт 6 частини першої статті 30 Закону України "Про державну службу")", - зазначається у документі. Інші подробиці не повідомляються.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку в результаті позапланової перевірки Держспоживінспекції виявило системні порушення вимог законодавства і перевищення повноважень її керівництва під час перевірок мереж побутової електротехніки. Зокрема, були зафіксовані випадки позапланової перевірки контролюючими органами товарів, які предмету перевірки не стосувалися. Також інспектори вимагали від суб'єктів господарювання інформацію про продукцію в обсязі, що перевищує необхідний для проведення контролю, і яка часто містила комерційну таємницю виробника. Водночас неможливість оперативно надати на запит інспекторів ту чи іншу інформацію трактувалася як «створення перешкод для доступу представників контролюючого органу до об'єкту перевірки» або як «невідповідність продукції вимогам технічних регламентів».

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